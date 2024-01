Como remover spyware | Melhores ferramentas de remoção de aplicativos espiões em 2024

As Melhores Ferramentas para Remover Spyware: Resposta rápida Nossa pesquisa concluiu que o TotalAV é a ferramenta número 1 para detectar e remover spyware para PCs e celulares devido à sua proteção em tempo real. Pois, o software apresenta uma interface amigável para iniciantes, recursos de otimização do sistema e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Ademais, veja como ele se compara a outros líderes do setor: TotalAV — Nossa principal escolha para a melhor ferramenta de remoção de aplicativos espiões Norton — Ferramenta líder de como remover spyware com a maior garantia de devolução do dinheiro Avast — A melhor ferramenta gratuita de remoção de aplicativos espiões Surfshark — Solução popular de como remover spyware e antivírus com diversas opções de verificação TrendMicro — Uma solução anti-spyware gratuita perfeita para iniciantes Intego — Uma ferramenta qualificada de como remover spyware para Mac e Windows Avira — O software de remoção de spyware mais leve com plano gratuito McAfee — O melhor detector de spyware para assistência interna personalizada de especialistas Kaspersky – O melhor detector de spyware para empresas de todos os tamanhos

Melhores ferramentas para remover spyware, em 2024: Avaliações aprofundadas

Aqui, discutimos detalhadamente os melhores detectores de aplicativos espiões, juntamente com seus principais recursos e prós e contras. Preparado?

1. TotalAV – Nossa principal escolha para a melhor ferramenta de remoção de aplicativos espiões

O TotalAV é nossa principal escolha quando o assunto é como remover spyware. Pois, o software comanda uma base de usuários de mais de 30 milhões graças aos seus diversos recursos e protocolos de segurança eficientes.

A proteção em tempo real do TotalAV Pro garante que qualquer spyware que possa ter entrado no seu dispositivo por meio de um site malicioso ou de um arquivo corrompido seja removido imediatamente. Ou seja, isso só é possível graças à ferramenta intuitiva de remoção de spyware do TotalAV. Além disso, ele verifica constantemente se há arquivos vírus ou ameaças em seus dispositivos e exclui imediatamente caso encontre algo suspeito

Se durante qualquer verificação o TotalAV encontrar um arquivo incomum, como um iniciador de site de phishing, emitirá um alerta e pedirá permissão para uma análise mais aprofundada desses arquivos incomuns. Desse modo, isso também se estende ao spyware encontrado na verificação. Portanto, isso garantirá que você fique protegido contra ataques.

Com o TotalAV, você também poderá proteger sua atividade na Internet dentro e fora. Afinal, o software bloqueará qualquer site prejudicial antes que ele possa espionar ou coletar seus dados.

Além de colocar em quarentena e eliminar códigos maliciosos, o TotalAV também é fantástico no que diz respeito a verificações agendadas em pastas específicas ou até mesmo em discos rígidos inteiros. Sem esquecer que o TotalAV também oferece um dos serviços VPN para ainda mais proteção enquanto você está online.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 29/ano Windows, Mac, iOS e Android 6 Dispositivos com o plano Total Security Não 30 dias

👍 Prós Interface de usuário fácil de usar

Interface de usuário fácil de usar Pacotes pagos vêm com VPN de largura de banda ilimitada

Pacotes pagos vêm com VPN de largura de banda ilimitada Verificações agendadas em pastas específicas 👎 Contras Sem plano grátis

💲 Preço

O pacote Antivirus Pro do TotalAV por apenas US$ 29/ano para 3 dispositivos é um dos preços mais baixos do setor. No entanto, o preço de renovação é bastante alto.

Se você deseja suporte para mais dispositivos, recomendamos o acordo Total Security do TotalAV. Pois, este pacote vem com antivírus e segurança de Internet que inclui VPN. Por fim, todos os planos anuais do TotalAV vêm com garantia de devolução do dinheiro de 30 dia.

2. Norton – Ferramenta líder de como remover spyware com a maior garantia de devolução do dinheiro

O processo de como remover spyware do Norton é bastante parecido com a McAfee. Pois ambos têm agentes internos que intervêm para remover qualquer spyware do seu dispositivo que permaneça mesmo depois de você seguir todas as etapas recomendadas.

No entanto, o que diferencia o Norton da McAfee são seus diversos planos e produtos para diferentes necessidades dos usuários (verifique a seção de preços para obter mais detalhes sobre isso). Um ponto importante acerca do Norton é que o software destaca todos os links arriscados em seus feeds de suas redes sociais e e-mails baseados na web.

