초보자를 위한 온라인 포커 하는 법

초보 플레이어에게 포커를 설명할 때 가장 중요한 것은 규칙을 철저히 배우는 것입니다. 포커 규칙은 플레이어가 스스로 전략을 세우고 승리할 수 있는 틀을 형성하는데 도움을 줍니다.

포커 초보 플레이어에게 기본적인 목표는 베팅에 참여함으로써 팟(현금 또는 칩)을 이기는 것이지만, 아직은 포커의 규칙 안에서 게임을 플레이할 필요가 있습니다.

포커 게임에서 승리할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

최고 랭킹의 포커 핸드를 가지고 있습니다.

다른 모든 사람들을 폴드(핸드를 포기)하게 만듭니다. 즉, 자신이 마지막 순서의 플레이어입니다. 이렇게 하면 카드가 무엇인지는 중요하지 않습니다.

포커는 단지 규칙을 배우는 것 뿐만아니라, 카드 게임 만큼이나 해석과 위협적인 게임입니다. 포커를 배운다는 것은 플레이어 마음대로 할 수 있는 모든 도구들을 이용하여 승리를 쟁취하는 것을 의미합니다.

온라인 포커 핸드 랭킹과 베팅 구조

랜드 카지노나 온라인 카지노에서 포커를 플레이하는 방법을 배우기 전에, 핸드 랭킹과 베팅 구조를 이해할 필요가 있습니다. 월드 시리즈 오브 포커와 같은 토너먼트에서 최고 수준의 프로 플레이어들도 기본적인 것들을 속속들이 알 필요가 있습니다.

온라인 포커 핸드 랭킹

포커 핸드는 다섯 개의 카드로 이루어져 있습니다. 한 핸드는 다음 중 하나로 구성될 수 있습니다.

스터드 및 드로우 변형 게임과 같이 다섯 개의 카드를 가질 수 있습니다.

홀덤 및 오마하 포커 변형 게임과 같이 가지고 있는 카드와 테이블 중앙에 있는 플러스 카드의 모든 조합이 가능합니다.

테이블에 있는 카드를 사용하여 핸드를 구성할 시에는 이를 ‘커뮤니티 카드’라고 합니다. 모든 카드를 들고 있든 커뮤니티 카드를 사용하든 포커 핸드 순위는 그대로 유지됩니다.

아래 표에 포커 핸드 순위를 베스트에서 워스트까지 정리하였습니다.

포커 핸드 설명 예시 로얄 플러시(Royal Flush) 같은 수트의 10부터 에이스까지의 스트레이트 10♦ J♦ Q♦ K♦ A♦ 스트레이트 플러시(Straight Flush) 같은 수트의 카드와 스트레이트 5♥ 6♥ 7♥ 8♥ 9♥ 포 오브어 카인드(Four of a Kind) 같은 값의 카드 네 장 A♦ A♥ A♠ A♣ X 풀하우스(Full House) 한 쌍과 한 세트 K♦ K♥ 4♦ 4♠ 4♣ 플러시(Flush) 같은 수트의 임의의 카드 다섯 장 5♣ 9♣ 10♣ K♣ J♣ 스트레이트(Straight) 일치하는 수트 없는 순서대로 다섯 장의 카드 2♣ 3♦ 4♥ 5♥ 6♠ 세트(쓰리 오브 어 카인드)(Set (or Three of a Kind)) 같은 값의 카드 세 장 A♦ A♥ A♠ X X 투 페어(Two Pair) 한 쌍과 또 다른 한 쌍 A♠ A♥ 6♣ 6♠ X 페어(투 오브 어 카인드)(Pair (or Two of a Kind)) 같은 값의 카드 두 장 J♣ J♠ X X X 하이 카드(High Card) 가장 높은 카드 하나의 값 이외에 다른 값이 없는 핸드 K♣ J♠ 2♣ 8♥ 6♠

온라인 포커 베팅 구조

핸드 순위뿐만 아니라 온라인 포커 게임이나 오프라인 카지노의 포커는 다음 세 가지 베팅 구조 중 하나를 적용합니다.

리밋 – 베팅/레이즈 금액은 앤티의 크기로 제한됩니다. ‘앤티’는 게임 내내 베팅을 늘려야 하는 필수 세트 베팅입니다. 이는 항상 시행되는 것은 아니며, ‘블라인드’와는 다른 구조입니다.

