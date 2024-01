Proton VPN 2024년 버전 리뷰 – 프로톤 VPN 무료 버전, 다운로드, 사용법, 개인정보 보안

프로톤 VPN 장단점

본격적인 리뷰에 앞서, 프로톤 VPN의 장단점에 대해 먼저 알아보자.

장점 무제한 대역폭을 제공하는 무료 앱

프로톤 VPN, 사용할 만할까?

프로톤 VPN은 스위스에 본사를 둔 VPN 서비스로, 유료 플랜과 무료 플랜을 모두 제공한다. 동시 연결 가능한 기기는 최대 10대다.

인터넷 상의 개인 정보 보호와 보안이 더욱 중요해지면서 VPN 서비스 사용이 활발해졌다. VPN을 사용하면 네트워크에 스마트폰이나 컴퓨터 연결 시 보안을 유지할 수 있어 데이터, 위치, 주소 등 개인 정보 유출을 방지할 수 있다.

Statista 통계에 따르면, 2019년에서 2022년 사이에 미국의 VPN 사용자 수가 22.9%에서 79%까지 늘었다. 프로톤 등의 VPN 서비스는 안전하고 속도가 빠르며 암호화된 터널로 사용자의 인터넷 트래픽을 보호한다. 이를 통해 사용자의 브라우징 데이터가 타인에게 노출되는 것을 막는다.

ProtonVPN은 VPN 서비스는 물론, 광고 차단 기능과 멀웨어 방지 기능을 제공하는 우수한 VPN 네트워크다. 유료 플랜을 구독하면 암호화된 네트워크로 트래픽을 전송하는 동시에 고속 P2P 다운로드와 스트리밍을 이용할 수 있다.

프로톤 VPN은 2018년 UptoDown’s Best VPN for Android 상을 수상하였으며 2019년에는 ProPrivacy’s Best Free VPN 상을 수상하기도 했다. 그뿐만 아니라 2023년에는 PC Mag에서 5점 만점에 5점을 받았다.

프로톤 VPN을 믿을 수 있을까?

프로톤 VPN은 PFS(Perfect Forward Secrecy)와 디피-헬만 키 교관(Diffie-Hellman key exchange) 등의 보안 수단과 함께 AES-256과 ChaCha20라는 두 가지 암호화 표준을 사용한다.

자체적인 테스트와 실제 사용자의 리뷰를 분석한 결과, Proton VPN의 안전성이 높다는 것을 알 수 있었다. 프로톤 VPN은 오픈VPN/IKEv2 VPN과 WireGuard VPN이라는 두 가지 데이터 암호화 옵션을 제공한다.

오픈VPN/IKEv2 VPN을 선택하면 AES-256 암호화 표준이 적용되기 때문에 무차별 대입 공격을 완벽에 가깝게 방지할 수 있다. WireGuard VPN을 선택하면 ChaCha20 표준이 적용되어 유사한 수준의 보안을 유지하는 동시에 조금 더 빠른 속도를 즐길 수 있다.

ChaCha20은 핸드폰 등 리소스가 제한되어 있는 기기에 적합하며 AES 암호화는 데스트톱이나 서버에서 사용하기 적합하다. 프로톤 VPN은 두 가지 옵션을 모두 제공하기 때문에 호환성이 높다.

게다가 완벽한 FS(Forward Secrecy)를 사용하여 인터넷에 연결할 때마다 고유한 암호화 키를 형성한다. 각기 다른 키 세트를 사용하기 때문에 VPN 세션이 제대로 작동하지 않더라도 이전 세션이 안전하게 유지되는 것이다.

또한, 디피-헬만 키 교환으로 키를 형성한다. 디피-헬만 키 교환은 서버와 클라이언트가 사전에 소통을 하지 않더라도 공통 키를 교환할 수 있는 키 교환 방식이다. 즉, 프로톤 VPN 앱에서 암호화를 처리함에도 불구하고 키가 생성된 사실을 모른다는 것이다.

프로톤 VPN 서비스를 신뢰할 수 있는 이유

프로톤 VPN은 물리학 과학자들과 CERN 회원들이 안전하고 보안 기능이 우수한 인터넷 서비스를 제공하기 위해 2014년 설립한 기업이다.

