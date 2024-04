월드코인 앱 사용자, 1년 사이에 1000만 명 달성

월드코인 앱 사용자가 출시 1년 사이에 무려 1천만 명을 넘어섰다. 월드코인(WLD) 관리에 최적인 이 앱의 놀라운 기록은 WLD 투자자들이 이 앱을 빠르게 선택하고 있음을 시사하기 충분해 보인다. 2023년 5월에 출시된 이 앱은 반년만에 400만 건 이상 다운로드를 기록하며 큰 관심을 끈 바 있다.

World App now has more than 1 million monthly active users, 4 million downloads and 22 million transactions. Not bad for six months 🫡 pic.twitter.com/pagXxTfc8E

— Tools For Humanity (@tfh_technology) November 1, 2023