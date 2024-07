도널드 트럼프, 미국을 비트코인 강대국으로 만들겠다고 약속

지난 주 개최된 비트코인 2024 컨퍼런스가 미 정치에서 암호화폐의 중요성을 한층 더 강화시켰다. 공화당은 비트코인($BTC)을 적극 지지하고 있으며, 민주당은 압력에 못이겨 이를 따르고 있다.

도널드 트럼프는 정부가 비트코인 보유량을 결코 매각하면 안 된다고 주장하며 암호화폐 업계에 대한 지지를 재확인했다.

기조 연설 도중, 전 대통령 도널드 트럼프는 미래의 ‘암호화폐 대통령’이 되겠다는 의지를 재확인하듯 ‘비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회’를 창설하겠다고 약속했다.

트럼프가 미국을 비트코인 강대국으로 만들겠다고 약속한 이유와 이것이 암호화폐에 대해 가지는 의미는 무엇인지에 대해 살펴보도록 하자.

트럼프가 지적한 것 중 가장 논란이 되는 부분은 특히 최근에 암호화폐에 공격적인 입장을 취했던 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)의 의장인 게리 겐슬러를 해고하겠다는 말이다.

이러한 발표에 참석자들은 상당한 환호로 답했으며, 트럼프는 “겐슬러를 이렇게나 싫어하는 줄은 몰랐다”고까지 말했다.

JUST IN: Crowd goes absolutely nuts after Donald Trump vows to fire SEC Chairman Gary Gensler during the Bitcoin Conference in Nashville, Tennessee.

Trump was clearly taken aback at the crowd's reaction when he made the announcement.

"On day one, I will fire Gary Gensler and… pic.twitter.com/0CyOMaY6FY

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2024