Além disso, como está disponível para Android, Mac, iOS e Windows, o Norton assume a liderança no backup na nuvem. Dessa forma, o aplicativo fará backup automaticamente de todos os seus arquivos importantes sem que você precise fazer isso manualmente.

O Smart Firewall do Norton é diferente de outros firewalls porque monitora o tráfego de rede recebido e enviado do seu dispositivo, garantindo que ninguém possa acessar seu dispositivo e instalar qualquer spyware nele, colocando seus arquivos e informações em risco.

Com sua avaliação de vulnerabilidades, o Norton prova o quanto se esforça para manter seu dispositivo protegido contra spyware. Neste setor, a IA inteligente do Norton descartará qualquer abertura para um possível ataque ao seu dispositivo, seja por meio de uma senha fraca, aplicativos maliciosos ou violações de segurança no software do seu sistema.

Assim, o Norton entra para nossa lista de como remover spyware na terceira colocação.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 19,99/ano Windows, Mac, iOS e Android 5 dispositivos – Plano Deluxe 7 dias de teste grátis 60 dias

👍 Prós Vem com uma VPN segura

Vem com uma VPN segura Backups automáticos na nuvem

Backups automáticos na nuvem Fornece proteção contra malware em tempo real 👎 Contras Planos caros

💲 Preço

Por apenas US$ 19,99 no primeiro ano para cobrir 1 dispositivo, o plano Antivirus Plus do Norton. Certamente, é um dos serviços de remoção de spyware mais acessíveis para remover até mesmo os aplicativos espiões mais confiáveis.

No entanto, o Norton reserva recursos premium, incluindo monitoramento da Dark Web e o controle dos pais, para seus planos de última geração. Ademais, você também pode escolher por recursos premium, para isso recomendamos o plano Select + LifeLock do Norton, que começa em US$ 99,99 para o primeiro ano ou US$ 9,99 para o primeiro mês.

Além de uma avaliação gratuita de 7 dias, o Norton também oferece uma garantia de reembolso de 60 dias.

3. Avast – A melhor ferramenta gratuita de remoção de aplicativos espiões

Avast AntiVirus Pro é o melhor software gratuito para remover em 2024. Pois, você pode proteger seu dispositivo contra quaisquer ameaças e spyware de graça. Além de verificações completas do dispositivo, incluindo quarentena de spyware e vírus em potencial, 4 escudos (Arquivo, Comportamento, Web e Correio escudos) que notificam você sobre qualquer coisa suspeita.

Graças ao conjunto completo de protocolos de segurança dinâmicos e recursos de aprendizado de máquina do Avast, seu dispositivo desenvolverá imunidade contra novos spywares e vírus automaticamente. Assim, seu dispositivo permanecerá protegido contra todos os ataques futuros.

Além das verificações inteligentes rápidas e das verificações completas de vírus mais abrangentes que são úteis para detectar malware ativo, ameaças de navegador e entre outras ameaças, o Avast também oferece uma verificação de tempo de inicialização especial.

Este processo de como remover spyware serve para aplicativos de espionagem persistentes que não desaparecem com as verificações regulares. Assim, essa verificação será executada antes da inicialização do sistema, não dando ao spyware nenhuma chance de se defender.

Os serviços do Avast vão além da simples remoção de spyware. Com sua verificação com um clique, você pode descobrir todas as vulnerabilidades do seu dispositivo, incluindo configurações que o expõem a ataques, complementos suspeitos e software desatualizado que pode conter spyware.

Com a confiança de mais de 400 milhões de usuários em todo o mundo, você também pode proteger os seus dispositivos com o Avast para remover spyware de graça.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 0 Windows, Mac, iOS e Android 10 dispositivos – Plano Security Plano Gratuito — Avast One Essential 30 dias

👍 Prós Um software confiável e popular

Um software confiável e popular Tem um plano totalmente gratuito

Tem um plano totalmente gratuito Vários recursos de segurança bônus 👎 Contras Preocupações com a privacidade na Internet

💲 Preço

O Avast segue um modelo de preços freemium, com o pacote Avast One Essential oferecendo firewall avançado, monitoramento de atividades suspeitas e bloqueio de ransomware e malware tudo de graça.

