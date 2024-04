투자자들은 ‘슬로사나‘가 다음 대박 솔라나 밈코인 될 것이라고 생각

밈코인 디젠들이 솔라나 체인의 새로운 밈코인 슬로사나(Slothana, SLOTH)를 매집하고 있다. 슬로사나는 420 친화적 토큰으로 비트코인 반감기 및 420 도지데이 전에 유망한 밈코인을 확보하려는 투자자가 공격적으로 매입 중이다.

슬로사나는 솔라나 체인에 살며 충혈된 붉은 눈을 가진 나무늘보이다.

$SLOTH ICO는 이제 시작한 지 3주밖에 되지 않았지만 이미 1,000만 달러 이상 모금했다.

최근 슬러프(SLERF), 도그위프햇(WIF), 봉크(BONK) 등 여러 솔라나 밈코인이 반감기를 앞두고 비트코인, 이더리움 등 주요 가상화폐를 능가하는 상승률을 보여주었다.

그동안에는 스마트 컨트랙트 기능을 제공하는 이더리움에서 밈코인이 주로 개발되었다. 그러나 소위 “이더리움 킬러”라고 불리는 솔라나 체인이 확장되고 발전하면서 초고속 레이어1 블록체인으로 이름을 떨치며 이더리움의 지배력에 도전하고 있다.

슬로사나는 겉으로 보기에 게을러 보이지만 그렇지 않다. 그는 야망 가득하며 시계가 4:20만 가리키기를 기다린다. 그는 언젠가 4억 2,000만 달러를 벌어들일 꿈을 안고 코인 투자자의 길을 가기로 결심했다.

슬로사나는 2주만에 1,000만 달러를 모금했다. 이 속도를 유지한다면 84주 동안 동일한 매수세가 이어져야 시가총액 4억 2,000만 달러에 도달할 수 있다. 사전 판매가 영원하지 않다는 점을 고려하면, 슬로사나가 한 번의 ICO로 목표에 도달하기는 불가능에 가깝다고 할 수 있다.

그러나 앞으로 코인 시장에 가격 상승을 유발할 가능성이 큰 호재가 몇 개 임박했다. 투자자들이 위험 선호 경향으로 기울면서 밈코인은 언제나 그랬듯이 강한 관심을 받을 것이다. 그리고 이번에는 솔라나의 코인들이 이더리움을 역사의 뒤안길로 보내버릴 수 있다.

🎩🌿🦥 I'm going to make them a memecoin they can't refuse🚀 Slothana's making moves to dominate the crypto scene. "Keep your friends close and your memecoins closer" – The Slothfather 💼💰 #Slothana #SlothFather pic.twitter.com/RnPJEan2Bq

첫 번째 호재는 4년 마다 돌아오는 비트코인 반감기로, 다음주 토요일인 4월 20일에 예정되어 있다.

반감기는 비트코인 코드에 새겨진 행사로, 비트코인 블록 채굴 보상이 절반으로 축소된다. 채굴을 통해서만 신규 비트코인이 유통되기 때문에 축소된 공급이 현물 비트코인 ETF 출시로 확대된 수요와 만나면 가격이 폭등할 수 있다. 지난 1월에 미 증권거래위원회(SEC)가 11개의 현물 비트코인 ETF를 승인한 후 개인 투자자와 기관 투자자 모두의 관심이 커졌다.

5월 23일에는 SEC가 다수의 펀드에 대해 현물 이더리움 ETF의 승인 여부를 최종적으로 결정해야 한다.

비트코인의 선례를 보면, 이더리움 현물 ETF 기대감 역시 시장에 큰 변동을 유발할 수 있다. 특히나, 속도와 확장성 측면에서 이더리움을 능가하는 솔라나 같은 체인이 더욱 주목받을 것으로 예측된다.

슬로사나가 스모그(Smog, $SMOG)와 같은 팀에 의해 개발되었다는 소문이 인터넷에 존재한다. 스모그 코인은 또 다른 솔라나 계열 밈코인으로, 사전 판매 종료 뒤 상장하여 몇 차례에 걸쳐 랠리했다. 슬로사나에 대한 투자자의 믿음이 견고하다면, 스모그 같은 성장도 기대해볼 수 있다.

🌿💰 Prepare for the rise of Slothana! With our coffers overflowing, it's time to embark on a Sloth crusade to establish a global empire. Slothana's reign is imminent. ⚔️ Anyone who stands in its way will face the wrath of the holy Slothana army! 🚀🦥 #SlothanaEmpire… pic.twitter.com/TyFjlJTL8q

— Slothana (@SlothanaCoin) April 11, 2024