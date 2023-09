일론 머스크, 우크라이나의 스타링크 사용 거부해 러시아 공격 막아

스페이스X의 CEO이자 전 세계에서 가장 부유한 개인 일론 머스크(Elon Musk)가 최근 우크라이나 군대의 스타링크 접속을 거부해 러시아 공격을 막았다고 주장했다.

스타링크는 스페이스X의 위성인터넷 서비스로 전 세계 곳곳에 인터넷 연결 서비스를 제공하고 있다. 억만장자인 머스크는 그가 러시아와 우크라이나 간 전쟁 확전을 피하기 위해 이와 같이 행동했다고 주장했다.

일론 머스크는 우크라이나 정부가 러시아 군사 시설을 공격할 준비가 되었을 때 우크라이나 지역에서 스타링크 접속을 차단했다고 주장했다.

해당 내용은 저널리스트 월터 아이작슨(Walter Isaacson)이 집필한 머스크 전기에서 발췌된 내용으로 CNN이 가장 먼저 보도했다. 아이작슨의 책에서 머스크는 2022년에 우크라이나가 크림 반도의 러시아 해군 군함을 공격하려고 시도했을 때를 회상했다.

그에 의하면 공격을 수행할 해군 드론과 군함은 스타링크에 연결되어 있었다. 그러나 당시 위성 인터넷 서비스는 해당 지역에서 작동하지 않았다(머스크는 추후 X 플랫폼에서 이와 같이 주장했다).

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.

The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.

If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023