Para recursos avançados como proteção de dados, VPN com acesso a 55 locais, limpeza de dispositivos, atualizações automáticas de driver e cobertura para 5 dispositivos, você deve pagar pelo serviço Avast One. Começa com apenas US$ 4,19/mês no primeiro ano (cobrado anualmente) e tem amplos recursos eficientes.

4. Surfshark — Solução popular para remover spyware e antivírus com diversas opções de verificação

O Surfshark ocupa a sexta posição de como remover spyware. Isso se deve pelo fato de o software combinar recursos avançados de remoção de spyware e uma experiência de usuário superior.

Embora o Surfshark não tenha um firewall muito competente, o aplicativo compensa oferecendo três tipos de varreduras para remover qualquer spyware:

Manual: Configure conforme sua conveniência e use-o se notar atividades suspeitas. Verificações em tempo real: Verificações automatizadas para impedir ataques imediatamente. Agendar verificações: Verificações predefinidas em intervalos regulares para manutenção de rotina.

Além disso, o aplicativo também oferece o sistema Surfshark Cloud Protect que funciona 24 horas por dia para encontrar e analisar arquivos desconhecidos no seu dispositivo para evitar ataques de dia zero. Isso garantirá que nenhum spyware explore vulnerabilidades desconhecidas do seu dispositivo antes que o Surfshark encontre uma solução primeiro.

Os serviços de proteção do Surfshark também se estendem a sites de phishing, malware e anúncios corrompidos que podem induzi-lo a clicar nos links suspeitos. Além disso, o software funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em segundo plano, sem sobrecarregar sua CPU ou RAM ou diminuir a velocidade do seu dispositivo.

Mas, não acaba aqui, o Surfshark é também um renomado fornecedor de serviços de VPN e um dos poucos a oferecer uma cobertura ilimitada de dispositivos e conexões, com uma só subscrição. Veja nossa análise detalhada ao Surfshark.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 3.48 – plano de 2 anos Windows, Mac, iOS e Android 5 dispositivos Verificação gratuita 30 dias

👍 Prós Agende e personalize verificações

Agende e personalize verificações Mecanismo de pesquisa privado

Mecanismo de pesquisa privado Alertas de exposição de dados privados 👎 Contras Não possui firewall

💲 Preço

Por apenas US$ 3,48/mês, o plano de 2 anos (+ 4 meses grátis) do Surfshark é um preço muito acessível. Além disso, também não há aumentos de renovação. Por fim, você tem uma garantia de reembolso de 30 dias ao seu lado, caso o software não atenda suas demandas.

5. TrendMicro — Uma solução anti-spyware gratuita perfeita para iniciantes

O TrendMicro oferece uma solução de como remover spyware por meio de uma ferramenta chamada HouseCall. Além de ser totalmente gratuito, o TrendMicro é incrivelmente adequado para iniciantes.

A interface é tão simples de navegar que basta você executar o software e clicar em “Iniciar verificação” para ativá-lo.

A funcionalidade de digitalização personalizada é provavelmente um dos melhores recursos do TrendMicro. Pois, isso possibilita que você tenha liberdade de verificar pastas e arquivos específicos que considera suspeitos. Ou seja, isso garante que você não perca tempo com verificações completas em situações em que a verificação de áreas vulneráveis (e-mails suspeitos, anexos, novos downloads) seria suficiente.

O que torna o TrendMicro tão eficiente na detecção de quase todos os tipos para remover spyware é a sua Smart Protection Network. Assim, este programa extrai automaticamente dados de malware e spyware daqueles que usam seu serviço.

Com um enorme banco de dados de informações sobre todas as ameaças novas, a TrendMicro é capaz de neutralizar ameaças potenciais do seu dispositivo no estágio inicial.

O software promete nunca coletar suas informações pessoais no processo de extração de detalhes de ataques de spyware. Embora o Housecall não possua monitoramento em tempo real ou verificação de malware e spyware, os serviços oferecidos pela ferramenta compensam. Por exemplo, uma simples varredura com um clique verificará todos os dispositivos conectados à rede doméstica principal em busca de spyware e outras entidades maliciosas com a ajuda das tecnologias inteligentes de varredura de rede do TrendMicro.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 0 Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado Plano grátis Sem garantia

👍 Prós Tem um plano gratuito

Tem um plano gratuito Não precisa de instalação ou configuração

Não precisa de instalação ou configuração Banco de dados de malware baseado em nuvem 👎 Contras O suporte ao cliente é lento

💲 Preço

Como solução gratuita de remoção de spyware, o TrendMicro/HouseCall praticamente se vende sozinho. Além disso, os planos pagos são acessíveis, o melhor negócio é o plano Antivírus + Segurança por US$ 19,95 no primeiro ano.

