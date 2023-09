2023년 안드로이드 백신 순위 | 안드로이드 안티바이러스 소프트웨어 Top 7

최고의 안드로이드 백신을 사용하면 위험한 프로그램 및 앱으로부터 기기를 보호하고 웹 브라우징을 안전하게 할 수 있으며, 트래킹 시도를 차단함으로써 인터넷 상의 개인 정보를 보호할 수 있다.

이번 리뷰에서는 다양한 안드로이드 백신을 기능, 신뢰성, 보안, 가격 대비 성능 면에서 분석 및 비교했다. 리뷰를 참고하여 토탈AV, 노턴 등 나에게 가장 유용한 안드로이드 백신 앱을 찾아보자.

시중에는 많은 안티바이러스 소프트웨어가 출시되어 있으며, 그중 대부분이 안드로이드 기기를 지원한다. 시중 유명 안티바이러스 소프트웨어를 조사한 결과, 토탈 AV가 가장 좋은 안드로이드 백신인 것으로 보였다. 아래에 이번 리뷰를 위해 조사한 안드로이드 백신 순위 별로 간단히 정리했다.

이번 섹션에서는 각 안드로이드 백신에 대해 자세히 리뷰했다. 리뷰를 자세히 읽고 가장 적합한 안드로이드 백신을 골라보자.

토탈 AV(TotalAV)는 안드로이드용 앱을 제공하는 강력한 사이버 보안 솔루션이다. 토탈 AV는 사용이 편리할 뿐만 아니라 가볍기 때문에 사용 시 핸드폰 속도가 느려지지 않고 배터리가 빨리 닳지도 않는다.

그뿐만 아니라 멀웨어, 안드로이드 바이러스, 랜섬웨어, 스파이웨어 등 악의적인 소프트웨어를 효과적으로 방어한다. 토탈 AV는 기기에 다운로드된 파일을 모두 검사하며, 만약 악의적인 코드가 발견되면 안드로이드 핸드폰과 감염된 파일이 상호작용하는 것을 막는다. 이런 선제적인 예방을 통해 악의적인 소프트웨어가 사용자의 기기를 감염시키는 것을 방지하고 기기에 손상을 입히기 전에 제거한다.

토탈 AV는 실시간 바이러스 보호 기능은 물론 우수한 인터넷 보안 기능을 제공한다. 토탈 AV가 제공하는 안전한 가상 사설 네트워크(VPN)를 통해 검색 기록과 쿠키 설정을 관리할 수 있으며 트래킹 시도를 방지하고 IP 주소는 물론 물리적 주소를 숨길 수 있는 것이다.

그뿐만 아니라, 토탈 AV는 해커 등 사이버 범죄자가 사용자의 개인 데이터나 로그인 자격 증명에 접근할 수 없도록 피싱 시도, 이메일 사기, 의심스러운 웹사이트를 차단한다.

가격 주요 기능 무료 체험 환불 보장 기간 연간 플랜 – 첫해에 29달러 실시간 위협 방지 인터넷 보안 광고 차단 트래커 방지 안전한 VPN 브라우저 매니저 비밀번호 볼트(Vault) 없음 30일

안티바이러스 프로 플랜은 소가족에게 적합하며, 연간 플랜 구독 시 첫해에 29달러에 이용할 수 있다. 해당 플랜에는 실시간 보호 및 레어 파일 알림 기능이 제공되며, 최대 3대의 기기에 연결할 수 있다.

안티바이러스 + 인터넷 시큐리티 플랜은 VPN 등 더 다양한 기능을 제공한다. 갱신 가격이 더 비싸긴 하지만 유용한 플랜이다.

토탈 AV는 구독일부터 30일 이내에 환불이 가능하므로, 부담 없이 이용해 볼 수 있다.

토탈 AV 사용하기

노턴 모바일 시큐리티(Norton Mobile Security)는 사용자의 모바일 기기를 사이버 위협, 악의적인 앱, 와이파이 네트워크 공격으로부터 보호하는 모바일 앱 전용 사이버 보안 앱이다.

