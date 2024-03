알트코인 시장 활성화에 0.7달러 향하는 XRP··· 지금이 매수 적기?

XRP 가격이 0.70달러 선을 향해 반등할 준비를 하고 있는 가운데 알트코인들의 움직임이 심상치 않다. 최근 암호화폐 상승장은 비트코인의 급등이 주된 요인으로 꼽힌다.

높아진 투자자 관심은 암호화폐 시장 전반에 추가적인 자본 유입으로 이어졌고 이는 파급효과를 일으켜 다른 수많은 암호화폐들도 상승세를 타고 있다. 한 유명 암호화폐 분석가는 XRP의 가격에 대해 낙관적인 시나리오를 제시했다.

그에 따르면 현재 시장 상황은 최적의 XRP 투자 시기일 수 있다.



암호화폐 분석가 다크 디펜더(Dark Defender)는 최근 분석에서 엘리엇 파동 이론과 차트 지표들을 이용해 XRP의 가격 행보를 풀이했다. 여기서 그는 특정 파동 패턴을 이용해 투자자 심리를 분석한다.

다크 디펜더(DD)에 따르면 XRP는 2023년 1월부터 상승세를 보이며 2024년 2월까지 ‘ABC’ 조정 국면을 거쳐 왔다. 이는 새로운 상승 파동 시퀀스의 발판을 마련했다.

그는 현재 XRP가 상승 5파 중 가장 강력하고 오래가는 상승 3파를 향하고 있다고 진단했다.

그렇다면 XRP는 0.81달러까지 올라갈 수 있다. DD는 XRP 가격이 상승 3파 이후 상승 4파에서 하향조정될 것으로 보고 있으며 여기서 XRP는 0.75달러 수준으로 떨어질 가능성이 젯된다.

소폭 하락한 데 이어 최종 상승 5파에서 또 한 번 상승하며 3월 말까지 0.92~1달러대를 목표로 상승할 것이라는 분석이 나온다.

위에 언급했듯이 DD는 엘리엇 파동 이론뿐만 아니라 피보나치 되돌림을 이용해 잠재적 지지선과 저항선을 찾아냈다.

Hi all. I hope you had a great weekend.

Let's first check our previous pattern & update it.#XRP strolling strictly around our Fibonacci level at $0.6462. The lines are clear & accurate.

Checking MACD, Ichimoku & RSI indicators, XRP is expected to continue the uptrend as we… pic.twitter.com/fetf2IH7nl

— Dark Defender (@DefendDark) March 4, 2024