미 입법자들, 디지털 복제 금지 위해 ‘가짜 금지법’ 발의

미국 상원의원들은 7월 중순경 COPIED 법을 제안했다 (콘텐츠 원본 보호 및 편집 및 딥페이크 미디어로부터의 무결성, Content Origin Protection and Integrity from Edited and Deepfaked Media). 이 법안은 온라인 콘텐츠에 대해 더 나은 투명성과 진본성을 제공하기 위해을 목표로 한다.