노턴의 앱 어드바이저는 앱에 악성 코드가 있는지 스캔하여 멀웨어, 바이러스, 랜섬웨어, 개인 정보 유출 여부를 탐지하고 의심스러운 활동을 발견하면 개인 정보에 어떠한 의심스러운 소스도 접근할 수 없도록 조치한다.

와이파이 시큐리티 기능은 사용자가 안전하지 않은 와이파이 네트워크에 연결했거나 현재 연결한 네트워크가 사이버 공격의 대상이 되었을 때 사용자에게 알림을 보내는 기능이다. 해커가 사용자의 데이터에 접근하기 전, 미리 알림을 전송하기 때문에 사용자는 문제가 되는 와이파이의 연결을 해제하여 개인 정보와 금육 정보를 보호할 수 있다.

노턴의 인터넷 보안 기능은 우수하다. 노턴은 사용자가 접근하려는 웹사이트, 앱, 소셜 미디어를 통해 연결하는 링크, 수신 메일 등을 먼저 확인하고 위험 요소를 발견 하면 사용자에게 알린다.

노턴에서 가장 우수한 기능은 매월 제공되는 기기 보안 상황 리포트다. 리포트에는 와이파이 네트워크, 웹사이트, 앱, 파일 스캔 결과와 기기 취약점에 대한 설명이 자세히 담겨 있어 보안이 약한 부분을 정비하여 기기 보안을 강화할 수 있다.

가격 주요 기능 무료 체험 환불 보장 기간 연간 플랜 – 첫해에 29.99달러 앱 어드바이저 와이파이 네트워크 보안 인터넷 보안 SMS 보안 의심스러운 네트워크 탐지 매월 기기 리포트 카드 전송 없음 60일

안티바이러스 플러스 플랜은 첫해에 19.99달러에 이용할 수 있으며 갱신 가격은 연 59.99달러다. 해당 플랜으로는 비밀번호 관리자, 바이러스 방지 약속, 2GB PC 클라우드 백업 등의 기능을 이용할 수 있다.

프리미엄 플랜으로는 최대 5대의 기기를 보호할 수 있으며, 자녀 보호, VPN, 다크웹 모니터링, 세이프캠 등의 기능을 이용할 수 있다. 노턴 플랜 중 가장 추천하는 플랜은 셀렉트 + 라이프락 플랜으로, 해당 플랜의 결제 옵션은 99.99달러에구독 후 첫 일 년을 이용하는 것이나 첫달을 9.99달러에 이용하는 것이 있다.

노턴은 7일 무료 체험과 60일 환불 보장 서비스를 제공한다. 해당 옵션을 현명하게 이용하여 노턴의 기능을 탐색해 보자.

노턴 모바일 시큐리티 사용하기

서프샤크 안티바이러스(Surfshark Antivirus)로 바이러스, 멀웨어, 랜섬웨어 등 타 사이버 위협을 탐지하고 제거하여 안드로이드 기기의 보안을 강화할 수 있다.

서프샤크는 보안 기능이 우수할 뿐만 아니라, 사용하기 쉽고 가볍기 때문에 핸드폰 속도에 영향을 주지 않는다. 서프샤크는 백그라운드에서 매끄럽게 작동하기 때문에 평소와 같이 핸드폰을 사용하면서 기기에 대한 위협을 실시간으로 방어할 수 있다. 만약 핸드폰을 사용하지 않는 시간이 있다면, 스마트 스캔 기능으로 스케줄을 예약해 핸드폰 스캔을 실행할 수도 있다.

서프샤크 안티바이러스의 최대 장점은 웹 보안 기능이다. 해당 기능은 반복되는 광고를 차단하고 트래킹 및 피싱 시도를 방지하여 온라인이나 이메일 사기의 위협을 최소화한다.