팟 리밋 – 베팅/레이즈 금액은 팟 크기로 제한됩니다.

노 리밋 – 베팅/레이즈 금액은 보유하고 있는 현금/칩의 양에 의해서만 제한됩니다. 파산하기 전까지 원하는 만큼 베팅할 수 있습니다.

시간을 들여 포커 핸드 랭킹과 베팅 구조를 이해하는 것을 추천합니다. 이해를 완료한 후에는 핸드로 플레이하는 과정으로 이동하여 팟을 이기는 방법을 배울 수 있습니다.

온라인 포커 변형 게임

변형 게임은 온라인이나 오프라인 카지노에서 포커를 플레이하는 방법에 대해 자세히 살펴보기 전에 알아야 할 마지막 정보입니다. 텍사스 홀덤이 단연코 가장 인기 있는 변형 게임이지만, 변형 게임 중에서 유일한 포커 게임은 아닙니다.

다음의 포커 변형 게임은 포커의 기본 규칙을 따르지만 각각의 특색이 있습니다.

포커 변형 게임 설명 텍사스 홀덤(Texas Hold’em) 다른 모든 플레이어가 볼 수 없도록 숨겨진 두 장의 카드로 시작합니다. 그러면 테이블 위에 최대 5장의 커뮤니티 카드와 함께 둘, 하나 또는 둘 다 결합하여 승리의 기회를 만들 수 있습니다. 오마하(Omaha) 네 장의 카드로 시작합니다. 최고의 포커 핸드를 만들려면 두 장의 카드와 다섯 장의 커뮤니티 카드 중 세 장의 카드를 사용해야 합니다. 스터드(Stud) 스터드 하위 변형에 따라 여러 라운드에 걸쳐 다섯 장 또는 일곱 장의 카드를 받게 됩니다. 모든 사람이 볼 수 있는 카드도 있고, 숨겨진 카드도 있습니다. 드로우(Draw) 다섯 장의 카드로 시작합니다. 이 카드를 플레이하거나 폴드할 수 있습니다. 플레이를 하면 대결 전에 원하는 만큼의 카드를 교환할 수 있습니다. 믹스 게임(Mixed-Game) 홀덤, 오마하, 드로우, 스터드 등 모든 변형 게임이 순환됩니다.

온라인 포커의 주요 목표

포커의 주된 목표는 팟을 이기는 것입니다. 일부 플레이어는 포커의 규칙을 보고 가장 좋은 핸드를 만드는 것이 주된 목표라고 생각하여 그렇게 하려고 노력합니다. 하지만, 그것은 주된 목표가 아니며, 핸드는 쇼다운에서 중요할 뿐입니다.

우승 팟이 목표이므로 다음 중 하나를 통해 이를 수행할 수 있습니다.

쇼다운에서 최고의 핸드를 갖습니다. 첫 번째 승리 방법은 포커 핸드 랭킹을 이해하는 것입니다. 쇼다운에 임한다면 이에 대한 자신감이 필요합니다.

다른 플레이어들이 폴드할 때까지 베팅합니다. 두 번째 승리 방법은 포커 전략, 블러핑, 그리고 플레이어들이 원하는 방식으로 반응하도록 만드는 방법에 대한 이해가 필요합니다.

초보자 이용 가이드를 잘 따른다면, 이 두 가지 방법 중 하나로 팟을 이기는 것이 유일한 목표여야 합니다.

초보자를 위한 온라인 포커 플레이 방법

포커는 다양한 형태로 제공되지만, 각 변형 게임은 5장의 카드를 사용하여 가능한 한 가장 높은 순위의 핸드를 만드는 것과 같은 단순한 전제를 핵심에 두고 있습니다.

앞에서 언급했듯이, 반드시 유리한 고지를 차지할 수 있는 최고의 핸드가 필요한 것은 아닙니다. 하지만 초보 플레이어에게 이 개념은 일반적인 규칙에서 벗어나 포커 전략과 블러핑이라는 더 복잡한 영역입니다.

계속해서 진행하기 위해 가장 인기 있는 포커의 변형 게임인 노 리밋 텍사스 홀덤의 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

1. 포커 설정

일단 추천하는 온라인 포커 사이트를 방문하십시오. 계정을 만든 후, 텍사스 홀덤 게임을 찾아서 가상 테이블에 앉으십시오.

