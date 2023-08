리플 변호인 디튼, BTC 이전에 XRP의 역대 최고점 경신 어려워

리플 변호인 존 디튼(John Deaton)은 XRP의 폭발적인 랠리를 예상하지 못했다고 말했다. 그는 최근 트위터를 통해 XRP가 대표 암호자산인 비트코인 이전에 역대 최고점(이하 ATH)을 경신하지는 않을 것이라고 전했다.

It’s all about expectations. Unless we were in a full bull market – led by #Bitcoin – I never believed XRP would hit an ATH, even after a good ruling and I said that when asked about my expectations on price (although I did expect it to break $1 tbh). But until #Bitcoin breaks… https://t.co/alMOGfHne6