No entanto, se quiser cobrir dispositivos diferentes do Windows, como Mac, Android e iOS, você terá que selecionar o plano Segurança Máxima ou Segurança Premium, ambos com preços competitivos.

Embora os planos pagos da TrendMicro não venham com garantia de devolução do dinheiro, você ainda pode experimentar o serviço sem riscos. Pois, o software possui teste gratuito de 30 dias.

6. Intego – Uma ferramenta qualificada de como remover spyware para Mac e Windows

O Intego se destaca em nossa lista de como remover spyware com recursos exclusivos, como verificações automatizadas e quarentena de spyware.

Por exemplo, enquanto ferramentas como TrendMicro e Kaspersky permitem apenas escolher entre verificações rápidas manuais e verificações completas, o Intego permite escolher entre verificações automatizadas diárias e verificações manuais específicas do local.

Dessa forma, você pode pesquisar vulnerabilidades em seu dispositivo com mais rapidez e, para agilizar ainda mais a verificação. Além disso, o Intego também marcará as pastas confiáveis verificadas anteriormente.

Quando o Intego encontrar spyware no seu dispositivo, você terá a opção de colocá-lo em ou repará-lo imediatamente, caso queira.

No menu “Quarentena”, você também obterá uma lista de todos os arquivos sinalizados anteriormente junto com seus detalhes, como data de detecção, nome da ameaça, localização e muito mais. Portanto, se um arquivo for sinalizado incorretamente, você poderá restaurá-lo imediatamente e excluí-lo de verificações futuras.

Infelizmente, as limitações impostas pela Mac App Store impedem o Intego de executar verificações em tempo real em atividades ou downloads na web. Contudo, suas verificações periódicas cobrem espaço suficiente, incluindo canais da web como e-mails e pop-ups, para evitar que spywares causem danos reais.

Mesmo que o spyware esteja oculto em arquivos arquivados, não demorará muito para que o Intego consiga encontrá-lo e destruí-lo.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 19.99 Windows e Mac 5 dispositivos Teste grátis por 30 dias 1 mês

👍 Prós Excelente detecção de malware

Excelente detecção de malware VPN baseada em acesso privado à Internet

VPN baseada em acesso privado à Internet Melhor solução para spyware no iPhone

Melhor solução para spyware no iPhone Vem com um firewall embutido

Vem com um firewall embutido Verificação e proteção em tempo real

Verificação e proteção em tempo real Excelentes controles parentais 👎 Contras Nenhum aplicativo móvel

Nenhum aplicativo móvel Não tem uma opção de navegação segura

💲 Preço

O plano inicial para Mac da Intego cobre 1 Mac por US $ 19,99. No entanto, se você também deseja controle dos pais e desempenho aprimorado do sistema, o Mac Premium Bundle será mais adequado para você.

Você pode cobrir até 5 PCs com o plano estendido do Intego para Windows. Assim, o plano básico do Windows Personal cobre apenas 1 PC com Windows e custa US$ 19,99/ano.

Você também pode experimentar o Intego sem colocar nenhum dinheiro em risco, graças ao seu teste gratuito de 30 dias e à garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

7. Avira — O software de remoção de spyware mais leve e com plano gratuito

Esta lista de como remover spyware, também conta com o Avira. Embora o software não supere nossos três primeiros em termos de desempenho ou recursos, sem dúvida oferece uma das instalações mais fáceis com um clique.

O que o torna ainda melhor é que o Avira protege seu sistema contra spyware e uma série de outras entidades maliciosas em tempo real, sem deixar seu sistema lento, e isso também de graça.

Assim como o Surfshark, o Avira também é extremamente leve. Certamente, isso garante que você possa executar quantos programas desejar em seu sistema enquanto o Avira é executado em segundo plano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções.

Os recursos de proteção contra spyware são ainda mais fortalecidos por seu banco de dados global de spyware registrado, o Avira Protection Cloud. Afinal, quando um novo spyware é descoberto em qualquer lugar do mundo, ele é imediatamente registrado no banco de dados do Avira para que possa imunizar todos os seus usuários e seus dispositivos contra ele.

