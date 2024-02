2024년 아이폰 키로거(Keylogger) 앱 순위 | 키로깅 앱 비교 분석

2024년 최고의 아이폰 키로깅 앱

조사 결과 2024년 기준 가장 우수한 아이폰 키로깅 앱은 엠스파이였다. 엠스파이는 우수한 기능을 자랑한다. 삭제된 메시지도 확인할 수 있으며 구매 후 14일 동안 환불이 가능하기 때문에 부담 없이 사용해 볼 수 있다는 것도 장점이다. 아래에서 엠스파이를 포함한 여러 key logger에 대해 간단히 소개한다.

엠스파이 — 전반적으로 가장 우수한 아이폰 key logger | 구매 후 14일 이내에 환불 가능 유모빅스 — 소셜 미디어 관리에 가장 유용한 아이폰 키로깅 앱| 구매 후 14일 이내에 환불 가능 아이지 — 기능이 풍부한 아이폰 키로깅 앱 | 구매 후 14일 이내에 환불 가능 코코스파이 — 탈옥할 필요가 없는 아이폰 key logger | 안드로이드 버전에서만 키로깅 기능 사용 가능 스파익 — 위치 추적 기능이 훌륭한 아이폰 키로거 | 무료 체험 제공 호버워치 — 고급 모니터링 기능은 제공하지 않는 중간급의 아이폰 키로깅 앱 XN스파이 — 이메일 모니터링 시 사용하기 좋은 아이폰 키로깅 앱 | 구매 후 10일 이내에 환불 가능 키즈가드프로 — 20가지가 넘는 기능을 제공하는 아이폰 키로깅 앱으로, 가격이 비싼 편임 | 구매 후 30일 이내에 환불 가능

2024년 최고의 아이폰 키로깅 앱 자세히 보기

나에게 가장 적합한 아이폰 키로깅 앱을 고르려면 각 앱이 제공하는 모니터링 기능이 가격 대비 얼마나 유용한지 살펴보아야 한다.

이번 아이폰 키로깅 앱 비교 분석 리뷰에서는 충분한 정보를 통해 아이폰 키로거를 고를 수 있도록 각 앱 자체의 기능과 성능을 소개하고 여러 앱을 비교 분석한다.

1. 엠스파이 — 2024년 최고의 아이폰 키로깅 앱



엠스파이는 최고의 자녀 아이폰 관리 어플로, 탈옥 없이 iOS 13.0.0 이상을 사용하는 모든 iOS 기기에 사용할 수 있다.

엠스파이의 아이폰 키로깅 기능을 사용하면 SMS, DM, 인스턴트 메시지는 물론, 유튜브 검색 기록, 인터넷 검색 기록 등 자녀나 애인이 아이폰에 입력하는 모든 키를 모니터링할 수 있다. 또한, 키가 입력된 곳을 정확히 확인할 수 있어 대상이 부적절 주제로 대화를 나누거나 브라우징을 하는 경우 즉시 대응할 수 있다.

엠스파이는 키로깅 외에도 휴대폰 및 메시지 모니터링, GPS 위치 추적, 화면 녹화 등 유용한 모니터링 기능을 다양하게 제공한다. 엠스파이가 특히 차별화되는 점은 대상 기기에서 삭제된 메시지를 포함하여 모든 메시지를 모니터링할 수 있다는 것이다. 그렇기 때문에 훌륭한 자녀 스마트폰 관리 어플로 꼽히며, 애인, 직원의 아이폰 사용을 모니터링하기에도 훌륭하다.

고급 모니터링 기능 외에도 완전한 원격 제어 기능을 제공한다. 원격 제어 기능으로 특정 앱, 웹사이트를 차단할 수 있으며 심지어 휴대폰을 잠글 수도 있다.