또한, IP 주소와 물리적 주소 숨김 기능도 제공하기 때문에 광고주, 권한이 없는 제 3자, 인터넷 서비스 제공자(ISP)가 사용자의 온라인 활동을 모니터링하는 것을 방지할 수 있다.

또다른 유용한 기능은 다크웹 모니터링 기능이다. 다크웹 모니터링 기능을 사용하면 사용자의 계정, 비밀번호, 결제 정보가 유출됐을 때 즉시 알림을 받을 수 있기 때문에 사이버 범죄자가 사용자의 데이터를 활용하거나 계정을 해킹하기 전 조치를 취할 수 있다.

가격 Key Features Free Trial Money-Back Guarantee 첫 일 년간 월 3.48달러부터 당일 위협 방지 스마트 스캔 예약 광고 및 트래킹 차단기 강력한 VPN 없음 30일

24 + 2개월 플랜은 월 2.05달러에 이용할 수 있다. 해당 플랜은 합리적인 가격에 탄탄한 보안 기능과 VPN을 제공한다. 갱신 시에도 가격이 오르지 않는다.

서프샤크는 모든 플랜에 동일하게 모든 프리미엄 기능을 제공한다. 프리미엄 기능을 이용하기 위해 더 비싼 요금제를 이용할 필요가 없다.

또한, 30일 내에 무료 환불이 가능하기 때문에 가격 부담 없이 서비스를 이용할 수 있다.

서프샤크 안티바이러스 사용하기

카스퍼스키 토탈 시큐리티(Kaspersky Total Security)는 다양한 고급 보안 기능을 제공하여 사용자 기기의 데이터와 사용자의 온라인 개인 정보를 보호하는 강력한 안티바이러스 소프트웨어다.

카스퍼스키는 안드로이기 기기를 위한 실시간 바이러스 검사 기능은 물론, 세 가지 플랜에서 모두 온라인 결제 보호 기능을 제공한다. 따라서 사용자는 안전하게 온라인 쇼핑을 할 수 있고, 악의적인 개인으로부터 신용카드 정보를 지킬 수 있다.

또 다른 유용한 기능은 성능 최적화 기능이다. 해당 기능을 통해 보안 기능을 커스터마이징하고 스마트 스캔을 예약할 수 있어 핸드폰의 성능이나 속도 저하 없이 안드로이드 백신을 이용할 수 있다.

카스퍼스키는 와이파이 네트워크를 보호하고 침입자를 차단하며, 수신 메일과 웹사이트를 사용자가 접근하기 전 미리 스캔한다.

카스퍼스키 프리미엄 플랜을 구독하면 빠르고 안전한 VPN을 이용할 수 있다. 온라인 검열을 우회하거나 지역 제한이 걸린 콘텐츠를 이용하고 싶거나, 온라인 상 개인 정보를 보호하고 익명성을 유지하고 싶다면 해당 플랜을 이용하는 것을 추천한다.

가격 주요 기능 무료 체험 환불 보장 기간 연 16.99달러부터 실시간 바이러스 방지 온라인 결제 보호 와이파이 보안 빠른 VPN 30일 30일

카스퍼스키 사용하기

어베스트(Avast)는 시중 최고의 무료 안드로이드 백신으로, 구글 플레이 별점이 5점 만점에 4.7점이며, 다운로드 수는 1억 회 이상이다.

어베스트를 이용하면 정기 스캔을 예약하여 위협을 제거하고 실시간 실드 기능으로 멀웨어, 바이러스, 기타 유해한 앱을 제거할 수 있다. 어베스트는 모바일 기기에 다운로드한 모든 파일에 대해 선제적 스캔을 실시하여 스파이웨어나 애드웨어에 감염된 앱을 발견하면 즉시 사용자에게 알림을 보낸다.

