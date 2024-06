ASI 토큰 합병 가운데 위너AI 프리세일 모금액 560만달러 돌파

ASI 얼라이언스는 당초 6월 13일 최종 확정될 예정이었던 토큰 합병을 7월 15일로 연기했다.

ASI의 토큰 합병으로 Fetch.ai(FET), 오션프로토콜(OCEAN), 싱귤래리티넷(AGIX) 등 3개의 AI 토큰이 하나의 아티피셜 수퍼인텔리전스 토큰(Artificial Superintelligence, ASI)으로 통합된다.

지난 5월 23일 이더리움(ETH) 현물 ETF를 승인한 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 19B-4 양식을 승인함에 따라 이더리움 기반 ERC-20 토큰인 FET, OCEAN, AGIX 토큰을 ASI로 교환할 수 있게 된다.

3월 비트코인(BTC) 가격이 BTC ETF 수요 증가로 7만4000달러에 육박한 바 있으며 ETH 가격도 상승할 가능성이 높다.

ERC-20 밈 코인 BYTE(+174.11%), HOPPY(+84.77%) 등이 최근 SEC의 19B-4 양식 승인 이후 상승세를 보이고 있다.

ASI와 ETH ETF 승인은 또 다른 ERC-20 토큰인 위너AI(WienerAI, WAI)의 급등을 촉진하고 있는 요인으로 진단된다. 위너AI는 현재 진행 중인 프리세일에서 무려 563만 달러를 모금했다.

ASI와 WAI는 둘 다 AI를 활용한다는 공통점이 있다. ASI는 AI 서비스 전반에 걸쳐 상호작용을 원활하게 촉진·통합하기 위해 개발되었다. 한편 WAI는 수익 창출 매매를 제안하는 AI 기반 챗봇 출시를 준비를 하고 있다.

More than just a bot–WienerAI is your ultimate crypto trading companion.

We're delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj

— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024