버튼 왼쪽에 있는 두 명의 플레이어로 플레이가 시작됩니다.

이 두 명의 플레이어는 크고 작은 블라인드로 알려진 팟을 시작하기 위해 현금이나 칩을 넣습니다.

블라인드가 게시되면 모든 플레이어는 안보이게 딜링된 두 개의 카드를 받게 되므로 각 플레이어는 개인적으로만 자신의 카드를 볼 수 있습니다.

2. 텍사스 홀덤 베팅 라운드

설정 후, 플레이는 큰 블라인드의 바로 왼쪽에 앉은 플레이어로부터 시계 방향으로 이어집니다.

이 플레이어는 이제 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

최소 베팅을 콜합니다. – 다시 말해, 일치시킵니다.

현재의 베팅을 레이즈합니다. – 즉, 유지하는 데 필요한 자금을 늘립니다.

체크합니다. – 다시 말해서, 베팅하지 않고 패스합니다. 단, 자신 전에 누군가가 콜 또는 레이즈한 경우 이를 선택할 수 없습니다.

폴드 – 순서를 실행하지 않고 게임을 종료합니다.

이후, 왼쪽에 있는 플레이어가 다음 동작을 하며, 모두 완전히 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. 그러나, 플레이어들은 라운드의 첫 번째 플레이어가 체크를 요청했을 때만 체크를 계속할 수 있습니다.

3. 베팅의 첫 라운드 후

2단계의 포커 게임 방식은 모두가 동작하고 최소 베팅이 충족될 때까지 원을 그리며 계속됩니다.

그 후, 핸드에 적어도 두 명의 플레이어가 남아 있으면, 테이블의 가운데에서 세 장의 카드가 딜링됩니다. 이 카드는 모두가 사용할 수 있으므로 ‘커뮤니티 카드’라고 불립니다. 이제 2단계에 따라 또 다른 베팅이 진행됩니다.

이 후

만약 두 명 이상의 플레이어가 핸드에 남아있다면, 턴이라고 알려진 네 번째 카드가 주어집니다. 이 시점에서 또 다른 내기가 열립니다.

만약 핸드에 적어도 두 명의 플레이어가 남아있다면, 리버라고 알려진 다섯 번째 카드가 주어집니다. 마지막 베팅이 이루어집니다.

리버 베팅 라운드가 끝난 후 최소 2명의 플레이어가 남으면 쇼다운이 펼쳐집니다.

4. 포커 핸드에서 승리하기

테이블 위에 카드가 남아 있는 유일한 플레이어가 되어 핸드 안의 어느 지점에서나 팟을 승리할 수 있습니다. 두 명 이상의 플레이어가 남아 있고 모든 커뮤니티 카드가 처리된 경우에만 대결이 펼쳐집니다. 가장 좋은 5장의 카드를 가진 플레이어가 쇼다운에서 이깁니다.

텍사스 홀덤에서는 세 가지 방법 중 하나로 5장의 카드 포커 핸드를 만듭니다.

두 개의 카드와 세 개의 커뮤니티 카드를 결합합니다.

카드 중 하나를 네 개의 커뮤니티 카드와 결합합니다.

보드를 플레이합니다. 즉, 다섯 개의 커뮤니티 카드를 모두 사용합니다. 테이블에 있는 다른 플레이어도 보드를 할 수 있다는 것을 명심하시길 바랍니다.

다른 포커 게임에서는 베팅이 진행되는 방식과 5장의 카드를 손에 넣는 방식에 미묘한 차이가 있습니다. 그러나 모든 포커 게임의 본질은 카드를 받고 일련의 라운드에 걸쳐 베팅하는 것입니다. 팟의 승자는 최후의 승자, 즉 대결에서 이기는 플레이어입니다.

초보자를 위한 온라인 포커 팁

포커를 기본적인 것으로 정리하자면, 다른 플레이어들의 카드에 맞서 게임하는 것입니다. 이 안에서 카드에 대한 믿음이 있고 팟을 이기기 위해 게임을 하고 싶을 때 베팅하고, 레이즈하고, 콜할 수 있는 옵션이 있습니다. 또는 이길 수 없다고 판단되거나 계속 게임을 할 여유가 없을 때는 폴드할 수 있습니다.