또한, 사용자가 와이파이에 접속하기 전, 사용자가 완전히 안전한 인터넷에 접속할 수 이또록 와이파이 네트워크를 스캔하여 안전성을 확인한다. 의심스러운 링크나 감염된 웹사이트 발견 시 차단하고 온라인 사기나 기타 위협을 강력하게 방어한다.

어베스트의 장점은 PIN 코드, 패턴 잠금, 지문 인식으로 파일, 사진, 영상을 보호하는 것이다. 이를 통해 권한이 없는 제 3자가 사용자의 데이터에 접근하는 것을 방지한다.

단, 어베스트 모바일 안티바이러스 무료 버전은 광고를 포함한다. 유료 플랜으로 업그레이드하면 광고가 표시되지 않으며 강력한 VPN을 이용하여 온라인 검열을 우회하고 익명성이 보장된 상태로 안전하게 인터넷을 사용할 수 있다.

가격 주요 기능 무료 체험 환불 보장 기간 무료 플랜 유료 플랜은 편 12달러부터 시작 무료 안티바이러스 와이파이 네트워크 스캔 악의적인 링크 및 웹사이트 차단 파일 및 이미지 비밀번호로 보호 핸드폰 위치 추적 평생 무료 플랜 30일

어베스트 사용하기

트렌드마이크로 모바일 시큐리티(TrendMicro Mobile Security)으로 고급 보호 기능을 이용할 수 있으며, 최적화 기능을 통해 안드로이드 기기 성능을 향상할 수 있다. 또한, 사용자가 피싱 이메일과 사기 웹사이트에 접근하는 것을 방지하기 때문에 실수로 의심스러운 링크를 클릭할 걱정을 덜 수 있다.

트렌드마이크로는 스마트 프로텍션 네트워크(Smart Protection Network)를 사용한다. 스마트 프로텍션 네트워크는 모든 사이버 위협을 사용자 기기에 침입하기 전 탐지하고 제거한다. 만약 악의적이거나 위험한 코드가 탐지되면 사용자에게 알림이 전송된다.

맥시멈 시큐리티를 사용하면 비밀번호 관리자, 자녀 보호 툴, 신원 정보 도난 방지 등 기기 보안과 성능 향상과 관련된 다양한 기능을 이용할 수 있다.

트렌드마이크로의 장점은 플레이 스토어에서 무료로 다운로드하여 일주일 간 무료 체험이 가능하다는 것이다. 무료 체험을 통해 트렌드마이크로에 대해 충분히 탐색할 수 있다.

가격 주요 기능 무료 체험 환불 보장 기간 연간 플랜 29.99달러부터 실시간 위협 방지 이메일 사기 방지 의심스러운 웹사이트 차단 시스템 조율 도구 자녀 보호 기능 비밀번호 관리자 7일 무료 체험 30일

트렌드마이크로 사용하기

아비라(Avira)는 유명 안드로이드 안티바이러스로, 무료 버전에서도 바이러스, 멀웨어, 유명 사이버 위협 방지 기능은 물론, 사용자의 신원과 개인 정보 보호 기능을 제공한다.

아비라는 사용자의 이메일 주소와 계정을 꾸준히 모니터링하여 데이터 유출이 발견되는 즉시 사용자에게 알린다. 사용자는 로그인 자격 증명을 업데이트하여 사이버 범죄에 개인 정보가 악용되는 것을 방지할 수 있다.

무료 플랜으로도 매일 100 Mb의 빠르고 안전한 VPN을 이용할 수 있다.

또 다른 유용한 기능은 파일과 앱을 핀 코드로 보호하는 앱락 기능, 개인 정보 어드바이저, 핸드폰 위치 추적 기능이다.

유료 플랜으로 업그레이드하면 실시간 웹캠 및 마이크 보호 기능은 물론, 사기, 피싱 시도, 악의적인 웹사이트 차단 기능을 이용할 수 있다.

