리플은 XRP를 버릴까? 친 XRP 변호사, 최근에 제기되는 여러 우려에 의견 밝히다

리플이 XRP를 버릴 가능성에 관한 논의가 디지털 자산 시장에 제기되며 많은 투자자의 우려를 낳고 있다.

그러나 최근에 발표된 몇 가지 개발 사항은 리플이 XRP에 계속해서 전념할 확률이 큰 이유를 뒷받침한다.

11월 2일에 두바이에서 XRP를 공인 가상자산 승인하면서 리플 코인 관심이 급증했다.

이로써 XRP은 합법적이며 규제 받는 토큰이 되었다.

이제 기업에서도 XRP를 자사의 사업에 도입할 수 있게 되었기 때문에 가상화폐 커뮤니티의 기대감도 커지고 있다. 한편 리플사의 최근 행보는 회사가 XRP에서 다른 곳으로 눈을 돌릴 수 있다는 가능성을 시사해 주목받았다.

최근에 도입한 유동성 허브 신제품이 이러한 추측의 근원으로, XRP가 두바이에서 공인 자산으로 승인되었음에도 불구하고 유동성 허브에서 제외된 것이다.

그러나 전문가들은 조금 다른 관점에서 이를 해석한다. 친 XRP 변호사 존 디튼은 리플과 XRP 사이 관계가 견고하다고 주장했다.

As I’ve said for more than 3 years, Ripple is not going to abandon #XRP. It has a fiduciary duty not to.

Do the math:

2015: Series A valuation – $128M

2016: Series B valuation- $410M

2020: Series C valuation- $10B

2022: Series C Buyback valuation – $15B

Last year, Ripple… https://t.co/xnMUqjcQS8

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) November 2, 2023