Além disso, para se você deseja proteger suas atividades na web contra spyware, o Avira oferece um limpador de spyware especialmente projetado, chamado Avira Browser Safety.

É uma extensão gratuita do navegador que impede o download de arquivos corrompidos e sugere alternativas mais seguras. Além disso, você também recebe um bloqueador de anúncios que protege você de clicar acidentalmente em um link de anúncio potencialmente malicioso.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 0 Windows, Mac, iOS e Android 5 dispositivos Plano e teste grátis 60 dias

👍 Prós Vem com uma VPN integrada

Vem com uma VPN integrada Proteção contra ransomware

Proteção contra ransomware Uma longa garantia de reembolso de 60 dias 👎 Contras Suporte ao cliente lento

💲 Preço

Além da oferta gratuita da Avira que acompanha uma VPN de 500 MB/mês e um scanner de atualização, há também o Avira Prime, que custa US$ 59,99 no primeiro ano e US$ 99,99/ano nos anos seguintes.

Embora seja renovado por quase o dobro do preço, continua sendo uma das taxas de renovação mais baixas do setor e vem com recursos adicionais, como alertas de violação de dados em tempo real e limpeza e atualizações automatizadas.

Além disso, você obtém uma avaliação gratuita e uma garantia de reembolso de 60 dias para avaliar a adequação do Avira às suas necessidades antes de investir algum dinheiro nele.

8. McAfee — O melhor detector de spyware para assistência interna personalizada de especialistas

A McAfee designará um de seus especialistas em tecnologia para acessar seu dispositivo remotamente e fazer uma varredura em busca de spyware, vírus ou outros tipos de rastreadores.

Isso torna a McAfee uma solução perfeita para iniciantes e para aqueles que desejam a opinião de um especialista e acreditam que o especialista terá uma compreensão melhor da integridade de seu sistema e da presença potencial de spyware do que a IA.

Com a McAfee, seu dispositivo permanecerá sempre protegido e você poderá remover spyware de todos os tipos, com todos os protocolos de segurança atualizados quando necessário. Além disso, a plataforma também bloqueia pop-ups indesejados para que você não clique acidentalmente em um link de spyware.

Uma das primeiras coisas que você notará no painel da McAfee é a funcionalidade Protection Score. Como o nome sugere, a Pontuação de Proteção é uma classificação da integridade geral do seu dispositivo, em uma escala de 1 a 1.000.

Agora, a melhor parte é que abaixo da Pontuação de Proteção, a McAfee lista várias ações que você pode realizar para melhorar a pontuação geral e, portanto, a integridade do seu dispositivo. Por exemplo, se houve uma violação da senha do seu e-mail, você pode aumentar sua pontuação alterando a senha do seu e-mail.

Outros recursos dignos de nota incluem um gerenciador de senhas, uma VPN e um recurso de controle parental, tornando o McAfee o segundo colocar da nossa lista de como remover spyware.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 29.99/ano Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado – Plano Family Premium Teste grátis por 30 dias 1 mês

👍 Prós VPN grátis

VPN grátis Um dos melhores gerenciadores de senhas

Um dos melhores gerenciadores de senhas Vem com armazenamento criptografado 👎 Contras O backup na nuvem é limitado

💲 Preço

O plano Antivirus Plus da McAfee oferece cobertura para 10 dispositivos por apenas US$ 29,99 no primeiro ano, mas é renovado por US$ 89,99/ano.

Independentemente disso, este pacote proporcionará o melhor retorno possível e deve ser mais do que suficiente para uma família inteira.

Para dispositivos ilimitados e mais recursos como Monitoramento de Identidade e um dos melhores aplicativos de controle parental, sugerimos os planos Família da McAfee, que são assinaturas de 2 anos. Ademais, você também pode optar pelo plano Família Premium de US$ 69,99/ano no primeiro ano e proteger seus familiares das ameaças online.

Por fim, graças à avaliação gratuita de 30 dias e à garantia de reembolso de 30 dias da McAfee, você pode experimentá-lo sem arriscar seu dinheiro.

9. Kaspersky Antivirus — O melhor detector de spyware para empresas de todos os tamanhos

Finalmente, o Kaspersky Antivirus é sua melhor aposta, se você estiver procurando como remover spyware para proteger seus dispositivos de trabalho.

Ao contrário de outras soluções de remoção de spyware cujos recursos de segurança são mais adequados para dispositivos pessoais, a Kaspersky oferece soluções personalizadas individualmente para pequenas, médias e grandes empresas.

