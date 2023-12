프로셰어즈 인터뷰 : 비트코인 선물 ETF, 현물 ETF 승인 후 나락?

비트코인(BTC)이 당월에 3만 8000달러를 돌파하면서 프로셰어즈 비트코인 스트래티지 ETF(BITO)가 운용자산(AUM) 사상 최고치를 경신했다.

지난 화요일, BITO의 비트코인 선물 거래액은 사상 최대인 14억 7000만 달러를 기록했다. 이는 월초의 11억 달러와 연초의 5억 4400만 달러 대비 상당히 증가한 수치이다.

시메온 하이먼 프로셰어즈 글로벌 투자전략가는 크립토뉴스와의 인터뷰에서 “자금 유입이 거세게 늘고 있다”며 “모두 BTC 관련은 아니며 전반적으로 유입이 크게 늘고 있다”고 말했다.

11월 30일 기준 BITO는 전년 동기 대비 4억 7090만 달러의 순유입을 기록했다. 일평균 거래량도 1억6000만 달러로 미국 전체 ETF 중 상위 5%에 진입했다.

이 기록은 2021년 10월 미국에서 최초의 비트코인 ETF로서 출시된 이후 가장 좋은 실적 중 하나이다. 그리고 11월 10일 BTC가 69,000달러로 사상 최고치를 기록한 가운데 BITO도 운용자산 사상 최고치인 14억 4,000만 달러에 재도달했다.

아이러니하게도 BTC와 BITO의 눈부신 성과는 비트코인 현물 ETF에 대한 관심과 기대감에 의해 견인됐다. 비트코인 현물 ETF는 기관 비트코인 투자 옵션면에서 이론적으로 BITO의 경쟁자라고 볼 수 있다.

지난 금요일, 블룸버그 ETF 분석가들은 블랙록, 아크, 피델리티 등의 여러 ETF 신청이 1월 초 동시에 승인될 것으로 예상하고 있다.

Window is officially Jan 5th to Jan 10th. Really this means that any potential approval orders are going to come on either Monday Jan 8, Tuesday Jan 9, or Wednesday Jan 10. Mark your calendars people. https://t.co/8ob8Y6pgU5

— James Seyffart (@JSeyff) December 1, 2023