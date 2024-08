테크리포트를 신뢰할 수 있는 이유 1999년에 설립되어 긴 역사를 자랑하는 테크리포트는 최신 하드웨어 및 소프트웨어를 비롯해 블록체인과 관련된 최신 뉴스와 제품 리뷰를 제공합니다. 독자들의 신뢰를 최우선 가치로 여기며 편집의 독립성을 유지해 편향되지 않은 고품질의 콘텐츠를 작성하고 있습니다.

월요일, 국가정보 국장실(Office of the Director of National Intelligence, ODNI), FBI 및 사이버 보안 및 인프라 보안국(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA)이 도널드 트럼프(Donald Trump)의 대선 캠페인을 이란이 해킹한 사실을 추궁하는 합동 성명을 발표했다.

월요일, 국가정보 국장실(Office of the Director of National Intelligence, ODNI), FBI 및 사이버 보안 및 인프라 보안국(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA)이 도널드 트럼프(Donald Trump)의 대선 캠페인을 이란이 해킹한 사실을 추궁하는 합동 성명을 발표했다. 이란은 또한 카말라 해리스(Kamala Harris)의 대선 캠페인에 유사한 공격을 시도한 혐의도 받고 있다.

이란은 또한 카말라 해리스(Kamala Harris)의 대선 캠페인에 유사한 공격을 시도한 혐의도 받고 있다. 주 국제연합(United Nations) 이란 대표부는 이러한 두 혐의를 모두 부인했으며 미국에 혐의를 제기하기 전에 증거를 제공해 달라고 요청했다.

미 당국이 최근 도널드 트럼프의 대선 캠페인을 해킹한 데 대해 이란을 비난했다.

월요일, 국가정보 국장실(Office of the Director of National Intelligence, ODNI), FBI 및 사이버 보안 및 인프라 보안국(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA)이 도널드 트럼프(Donald Trump)의 대선 캠페인을 이란이 해킹한 사실을 추궁하는 합동 성명을 발표하여 이란이 미 대선에 개입해 국가의 리더에 대한 국민의 신뢰를 깎아내리려는 시도를 하고 있다고 다시금 경고했다.

‘이란은 올해의 선거가 미국의 국가 보안 이해관계에 있어 갖게 될 자국의 영향력이 특히 클 것으로 보고 있다.’ – 합동 성명

비록 올해의 선거를 방해하려는 이란과 러시아의 시도에 대한 보고가 있기는 했지만, 당국이 특정 공격에 대해 이란을 추궁한 것은 이번이 처음으로 상황의 심각성을 알 수 있다.

또한, 도널드 트럼프의 캠페인 외에도 이란은 성공하지는 못했으나 카말라 해리스의 대선 캠페인을 해킹하려 시도한 혐의도 받고 있다.

해당 소식은 마이크로소프트(Microsoft)가 곧 있을 선거에 이란 그룹의 개입이 증가했음을 인지했다고 언급한 보고서를 공개한 지 몇 일이 지나지 않아 나오게 되었다.

이 그룹들은 가짜 뉴스를 퍼뜨려 리더들에 대한 신뢰를 흔들기 위해 가짜 소셜 미디어 계정 및 웹사이트들을 사용한 혐의를 받고 있다.

비록 이란의 침해가 지난 세 차례의 미 대선에 걸쳐 있기는 했으나, 지난 6개월간 있었던 시도의 심각도는 유례가 없을 정도라고 마이크로소프트는 밝히고 있다.

오픈(Open)AI 또한 스톰(Storm)-2035 계정을 폐쇄했다. 이들은 미 대선 및 기타 글로벌 문제들에 영향을 미치려는 목적으로 롱폼 및 숏폼 콘텐츠를 생성하기 위해 챗(Chat)GPT를 사용하는 이란의 그룹이다.

이에 대한 이란의 반응은?

주 국제연합(UN) 이란 대표부는 이러한 혐의를 모두 부인했다. 해당 대표부는 대선에 개입할 동기나 의도가 전혀 없으며 만약 미국이 이와 같은 혐의를 제기하고자 한다면, 증거와 함께 이를 증명해야 할 것이라고 말했다. 현재로선, 미국은 어떠한 증거도 공유할 기분은 아닌 듯 보여진다.

이러한 소식을 공개할 때조차, 당국은 이란의 개입을 어떻게 알게 되었는지 또는 어떠한 종류의 정보를 도난당했는지에 대한 언급이 없었다.

알고 있는 사항은 공격은 대선 캠페인에 직접 관련된 사람들을 대상으로 했다는 사실이다.

예를 들어, 워싱턴 포스트(Washington Post)의 보고에 따르면 오랫동안 트럼프의 고문 겸 측근이었던 로저 스톤(Roger Stone)이 피해자들 중 한 명이라고 한다:

그는 피싱 이메일 을 열어보게 되었고 그 결과 개인 이메일의 정보가 도난당했다.

그는 을 열어보게 되었고 그 결과 개인 이메일의 정보가 도난당했다. 스톤의 이메일은 트럼프 캠페인에 속한 다른 담당자들과 접촉하는 데 사용되었다.

스톤의 이메일은 트럼프 캠페인에 속한 다른 담당자들과 접촉하는 데 사용되었다. 각각의 접근 시도에서 희생자의 기기에 대한 접속권을 위협 행위자에게 제공하게 되는 악성 링크가 포함된 이메일이 발송되었다.

이란이 해킹 혐의를 부인하고 미국이 증거를 제시하지 않고 있는 현 상황에서, 해당 사안이 즉시 해결되기는 어려울 것으로 보인다. 한편, 모든 당국은 그것이 이란으로부터든, 러시아로부터든 이와 같은 공격에 계속해서 맞서 싸울 것이라고 강조했다.

그리고 모든 상황이 정상화 될 때까지, 관련 담당자들은 다음과 같은 보안 수칙을 준수할 것을 권장한다:

보다 강력한 암호 사용

보다 강력한 암호 사용 악성 링크 클릭 금지

악성 링크 클릭 금지 다중 인증 켜기

다중 인증 켜기 취약성을 막기 위해 기기 업데이트

또한 기밀 정보를 다루는 사람들의 경우, 공식 업무를 위한 자신의 공식 이메일 계정만 사용하는 것을 권장한다. 또한 지금이 바로 미승인 데이터 유출 및 원격 접속을 막기 위해 최상의 암호 관리자 및 피싱 경고 기능이 있는 안티바이러스 솔루션을 갖추어 놓을 적기이다.

테크리포트의 콘텐츠 작성 프로세스 테크리포트의 편집 정책 은 정확하고 유용한 콘텐츠로 독자들에게 실질적인 가치를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 모든 콘텐츠는 최신 기술 동향, 온라인 개인정보보호, 암호화폐, 소프트웨어를 아우르는 다양한 주제나 분야에 대한 지식을 갖춘 전문가와의 협력으로 완성되며, 발행 전 당사의 편집 정책에 따라 편집부의 리서치와 선별을 거칩니다. 테크리포트 편집부 는 저널리즘 윤리 및 기준을 엄격하게 지켜 직접 콘텐츠를 작성하고 있습니다.

이 페이지 공유하기 이 페이지 공유하기 이 페이지 공유하기 Facebook Twitter Linkedin Telegram E-mail