Como a maioria dos aplicativos populares de remoção de spyware, você tem duas opções de verificação: verificação rápida para verificar as áreas onde o spyware geralmente está oculto e verificação completa para examinar minuciosamente cada arquivo, pasta e unidade. Dessa forma, se o Kaspersky encontrar algum spyware durante a verificação rápida, uma verificação completa será automaticamente solicitada.

Para minimizar vulnerabilidades, a Kaspersky também emprega um protocolo de segurança de camada tripla, incluindo:

Uma pesquisa proativa em todo o dispositivo para encontrar e corrigir vulnerabilidades

Um escudo protetor para evitar novos ataques de spyware

Uma estratégia de defesa para neutralizar o spyware em caso de ataque

Um ponto importante acerca do Kaspersky é o seu recurso High-Tech Protection, o qual usa um banco de dados de ataques anteriores e informações da Kaspersky Security Network para detectar e avisar antecipadamente sobre links potencialmente maliciosos.

Além disso, o software também acionará alertas na tela se você estiver tentando entrar em um site malicioso, perguntando se ainda deseja continuar. Ou seja, esses dois recursos reduzem suas chances de clicar acidentalmente em links de spyware e expor seu dispositivo a hackers.



Preço inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta US$ 38,49/ano Windows, Mac, iOS e Android 20 dispositivos – Plano Premium Não 30 dias

👍 Prós Atualizações regulares do banco de dados

Atualizações regulares do banco de dados Veja relatórios detalhados de verificação de spyware

Veja relatórios detalhados de verificação de spyware Impacto mínimo no desempenho do sistema 👎 Contras Plano pode ser caro para alguns

💲 Preço

O plano padrão da Kaspersky é renovado por US$ 38,49, no entanto, é um dos poucos planos introdutórios do setor que oferece suporte a vários dispositivos (três, neste caso). Se você também deseja uma VPN, suporte de TI remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana e proteção de identidade, o plano Premium da Kaspersky será a escolha certa para você.

Conforme mencionado anteriormente, o software espião de celular da Kaspersky também possui três níveis de preços adicionais para pequenas, médias e empresas, respectivamente. Portanto, se você é proprietário de uma empresa e procura soluções de segurança para toda a organização, esta é uma ótima opção. Por fim, os planos da Kaspersky vêm com uma generosa garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Tabela de comparação dos melhores aplicativos de remoção de spyware

Aqui estão as principais diferenças entre nossas principais opções embaladas em uma tabela nítida para ajudá-lo a tomar uma decisão mais rapidamente:



Ferramenta de remoção de spyware Plano inicial Compatibilidade Máximo de dispositivos suportados Plano/teste grátis Garantia de dinheiro de volta TotalAV US$29,99/ano Windows, Mac, iOS e Android 6 dispositivos – Plano Total Security Não 30 dias Norton US$19,99 Windows, Mac, iOS e Android 5 dispositivos – Plano Deluxe 7 dias de teste grátis 60 dias Avast US$ 0 Windows, Mac, Android e iOS 10 dispositivos – Plano Premium Security Plano grátis – Avast One Essential 30 dias Surfshark US$3,48 – plano de 2 anos Windows, Mac, Android e iOS 5 dispositivos Verificação grátis 30 dias Trend Micro US$ 0 Windows, Mac, Android e iOS Ilimitado Plano grátis Sem garantia Intego US$19,99 Mac e Windows 5 dispositivos Teste grátis de 30 dias 1 mês Avira US$ 0 Windows, Mac, Android e iOS 5 dispositivos Plano e teste grátis 60 dias McAfee US$29,99 Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado – Plano Family Premium Teste grátis de 30 dias 1 mês Kaspersky US$38,49/ano Windows, Mac, Android e iOS 20 dispositivos – Plano Premium Não 30 dias

Como escolhemos as melhores ferramentas de remoção de spyware

Aqui está a lista de verificação que usamos para escolher os melhores aplicativos para remover spyware e detectar espionagem para em dispositivos Android, Mac, Windows, entre outros:

1. Experiência

Primeiramente, você deve verificar a experiência e avaliação do software quando o assunto é como remover spyware. Pois, a maioria dos clientes não tem conhecimento avançado em tecnologia, o que significa que qualquer um pode inventar termos técnicos sofisticados e vender um produto não tão eficiente na detecção de spyware.

