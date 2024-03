엔비디아 AI 컨퍼런스와 더불어 주목받고 있는 AI 코인

엔비디아의 인공지능(AI) 컨퍼런스인 ‘GTC 2024’ 이후 AI 암호화폐 틈새 시장이 상승세다. DEVAI·니어 프로토콜 등 AI 관련 암호화폐들은 30일 전 대비 세 자릿수 가격 상승을 기록하기도 했다.

GTC 2024가 AI 암호화폐 시장에 어떤 영향을 미쳤을까?

GTC 2024 컨퍼런스의 주요 연사는 엔비디아의 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)이다. 900개 이상의 세션과 300개의 전시를 통해 인공지능 시대의 로봇 공학, 가속화하는 워크플로우에서 대형 언어 모델의 역할, 생성형 인공지능과 지적재산권, 대형 산업의 디지털화에서 인공지능의 역할, 인공지능 규제, 인공지능을 통한 비디오 생성, 기후 예측을 위한 머신 러닝 등 8개의 주제를 다룬다.

3월 17일부터 21일까지 여러 기술 워크샵과 함께 위 주제들에 대해 살펴본다. 또한 GTC 2024는 인공 지능 혁신에 대해 누구나 배울 수 있도록 영상으로 제공된다.

