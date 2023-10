‘리플 대 SEC 소송’이 암호화폐 산업에 갖는 의미

미국 증권거래위원회(이하 SEC)와 암호화폐 리플(XRP) 개발사인 리플 랩스 회사의 법적 공방은 암호화폐 역사상 가장 중요한 소송 중 하나이다.

2020년 SEC는 리플 랩스에 대한 소를 제기하였으며 이 소송은 리플의 XRP 토큰 판매를 통해 미등록 증권 판매를 진행했다고 주장하였으며 해당 판매량은 13억 달러에 달한다.

이 소송은 XRP가 주식이나 채권과 유사한 증권으로 분류되어 SEC 규제를 받아야 한다고 주장했다.

그러나 2023년 7월 13일에 미국 남부 지역 연방 지방 법원 판사 아나리사 토레스가 리플의 일부 승소를 판결했으며 이후 리플의 변호인단은 SEC가 항소를 요청하는 데 필요한 요건을 충족하지 않았다고 주장했다.

2023년 7월에 뉴욕 남부 지역 연방 지방 법원에서 발표된 이 판결은 “디지털 자산 거래소에서의 XRP 판매는 투자 계약의 판매로 간주되지 않는다”라고 명시한다.

연방 판사는 또한 XRP가 기관 투자자에게 판매될 때 하우이 테스트에서 정한 조건을 충족하여 증권이라고 판결하였다.

"Ripple’s Institutional Sales of XRP constituted the unregistered offer and sale of investment contracts in violation of Section 5 of the Securities Act.” pic.twitter.com/qf4duETs3z

SEC와 리플 랩스의 소송은 암호화폐 관련 규제와 SEC의 암호화폐 분류에 대해 명확성을 제공할 수 있어 암호화폐 업계에 중요한 영향을 미친다.

만약 법원이 SEC의 주장을 받아들였다면 다른 암호화폐들이 어떻게 다뤄지는지에 대해 불편한 선례를 남길 수 있었으며 이로 인해 암호화폐 관련 규제와 감독이 강화될 수 있었다.

이는 리플과 XRP뿐만 아니라 초기 코인 제공(ICOs)이나 토큰 판매를 진행한 다른 프로젝트들에도 영향을 미치게 된다.

리플은 일부 승소를 거두면서 XRP뿐만 아니라 전체 암호화폐 시장에 긍정적인 영향을 미칠 선례를 남겼다.

암호화폐 업계에서 규제적 명확성을 요구하는 목소리가 커지는 가운데 암호화폐 업계는 SEC의 규제 압박을 받고 있다.

구체적으로 SEC는 크라켄(Kraken)과 비트렉스(Bittrex)와 같은 주요 암호화폐 거래소와 암호화폐 대출 플랫폼 넥소(Nexo)를 상대로 행정 조치를 취했다.

최근 SEC는 다른 규제 기관들과 함께 파산한 암호화폐 대출업체 셀시우스(Celsius)의 CEO인 알렉스 매신스키를 고발했다.

이 소송은 사기 4건과 증권법 위반 1건을 포함하며 셀시우스(CEL)와 이 플랫폼의 Earn 제품은 증권으로 분류되어야 한다고 주장한다.

그러나 SEC의 가장 화제인 고발은 지난 달에 이루어졌다. SEC는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 미국 최대 암호화폐 거래소인 코인베이스를 상대로 소를 제기했다.

각각의 소송에서 SEC는 거래소에 상장된 여러 토큰이 미등록 증권이라고 주장했으며 이에는 바이낸스의 기본 토큰 BNB, 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 폴리곤(MATIC), 파일코인(FIL), 코스모스(ATOM), 샌드박스(SAND), 디센트럴랜드(MANA), 알고랜드(ALGO), 액시 인피니티(AXS) 및 코티(COTI)와 같은 인기 암호화폐 수십 개가 포함되었다.

SEC 대 리플 소송의 최근 판결 이후 위 토큰들 중 대다수가 선례에 따라 더 이상 증권으로 간주되지 않을 수 있다. 그러나 여전히 법원의 판결을 지켜봐야 한다. 대다수의 토큰 가격은 SEC 대 리플 사건 판결 이후 투자자들이 정상화를 기대하며 급등했다.

“이것은 SEC의 규제적 압박을 완화할 수 있는 중요한 판결이다,”라고 전 SEC 총괄법무관이자 현재 법률 회사 BakerHostetler의 파트너인 테레사 구디 기올렌(Teresa Goody Guillén)은 말했다.

다른 법률 전문가들도 연방 판사의 판결이 사실상 소매 거래소에서의 토큰 판매가 법에 따른 투자 계약이 아니라고(따라서 토큰은 증권이 아님) 판결한 것이며 XRP 코인이 헤지 펀드와 같은 기관에 판매될 때만 증권으로 간주된다고 설명했다.

“법원은 이전에 혼란을 야기했던 암호화폐 토큰이 증권이라는 견해를 거부했다.”라고 Pryor Cashman LLP의 제프리 알버츠(Jeffrey Alberts)는 말했으며 연방 판사는 판결에서 암호화폐 토큰이 증권이 아니라고 명확히 밝혔다.

리플의 최근 일부 승소를 환영하는 암호화폐 분석가가 많지만 일각에서는 규제적 명확성을 위한 싸움이 아직 끝나지 않았을 것이라고 지적했다.

브라운 루드닉(Brown Rudnick) 파트너이자 암호화폐 기업가인 프레스턴 번(Preston Byrne)은 SEC가 현재 이 판결을 검토 중이며 항소할 가능성이 있다고 주장했다.

그는 최근 트위터를 통해 “리플 약식 판결은 절대 이 문제에 대한 최종 결정이 아니다,”라며 리플이 이 판결을 받아들이더라도 리플은 여전히 “기관 판매에 대한 억만 달러의 대가를 치르게 될 것”이라고 말했다.

The summary judgment ruling is a split decision where the judge takes the view that primary sales of tokens are investment contracts and secondary sales and distributions to e.g. employees are not.

In the precedents we have, the SEC has moved against schemes early enough that…

— Preston Byrne (@prestonjbyrne) July 13, 2023