프로톤의 첫 번째 제품은 프로톤 메일이라는 이메일 앱이었다. 프로톤 메일은 클라이언트 측 암호화를 제공하는 최초의 이메일 서비스로, 지메일이나 아웃룩과는 달리 이메일 수신함의 콘텐츠가 모니터링되거나 읽히지 않는다는 장점이 있다.

지메일과 아웃룩에서는 불과 몇 년 전 클라이언트 측 암호화 옵션을 출시하였으나, 유료 서비스 구독자만 이용할 수 있다.

반면, 프로톤 메일의 개인, 가족, 기업용 암호화 이메일과 캘린더 서비스는 무료 플랜도 제공한다. 프로톤 VPN과 프로톤 메일 관리 팀, 기술 리소스, 사무실은 동일하며 스위스 Plan-les-Ouates에 위치해 있다.

프로톤 VPN의 또 다른 장점은 본사가 스위스에 있기 때문에 보안 유지에 철저하다는 것이다. 스위스는 어떠한 정보 공유 협약에도 가입되어 있지 않으며 외국 정부의 데이터 요청은 스위스 당국의 승인을 받아야 한다. 따라서 데이터를 안전하게 지킬 수 있다.

감사를 완료했으며 오픈 소스 원칙을 기반으로 구축됨

VPN을 사용하면 인터넷 서비스 제공자(ISP)에서 브라우징 기록과 IP 주소를 확인하는 것을 방지할 수 있으나, VPN 서비스에서 사용자의 데이터를 열람할 수 있다. 하지만 프로톤 VPN은 다음과 같은 조치를 통해 신뢰성을 입증했다.

프로톤 VPN은 80개 이상의 인증을 획득한 보안 감사 업체인 SEC Consult 에서 독립 감사를 받았다. 또한, Mozilla에서 구현 및 기술을 검토받기도 했다.

프로톤 VPN은 80개 이상의 인증을 획득한 에서 독립 감사를 받았다. 또한, Mozilla에서 구현 및 기술을 검토받기도 했다. 프로톤 VPN은 여러 앱을 공개해 코드베이스를 검토하고 취약점을 식별한다. 또한, 오픈 소스 암호화 라이브러리를 유지 관리하기도 한다.

코드베이스를 검토하고 취약점을 식별한다. 또한, 오픈 소스 암호화 라이브러리를 유지 관리하기도 한다. 버그 바운티 프로그램을 지속적으로 운영하여 사용자의 기밀성이나 무결성에 영향을 줄 수 있는 문제를 찾아낸다. 포상금은 10,000달러다.

게다가 프로톤 VPN에서는 사용자를 식별할 수 있는 어떠한 로그 데이터도 저장하지 않는다. 또한 킬 스위치 기능을 통해 인터넷 연결이 끊어지면 즉시 모든 프래픽을 차단하여 IP 주소가 노출되는 것을 막는다.

프로톤 VPN 사용 사례

프로톤 VPN 앱 하나만으로 최대 열 대의 기기에서 IP 마스킹과 사이버 보안 기능을 모두 이용할 수 있으며 심지어 가격 또한 합리적이다.

ProtonVPN을 직접 테스트해 본 결과, 개인 사용자는 물론 기업 사용자에게도 유용한 서비스라는 것을 알 수 있었다. 기업용 프로톤 VPN은 사용자당 월 6.99달러부터 시작한다.

가정이나 직장에서 사용하는 기기가 최대 10대라면 프로톤 VPN을 추천한다. 프로톤 VPN은 기능이 다양하며 고속 스트리밍이 다양하고 파일 다운로드 속도도 빠르기 때문이다. 게다가 데이터 제한 없는 평생 무료 플랜도 제공한다.

VPN 외에도 다른 기능을 이용하고 싶다면 프로톤 이메일, 보안 캘린더, 클라우드 스토리지, 비밀번호 관리자, 일반 캘린더 등 모든 기능을 이용할 수 있는 Proton Unlimited 플랜을 이용해 보자.