Portanto, recomendamos que você escolha empresas que já atuam nesta área há bastante tempo. Pois, é melhor usar ferramentas de detecção de spyware renomadas, com inúmeras análises positivas para se proteger das ameaças online de forma eficiente.

2. Protocolos de segurança

Você pode precisar de ajuda para entender quais tecnologias são utilizadas para proteger seu dispositivo. Mas você, ao menos, pode pelo menos verificar quantas maneiras o software está te protegendo.

Por exemplo, você deve verificar se o aplicativo oferece um firewall avançado para proteger suas atividades na web. Afinal, a maioria dos ataques de spyware são iniciados pela Internet. Sem dúvida, a maioria das ferramentas analisadas neste guia oferecem scanner automatizado para verificar se há spyware em tudo o que você baixa no seu dispositivo.

3. Suporte VPN

Se você realmente deseja duplicar sua segurança on-line, considere adquirir uma ferramenta de remoção spyware que também ofereça VPNs baratas integradas. Embora sejam mais baratas, essas VPNs são simplesmente fenomenais para proteção adicional. Dessa forma, os hackers serão impedidos de atacarem.

Além disso, como você ficará completamente anônimo online, não precisará se preocupar em deixar dados pessoais, como seu endereço IP, para possíveis invasores.

4. Preços e Reembolsos

Preços e reembolsos são uma das partes mais importantes da experiência do usuário. Certamente, você deseja um aplicativo confiável de bloqueio de spyware, mas com custos acessíveis.

É por isso que selecionamos uma lista diversificada de ferramentas eficientes de detecção para remover spyware com faixas de preços variadas. Assim, seu dinheiro não fique preso em algum serviço que você não gosta. Além disso, muitos provedores populares como TotalAV e McAfee também oferecem uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Como remover spyware?

Se você está preocupado que sua privacidade seja comprometida por spyware e não sabe como remover este tipo de aplicativo, experimente uma das três opções para se livrar deles imediatamente:

1. Use uma ferramenta de remoção de spyware

A maneira mais fácil de remover spyware do seu dispositivo é usando uma ferramenta de remoção de spyware. Pois, ferramentas como a TotalAV executam uma verificação abrangente em seu dispositivo em busca de spyware oculto. Se encontrarem um, eles o excluirão automaticamente do seu dispositivo sem que você levante outro dedo.

2. Remover spyware manualmente

Se você estiver testando manualmente seu dispositivo em busca de spyware, certifique-se de que ele esteja no modo de segurança. É um modo básico e de diagnóstico para o seu computador com arquivos e unidades limitadas, para que você possa ver mais de perto os problemas do sistema operacional.

Tudo o que você precisa fazer é manter pressionado o botão liga ou desliga para acessar a opção “Reiniciar no modo de segurança” e clicar em OK.

Depois de entrar, acesse sua lista de aplicativos na página Configurações e procure por algum aplicativo estranho que você não reconhece. Se você encontrar algo nocivo, exclua-o imediatamente. Ademais, você não precisa se preocupar em excluir acidentalmente aplicativos do sistema pelo fato deles não poderem ser excluídos, mesmo se você tentar.

Se o aplicativo conseguiu de alguma forma obter permissão de administrador do dispositivo, você não poderá excluí-lo. Nesse caso, você precisa ir para “Configurações”, depois clicar em “Segurança”, acessar a parte “Avançado” e por fim entrar na seção “administradores de dispositivos” e remover a permissão e desinstalar o aplicativo.

3. Redefinição de fábrica do dispositivo

Se as outras duas opções não funcionarem para você, a única outra maneira de remover spyware do seu dispositivo é redefini-lo para os padrões de fábrica. Assim, isso excluirá todas as informações do seu dispositivo e o restaurará ao seu estado original, eliminando todos os spywares ocultos junto com ele.

Como você perderá todos os seus dados nesta etapa, certifique-se de obter um backup antes da redefinição de fábrica.

Conclusão: Qual a melhor ferramenta de remoção de aplicativos espiões em 2024?

Este guia completo inclui ferramentas de remoção de spyware com planos gratuitos e recursos premium, dando a você todo o espaço para escolher aquele que melhor atende às suas necessidades.

Em nossos testes, o TotalAV foi o vencedor, aproveite tudo que o software tem oferecer sem riscos com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias e, se não impressionar você, obtenha um reembolso total e experimente outra ferramenta de remoção de spyware de nossa lista.

FAQs – Como remover spyware?