미국 공화당, 비트코인을 전략 준비자산으로 삼기 위한 법안 추진

도널드 트럼프는 7월 25~27일 동안 열린 비트코인 2024 컨퍼런스에서 비트코인을 지지하는 입장을 재차 강조하여, 비트코인과 가상화폐 업계에게 큰 승리를 안겼다.

특히 공화당 상원의원 팀 스콧은 추가 법률제정을 원하는 사람들에게 희망을 선사했다. 그에 따르면, 공화당 정부는 비트코인을 통해 사람들의 금융 민주화를 지원할 것이라고 한다.

“가장 절실한 사람들에게 자원과 기회, 시장 접근성을 제공할 수 있는 능력, 그것이 바로 비트코인입니다.” – 팀 스콧 상원의원

스콧은 만약 자신이 상원 은행위원장이 되면, 신시아 루미스 상원의원이 비트코인을 준비자산으로 만들어 나가는 행보를 지지할 것이라고 밝혔다.

오늘은 이것을 자세히 다루면서, 올해 비트코인 컨퍼런스가 어떻게 암호화폐 혁명을 위한 발판이 될 수 있는지 살펴보겠다.

팀 스콧 상원의원은 모든 미국인들이 재정상황에 관계없이 가상화폐에 참여할 수 있도록 돕고자 한다.

그는 또한 세금과 규제가 혁신을 막아서는 안된다고 강조했다. 이는 도널드 트럼프와 신시아 루미스도 함께 지지하는 공통된 의견이기도 하다.

As the top Republican on @BankingGOP, I’m fighting to ensure rules and regulations don’t stifle innovation. #Bitcoin2024 pic.twitter.com/9BLBWBjcxj

— Tim Scott (@SenatorTimScott) July 26, 2024