가장 저렴한 갱신 가격 지원 운영 체제 무료 플랜 및 체험 환불 보장 기간 주요 기능 1년 플랜/월 11.67달러 iOS 13.00 이상인 모든 iOS 기기는 탈옥 없이 사용 가능 탈옥 시 모든 iOS 버전에 사용 가능 데모 14일 앱 차단 키로깅 및 화면 녹화 키워드 알림을 통한 인터넷 활동 모니터링 완전 원격 제어

엠스파이 사용하기

2. 유모빅스 — 소셜 미디어 사용을 관리할 때 적합한 아이폰 키로깅 앱

유모빅스는 훌륭한 키로깅 기능을 탑재한 아이폰 모니터링 앱이다. 아이폰의 모든 키 입력과 채팅 기록은 물론 모든 비밀번호, 인터넷 검색 기록까지 모니터링할 수 있다. 메시지를 주고 받거나 검색한 시간까지 확인할 수 있어 키를 입력한 플랫폼은 물론 정확한 입력 시간까지 모니터링 가능하다.

유모빅스에서 특히 유용한 기능은 자녀의 소셜 미디어 앱 사용 시간 제한 기능이다. 페이스북, 인스타그램, 틱톡 등 다양한 소셜 미디어 사용 시간대와 최대 이용 시간을 설정할 수 있어 적합하지 않은 시간대에 소셜 미디어를 이용하는 것을 막을 수 있다.

또한 Social Online Status 기능으로 자녀, 애인, 직원이 특정 소셜 미디어 앱에 로그인할 때마다 알림을 받을 수 있어 하루종일 대상을 모니터링하지 않아도 소셜 미디어 사용을 관리할 수 있다.

유모빅스에서 가장 주목할 만한 것은 모니터링하는 아이폰의 활동을 원격으로 제어할 수 있다는 점이다. 즉, 원격으로 메시지를 비활성화할 수 있으며 앱을 차단할 수도 있고 기기를 완전히 잠글 수도 있다.

가장 저렴한 갱신 가격 지원 운영 체제 무료 플랜 및 체험 환불 보장 기간 주요 기능 1년 플랜/월 12.49달러 모든 아이폰 및 아이패드 데모 14일 앱 사용 스케줄러 키로깅 기능 원격 제어 설정 완전한 원격 제어

유모빅스 사용하기

3. 아이지 — 기능이 풍부한 아이폰 키로깅 앱

아이지는 이번 가이드에서 리뷰한 키로깅 앱 중 가장 기능이 풍부하며 강력한 키로깅 기능을 통해 모니터링 대상 아이폰의 활동을 모두 확인할 수 있다.

아이지에서 Magic Alert를 설정하면 대상 기기에서 민감한 주제에 대한 대화를 나누거나 부적절한 내용에 관해 검색을 하는 등 바람직하지 않은 행위를 했을 때 알림을 받을 수 있다.

Magic Alert 기능은 키워드와 스마트 GPS 위치 추적 기능을 동시에 사용하여 자녀, 애인, 직원이 부적할한 대화나 행위에 참여했을 때 알림을 전송한다. 따라서 대상 기기를 24시간 감시하지 않아도 대상에 관한 중요한 사실을 알 수 있다.

실시간 알림 기능 외에도 Plan Breaker라는 기능을 통해 모니터링 대상이 참석하는 모든 약속을 확인할 수 있다. 아이폰 캘린더의 특정 날짜에 추가한 이벤트, 메모, 리마인더의 상세 내용을 모두 열람할 수 있는 것이다. 그렇기 때문에 모니터링 대상이 허락받은 일정인 척 속이고 다른 약속에 참여하는 것을 방지할 수 있다.

