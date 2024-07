비트코인은 최근 1주간 1.74%, 지난달 6.13% 상승하며 암호화폐 시장의 강세를 전망하는 목소리가 높다.

미국 전 대통령 도널드 트럼프에 대한 암살 시도 실패와 블랙록의 BTC ETF가 연초 흐름에서 QQQ(나스닥 ETF)를 능가한 것이 비트코인 상승세에 핵심적인 역할을 했다.

투자회사 다임의 CEO 브라이언 쿠르슈네는 미국이 전략적 준비자산으로 BTC를 보유하기 시작할 수도 있다고 언급했다.

이는 비트코인 성장에 도움이 되고 99비트코인(99Bitcoins, 99BTC)과 같은 BTC 파생 토큰의 상승으로 이어질 수 있다.

이 프로젝트는 현재 진행 중인 프리세일에서 250만 달러 이상을 모금했으며 프리세일은 13일 후에 종료된다. 또한 99BTC는 곧 BRC-20으로 전환될 예정이므로 비트코인의 수혜를 받을 것으로 예상된다.

비트코인이 급등할 수 있는 이유와 99비트코인이 가장 큰 수혜를 받을 수 있는지 알아보자.

전 미국 대통령이자 올해 미국 대선 후보자인 도널드 트럼프의 친 (發) 비트코인 입장은 미국이 준비금에 BTC를 포함할 가능성이 더욱 높아진다. 그는 심지어 BTC를 모두 미국에서 채굴하기를 원한다고 말했다.

브라이언 쿠르슈네는 이는 불가능할 것이라고 말하지만 트럼프 대선주자가 당선된다면 비트코인의 미래가 더욱 밝다고 믿고 있다.

트럼프 대선후보는 내일 열리는 비트코인 컨퍼런스에 참여할 예정이며 쿠르슈네는 트럼프가 암호화폐 공약을 개선하고 BTC 채굴자 혜택을 약속할 것이라고 확신한다.

트럼프가 당선이 유력한 가운데 그가 승리한다면 비트코인은 또 다른 황금기에 접어들지도 모른다.

99비트코인은 곧 비트코인 블록체인의 BRC-20 프로토콜로 전환될 ERC-20 토큰이다. 그렇게 되면 비트코인 네트워크 상에 99BTC가 구현되어 자산의 가격이 상승할 가능성이 있다.

99비트코인은 런투언(L2E, Learn-to-Earn) 프로젝트로 11년 동안 운영되어 온 신뢰할 수 있는 암호화폐 교육 플랫폼이다. 유튜브 구독자 280만 명 이상, 팔로워 커뮤니티 70만 9000명 이상, X 팔로워 2만1700 명 이상을 보유하고 있다.

최근 독일의 BTC 매각과 마운트곡스의 BTC 상환과 같은 사건으로 촉발된 현재 암호화폐 시장 변동성으로 암호화폐 교육은 특히 그 어느 때보다 중요하다.

99BTC 토큰 보유자는 학습 활동에 참여하고 퀴즈를 풀고 자격증을 획득하며 커뮤니티에 기여(포럼 내 친구 도움 등)함으로써 99BTC를 보상으로 받을 수 있다.

이 프로젝트는 최근 8월 6일 프리세일 종료를 발표하며 투자자들에게 가격 인상 전 마지막으로 할인된 가격에 토큰을 제공하고 있다.

🔥 Our #Presale is nearly over! 🔥

Secure your $99BTC tokens now before the final price increase! 👀

The presale ends on the 6th of August at 2 PM UTC. Don’t miss out! 🗓️ #99Bitcoins #BTC #Crypto pic.twitter.com/ggU70617jT

— 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 23, 2024