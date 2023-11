마이크로소프트, 이그나이트 2023에서 혁신적 코파일럿 AI 도구 공개

마이크로소프트가 이그나이트 2023(Ignite 2023)에서 혁신적 코파일럿 도구 3개를 새로 공개하며 기술 세계에서 다시 한 번 벤치마크를 세웠다. 마이크로소프트는 코파일럿이 매출의 주요 수익원이 될 수 있도록 심혈을 기울였다.

분석가에 의하면 코파일럿은 2026년까지 연 수익 100억 달러를 창출할 것으로 기대된다.

코파일럿은 마이크로소프트 소유 브랜드로 다양한 생성형 인공지능 기술을 다룬다. 사티야 나델라 마이크로소프트 CEO는 코파일럿이 부진한 시작을 맞이했지만 올 가을 들어서 포츈 100대 기업 중 40%가 사용하게 되었다고 설명했다. 얼마나 인공지능 기술이 빠르게 적용되고 있는지 보여준다.

마이크로소프트 코파일럿 제품군에는 다이나믹스 365 가이드용 코파일럿(Copilot in Dynamics 365 Guides), 서비스용 코파일럿(Copilot for Service), 애저용 코파일럿(Copilot for Azure) 등이 포함된다. 마이크로소프트 365를 코파일럿과 연결하기 위한 혁신적 플랫폼 코파일러 스튜디오(Copilot Studio)도 출시했다.

애저용 코파일럿, AI로 클라우드 관리하다

마이크로소프트는 구글의 듀엣 AI 개발에 대응해 애저용 코파일럿을 개발했다. 애저용 코파일럿은 애저 포털을 사용하는 클라우드 소비자를 위한 챗 기반 비서로 사용자에게 통합된 채팅 경험을 약속한다.

“통합된 채팅 경험을 통해 사용자는 쉽게 질문을 던지고, 작업 흐름, 인프라, 클라우드 기능성에 관한 통찰을 얻고 대책을 세울 수 있다. – ‘ 에린 채플(Erin Chapple), 애저 CVP

코파일럿은 대형언어모델을 활용해 애저에서 소비자 데이터를 처리한다. 이를 통해 실행 가능한 통찰을 제공하면서도 투명성을 유지한다.

서비스용 코파일럿, 고객 지원 강화

마이크로소프트는 고객 서비스 향상을 위해 특별히 서비스용 코파일럿을 설계했다. 서비스용 코파일럿은 서비스나우, 워크데이, SAP, 세일즈포스, 다이나믹 365 등의 CRM 도구와 매끄럽게 호환된다.

서비스용 코파일럿은 대중에 공개되기 전에 12월에 프리뷰를 진행할 예정이다. 목적은 판매 관련 질문에 답하고 업데이트 및 지식 재산 생성을 위한 적합한 제안을 제공하는 것이다. 마이크로소프트는 서비스용 코파이럿 구독료를 월 $50로 책정해 CRM 상호작용과 고객 서비스 지원 향상을 약속했다.

다이나믹스 365 가이드용 코파일럿, 현장 근로자의 작업을 혁신하다

다이나믹스 365 가이드용 코파일럿은 가상 현실과 관련한 대담한 도전을 한다. 홀로렌즈2(HoloLens 2)를 위해 설계된 다이나믹스 365 가이드용 코파일럿은 생성형 인공지능을 활용해 장비 유지 관리에 관한 정보 오버레이를 제공해 현장 근로자의 작업을 돕는다.

시스템이 매력적이고 미래지향적으로 보이지만 아직 마이크로소프트가 어떻게 현실 세계에 적용할지는 두고봐야 한다. 추가 개선이 필요할 수 있으며, 그에 따라 마이크로소프트가 어떻게 접근하는지 관찰할 여지가 있다.

비즈니스 수요 충족을 위한 코파일럿 스튜디오 – 카테고리: 테크 뉴스

마이크로소프트는 코파일럿 스튜디오를 웹 기반 플랫폼으로 개발해 기업이 고유한 필요에 따라 코파일럿 제품을 맞춤설정할 수 있도록 돕는다. 코파일러세 데이터베이스, 데이터, CRM 등을 연결해 자체 코파일럿 스튜디오를 생성할 수 있다. 결과적으로 특정한 질문에 관해 맞춤 학습한 방향으로 답하도록 설정할 수 있다.

마이크로소프트, 애저 AI 스피치의 텍스트-투-스피치 생성기 발표

마이크로소프트는 이그나이트 2023에서 애저 AI 스피치의 텍스트-투-스피치 도구도 공개했다. 도구를 사용하면 사실적인 딥페이크 아바타를 제작할 수 있다.

현재 진행하고 있는 공개 프리뷰에서 사용자는 영상과 이미지를 업로드하고 대본을 작성하는 것만으로 사실적인 영상을 제작할 수 있다. 이 시스템은 가상 비서 및 영상을 훈련하는 데 효과적일 것이다.

그러나 오용 가능성도 커 마이크로소프트의 도구에 관한 윤리적 우려도 제기되고 있다. 바로 이 이유 때문에 마이크로소프트는 애저 구독자에 한해 미리 제작된 아바타만 사용할 수 있도록 초기 서비스를 제한해 위험성을 완화했다.

마이크로소프트 코파일럿은 테크 산업에서 파장을 일으키고 있으며 앞으로 기업이 상호작용에 AI를 사용하는 방식을 재정의할 잠재력을 가졌다. 각각의 코파일럿 제품은 특수한 문제에 집중하도록 설계되어 앞으로 마이크로소프트가 AI를 어떻게 발전시킬지 기대된다.