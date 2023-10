XRP 상승 궤도: 최신 조정 이후 5.8달러 급등 예상

XRP는 최근 고점 1.9달러에서 상향조정 이후 안정화 조짐을 보이며 상승을 위한 준비를 마쳤다.

저명한 분석가인 Dark Defender는 XRP가 5파동 패턴을 완성함에 따라 5.8달러 고점에 이를 것이라는 긍정적인 분석을 공유했다. 또한 시장의 현재 심리는 XRP의 단기 상승을 시사한다.

Dark Defender의 최신 분석은 XRP가 역대 최고점 1.96달러에서 폭락한 점에 대한 논의로 시작한다. 2021년 4월, XRP는 급등해 1.9669달러를 기록했지만 모든 상승분을 잃었다.

Hi all.

Please grab your coffee & come closer.#XRP finalised the correction after $1.966, & had the Wave 1 @ $0.91.

We had completed Wave 2 with a slight risk to the wick final point of $0.39.

The Price above the Weekly Ichimoku Clouds is getting closer; we will experience… pic.twitter.com/9RAQ17j3hB

— Dark Defender (@DefendDark) October 8, 2023