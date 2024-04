슬로사나(Slothana, SLOTH) 전망 2024, 2025, 2026년

최근 밈 코인 돌풍을 일으키고 있는 슬로사나(Slothana, SLOTH)는 24시간 이내에 100만 달러 상당의 SOL 토큰을 모금한 전례 없는 “노 캡(No Cap)” 사전판매로 암호화폐 세계를 발칵 뒤집어 놓았습니다. 시크한 성격의 나무늘보를 마스코트로하는 이 솔라나 기반의 토큰은 차세대 대형주 밈 코인으로 자리매김하고 있습니다.

이제 슬로사나가 기대되는 거래소 상장을 준비하는 가운데 가격 급등 가능성에 대해 투자자들이 여러 추측을 내놓고 있습니다. 과연 현재 인기가 지속될까요? 본 슬로사나 전망은 프로젝트의 기본 요소를 살펴보고 성장 잠재력을 평가합니다.

슬로사나 전망 요약 슬로사나 혁신적인 “노 캡” 사전판매로 개시 24시간 이내에 70만 달러 상당의 SOL을 모금하면서 밈 코인 시장을 뒤흔들었습니다. 나무늘보를 테마로 한 SLOTH 토큰에 대한 흥분이 고조되는 가운데 투자자들은 SLOTH의 성장을 기대하고 있습니다. 2024

2024년에는 거래소 상장 이후 상당한 가격 상승이 예상됩니다. 사전판매 시 토큰당 약 0.018달러로 도지코인·시바이누 등 기존 밈 코인에 비해 SLOTH는 저렴합니다. SLERF의 성공을 모방하려는 SLOTH는 연말까지 시가총액 10억 달러에 도달할 가능성이 제시됩니다. SLERF의 거래량과 커뮤니티의 일부만을 확보하여도 연말 0.03달러에서 0.05달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025

강세장에서 SLOTH는 2025년 중반까지 2024년 목표치를 상회할 수 있습니다. 비트코인이 코인당 20만 달러를 돌파할 가능성이 있는 상황에서 SLOTH는 잠재적 하향조정 전에 0.1달러에서 0.3달러 사이에서 최고치를 경신할 수 있습니다. 과거 밈 코인 변동성을 고려할 때 연말 예상치는 0.10달러에서 0.18달러 사이입니다. 2026 & 그 이후

SLOTH의 미래는 시장 관련성과 커뮤니티 참여율을 유지하는 데 달려 있습니다. 일부 밈 코인은 사라지는 반면 도지코인과 같은 코인은 실용적 기능을 제공함으로써 생존합니다. 만약 SLOTH가 밈 코인 이상으로 발전한다면 0.15달러에서 0.25달러 사이에서 보다 견고한 지지선을 구축할 수 있습니다. 반대로 관심이 사라지면 SLOTH는 사전판매 수준으로 되돌아갈 수 있습니다.

슬로사나는 암호화폐 투자자들의 상상력을 사로잡는 최신 밈 코인입니다. 높은 처리량의 솔라나 블록체인을 기반으로 설계된 슬로사나는 혁신적인 크라우드 펀딩과 번성하는 밈 코인 문화에 반향을 일으키는 시크한 나무늘보를 테마로 한 브랜드를 통해 빠르게 두각을 나타내고 있습니다.

슬로사나의 중심에는 공식적인 기능이 없는 커뮤니티 주도 SLOTH 토큰입니다. 대다수의 밈 코인과 마찬가지로 슬로사나는 순전히 투기적 거래와 열정적인 온라인 커뮤니티의 성장에서 그 가치를 얻습니다.

그러나 슬로사나의 독특한 런칭 구조, 밈 문화를 관통하는 마케팅 및 시기적절한 시장 데뷔로 인해 이 프로젝트는 이전 밈 코인 열풍을 능가할 잠재력을 지녔습니다.

SLOTH 토큰 사전판매 모금은 단계적 인상과 고정 기간이 없는 참신한 “노캡(no cap, 모금액 상한선이 없음)” 모델을 채택했습니다. 대신 슬로사나 팀은 투자자들이 솔라나(SOL) 토큰을 입금할 수 있는 지정된 암호화폐 지갑 주소를 제공합니다.

SOL 1개로 SLOTH 10,000개를 구매할 수 있으며 사전판매가 종료되면 구매자의 지갑으로 해당 물량만큼의 SLOTH 토큰이 직접 에어드랍됩니다. 아직 거래소에서 SLOTH를 구매할 수 없으므로 개인 지갑에서 전송해야 합니다.