가장 저렴한 갱신 가격 지원 운영 체제 무료 플랜 및 체험 환불 보장 기간 주요 기능 1년 플랜/월 10.00달러 탈옥 시 모든 iOS 버전에 사용 가능 데모 14일 키 입력 캡쳐 Social Spotlight 기능 Magic Alerts 기능 Plan Breaker 기능 Connection Blocker 기능

아이지 사용하기

4. 코코스파이 — 탈옥할 필요가 없는 훌륭한 아이폰 키로깅 앱

코코스파이는 여러 용도로 사용하기 좋은 아이폰 스파이 앱이지만 키로깅 기능은 안드로이드 기기에만 지원된다는 것이 아쉽다. 키로깅 기능만 사용할 수 없을 뿐 모니터링 대상 아이폰의 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 스카이프, 틴더 메시지는 물론 북마크 등 모든 브라우징 기록은 확인 가능하다.

게다가 대상 기기에서 소셜 미디어를 통해 공유한 모든 사진, 영상, 음성 파일은 물론, 저장된 파일도 모두 열람할 수 있다. 따라서 특정 사진이나 영상을 온라인에 포스팅하는 것을 실시간으로 제어할 수 있으며 휴대폰에 저장한 미디어를 파악할 수 있다.

코코스파이를 사용하면 모니터링 대상 아이폰에서 주고 받은 모든 메시지, 통화, 저장된 연락처도 확인할 수 있다. 또한 대상의 위치도 모니터링할 수 있으며 지오펜싱 기능을 통해 안전 및 제한 구역을 설정하여 대상의 이동에 따라 알림을 받을 수도 있다.



가장 저렴한 갱신 가격 지원 운영 체제 무료 플랜 및 체험 환불 보장 기간 주요 기능 1년 플랜/월 12.50달러 아이클라우드에 연결된 모든 아이폰 및 아이패드 데모 14일 실시간 위치 추적 SMS 리더 통화 추적기

코코스파이 사용하기

5. 스파익 — 위치 추적 기능이 훌륭한 아이폰 키로깅 앱

스파익은 위치 추적 기능이 특이 뛰어난 아이폰 key logger다. GPS, 와이파이, SIM 카드 추적을 동시에 활용하여 대상 기기의 실시간 위치 정보를 제공한다. 그렇기 때문에 자녀, 애인, 직원의 위치와 해당 위치 방문 시간을 정확히 추적할 수 있으며 지오펜싱을 통해 제한 구역을 설정할 수 있다.

스파익 키로깅 기능은 위치 추적 기능에 비해 다소 미흡하다. 물론 몇 몇 유명 소셜 미디어 플랫폼에서 주고 받은 메시지와 채팅 채팅, 브라우징 기록은 모니터링할 수 있지만 모든 키 입력을 저장하진 않는다. 즉, 대상이 사용하는 비밀번호나 소셜 미디어에 남긴 코멘트, 휴대폰에 저장된 메모는 확인할 수 없다는 것이다. 그렇지만 대상 기기의 캘린더에서 일정, 예정된 회의, 약속 등은 확인 가능하다.

스파익의 또 다른 개선 사항은 원격 제어 기능이다. 현재 스파익으로는 자녀, 애인, 직원이 특정 앱이나 웹사이트에 접속하는 것을 막을 수 없다.

가장 저렴한 갱신 가격 지원 운영 체제 무료 플랜 및 체험 환불 보장 기간 주요 기능 1년 플랜/월 10.83달러 아이클라우드에 연결된 모든 아이폰 데모 60일 지오펜싱 알림 SIM 위치 추적 웹사이트 기록 추적

스파익 방문하기

6. 호버워치 — 중간급의 아이폰 키로깅 앱

호버워치도 훌륭한 휴대폰 모니터링 앱이긴 하나 스파익이나 코코스파이와 같이 아이폰 키로깅 기능이 없다는 단점이 있다. 또한 스냅챗이나 틱톡 등 십대 사이에서 유행하는 앱을 추적할 수 없다.

인터페이스가 사용자 친화적이고 메뉴를 탐색하기 간편하기는 하지만 기본적인 안드로이드 및 아이폰 모니터링 기능만을 제공한다. 메시지 및 대화를 추적하고 온라인 검색 내용을 확인할 수 있으나 이외에 제공하는 기능은 많지 않다.

