유니스왑 가격 예측: UNI 가격 하락, 반등 가능성은?

유니스왑(UNI)은 지난 몇 주간 약세를 보였고 8월 초부터 하락세가 두드러졌다.

기사 작성 시점 기준으로 유니스왑은 4.62달러에 거래되고 있으며 24시간 전 대비 0.1% 상승했다. 최근 유니스왑의 큰 변동폭에 투자자들은 유니스왑의 전망에 대해 우려하고 있다.

유니스왑은 8월 1일 6.5달러에 시작하여 소폭의 상승세를 겪어 고점 6.7달러를 기록했다.

이후 며칠간 6달러 부근에서 혼조세와 보합세가 발생하다 결국 하락세에 빠져들었다.

약세에 의해 UNI 가격은 7일 전 대비 5.6%, 30일 전 대비 23.8% 하락했다.

UNI 토큰의 24시간 거래량은 현재 어제보다 11% 감소한 8,790만 달러로 약세 모멘텀을 반영한다.

그러나 UNI 토큰이 과매도 구간에 있어 회복을 기대할 수 있다. 특히 현재의 저점은 다음 불장 전에 토큰을 축적하려는 투자자들을 유치할 수 있다.

UNI가 약세로 보이지만 일부 지표들은 UNI의 가격 추세에 변화가 있을 것을 예고한다.

특히 UNI는 이달 초부터 하락세를 겪어 왔는데 이는 가격이 50일과 200일 이동 평균선(MA)를 크게 밑돈다는 점에서 분명하다.

또한 이동 평균 수렴 확산(MACD)도 시그널 선 아래에 위치해 있다. 그러나 약세가 지속되면서 토큰은 상대 강도 지수(RSI) 27.48로 과매도 구간에 도달했다.

이는 종종 반등의 조짐이지만 100% 보장되는 것은 아니다. 그러나 히스토그램 또한 반등

을 지지한다. 분명했던 빨간 캔들이 점점 옅어져 가는 것을 볼 수 있다. 이는 매도세가 중단되었음을 나타낸다.

4.54달러 지지선은 매수세를 뒷받침하지만 강한 지표는 아니며 하락세가 강화될 수 있다.

UNI 가격이 4.54달러이하로 하락한다면 다음 지지선인 4.03달러까지 추락할 수 있다.

다른 알트코인들과 마찬가지로 유니스왑의 가격도 전반적인 시장 흐름을 따르는 경향이 있다.

플랫폼 자체의 발전이 그 가치를 높이는 데 중추적인 역할을 할 수 있지만 외부 사건에 의해 이러한 발전조차 무로 돌아갈 수 있다.

예를 들어 8월 17일 스페이스X의 런칭 소식은 UNI의 가격 궤적에 큰 영향을 미쳤다. UNI 토큰은 통상 전반적인 시장 흐름을 따른다.

SpaceX and NASA are now targeting no earlier than Saturday, August 26 for Falcon 9 to launch Dragon to the @space_station. The new launch date provides teams additional time to complete and discuss analysis. The vehicles remain healthy and crew is ready to fly →… pic.twitter.com/ojWTwRTS8v

— SpaceX (@SpaceX) August 25, 2023