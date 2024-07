트럼프, 비트코인이 전략적 준비 자산이 될 것이라고 언급한 바 없으나 태도는 낙관적

지난 달, 트럼프는 트루스 소셜(직접 소유 소셜 미디어 플랫폼)에 나머지 $BTC는 모두 미국에서 채굴되길 원한다고 선언했다. 그는 또한 $BTC의 지정학적 중요성을 인정했으며 비트코인이 미국이 에너지 강국이 되는 데 일조할 것이라고 강조했다.

트럼프의 대담한 선언은 $BTC가 잠재적으로 전략적 준비 자산이 되는 것에 대한 추측을 불러일으켰다. 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)의 리서치 헤드 알렉스 톤(Alex Thorn)은 $BTC가 지구에서 가장 희소한 상품 중 하나임을 지적하며 그러한 생각을 강력히 지지한다.

“We want all the remaining Bitcoin to be MADE IN THE USA!”

The scarcest asset on planet earth = the 1.2 million BTC that remain to be mined.

And the future president of the United States just said he wants all of it.

Geopolitical competition for BTC about to kick in. Game on. pic.twitter.com/jEW1VY4i1g

