사상최고치 경신 예고되는 비트코인과 이를 뒤쫓을 ‘비트코인 마인트릭스’

비트코인 현물 ETF 승인 이후 BTC 가격은 지난 며칠간 롤러코스터를 타고 있다. BTC는 지난 11일 49,000달러까지 올랐지만 현재는 43,000달러까지 떨어졌다.

시장 공포에 의해 BTC는 월말에 35,000달러 아래로 하락할지, 아니면 비트코인 마인트릭스 펌핑과 맞물려 재상승할지에 대해 알아보자.

암호화폐 시장의 지배적인 심리는 현실을 반영하지 못하고 있다. BTC 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 기념비적인 진전이다. 침체의 지속이 예상되었지만 이는 주로 단기 투자자들에 의해 주도되고 있다.

그들의 투자 전략은 특정 시장 뉴스와 밀접하게 움직이기 때문에 뉴스에 따른 약세장은 놀랄 일이 아니다.

BTC 7일 가격 행보, 코인마켓캡

그러나 이러한 단기 하락세는 BTC의 장기적 궤적에 영향을 미치지 않을 것으로 풀이된다. 장기 투자자들은 BTC를 확신하고 있다. 모든 자산과 마찬가지로 단기 투자자들에 의한 혼란이 발생했지만 BTC의 앞길은 투자자들의 자신감과 신뢰에 따라 결정된다.

장기 투자자들의 결정은 데이터에 따르면 몇 년간 가격 급등을 촉진할 비트코인 반감기의 수혜를 볼 예정이다. 다음 비트코인 반감기는 올 4월로 예정되어 있는 가운데, BTC는 올해 크게 상승할 것으로 예상된다. 암호화폐 시장 상황이 좋을 경우 현재 사상 최고치인 6만 8000 달러를 넘어설 가능성이 높다.

비트코인 현물 ETF 승인 이후의 약세장은 ETF 승인 자체와 큰 관련이 없다. 비트코인 ETF는 BTC 가격 행보를 추종하는 자산으로 암호화폐 업계에 기념비적인 의미를 가진다. ETF 상품을 통하면 비트코인을 직접 매수하고 보관할 필요 없이 그 수익성을 누릴 수 있다.

비트코인 ETF 상품은 가상자산을 제도권 금융으로 인정되고 폭넓게 채택될 길을 열 것이다. 또한 ETF 상품은 전통금융 투자자들에게 새로운 가상자산 투자의 길을 제공한다.

전통시장의 불확실성은 종종 긍정적인 암호화폐 시장 동향으로 이어진다. 2024년 미국 선거, 거시경제 상황 등을 고려하면 향후 몇 달간 가상자산으로의 투자자 유입이 예상된다. 그리고 이에 따른 투자금의 유입은 상승장을 촉진한다.

동시에 ETF 시장의 실질적인 영향은 향후 투자금 유입 규모와 지속성에 달려 있다. 즉, 기관·개인 투자자들의 유입에 달려있다.

트위터, 텔레그램, 유튜브 등의 암호화폐 인플루언서들은 종종 엉뚱한 가격 예측을 내놓는 것으로 알려져 있지만 이번은 다르다. 스탠다드차타드은행 등 유력 기관들이 과감한 BTC 가격 예측을 내놓고 있다.

스탠다드차타드은행의 금융 리서치 책임자인 제프리 켄드릭은 “ETF 관련 자본 유입이 예상대로 진행된다면, 우리는 2025년 말 (BTC 가격의 20만 달러) 도달이 가능하다고 생각한다”고 말했다.

BREAKING‼️Global banking giant Standard Chartered says $50-$100 BILLION could flow into #Bitcoin ETFs in 2024 pic.twitter.com/yQobJcs6EA

— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 8, 2024