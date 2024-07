유로 2024 8강 시청 가이드

유로 2024 8강이 며칠밖에 남지 않았다. 본격적인 경기 시작 전 유로 2024 8강을 생중계 해주는 플랫폼이 어딘지 미리 알아둬야 경기를 한 순간도 놓치지 않고 즐길 수 있다.

아래 표에 경기를 생중계하는 스트리밍 서비스를 정리했다.

ITVX는 영국 프리미어 플랫폼 중 하나로, 이번 유로 2024 8강을 생중계 한다. 영국 우편 주소가 있다면 무료로 이용할 수 있다. 고품질 스트리밍 서비스를 제공하며 다양한 경기를 생중계 한다.

영국에 거주하지 않아도 VPN을 사용하면 ITVX를 이용할 수 있다.

Doogal Postcode Generator나 UK Postcode로 우편 번호를 생성하여 ITVX에 가입이나 로그인하는 방법도 있다.

BBC iPlayer에서도 유로 2024 8강을 시청할 수 있다. 영국 우편 주소가 있다면 무료이며, 다양한 경기와 유용한 코멘터리, 고해상도 영상을 제공한다.

BBC iPlayer는 신뢰성이 높으며 전문적인 분석 또한 함께 제공하여 축구 팬들에게 인기가 많다.

영국에 거주하지 않는다면 성능 좋은 VPN으로 지역 제한을 우회하여 BBC iPlayer를 사용할 수 있다. ITVX처럼 Doogal Postcode Generator로 영국 우편 변호를 생성해 가입하는 것도 가능하다.

훌루 플러스 라이브에서도 안정적으로 유로 2024 8강을 시청할 수 있다.

해당 서비스는 월 76.99달러다. 광고 없이 감상하고 싶다면 월 89.99달러로 구독료가 올라간다. 훌루 플러스 라이브의 생중계 채널은 이번 유로 2024 8강 경기를 생중계하는 ESPN, FS1 등 다양하다.

인터페이스가 사용자 친화적이며 고해상도 영상을 제공하기 때문에 디즈니 플러스, ESPN 플러스와 함께 우수한 시청 경험을 선사한다.

VPN을 통해 미국 서버에 접속하면 훌루 플러스 라이브를 더욱 원활하게 이용할 수 있다.

유로 2024 8강이 얼마 남지 않은 이 시점에서 경쟁을 더욱 치열해지고 있으며 축구 팬들의 열기는 뜨거워지고 있다.

8강에서는 16강전의 승자가 서로 추첨을 통해 준결승에 진출한다.

아직 준결승에 진출할 팀이 정해지지 않았다. 지금까지 유러피안 챔피언십의 역사와 경기 형태를 살펴보았을 때, 전통 강호와 이변적으로 좋은 성적을 거둔 팀이 섞여 준결승에 진출 할 것으로 예상된다.

올해의 16개 경기의 승부에 따라 8강 경기를 예측해 보았다.

1. Spain vs. Germany: 2. Portugal vs. France: 3. Netherlands vs. Austria: 4. England vs. Italy: