리플(XRP) 고래, 리플에 새로운 명령 내려지자 1억 8,000만 토큰 이체

리플 생태계의 네이티브 코인인 XRP가 고래의 주목을 받았다. 최근 데이터에 따르면 리플 고래가 여러 번의 거래를 통해 1억 8,000만 XRP 토큰을 이체했다.

미국 SEC와 리플 랩 사이에 법적 분쟁이 일어났을 때 고래들이 움직인 것으로 보인다. 이번 사건을 담당한 아날리사 토레스(Analisa Torres) 판사는 SEC의 최신 증거를 반박하는 리플에 입장에 대한 새로운 결정을 내렸다.

리플이 새로운 모멘텀에 들어서자 총 4번의 거래에 걸쳐 1억 8,000만 토큰이 이체된 것이 확인되었다. 그 중 고래 경보(Whale Alert)가 지정한 거래는 바이낸스 거래소를 통해 2,667만 XRP를 축적한 것과 관련이 있다.

대형 거래소에서 리플이 대량으로 축적되자 XRP 가격이 회복될 것이라는 기대가 생겨났다. 다른 거래에서는 1,000만 XRP가 두 개의 비공개 지갑 간에 교환되었다.

이 거래는 리플과 SEC 간 소송이 진행되는 동안 이루어졌다.

위 두 거래와 더불어 알 수 없는 투자자가 2,743만 XRP를 비트스탬프(Bitstamp)에 전송했다. 또한, 같은 투자자가 1,576만 달러에 해당하는 2.974만 XRP를 같은 거래소에 전송했다.

현재 이 네 번의 대규모 거래로 인해 매각이나 조작의 의혹이 생기고 있으며, 일각에서는 리플이 이러한 방식으로 자금을 관리한다는 의심을 하고 있다.

리플은 XRP로 국제 송금을 하기 위해 비트스탬프와 협력했던 적이 많다. 그러나 투자자들의 해석 방향이 XRP 가격에 영향을 미치게 될 것이다.

XRP 커뮤니티는 대형 고래들의 이동 후 여러 움직임으로 떠들썩하다. 토큰이 이동한 기간에 리플 랩스와 미국 SEC 간 소송에서 큰 사건이 발생했다.

WOW! 💥

Pro-Crypto Magistrate Sarah Netburn has been nominated to serve as the District Judge for the South District of New York! 👩🏻‍⚖️

She is currently presiding over the Ripple vs. SEC case! ⚖️

Check out her opinion on #XRP 🙌🏼https://t.co/szMfEvptKw pic.twitter.com/uocfPIvXKd

— 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) April 25, 2024