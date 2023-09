2023년 비트코인 BSC 구매 가이드 – 비트코인 클론 코인 사전판매 참여 방법은?

비트코인 BSC($BTCBSC)는 최근 사전판매를 시작한 신규 코인이다. 해당 코인은 현시대의 차세대 비트코인으로 성장하는 것이 목표다.

비트코인 BSC는 BNB 스마트 블록체인에 기반하기 때문에 거래 속도가 빠르고 수수료가 저렴하다는 장점이 있어, 기존 비트코인보다 한층 발전했다고 할 수 있다.

기존 비트코인의 폭발적인 성장을 놓친 투자자들에게는 비트코인 BSC가 좋은 투자처가 될 수도 있다.

$BTCBSC 사전판매 키포인트 아래에 비트코인 BSC 사전판매에 대해 간략히 정리했다. 비트코인 BSC 사전판매는 2023년 9월 5일에 시작되었다.

비트코인 BSC는 BNB 스마트 체인을 사용하기 때문에 수수료가 저렴하고, 스마트 컨트랙트 기능을 제공하며, 탄소 발자국이 적어 환경 친화적이다.

2011년 비트코인의 토크노믹스를 반영했다. 따라서 토큰 총공급량은 2,100만 토큰이며, 사전판매에서는 612만 5천 토큰이 판매된다. 사전판매 가격은 0.99달러다.

사전판매의 이점은 유틸리티가 추가적인 유틸리티를 제공하는 현대적 버전의 비트코인을 초기에 구매할 수 있다는 것이다.

The token is designed to offer staking rewards for many years, with a 120-year release schedule and 10-minute rewards to mirror the Bitcoin mining system. 비트코인 BSC는 스테이킹 리워드를 기존 비트코인 처럼 10분마다 제공하며, 제공기간은 120년이다.

$BTCBSC 구매 방법- 초보 구매자를 위한 4단계 구매 가이드

$BTCBSC 구매 방법은 어렵지 않다.

비트코인 BSC와 호환되는 웹 3 지갑을 다운로드하고 자금을 입금한다. 사전판매 페이지에 접속해 지갑을 연결하고 거래를 진행하기만 하면 된다.

1단계: 호환되는 웹 3 지갑 다운로드하기

사전판매에서 비트코인 BSC를 구매하려면 웹사이트에서 사용할 수 있는 웹 3 지갑을 다운로드 받아야 한다. 사용할 수 있는 웹 3 지갑은 메타마스트, 월렛 커넥트 등이다. 이번 가이드에서는 호환성이 좋은 메타마스크를 예시로 들어 설명한다.

비트코인 BSC를 구매하려면 코인베이스나 OKX 등의 코인 거래소에서 코인을 구매한 후 연결한 지갑 주소로 송금해야 한다. 또한 가스 및 네트워크 요금을 결제하기 위해서는 ETH 또는 BNB를 확보해야 한다.

2단계: 사전판매 페이지 찾기

꼭 공식 사전판매 페이지에 지갑을 연결해야 한다. 가짜 페이지가 상상 이상으로 편재해 있기 때문에 자칫하면 속아 넘어갈 수 있다. 지갑 연결 전 , 웹사이트 url을 꼭 확인하자.

이번 가이드에 삽입된 모든 링크와 버튼은 공식 사전판매 페이지로 연결된다.

3단계: 웹 3 지갑 연결하기

사전판매 페이지에는 ‘지갑 연결하기’라는 버튼이 있다. 해당 버튼을 클릭하면 호환 가능한 웹 3 지갑이 표시된다.

연결된 지갑에서는 비밀번호 입력창과 함께 비트코인 BSC 페이지에 대한 권한을 허용할지 묻는 창이 표시된다.

4단계: 거래 완료하기

마지막으로, 구매할 토큰 수량을 입력한다.

연결되면 사전판매 페이지에 계약 주소가 표시된다.

이제 모든 단계가 완료되었다. 호환되는 지갑을 다운로드하고, 공식 사전판매 페이지에 지갑을 연결한 후 비트코인 BSC를 구매하면 끝이다.

모든 단계를 마치면 ‘청구하기’ 버튼이 나타날 것이다. 토큰을 청구하려면 ETH 또는 BNB로 가스 요금 지불해야 한다.

비트코인 BSC란?

비트코인 BSC는 비트코인의 2011년 총공급량과 판매가를 모방하여 초기 비트코인의 향수를 불러 일으키지만, 새로운 블록체인을 사용하여 2023년다운 거래 속도를 자랑한다.