가격 주요 기능 무료 체험 환불 보장 기간 무료 플랜 제공 유료 플랜은 연 30.99달러부터 시작 무료 안티바이러스 파일 청소기 이메일 및 계정 모니터링 고속 VPN 핸드폰 위치 추적기 및 트래커 개인 정보 어드바이저 앱락 안드로이드 기기를 위한 무료 플랜 60일

아비라 사용하기

안티바이러스 소프트웨어 가격 주요 기능 무료 체험 환불 보장 기간 토탈 AV 연간 플랜 구독 시 첫해에는 29달러부터 이용 가능 실시간 위협 방지 인터넷 보안 광고 차단 트래커 차단 안전한 VPN 브라우저 관리자 비밀번호 볼트(Vault) 없음 30일 노턴 모바일 시큐리티 연간 플랜 구독 시 첫해에는 29.99달러부터 이용 가능 앱 어드바이저 와이파이 네트워크 보안 인터넷 보안 SMS 보안 의심스러운 네트워크 탐지 월 기기 리포트 카드 없음 60일 서프샤크 안티바이러스 구독 첫해에는 월 3.48달러부터 이용 가능 당일 위협 방지 스마트 스캔 예약 광고 및 트래킹 차단기 탑재 강력한 VPN 없음 30일 카스퍼스키 연 16.99달러부터 실시간 바이러스 차단 온라인 결제 보호 와이파이 보안 고속 VPN 30일 30일 어베스트 무료 플랜 유료 플랜은 연 12달러부터 시작 무료 안티바이러스 와이파이 네트워크 스캔 악의적인 링크 및 웹사이트 차단 파일 및 이미지 비밀번호로 보호 핸드폰 위치 추적 평생 무료 플랜 30일 트렌드마이크로 연간 플랜 29.99달러부터 실시간 위협 방지 이메일 피싱 사기 방지 의심스러운 웹사이트 차단 시스템 조율 도구 자녀 보호 비밀번호 관리자 7일 30일 아비라 무료 플랜 유료 플랜은 연 30.99달러부터 무료 안티바이러스 파일 청소기 이메일 및 계정 모니터링 고속 VPN 핸드폰 위치 추적 및 트래킹 개인 정보 어드바이저 앱락 안드로이드 기기 한 대에 무료 플랜 제공 60일

사이버 위협은 계속해서 진화하며, 해커들은 매일 새로운 방법으로 사용자의 정보와 기기에 침투하려고 한다. 안드로이드 기기에 자체적으로 탑재된 안티바이러스 소프트웨어의 기능도 우수하나, 매일 진화하는 위협에 대항하긴 쉽지 않다.

시중에는 악의적인 소프트웨어가 많다. 그중 대부분이 매우 위험하다. 해커들은 안드로이드 스파이앱과 키로거로 사용자의 계정과 신용카드 정보에 접근하며, 랜섬웨어를 이용해 사용자의 데이터를 탈취하고 정보를 되돌려 받으려면 돈을 내라고 요구하기도 한다. 또한, 멀웨어로 시스템 전체를 망가뜨려 중요한 데이터를 삭제하기도 한다.

기기를 안전하게 보호하고 인터넷 보안을 유지하며, 권한이 없는 제 3자가 개인 및 금융 정보에 접근하는 것을 막고 싶다면, 안드로이드 안티바이러스를 사용하는 것을 권장한다.

아래에 2023년에 안드로이드 백신을 사용해야 하는 이유를 정리했다.

이번 리뷰에서 다룬 안드로이드 백신은 모두 사이버 위협에 전방위로 대항한다. 안드로이드 기기를 보호하려면 바이러스에 감염되었을 지도 모르는 다운로드한 앱과 파일이 기기와 상호작용하기 전 스캔하여 예방 조치를 취하는 것이 중요하다.

안드로이드 기기에서 인터넷을 사용할 때는 물론, 공공 와이파이 네트워크를 사용할 때, 앱을 다운로드할 때도 사이버 공격의 위험은 항상 도사리고 있다. 인터넷을 안전하게 사용하는 유일한 방법은 안드로이드 백신을 사용하는 것이다.

