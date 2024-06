일론 머스크, 회사에 애플 기기 금지할 것이라 밝혀, “애플-챗GPT 콜라보로 개인 정보 보안 위험해”

애플이 WWDC 2024에서 오픈AI와의 협업 소식을 전한 후, 일론 머스크가 X(구 트위터) 포스팅을 통해 회사에서 애플 기기를 금지하겠다고 밝혔다.

애플이 WWDC 2024에서 오픈AI와의 협업 소식을 전한 후, 일론 머스크가 X(구 트위터) 포스팅을 통해 회사에서 애플 기기를 금지하겠다고 밝혔다. 머스크는 오픈AI 통합이 데이터 보안과 개인 정보 보호에 큰 위협이 될 수 있다고 주장한다. 이에 따라 애플과 오픈AI의 협업이 사용자 데이터를 위협할 수 있다고 보는 것이다.

하지만 머스크의 걱정이 다소 과해 보인다. 애플은 기기에 오픈AI 도구를 깊이 통합하지 않는다. 시리만 챗GPT에 접근하며, 이마저도 사용자가 요청했을 때만 작동한다.

일론 머스크가 이번에는 애플과 오픈AI의 챗GTP의 협업에 대해 불편함을 드러냈다. 애플은 6월 10일 열린 WWDC에서 오픈AI와의 협업을 발표했다.

용납할 수 없는 보안 위협‘이라고 주장했다. 일론 머스크는 수차례 트위터 를 포스팅하며 협업이 지속된다면 테슬라, X, 스페이스X에서 애플 기기 사용을 금지할 것이라 밝혔다. 그는 애플과 오픈AI의 협업이 ‘‘이라고 주장했다.

애플 기기 사용 금지는 사무실 기기에만 국한되지 않는다. 애플 기기를 소지한 방문객에게도 적용된다. 머스크는 트위터를 통해 ‘입구에서 애플 기기 소지 여부를 검사할 것이며 방문객이 갖고 온 애플 기기는 패러데이 상자 안에 보관할 것‘이라고 밝혔다.

참고: 패러데이 케이지란 접지된 금속 울타리 구조물로, 전자파를 차단한다.

일론 머스크와 오픈AI 간 갈등

일론 머스크는 오픈AI의 사용자 데이터 처리 방식을 신뢰하지 않는 것처럼 보인다. 머스크는 ‘애플은 오픈AI에 데이터를 넘기면 무슨 일이 일어나는지 알지 못한다. 애플은 사용자의 신뢰를 저버렸다‘는 트위터를 게시하기도 했다.

그는 애플이 자체 AI를 만들 수 있는 능력이 없다는 것에 대해 ‘터무니 없는 소리’라며, 오픈AI가 애플의 사용자 데이터를 보호할 것이라고 믿는 것은 순진한 것이라고 말했다.

흥미로운 점은 일론 머스크가 사실은 오픈AI 창립 멤버 중 한 명이며, 투자 지분 중 상당수를 보유하고 있다는 것이다.

그러나 지난 몇 년간 일론 머스크와 샘 알트만의 사이가 틀어졌다. 특히 오픈AI가 회사의 기존 비전을 위반하여 연구 중심의 비영리 단체에서 벗어나자 머스크가 오픈AI를 고소한 후 더욱 나빠졌다.

알트만은 머스크의 주장을 터무니 없고 말도 안 되는 지적이라 일축했으며 머스크가 오픈AI의 일원이 아니게 되자 질투한 것이라고 말하기까지 했다.

일론 머스크의 주장을 신뢰할 수 있나?

기사 작성 시점에서는 머스크가 과한 반응을 보이는 것으로 보인다. 애플과 오픈AI 간 파트너십을 잘못 이해한 것 같다.

오픈AI(정확히는 챗GPT 4.0)은 머스크의 주장과 달리 애플 기기와 깊이 통합되지 않는다.

사용자가 시리에게 하는 질문은 대부분 애플의 독점 모델을 통해 기기 내에서 처리된다.

너무 복잡한 질문이나 애플 모델의 수준을 넘어서는 질문은 외부에 전송된다.

너무 복잡한 질문이나 애플 모델의 수준을 넘어서는 질문은 외부에 전송된다. 하지만 ‘외부’가 꼭 챗GPT를 의미하지는 않는다. 애플 실리콘을 사용하는 커스텀 서버에 구축된 더 큰 서버 기반 모델로 질문이 전송된다. 애플은 이를 ‘프라이빗 클라우드 컴퓨팅’이라고 부른다.

사용자가 챗GPT가 답변하는 것이 더 적합한 질문은 할 때만 오픈AI 모델로 질문이 전송된다.

애플은 질문을 챗GPT에 전송할 때마다 사용자에게 동의 여부를 묻는다.

오픈AI는 이에 더해 사용자 데이터를 보호하기 위한 개인 정보 보호 기능이 내장되어 있다고 밝혔다.

애플 기기(시리 또는 글쓰기 도구)에서 전송된 IP 주소는 숨겨지며 사용자의 질문은 오픈AI 서버에 저장되지 않는다. 프라이빗 클라우드 컴퓨팅을 사용하는 경우에 대비해 애플 또한 어떠한 사용자 데이터도 보관하지 않는다.

애플과 오픈AI의 협업이 실제로 어떤 결과를 낳을지는 알 수 없지만 많은 업계 전문가가 애플이 개인 정보 보호에 매우 신경 쓴다고 보고 있다. 대부분의 데이터는 기기 내에서 처리되며 일부 주제에만 챗GPT를 사용한다. 게다가 이마저도 사용자가 시리에게 챗GPT 사용을 허용했을 때만 가능하다.

일론 머스크가 그간 위협적인 트위터를 자주 작성하고 주장을 여러 번 번복했다는 사실을 고려하면, 애플 기기 금지가 실제로 실행될지는 아직 알 수 없다.