프로톤 VPN의 기업용 플랜은 검열을 우회해야 하거나 네트워크를 모니터링 할 때 유용하다. 프로톤 VPN의 스텔스 프로토콜 기능을 사용하면 정부나 ISP의 검열을 피해 제한된 웹사이트에 접속할 수 있다.

프로톤 VPN의 관리자 기능은 IT 매니저에게 유용하다. 중앙 제어판에서 사용자를 한꺼번에 추가하여 권한을 부여할 수 있으며, 게이트웨이를 구성할 수 있다. 또한, 사용자에게 2단계 인증(2FA)을 추가하도록 하여 VPN의 오용을 방지할 수 있다.

프로톤 VPN 기능 – 주요 장점 및 단점

이번 섹션에서는 프로톤 VPN을 더욱 특별하게 하는 15가지 주요 장점 소개한다. 물론, 더욱 정확한 정보를 제공하기 위해 자체 테스트를 통해 발견한 몇 가지 단점도 함께 설명했다.

프로톤 VPN 주요 장점

1. IP 주소 마스킹

프로톤 VPN은 강력한 암호화 표준을 사용하여 DNS와 IPv6 유출을 방지한다. 물론 ISP로부터 사용자의 브라우징 활동을 숨긴다. 이 기능은 언론인이나 연구원에게 매우 유용하다. 게다가 광고주가 사용자의 온라인 활동을 모니터링하는 것을 방지하기도 한다.

2. 노로그 정책

프로톤 본사는 스위스에 있기 때문에 엄격한 노로그 정책을 준수하며, 이에 대해 2022년과 2023년에 독립 감사로 인증을 받기도 했다. 즉, 프로톤에서 IP, 브라우징 기록, 세션 길이 등의 정보를 모니터링하거나 기록하지 않는다는 것이다.

3. 빌트인 광고 차단기

프로톤은 2021년 NetShield라는 새로운 개인 정보 보호 도구를 출시했다. NetShield는 프로톤 VPN에서 제공하는 빌트인 광고 차단기로, 사용자가 방문하는 모든 웹사이트를 악의적인 사이트로와 비교한다.

만약 해당 웹사이트가 위협 인텔리전스 데이터베이스에 등록되어 있다면 자동으로 차단한다. 또한 DNS 필터링 기능으로 광고와 온라인 트래커를 차단하여 광고주로부터 사용자의 개인 정보를 보호한다. 또다른 장점은 불필요한 콘텐츠가 로딩되는 것을 차단하여 브라우징 속도를 높인다는 것이다.

4. VPN Accelerator

VPN Accelerator는 여러 프로세스 간에 CPU 로드를 재분배하여 하나의 처리 스레드가 과부하되는 것을 방지한다. 이를 통해 속도를 최대 400% 높인다. 또한, VPN 서버와 목적지 간 패스를 짧게 나누어 성능을 향상한다.

5. DNS 보안

데이터가 전송되는 동안 제 3자가 데이터를 가로챌 수 없도록 모든 DNS 서비스 요청을 자동으로 암호화하는 기능이다. 그뿐만 아니라 자체적인 DNS 서비스를 통해, 암호화되지 않은 상태에서는 누구도 사용자의 DNS에 접속할 수 없도록 한다.

6. 토르(Tor) 네트워크 접속

토르(The Onion Routing)는 익명으로 인터넷을 브라우징 할 수 있도록 하는 오픈 소스 보안 네트워크다. 토르를 사용하려면 프로그램을 다운로드하거나 Brave 등 토르 옵션을 제공하는 앱을 사용해야 한다.

프로톤 VPN을 사용하면 보통 접속하는 브라우저를 토르에 연결하여 사용할 수 있다. 크롬, 엣지, 사파리를 사용한다면 다른 앱을 따로 설치하지 않아도 된다. 물론 모든 기기에서 토르 옵션을 이용할 수 있다.

7. 검열 방지 기능

프로톤 VPN은 정부의 검열과 콘텐츠의 지역 제한을 우회하고 IP 주소를 변경할 수 있는 다양한 방법을 제공한다. 이외에도 대체 라우팅과 Smart Protocol이라는 기능도 제공한다.

