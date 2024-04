XRP레저, XRP 토큰 소각하는 신규 AMM 기능으로 디플레이션 모델 강화

XRP레저가 자동화 시장조성자(AMM) 기능을 도입해 XRP의 디플레이션 모델을 한층 강화한다. 이 기능은 본래 유동성을 공급하기 위해 도입되었지만, 내재적으로 토큰 소각 기능까지 보유했다.

신규 기능의 추가에 따라 사용자가 새로운 AMM 계정을 만들면 XRP 토큰이 소각된다. 소각 메커니즘은 XRP의 희소성을 높여 장기적 가치에 긍정적으로 기여할 수 있다.

XRP레저의 신기능에 관한 논의가 벌어지는 가운데 저명한 크립토 인플루언서 파노스 메크라스(Panos Mekras)가 X에서 토큰 소각 모델을 구체적으로 설명했다. 메크라스는 아노도스 파이낸스(Anodos Finance)의 공동 창업자이기도 하며 AMM 기능이 XRP의 내부 디플레이션 특성을 유지하는 데 도움이 된다고 주장했다.

Did you know? When a new AMM pool is created on XRPL, 2 XRP is burned.

Instead of the standard minimum transaction cost of 0.00001 XRP, "AMMCreate" must destroy at least the incremental owner reserve amount, currently 2 XRP. This is the same special transaction cost as…

