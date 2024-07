미 연방 하원의원 맷 게이츠, 비트코인으로 연방세 납부하자는 ‘비트코인 법안’ 소개

연방 소득세를 비트코인으로 납부할 수 있도록 하자는 상당히 흥미로운 법안이 플로리다의 공화당 소속 미 연방 하원의원 맷 게이츠에 의해 소개가 되었다.

게이츠는 이러한 조치를 통해 미국인들이 세금을 납부하는 데 선택할 수 있는 더 많은 옵션을 제공함으로써, 효율성을 높이고, 혁신을 촉진하며, 좀 더 간편하게 납부할 수 있게 될 것이라 생각한다.

그는 또한 전 미국 대통령 도널드 트럼프(Donald Trump)가 미국이 비트코인의 개발을 이끌기를 원한다고 말했던 성명을 인용했다. 이 내용은 사실이다.

도널드 트럼프는 언제나 디지털 화폐를 지지한다는 사실을 투명하게 밝혔다. 예를 들어, 지난 주에 그는 대통령 캠페인에서 선거일까지 함께 할 ‘암호화폐 지원군’을 만들기 위해 암호화폐 기부를 받기 시작할 것임을 발표했다.

이러한 움직임은 트럼프가 친암호화폐 후보자로 자리잡기 위해 노력하는 것으로 보여질 수 있다. 투자에 있어서 점점 더 디지털 자산 의존도가 높아지고 있는 젊은 유권자들은 이러한 움직임과 함께 그에게 우호적으로 투표하도록 설득당할 수도 있다.

미국 정부는 최근 디지털 화폐에 특별한 관심을 보이고 있다. 비트코인 법안은 암호화폐 법안이 미국 하원에 의해 통과된 지 단지 한 달 밖에 되지 않은 시점에 제안되었다. 하지만, 아직 미국 상원의 승인을 받기 전이다.

21세기를 위한 금융 혁신 및 기술법(Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, FIT 21)이란 명칭의 암호화폐 법안은 암호화폐를 증권이 아닌 상품으로 분류한다.