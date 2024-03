엔비디아의 AI 칩 신제품 공개 이후 미국 증시 반등

세계적 칩 제조사 엔비디아의 주가가 반등하며 월가 투자 심리도 강세로 전환하고 있다.

엔비디아 주가는 지난 화요일에 1% 오르며 상승 마감했다. S&P 500 지수는 0.56% 올랐으며 다우존스산업평균 지수는 0.58% 올랐다.

엔비디아가 많은 기대를 받았던 칩 신제품을 하반기에 인도할 수 있다고 발표하자 주가가 1% 오르며 장을 마감했다.

B200 블랙웰로 불리는 새로운 주력 칩은 3만 달러에서 4만 달러 사이의 가격으로 책정될 예정이라고 엔비디아 CEO 젠슨 황이 밝혔다. 황은 이어서 새 칩이 대형 컴퓨팅 시스템에 사용될 예정이며, 제공하는 가치에 따라 가격이 달라질 것이라고 설명했다.

$NVDA

❖ NVIDIA CEO ON BLACKWELL CHIP SAYS WILL COST AROUND $30,000 TO $40,000- CNBC INTERVIEW

