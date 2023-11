분석가 “XRP 0.55달러 핵심 구간 방어하며 1.98달러 도달”

저명한 암호화폐 분석가인 EGRAG는 XRP 가격의 1.98달러 도달 가능성을 분석했다. 그는 XRP가 효율적인 상승을 위해서는 ‘발 헬(Val Hell)’이라 불리는 핵심 수준인 0.55달러를 방어해야 한다고 설명했다.

EGRAG는 최근 XRP의 가격 패턴 분석에서 주요 방어선을 공유했다. 그는 이전에 올린 XRP 관련 정보를 뒷받침하는 게시물을 통해 이번 분석을 제시했다.

EGRAG의 과거 분석은 XRP에 대한 단기 가격 예측에 초점을 맞추었다.

#XRP Short-Term: Defending Val Hell's Gates

Check the Post From 30th of August 2023 https://t.co/GyNXNcyQb1

At the Fib 0.382 (0.60c), the battleground was set, and the #Bulls rallied. Their active presence, evidenced by the upward wick, reflected a robust effort in scooping… pic.twitter.com/DragdXEMcx

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) November 15, 2023