대체 라우팅을 이용하면 회사 서버 연결이 차단되었어도 프로톤 VPN에 계속 접속할 수 있다. 이러한 경우 검열을 피하기 위해 AWS 등 제 3자를 통해 네트워크를 연결한다.

Smart Protocol은 특정 프로토콜이나 표준 포트가 차단되었더라도 VPN 연결을 활성화하는 기능이다. 검열 때문에 기본 프로토콜이 차단되었다면 자동으로 다른 프로토콜로 변경한다.

8. 2단계 인증

프로톤 VPN에서 가장 유용한 기능 중 하나가 바로 2단계 인증이다. 2단계 인증을 활성화하면 로그인 시도가 있을 때마다 본인인지 인증해야 한다. 따라서 보안을 한층 강화할 수 있다. 기업 사용자의 경우 IT 관리자가 모든 VPN 사용자에게 2단계 인증을 요구할 수 있다.

9. 킬 스위치

킬 스위치를 활성화하면 VPN 연결이 예기치 않게 해제되어 데이터 암호화가 풀렸을 때 자동으로 인터넷 연결을 차단하기 때문에 민감한 데이터를 보호할 수 있다.

10. 물리적 디스크 암호화

프로톤은 VPN 데이터가 저장된 물리적 서버를 보호하기 위해 심혈을 기울인다. 프로톤의 인프라는 완전한 디스크 암호화를 통해 보안 데이터 센터나 전 군사 기지에 보관된다. 따라서 물리적 접근에 의해 데이터가 유출될 가능성은 거의 없다.

11. 최대 10 Gbps 속도

프로톤 서버는 전 세계 70여 개국에 분포되어 있기 때문에 언제든 근처 서버에 연결할 수 있으며 최대 10 Gbps 속도로 인터넷을 사용할 수 있다. 사용자들의 후기에 따르면, 실제 다운로드 속도는 300 Mbps에서 500 Mbps 사이였지만 여전히 빠른 편에 속한다.

12. 포트 포워딩

프로톤 VPN 윈도우 앱에서는 포트 포워딩 기능을 사용할 수 있다. 포트 포워딩 기능은 BitTorrent 등 P2P 파일 전송 소프트웨어 사용 시 다운로드 속도를 향상하는 기능이다. 해당 기능은 방화벽이 파일 업로드나 다운로드에 영향을 미치지 못하게 하면서 방화벽을 통해 수신되는 연결을 라우팅한다.

13. Secure Core 네트워크

Secure Core는 이중 암호화로 보호되는 데이터를 보호하기 위해 설계된 특별한 네트워크 구조다. 기존에는 VPN이 활성화되어 있으면 트래픽이 VPN 서버를 거쳐 목적지에 도달한다. 이 경우, 만약 VPN 서버가 조작되면 데이터가 손실될 위험이 있다.

프로톤 VPN은 AWS 등 퍼블릭 클라우드 업체가 아닌 프로톤에서 자체적으로 관리하는 다중 서버 구조를 통해 특정 사용자 트래픽을 전송하여 이를 방지한다. 자체 테스트 결과, 미국 등 규제가 엄격한 관활권에 대한 요청은 Secure Core 시스템을 통해 라우팅되는 것을 확인했다.

Secure Core은 프로톤 VPN에서 LIR(Local Internet Registry)의 일부로서 소유하고 관리하는 IP 주소에 연결된다. 따라서 정부 등 외부의 데이터 요청으로부터 안전하다.

14. 스플릿 터널링

스플릿 터널링 기능은 VPN에 연결한 특정 앱을 설정할 수 있는 기능이다. 예를 들어 P2P 파일을 다운로드할 때만 VPN을 사용하고 일반 브라우저를 사용할 때는 VPN을 활성화하고 싶지 않다면 IP 주소에 따라 스플릿 터널링을 구성할 수 있다.

15. WireGuard

WireGuard는 2015년 출시된 VPN 프로토콜로, 공격 영역의 노출은 줄이고 빠른 속도를 유지한다. 프로톤은 2021년 WireGaurd를 채택하였으며, 모든 기기에 해당 프로토콜을 지원하여 성능, 배터리 수명, 다운로드 속도를 향상했다.