모니터링 대상이 휴대폰에 입력하는 내용을 모두 확인하고 싶다면 엠스파이나 유모빅스 등 다른 아이폰 키로깅 앱을 사용하는 것이 좋다.

호버워치 사용하기

7. XN스파이 — 이메일 추적 기능이 훌륭한 아이폰 모니터링 앱

XN스파이는 훌륭한 아이폰 모니터링 앱이다. 대상 기기의 모든 통화, 메시지, 소셜 미디어 채팅, 연락처, 캘린더 이벤트를 모두 모니터링할 수 있다.

또한, 대상이 연결한 와이파이와 모든 브라우징 기록도 확인할 수 있다.

XN스파이가 다른 아이폰 key logger와 차별화되는 것은 대상 기기에서 주고 받은 모든 이메일을 열람할 수 있기 때문이다.

한편, 기술적 결함이 여러 번 보고되기도 했다. 더 큰 문제는 XN스파이가 대상 기기의 모든 데이터를 삭제하는 경우도 있다는 것이다. 게다가 고객 지원 서비스도 훌륭한 편은 아니기 때문에 XN스파이를 사용하려면 직접 앱에 대해 조사해보는 것을 추천한다.

또 다른 단점은 환불 보장 기간이 10일로 짧다는 것이다. 구매한지 10일이 지난 시점에 버그가 발생해도 환불 받기가 어렵다. 따라서 엠스파이나 유모빅스 등 더욱 신뢰할 수 있는 아이폰 키로깅 앱을 사용하는 것을 추천한다.

가장 저렴한 갱신 가격 지원 운영 체제 무료 플랜 및 체험 환불 보장 기간 주요 기능 1년 플랜/월 7.50달러 iOS 16.0.2 이상은 탈옥 없이 사용 가능 iOS 9.0.3 이상은 탈옥이 필요함 데모 10일 Wi-Fi 모니터링 이메일 추척 매일 24시간 알림 앱 차단 및 화면 녹화 완전한 원격 제어

XN스파이 사용하기

8. 키즈가드프로 — 20가지가 넘는 키로깅 기능을 제공하나 다소 비싼 아이폰 키로거



키즈가드프로는 ClevGuard에서 개발한 iOS 휴대폰 모니터링 소프트웨어다. 20가지가 넘는 휴대폰 모니터링 기능을 제공하며 iOS 9.0부터 iOS 15까지 지원한다. 대상 기기가 iOS 16으로 업데이트했으면 키즈가드프로를 사용할 수 없다는 것이 단점이다.

하지만 대상이 iOS 15이하를 사용한다면 키즈가드프로로 대상 기기의 소셜 미디어 앱, 문자 메시지, 통화 기록, 모든 검색 기록, 메모, 리마인더, 캘린더까지 모두 모니터링할 수 있다.

그러나 키즈가드프로는 실질적인 아이폰 키로거 기능은 제공하지 않는다. 대상 기기에 저장된 비밀번호를 확인하고 입력된 모든 키를 모니터링하고 싶다면 다른 키로깅 앱을 추천한다.

가장 저렴한 갱신 가격 지원 운영 체제 무료 플랜 및 체험 환불 보장 기간 주요 기능 월 29.95달러 iOS 9.0~iOS 15를 사용하는 모든 iOS 기기 없음 30일 소셜 미디어 모니터링 대상 기기의 멀티미디어 파일에 접근 가능 통화 추적 모든 문자 열람 가능

키즈가드프로 사용하기

iOS 키로깅 앱의 작동 방식은?

iOS 키로깅 앱은 스파이웨어의 한 종류로, 대상 기기에 입력된 모든 키를 저장하여 제 3자가 모니터링되는 아이폰에서 입력되는 키를 확인할 수 있게 한다. 키로깅 앱에서 캡쳐한 정보를 원격 서버로 전송하면 아이폰 스파이 앱 대시보드에서 해당 정보를 확인할 수 있다.