비트코인 BSC가 사용하는 BNB 스마트 체인은 친환경적이며 빠르고 저렴하다. 비트코인에서 사용 중인 PoW 인프라는 점점 사용 가치가 하락하고 있지만, BNB 스마트 체인은 스마트 계약을 통해 무제한에 가까운 유틸리티를 제공한다.

2011년 비트코인 판매 가격과 동일한 가격에 코인을 판매한다는 것은 기발한 아이디어다. 0.99달러라는 저렴한 가격에 비트코인만큼의 수익률을 올릴 수 있을지도 모르는 기회를 누가 마다하겠는가?

하지만 해당 프로젝트는 비트코인과 공식적인 관계가 없는 자체적인 블록체인 프로젝트라는 것을 명심하자. 비트코인 BSC는 포크가 아닌 자체적인 시리즈와 장단점을 지닌 개별 프로젝트다.

비트코인의 역사

비트코인은 최초의 코인이자 코인 역사상 가장 성공적인 코인이다. 비트코인은 사토시 나카모토라는 익명의 개발자가 개발하였으며, 제니시스 블록은 2009년에 채굴되었다. 해당 블록에는 ‘더 타임즈, 2009년 1월 3일, 은행의 두 번째 긴급 구재를 목전에 둔 재무 장관(The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks)’이라는 메시지가 적혀있다.

비트코인은 특히 개인 투자자들의 불만을 산 은행 시스템의 실패를 해결하기 위해 개발되었다. 도지코인과 시바이누도 이와 같은 이유로 개발된 밈 코인이다.

2,100만 개가 넘는 비트코인이 생산되었으며, 그중 300~400만 개는 영원히 손실된 것으로 추청된다. 비트코인은 토큰이 손실되고 채굴 리워드가 감소함에 따라 가치가 상승하는 디플레이션 생태계로 설계되었다.

비트코인은 PoS(작업증명) 시스템으로 운영되므로 채굴자들이 거래를 증명해야 하며, 엄청난 환경 비용을 초래한다. 비트코인 리워드는 10분마다 지급되며 리워드 반감기는 4년이다. 모든 비트코인이 채굴되는데 걸리는 기간은 120년이다.

2011년에 비트코인 가격은 0.99달러였으며, 시장에는 612만 5천만 개의 비트코인이 유통되었다. 현재 비트코인 가격은 약 25,000달러다. 비트코인이 0.99달러일 때 구매했다면 25,000배 가량의 수익을 올린 것이다.

한편, 비트코인에서 사용하는 블록체인은 속도가 느리며 환경 문제를 일으킬 뿐만 아니라 거래 수수료가 비싸다. 또한 결제 수단으로 사용할 수 있는 경우가 한정되어 있다. 비트코인 BSC는 이같은 문제를 보완했다.

비트코인 BSC의 등장

비트코인 BSC는 비트코인의 단점을 보완했다. 비트코인 BSC는 스테이킹 리워드를 10분마다 지급하며, 120년이라는 긴 기간동안 리워드를 제공한다.

비트코인도 10분마다 리워드를 지급하기는 하지만 소수의 중앙화된 채굴자에게만 리워드가 지급된다. 이점이 비트코인의 주된 단점이자, 비트코인 BSC가 보완한 점이다.

BNB 스마트 체인은 이더리움 코드에 개발되었기 때문에 안전하게 사용할 수 있으며, 스마트 컨트랙트 기능도 이용할 수 있다. 그뿐만 아니라 거래 수수료는 평균 0.10달러로, 이더리움보다 저렴하다.

네크워크 정체 때문에 비트코인 거래 수수료가 급격히 상승한 적이 있었다. 이런 일이 자주 일어나지는 않지만 수수료가 10~50달러인 네트워크를 사용하기는 어려울 것이다.

사전판매 시작일 2023년 9월 구매 수단 ETH, USDT, BNB, 신용카드 체인 BNB 스마트 체인 하드캡 6,063,750달러 최소 투자 금액 10달러 최대 투자 금액 없음

비트코인 BSC 토크노믹스 및 사전판매

비트코인 BSC의 토크노믹스는 2011년 당시의 비트코인을 모방한다. 비트코인 BSC의 총공급량은 2,100만 토큰이며, 사전판매량은 612만 5천 토큰이다. 총토큰 공급량 중 29%는 사전판매에, 69%는 스테이킹에, 2%는 DEX 유동성에 할당된다.

비트코인 BSC는 팀원들에게 토큰을 따로 할당하지 않는다. 제 3자의 간섭 최소화, 탈중앙화, 넓은 네트워크 확보라는 비트코인의 초기 철학을 반영하고자 함이다.

비트코인 BSC 토크노믹스에 대한 자세한 정보는 백서에서 확인할 수 있다.