프로톤 VPN의 단점

최대 10대 기기 지원: 구독 플랜에서 관계 없이 동시 접속이 지원되는 기기는 최대 10대다. 이용하는 기기 많은 경우 단점이 될 수 있다. 동시 접속 가능한 기기 수에 제한이 없어야 한다는 서프샤크를 추천한다.

구독 플랜에서 관계 없이 동시 접속이 지원되는 기기는 최대 10대다. 이용하는 기기 많은 경우 단점이 될 수 있다. 브라우저 확장자: 프로톤 VPN은 자체 앱이나 크롬, 브레이브, 엣지 등 Chromium 기반 브라우저 확장자로 제공된다. 비발디 등 Chromium 기반이 아닌 브라우저에는 확장자가 제공되지 않는다. 대신 안드로이드, iOS, macOS, 윈도우, 안드로이드 TV 앱을 사용할 수 있다.

프로톤 VPN은 자체 앱이나 크롬, 브레이브, 엣지 등 Chromium 기반 브라우저 확장자로 제공된다. 대신 안드로이드, iOS, macOS, 윈도우, 안드로이드 TV 앱을 사용할 수 있다. VPN 서버 위치: 프로톤은 3000개가 넘는 서버를 보유하고 있으나 대부분 미국, 유럽 연합, 영국에 분포되어 있다는 단점이 있다. 미국에는 100개 이상의 서버가 있는 반면 나이지리아에는 10개의 서버밖에 없다. 특히 많은 아시아 국가와 아프리카 국가에는 서버가 없기 때문에 해당 지역에서는 연결이 느릴 수 있다.

프로톤 VPN 가격

프로톤 VPN 2년 플랜 시작가는 월 4.99달러이며 30일 환불 보장 정책이 적용된다.

프로톤 VPN은 평생 무료 앱 등 다양한 플랜을 제공한다. 기기 한 대에는 속도, 브라우저, VPN 서버 제한 없이 무료로 프로톤 VPN을 이용할 수 있다. 유료 플랜은 Proton VPN Plus와 Proton Unlimited 두 가지가 있다.

1. Proton VPN Free

인위적으로 속도를 저하하지 않으면서 광고 차단 서비스를 제공하는 몇 안 되는 무료 VPN 앱이다. 다른 서비스와 비교하자면, 노드 VPN은 무료 버전을 전혀 제공하지 않으며, 익스프레스 VPN은 무료 체험만을 제공한다.

Proton VPN 무료 플랜 사용 전, 해당 서비스는 한 번에 한 대의 기기에만 사용할 수 있으며 미국, 일본, 네덜란드의 VPN 터널에만 접속할 수 있다는 점에 유의해야 한다. 즉, 개인 정보 보호가 엄격한 국가를 통해 트래픽을 라우팅할 수 없다.

또한, 브라우저 확장자를 제공하지 않기 때문에 안드로이드, iOS, 윈도우, macOS, 리눅스, 크롬북 앱을 다운로드 해야 한다. 안드로이드 TV 앱도 제공하지 않긴 하지만 무료 VPN을 찾고 있다면 좋은 옵션이다.

2. Proton VPN Plus

자체 테스트를 통해 Proton VPN Plus 플랜을 테스트한 결과, 이번 가이드에서 소개한 프로톤 VPN 기능이 모두 제공되는 것을 확인할 수 있었다.

월 구독 플랜은 월 9.99달러이며, 1년 구독 플랜은 40% 할인된 월 5.99달러다. 2년 구독 플랜은 월 4.99달러로 가장 저렴하다.

다른 우수한 VPN인 노드 VPN의 기본 플랜은 월 3.79달러부터 시작하며, 익스프레스 VPN은 월 8.32달러부터 시작한다.

3. Proton Unlimited

프로톤 VPN의 플랜 중 가장 포괄적인 기능을 제공한다. 프로톤 VPN에서 출시되는 기능을 가장 먼저 사용할 수 있으며, 프로톤 메일, 캘린더, 최대 500 GB 스토리지, 비밀번호 관리자, VPN 기능을 이용할 수 있다.