이메일 사기, 피싱 시도, 온라인 사기는 생각보다 흔하게 일어난다. 개인 정보, 신용카드 정보, 업무 문서 등의 민감한 파일을 안전하게 보호하고 싶다면 꼭 웹 보호 기능이 있는 안드로이드 안티바이러스를 사용해야 한다.

특히 안드로이드 기기로 온라인 쇼핑을 할 때 안드로이드 백신의 중요성이 커진다. 해커가 신용 카드 정보를 훔치거나 계정을 해킹할 수 있기 때문이다.

안티바이러스 소프트웨어는 이메일 첨부 파일을 스캔하고 피싱 이메일 주소를 플래그로 지정하며 피싱 시도를 차단한다. 이에 실시간 안티바이러스 기능을 함께 활용하여 사용자의 기기를 악의적인 소프트웨어와 의심스러운 개인으로부터 보호한다.

이번 리뷰에서 추천한 최고의 안드로이드 안티바이러스 소프트웨어는 모두 광고 차단기를 탑재했다. 따라서 이번 리뷰에서 소개한 안드로이드 백신을 사용하면 귀찮은 광고 없이 인터넷을 사용할 수 있다. 또한 모든 트래킹 시도를 차단하기 때문에 광고주, 사이버 범죄자 등 의심스러운 개인이 사용자의 온라인 활동을 모니터링하거나 물리적 위치를 추적할 수 없다.

안드로이드 기기를 잃어버렸거나 도난당했다면 안드로이드 안티바이러스를 활용해보자. 핸드폰 추적 기능이 있는 안티바이러스를 사용한다면 기기의 위치를 추적하고 원격으로 기기 데이터를 삭제할 수도 있다. 따라서 제 3자가 개인 정보, 사진 등 민감한 데이터에 접근하는 것을 막을 수 있다.

이번 리뷰에서 소개한 모든 안드로이드 백신은 멀웨어, 바이러스, 트로이 목마, 스파이웨어 등 다양한 형태의 사이버 공격에 대해 우수한 보호 기능을 제공한다.

사용자의 필요와 예산에 따라 다양한 안드로이드 백신을 선택할 수 있다.

안드로이드 백신을 고를 떄 고려해야 할 사항은 아래와 같다.

아래에 우수한 안드로이드 백신인 토탈 AV의 예를 들어 안드로이드 백신 설치 방법에 대해 설명했다.

안드로이드 기기에서 구글 플레이 스토어를 열어 ‘토탈 AV’를 검색한다.

토탈 AV 사용하기

‘설치’를 클릭하여 앱을 다운로드한다.

앱을 열어 ‘시작하기’ 옵션을 선택한다.

계정을 생성하고 나에게 가장 적합한 플랜을 선택한다.

결제하고 구매를 마치면 앱으로 리디렉션된다.

앱 홈페이지에서 실시간 보호를 활성화한다.

곧바로 스마트 스캔을 실행하여 기기를 악의적인 소프트웨어로부터 보호할 수 있다.

이제 설치가 모두 완료됐다. 안드로이드 안티바이러스가 기기를 안전하게 보호해줄 것이다.

어떤 안드로이드 백신이 가장 좋은가요? 다양한 안드로이드 백신을 조사하고 비교한 결과, 토탈 AV가 가장 좋은 안드로이드 백신이었습니다. 토탈 AV는 가벼우고 사용하기 쉽고, 기기 속도를 저하하지 않으며 배터리 소모도 크지 않습니다. 동시에 모든 형태의 사이버 위협에 대한 보호 기능이 뛰어나며 온라인 보안 기능, 광고 차단 기능, 안전하고 빠른 VPN을 제공합니다.