즉, 아이폰 키로거 앱을 사용하면 SMS, 소셜 미디어 채팅 등 대상 기기의 모든 메시지와 브라우징 기록을 열람할 수 있다. 훌륭한 아이폰 키로거 앱으로는 모니터링 대상이 사용자 이름과 비밀번호를 입력할 때마다 해당 정보를 확인할 수 있다.

하지만 모든 아이폰 스파이 앱에서 iOS 키로깅 기능을 제공하지는 않는다. 일부 앱은 코코스파이처럼 아이폰 데이터가 백업되는 아이클라우드에 접근하는 기능만 제공하기도 한다. 물론 이러한 경우에도 메시지, 통화 기록, 소셜 미디어 채팅, 캘린더 이벤트, 위치 기록 등을 확인할 수 있다.

아이폰 키로깅 앱으로 확인할 수 있는 정보는?

이번 가이드에서 소개한 아이폰 키로깅 앱은 단순한 key logger가 아닌 휴대폰 모니터링 앱니다. 즉, 대상 기기에 입력된 키는 물론 다른 유용한 정보를 제공한다. 심지어 대상 기기를 원격 조정하여 휴대폰 사용을 제한하기도 한다.

아래에 아이폰 키로깅 앱으로 확인할 수 있는 정보를 정리했다.

통화 기록

훌륭한 아이폰 키로깅 앱으로는 자녀, 애인, 직원이 말하는 내용도 확인할 수 있다. 대상 기기의 모든 통화 기록과 연락처 이름, 통화 시간, 총 통화 시간 정보가 제공되기 때문이다. 이를 통해 대상이 누구와 얼마나 자주, 오래 통화하는지 알 수 있다.

메시지 및 소셜 미디어 채팅

모니터링할 아이폰에 키로깅 앱을 설치하면 모든 수신 및 발신 SMS 메시지, 소셜 미디어 채팅을 열람할 수 있다. 엠스파이 등 일부 핸드폰 스파이 앱으로는 삭제된 메시지까지 읽을 수 있기 때문에 자녀나 애인이 숨긴 대화도 확인 가능하다.

메시지 내용은 물론 메시지를 주고 받은 사람, 시간과 날짜, 공유한 사진, 영상, 오디오 파일까지 볼 수 있다.

기기 위치 기록

우수한 아이폰 키로깅 앱을 사용하면 주소, 지도 상 위치, 방문 시간 등 대상 기기의 모든 위치 기록을 확인할 수 있다. 또한 지오펜싱 기능을 통해 안전 및 제한 구역을 설정하여 대상 기기가 해당 지역을 방문하거나 떠나면 알림을 받을 수 있다. 이를 통해 앱을 하루종일 확인하지 않아도 자녀, 애인, 직원의 위치를 파악할 수 있다.

기기의 모든 브라우징 기록

아이폰 키로거 앱의 주요 기능 중 하나는 대상의 검색 기록 모니터링 기능이다. 대상이 방문한 웹사이트는 물론, 해당 웹사이트 방문 주기, 북마크 목록 등도 확인할 수 있다. 게다가 부적절한 내용을 검색하면 알림을 받을 수도 있으며 특정 웹사이트에 대한 접근을 차단할 수도 있다.

대상 기기의 멀티미디어 파일

모니터링 대상이 온라인에 포스팅하는 내용이나 친구나 인터넷 사용자와 공유한 이미지나 영상을 알고 싶다면 키로깅 앱의 멀티미디어 열람 기능을 사용하면 된다. 일부 휴대폰 스파이 앱으로는 대상 기기의 모든 데이터를 완전히 삭제할 수 있어 대상이 부적할한 사진이나 영상을 공유하는 것을 막을 수 있다.

대상 기기에 물리적으로 접근하지 않고 키로깅 앱을 설치할 수 있을까?