제공되는 도구에 비해 가격이 합리적이라는 장점도 있다. 월 구독 플랜은 월 12.99달러이며 연 구독 플랜은 월 9.99달러, 2년 구독 플랜은 7.99달러다. VPN 옵션보다 단 3달러만 더 추가된 가격이다.

프로톤 VPN 플랜이 마음에 들지 않는다면 구독 후 30일 이내에 연락해 구매를 취소할 수 있다. 단, 신용 및 직불 카드, 페이팔, 비트코인으로 플랜을 구매했을 때만 환불을 받을 수 있다.

프로톤 VPN 인터페이스

프로톤 VPN은 안드로이드 기반 스마트 TV를 포함한 모든 운영 체제와 기기와 호환된다.

프로톤 VPN은 자체 앱과 브라우저 확장자를 제공한다. 브라우저 확장자는 온라인 쇼핑, 콘텐츠 스트리밍, 온라인 게임 플레이 시 사용하기 좋다.

Proton VPN 다운로드 후 브라우저에 설치하면 오른쪽 상단에 아이콘이 표시된다. 아이콘을 클릭하여 VPN을 터널링할 국가를 선택한다. 클릭 한 번만으로 VPN에 연결하거나 연결을 해제할 수도 있다.

단, 브라우저 확장자를 사용하는 경우 사용할 수 없는 기능도 있었다. 모든 기능을 사용하려면 컴퓨터나 모바일 기기용 앱을 다운로드 해야 한다.

프로톤 VPN은 호환성이 좋기 때문에 iOS와 안드로이드 기기는 물론, 윈도우, MacOS, 크롬북, 리눅스 PC에서 사용할 수 있다. 안드로이드 TV에서도 사용이 가능하나 애플 tvOS나 리눅스 기반 스마트 TV에서는 사용할 수 없다.

앱은 공식 웹사이트에서 다운로드 받을 수 있다. 장시간 사용할 때나 빛이 적을 때에도 사용자의 눈에 부담을 주지 않도록 어두운 색상으로 디자인되어 있다.

또한, 원하는 만큼 Proton VPN 다운로드가 가능하다. 단, 동시 접속 가능한 기기는 최대 10대다. 프로톤 VPN은 악의적인 공격이나 정부의 데이터 요청으로부터 사용자를 보호하는 등 보안이 매우 우수한 동시에 사용하기도 편리하다.

프로톤 VPN 호환성

프로톤 VPN의 또 다른 장점은 macOS와 윈도우 OS 앱에서 제공하는 기능이 같기 때문에 다른 운영 체제를 사용하는 기기를 동시에 사용하더라도 동일한 사용자 경험과 기능을 누릴 수 있다는 것이다. PC 앱을 열면 화면 중앙에 서버 지도가 표시되며 화면 왼쪽에는 VPN 제어판이 표시된다.

물론 스마트폰 앱도 사용하기 편리하며 데스크톱 앱과 기능이 동일하다. 자체 테스트 결과, 모바일 앱의 사용성이 우수하고 적합한 서버를 고를 수 있도록 유용한 데이터를 제공한다는 것을 알 수 있었다. 단, 무료 플랜 사용 시 일부 기능이 차단된다.

모바일 앱에서 특히 유용했던 것은 ‘Quick Connect’ 버튼이었다. 이 버튼을 누르면 사용자의 VPN 요청과 현재 서버 로드를 분석하여 자동으로 사용자의 지역 내에서 가장 빠른 서버에 연결한다.

프로톤 VPN의 보안은?

프로톤 VPN은 다양한 계층의 보안을 제공한다.

프로톤 VPN은 두 종류의 암호화, 보안 코어 서버, 광고 차단기를 제공하며 노로그 정책을 준수한다. 또한 개인 정보 보호를 중요시 하는 스위스의 관할 하에 있기 때문에 보안이 우수하다.

이번 섹션에서는 프로톤 VPN의 보안에 대해 더 자세히 살펴 보려고 한다.

프로톤 VPN은 전 세계 71개국에 3,000개 이상의 서버 보유하고 있다.

