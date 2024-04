XRP, 2024 반감기 3개월 내로 5.5달러까지 랠리?

비트코인 반감기 이후 암호화폐 시장에서 알트코인 가격에 대한 추측이 무성하다. 가장 인기 있는 알트코인 중 하나인 리플(XRP)에 대한 투기적 투자가 늘고 있다.

XRP 토큰이 3개월 안에 5.5달러까지 오를 것이라는 전망이 나오는 등 XRP에 대한 전망은 상당히 낙관적이다. 이런 주장은 XRP가 최근의 부진한 실적에도 불구하고 랠리를 희망하는 XRP 아미의 지지를 여전히 받고 있음을 시사한다.

X(옛 트위터)에서 분석가 BSC 스쿱(BSC Scoop)은 BTC, ETH, VET, SOL, XRP, ADA, WIF, FET, TAO 9개 인기 암호자산에 대한 전망치를 내놨다. 그는 이 암호화폐들의 반감기 3개월 후 목표가를 제시했다.

BSC 스쿱은 XRP가 올해 6월에서 7월 사이에 5.5달러까지 상승할 수 있다고 주장한다. 이는 XRP가 사상 최고치인 3.84달러 이상으로 상승할 것이라고 확신함을 의미한다. 그러나 XRP는 0.54달러에 거래되고 있으며, 이는 5.5달러에 도달하기 위해 932% 상승해야 함을 의미한다.

또 다른 저명한 암호화폐 분석가 EGRAP CRYPTO는 지난달 XRP에 대한 강세 전망을 공유했다. 그는 과거 데이터를 기반으로 XRP의 빠르고 공격적인 가격 급등과 현재 시장 사이클에서 XRP가 27달러에 이를 것으로 예상했다.

