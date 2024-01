친환경 프로젝트 이툭툭, 사전 판매 55만 달러 돌파 – 구매하기 좋은 최고의 웹3 코인일까?

오늘날 온실가스 문제는 지속적인 기후위기를 유발하며, 전 세계적으로 죽음과 재앙을 초래하고 있다. 이는 지금도 계속 증가하며 둔화될 기미가 전혀 보이지 않고 있다.

미국 국립해양대기청 자료에 따르면, 대기 중 이산화탄소, 메탄가스, 아산화질소 수준이 2022년에 최고치를 경신했다고 한다. 대기의 이산화탄소 수준은 현재 산업화 이전 수준보다 50% 높으며, 11년 연속으로 2ppm 이상 증가했다. 이는 오염도를 모니터링 시작한 후 가장 오랫동안 지속된 증가를 의미한다.

아산화질소 수준은 산업화 이전보다 24% 상승했고, 작년에만 1.25ppb가 뛰어올랐다. 이러한 온실가스는 주로 자동차, 트럭, 농기구 같은 화석연료 차량에서 발생한다. 이처럼 일상적인 교통수단은 대기오염을 악화시키며, 그에 따라 이툭툭(eTukTuk) 같은 친환경 프로젝트의 필요성을 더욱 절실하게 만들고 있다.

이툭툭은 신규 암호화폐 프로젝트이며, 환경적으로 지속 가능한 교통 솔루션을 제공하고자 한다. 이 프로젝트는 최근 투자자 사이에서 상당한 관심을 일으키면서, 현재 진행 중인 프리세일에서 55만 달러 이상을 모금하고 있다.

이 프로젝트는 전기차와 블록체인 솔루션을 제공하여, 개발도상국의 도시 교통을 개선하고자 한다. 최근 암호화폐 시장이 하락세임에도 불구하고, 이툭툭 TUK 사전 판매는 이러한 추세를 역행하며, 친환경 프로젝트의 높은 잠재력을 입증하고 있다.

Ready to drive change? 🌍

Accelerate towards a sustainable future with eTukTuk! 🚗💨

Participate in the $TUK token sale now and become a part of the green mobility revolution.https://t.co/XIXcperneW

— eTukTuk (@eTukTukio) December 27, 2023