이중 약 2,600개 이상이 콘텐츠 스트리밍, P2P 파일 공유, 광고 차단에 사용되는 Plus 서버다. 약 100개 이상의 서버가 프로톤 VPN의 Secure Core 구조에 포함되어 있으며, 위험성이 높은 관할 지역의 VPN 터널링에 사용된다.

프로톤 VPN 서버는 캐나다, 프랑스, 독일에 가장 많이 분포되어 있다. 각 국가 당 100개 이상의 서버가 존재한다. 서버 네트워크가 광범위하기 때문에 고속 VPN 터널을 이용할 수 있다.

또한, 프로톤 VPN은 개인 정보 보호와 투명성을 중요하게 생각하며 이에 대한 책임감을 갖고 있다.

이것이 바로 프로톤 VPN 무료 앱을 제공하는 이유다. 개인 정보 보호를 인터넷 사용자의 기본권이라고 생각하기 때문이다. 또한, 투명성을 유지하기 위해 회사 정보, 데이터 사용 정책, 법 집행과 관련된 정보를 대중에게 공개한다.

게다가 정기적인 독립 감사를 통해 보안에 대한 프로톤 VPN의 책임감을 증명한다. 이러한 사실을 종합했을 때, 비록 노드 VPN 등 경쟁 서비스처럼 빌트인 비밀번호 관리자나 무료 스토리지르 제공하지는 않지만 프로톤 VPN의 보안성을 신뢰할 수 있다는 결론을 내렸다.

프로톤 VPN과 다른 VPN 비교

프로톤 VPN과 다른 VPN을 비교하여 더욱 현명한 결정을 내릴 수 있도록 아래 표에 여러 VPN의 장점, 가격, 기능 등을 정리했다.

VPN 추천 사용 사례 시작가 지원 국가 수 유용한 기능 프로톤 VPN 토렌팅 및 개인 정보 보호 월 4.99달러 70여 개국 무료 앱

군사 등급 암호화

VPN accelerator 익스프레스 VPN 스트리밍 및 게임 월 8.32달러 100여 개국 비밀번호 관리자

빌트인 VPN이 내장된 Wi-Fi 6 라우터

Trusted 서버 기술 노드 VPN 개인 정보 보호 및 사이버 보안 월 3.79달러 50여 개국 1 TB 클라우드 스토리지

데이터 유출 스캐너

멀웨어 차단 아이버시 토렌팅 및 스트리밍 월 1달러 50여 개국 스트리밍용 Kodi 앱

P2P 최적화 서버

Xbox 및 PS4 지원 퓨어 VPN 개인 정보 보호 및 사이버 보안 월 1.97달러 70여 개국 WireGuard 프로토콜

원클릭 보안

앱 특화 VPN 서프샤크 사이버 보안 월 2.69달러 100여 개국 무제한 연결

개인 검색 엔진

안티 바이러스

다른 VPN과 비교해 봐도 프로톤 VPN은 기능과 투명성, 보안 능력에 비해 가격이 합리적이다. 게다가 무료 VPN 및 무제한 앱을 제공한다는 점에서 더욱 매력적이다.

프로톤 VPN 리뷰

Techjockey, Capterra, TrustRadius 등의 리뷰 사이트를 확인한 결과, 프로톤 VPN이 높은 점수를 받고 있는 것을 알 수 있었다. 실제 사용자들은 사용성이 우수하고 무료 앱을 제공한다는 것을 높게 평가했지만, 가끔 속도가 느려진다는 점을 지적하기도 했다.

Techjockey에서 프로톤 VPN의 평점은 5점 만점에 4.7점이었다. 강력한 암호화 프로토콜과 다수의 기기를 지원한다는 점, 노로그 정책을 준수한다는 점이 장점으로, 서버가 유럽, 아메리카에 집중되었다는 점이 단점으로 꼽혔다.

Capterra에서는 5점 만점에 4.5점을 받았다. 빠른 속도 덕분에 오디오 및 비디오 콘텐츠를 업로드하고 다운로드 하기 좋으나 무료 플랜의 기능이 제한되어 있다는 의견이 있었다.