원격으로 설치할 수 있는 키로깅 앱이 존재한다. 이번 가이드에서 소개한 키로깅 앱 중 유모빅스와 코코스파이가 원격 설치가 가능하다. 해당 앱은 모니터링할 아이폰과 동기화된 아이클라우드에 접속하여 작동한다.

하지만 대상 기기와 연결된 아이클라우드의 로그인 자격 증명을 알아야 하며 다른 기기에서 아이클라우드에 접속하면 해당 사용자에게 알림이 전송된다는 사실에 유의해야 한다. 즉, 모니터링 대상이 추적되고 있다는 사실을 알게된다는 것이다.

iOS에서 키로깅 앱을 감지할 수 있을까?

안티바이러스 소프트웨어를 사용하면 아이폰이나 맥에서 키로깅 앱을 감지할 수 있다. 훌륭한 아이폰 키로깅 앱은 대상이 눈치채지 못하게 백그라운드에서 조용이 작동한다. 만약 대상이 감시당하고 있다는 사실을 눈치 채고 적절한 기술적 지식이 있다면 키로깅 앱을 감지하고 삭제할 수도 있다.

어쨌든 자녀, 애인, 직원을 합법적으로 모니터링하려는 경우 대상에게 해당 사실을 알려야 하기 때문에 대상이 키로깅을 감지할 수 있을 수 밖에 없다. 대상이 모니터링되는 내용을 정확히 알 수는 없지만 모니터링된다는 사실 자체는 인지하고 있을 것이다.

무료 아이폰 키로깅 앱

무료 아이폰 키로거 다운로드를 고려하고 있다면 신중하게 선택하자.

무료 플랜이나 체험을 제공하는 합법적인 아이폰 스파이 앱도 많지만 의심스러운 아이폰 키로거가 더 많다. 무료 키로거 다운로드 시, 바이러스나 스파이웨어를 통해 개인 정보를 도난 당해 제 3자에게 판매될 위험이 있다. 사실, 합법적인 무료 키로깅 앱도 기능이 적고 통화 기록이나 메시지 기록 등 기본적인 정보만 제공한다.

무료 앱보다도 엠스파이나 유모빅스처럼 이미 신뢰성이 입증된 유료 플랜을 사용하는 것이 좋다.

아이폰 키로깅 앱 사용 방법

좋은 아이폰 키로깅 앱은 인터페이스가 현대적이며 사용하기 쉽기 때문에 구성이나 설정에 시간이 오래 걸리지 않는다.

이번 가이드에서는 2024년에 가장 추천하는 키로깅 앱인 엠스파이를 예시로 아이폰 키로거 다운로드, 설치, 사용 방법에 대해 설명한다.

1단계: 엠스파이 키로거 다운로드

엠스파이 공식 웹사이트에서 Try Now 버튼을 클릭하고 유효한 이메일 주소를 입력한다. 그후 Select the Target Device 페이지에서 iOS를 선택한다.

2단계: 나에게 맞는 플랜 선택하기

3가지 플랜 중 하나를 골라 구매한다.

1년 플랜을 선택하면 한 달 플랜보다 440달러 저렴하게 서비스를 이용할 수 있다.

3단계: 모니터링할 아이폰에 엠스파이 설치하기

플랜을 구매했다면 모니터링할 아이폰에서 앱스토어에 접속하여 엠스파이 iOS 앱을 다운로드한다.

화면에 표시되는 안내에 따라 엠스파이에서 필요한 모든 권한을 제공한다.

4단계: 내 기기의 엠스파이 대시보드에 로그인하기

엠스파이 웹사이트에 등록한 이메일로 제공된 로그인 자격 증명으로 엠스파이 대시보드에 로그인하여 모니터링을 시작한다.

메뉴의 Keylogger 탭에서 모니터링 대상이 입력하는 모든 키를 확인할 수 있다.

아이폰 키로거 사용 방법은 이처럼 간단하다. 몇 가지 단계만 거치면 대상의 문자, 통화, 멀티미디어 파일, 브라우징 기록 등을 모니터링할 수 있다.

FAQ