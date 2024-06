미국 정부, 3,940개의 $BTC 매각하며 독일의 6,500 $BTC 매각에 동참 – 합동 공작일까?

하루 전, 미국 정부의 비트코인 월렛이 3,940개의 $BTC(2억 4천만 달러)를 코인베이스에 보냈고 해당 월렛에는 213,500개의 $BTC(120억 달러)가 남게 되었다.

그 이후 즉시 비트코인은 61,000달러선 밑으로 내려 앉았으며(-0.85%), 투자자들은 해당 코인의 미래를 걱정하게 됐다.

미국은 비트코인 보유량 일부를 매각한 두 번째 국가이다; 독일은 지난 주에 6,500개의 $BTC(4억 달러 이상)를 매각했다.

몇 시간 전, 14년 동안 조용했던 한 비트코인 월렛이 바이낸스(Binance)에 50개의 $BTC(3,050,000달러)를 보냈으며 결과적으로 시장의 불안정성에 추가적으로 기여했다.

정부의 비트코인 매각에 대한 몇 가지 이론:

기업가와 투자자들 또한 미국과 독일의 ‘조율된’ 비트코인 매각 사이에 연결성의 존재 여부를 궁금해 하고 있다.