TrustRadius에서는 10점 만점에 9.8점을 받았다.

프로톤 VPN 대신 사용하기 좋은 VPN

다른 VPN을 더 자세히 알아보고 싶다면 아래 가이드를 참고해 보자.

TechReport의 프로톤 VPN 리뷰를 믿을 수 있는 이유는?

TechReport는 신뢰할 있는 최신 정보를 제공하기 위해 게이밍, 스트리밍, 소셜 미디어, 넷플릭스 등 여러 사용 사례를 통해 VPN을 테스트했다.

이번 프로톤 VPN 리뷰는 다양한 테스트를 거쳤다. 월간 플랜을 구독하여 모바일 앱, 데스크톱 앱, 브라우저 확장자를 상세히 조사했다.

또한, 익스프레스 VPN, 노드 VPN 등 이전에 리뷰 상위 VPN 서비스와 비교하여 더욱 객관적인 정보를 제공했다.

자체 테스트 뿐만 아니라 실제 사용자 리뷰도 함께 참고했다. 프로톤 VPN의 사용자 정서, 장단점, 개선 사항에 대한 조사를 통해 이번 가이드를 작성했다.

Proton VPN 사용법

먼저 VPN Plus 플랜을 구독하고 기기에 앱을 설치한 후, 필요에 따라 구성한다. 아래에 단계별 Proton VPN 사용법을 설명했다.

1. Proton Plus 구입

먼저 protonvpn.com/pricing에 접속해 월 구독, 1년 구독, 2년 구독 플랜 중 선택한다. 앱 설치 시 로그인 자격증명으로 사용한 이메일 주소를 입력하고 결제 수단을 선택한다.

결제가 완료되면 비밀번호를 설정하고 확인한다.

2. 프로톤 앱 설치

웹사이트에서 운영 체제에 맞는 앱을 다운로드 한다. 이번 가이드에서는 윈도우 앱을 사용했다. 다운로드 링크에서 .EXE 파일을 받는다. 설치 마법사의 안내에 따라 설치를 완료한다.

앱 설치가 끝났다면 기기에서 프로톤 VPN 앱을 열어 사용자 이름과 비밀번호를 입력한다.

3. 앱 구성

원하면 이 단계는 건너뛰고 바로 ‘Quick Connect’ 버튼을 눌러 근방에서 가장 빠른 VPN 서버를 선택해도 된다. 설정을 최적화하고 싶다면 ‘Countries’와 ‘Profiles’ 탭에서 국가별로 이용 가능한 서버를 확인한다.

사용 사례에 따라 서버를 선택할 수도 있다. 앱의 양파 버튼 옆에서는 토르 서버를, 플레이 버튼 아이콘으로는 스트리밍 서버를, 이중 화살표로는 P2P 서버를 확인할 수 있다.

‘Countries’ 아래에 있는 네 가지 아이콘으로는 Secure Core, Netshield 광고 차단기, 킬 스위치, 포트 포워딩을 설정할 수 있다.

‘Profile’ 탭에서는 스마트폰에서 오디오 프로필을 설정하는 것처럼 다양한 사용 사례에 대해 연결 프로필을 커스터마이징 할 수 있다.

마치며

개인 정보 보호를 중요하게 생각하는 사용자에게는 프로톤 VPN 해킹 방지 능력이 매력적일 것이다. 정부에서 검열하는 콘텐츠를 이용해야 하는 언론인이나 프로톤 VPN 트위치 스트리밍 기능을 이용하고 싶은 사용자라면 해당 VPN의 빠르고 간편하며 직관적인 기능을 이용해 볼 것을 추천한다.

하지만 노드 VPN 등 일부 경쟁 업체에 비해 가격이 다소 비싸다. 또한 무료 앱 속도가 약간 느리며 필수 VPN 서비스만 제공한다.

하지만 프로톤 VPN은 전 세계에 수천 개가 넘는 서버를 통해 빠른 속도와 우수한 보안 기능을 제공한다는 장점이 있다. 무료 VPN을 사용하고 싶거나 장기간 사용하기 좋은 VPN을 찾고 있다면 단연 추천하는 서비스다.

FAQs