최고의 다섯 카드를 가진 플레이어를 만드는 것이 목표라는 것을 모두 알고 있습니다. 하지만 그것은 오직 쇼다운을 위해 멀리 갈 때만 가능합니다. 만약 당신이 이전 라운드에서 다른 플레이어들을 폴드하게 할 수 있다면, 당신이 높은 순위를 가진 핸드를 가졌든 아니든 상관없습니다.

가장 쉬운 포커 변경 게임 플레이

텍사스 홀덤(Texas Hold’em)은 배우기 쉽기 때문에 초보자들에게 가장 인기 있는 변형 게임입니다. 텍사스 홀덤은 배우기 쉬울 뿐만 아니라 특히 베팅하거나 레이즈할 수 있는 금액에 제한이 없어, 창의적으로 플레이할 수 있는 기회를 제공합니다. 다른 쉬운 포커 게임 규칙으로는 드로우(Draw)와 스터드(Stud)가 있습니다.

프로처럼 포커를 플레이할 수 있는 기술 개발

자신의 카드와 상대방이 무엇을 들고 있는지에 대해 생각하는 것은 가장 높은 수준에서 온라인 포커를 플레이하는 방법입니다. 기본적으로, 포커 플레이어는 기본에 대해 생각하는 것부터 상대방을 기반으로 한 동작을 취하는 것까지 네 단계의 발달을 거칩니다.

프로처럼 포커를 플레이하는 법을 배우는 네 단계는 다음과 같습니다.

규칙, 변형 및 핸드 순위를 배웁니다.

대결에서 이길 수 있도록 순위를 매기는 카드를 사용합니다.

자신의 카드뿐만 아니라 다른 플레이어가 가질 수 있는 카드가 무엇인지 생각합니다.

상대가 가지고 있다고 생각하는 카드를 기반으로 움직임을 보입니다. 또한, 특정 베팅에 직면했을 때 그들이 무엇을 할 것인지를 기반으로 움직임을 만들 수 있습니다.

예를 들어, 누군가가 압박을 받을 때 자주 폴드하는 것을 봤다면, 자신이 가진 카드를 거의 무시하고 가차없이 베팅할 수 있습니다. 반대로, 이런 상황에서 강한 핸드를 잡았다면, 해당 플레이어가 압박을 받아 폴드할 가능성이 높다는 것을 알고 있으므로 많은 베팅을 하지는 않을 것입니다.

강력한 포커 플레이어가 되기 위해 자신의 카드, 상대방이 가지고 있다고 생각하는 카드, 그리고 성향에 따라 조정해야 하는 상황에 처하게 됩니다.

마치며

포커에는 많은 기술이 개입되어 있습니다. 플레이어는 최고의 핸드를 가짐으로써가 아닌, 다른 플레이어를 폴드하게 함으로써 잭팟을 얻을 수 있습니다.

카드는 무작위로 처리되므로 포커 게임에서 가장 좋은 핸드를 갖는 것은 운에 달려 있습니다. 딜링된 카드가 강한 핸드를 만드는 카드일 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 자신이 강한 핸드를 만들 수도 있지만, 누군가는 더 강한 핸드를 만듭니다.

하지만, 다른 플레이어들을 폴드하게 하는 것에 관해서는, 자신에게 달려 있습니다. 다른 플레이어의 카드를 통제할 수는 없지만, 상황에 대한 평가와 당신이 가하는 압력을 통제할 수 있습니다.

상대와 마찬가지로 카드놀이를 배우는 것은 초보 플레이어와 프로 플레이어를 구분하는 것입니다. 프로 포커 플레이어는 자신만큼이나 자신이 하는 동작에 집중합니다. 대결 상대는 다른 플레이어가 어떤 카드를 가지고 있는지 알아내기 위해 노력하고 이기기 위한 플레이를 합니다.

룰렛, 크랩스, 슬롯 게임, 바카라 게임 등 다른 카지노 게임과 다르게 포커는 운이 약간 섞여 있는 스킬 게임입니다. 그렇기 때문에 오프라인 카지노나 해외 카지노 사이트에서 포커를 하는 방법을 배우고 익히면 흥미로운 참여가 가능하면서, 잠재적인 수익도 높일 수 있습니다.

자주 묻는 질문