안드로이드 핸드폰에 안티바이러스를 사용해야 하나요? 안드로이드 자체 안티바이러스도 웅수하지만, 진화하는 사이버 위협에 대응하기엔 부족합니다. 또한, 자체 안티바이러스로는 온라인 사기와 피싱 공격에 대항할 수 없습니다. 기기를 완전히 보호하고 인터넷을 안전하게 사용하고 싶다면, 안드로이드 기기에 안티바이러스를 설치하는 것을 권장합니다.

최고의 무료 안드로이드 백신이 무엇인가요? 어베스트와 아비라는 모두 우수한 무료 안드로이드 백신입니다. 하지만 무료 플랜으로는 고급 기능을 모두 사용할 수는 없습니다. 무료 안티바이러스를 사용하는 것도 좋지만 유료 솔루션의 무료 체험판을 사용한 후, 해당 솔루션에 만족한다면 유료 플랜으로 업그레이드하는 것도 추천합니다.

핸드폰이 바이러스에 감염된 것을 어떻게 알 수 있나요? 핸드폰이 느려지거나 앱 로딩에 시간이 오래 걸리거나 배터리가 닳는 속도가 빨라졌다면 바이러스에 감염됐을 수도 있습니다. 또한 팝업 광고가 전보다 많이 뜨거나 앱과 브라우저를 제거하거나 삭제할 수 없다면 핸드폰이 바이러스에 감염된 것입니다. 핸드폰이 바이러스에 감염됐는지 알아보는 확실한 방법은 안티바이러스로 풀 스캔을 진행하는 것입니다.

내 핸드폰에서 바이러스를 어떻게 제거할 수 있나요? 기기에서 바이러스를 제거하는 유일한 방법은 강력하고 신뢰할 수 있는 안티바이러스를 사용하는 것입니다. 이번 리뷰에서 소개한 모든 안티바이러스 솔루션은 스캔 기능과 바이러스 제거 기능을 제공합니다.

Conclusion | What’s the Best Antivirus Software for Android in 2023?

If you’re still on the fence and don’t know which antivirus software provider to choose, here’s a quick reminder of our top 9 Android antivirus solutions in 2023:

토탈 AV(TotalAV) — 2023년 최고의 안드로이드 백신 | 30일의 환불 보장 기간을 이용하여 가격 부담 없이 기능을 테스트해 볼 수 있다. 노턴 모바일 시큐리티(Norton Mobile Security) — 고급 와이파이 네트워크 보안 기능을 제공하는 탄탄한 안드로이드 안티바이러스 | 60일의 환불 보장 서비스를 제공한다. 서프샤크 안티바이러스(Surfshark Antivirus) — . 광고 차단기를 탑재한 합리적인 가격의 가벼운 안티바이러스 프로그램 | 구독 후 30일 내에 무료 환불이 가능하다. 카스퍼스키(Kaspersky) — 온라인 결제 보호 기능을 제공하는 유명 안티바이러스 | 30일 무료 체험이 가능하며, 구매 후 30일 내에 환불할 수 있다. 어베스트(Avast) — 강력한 무료 안드로이드 백신 | 지금 무료로 가입하고 어베스트를 테스트해 볼 수 있다. 트렌드마이크로(TrendMicro) — 온라인 사기 방지 기능을 탑재한 우수한 안드로이드 안티바이러스 | 30일 환불 보장 서비스를 제공한다. 아비라(Avira) — 핸드폰 트래커와 위치 탐지 기능을 사용할 수 있는 최고의 무료 안드로이드 안티바이러스 | 지금 무료로 다운로드 할 수 있다.

이번 리뷰의 안드로이드 백신 순위 중 1위는 토탈 AV다. 토탈 AV는 실시간 위협 방지, 모든 앱 및 다운로드에 대한 선제적 스캔, 우수한 온라인 보호 기능을 제공한다.

또한 기기 보호, 반복되는 광고 및 트래커 차단, 민감한 데이터 보호, 온라인 사기 방지 기능도 제공한다.

구매 후 30일 이내에 환불이 가능하니, 가격 부담 없이 토탈 AV를 이용해 보자.