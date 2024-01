Melhores Antivírus para Android em 2024: Top 10 antivírus Grátis e Pagos

10 melhores antivírus para Android 2024: análise resumida

Existem muitas soluções de software antivírus por aí, e a maioria delas oferece aplicativos dedicados para dispositivos Android. Todavia, nossa pesquisa descobriu que o TotalAV é o antivírus n.º 1 para Android. Aqui está uma análise rápida dos melhores antivírus para Android: TotalAV — Top entre os melhores antivírus para Android em 2024, com excelente proteção e aplicativo que economiza bateria Nord Threat Protection – Solução antivírus poderosa que possui uma versão leve e bem útil e VPN premium para inicializar Norton Mobile Security — Antivírus popular para Android com segurança Wi-Fi avançada e boletins mensais Surfshark Antivirus — Antivírus acessível e leve que inclui um bloqueador de anúncios e uma VPN sólida TrendMicro — Ótimo antivírus para Android que oferece proteção integrada contra golpes e fraudes online ESET Smart Security — Antivírus robusto para Android com excelente detecção de vírus e malware Avast – O melhor antivírus gratuito para Android com bloqueio infalível de links maliciosos Malwarebytes — Antivírus rico em recursos para Android que inclui VPN e bloqueio de aplicativo Avira — Ótimo antivírus gratuito para Android que inclui rastreador e localizador de telefone Panda Dome — Antivírus para iniciantes para Android extremamente fácil de usar

O Top 10 dos Aplicativos Antivírus para Android, em Revisão

Aqui estão análises detalhadas dos melhores antivírus para Android, para que você possa ver como eles se comparam e escolher o que é melhor para você.

1. TotalAV – Top entre os melhores antivírus para Android em 2024

O TotalAV é uma solução poderosa de segurança cibernética com um dos melhores aplicativos antivírus para Android. É fácil de usar e super leve, por isso, não deixará seu smartphone lento nem esgotará sua bateria.

Com o TotalAV, você desfrutará do mais alto nível de proteção possível contra malware, vírus para Android, ransomware, spyware, além de outros softwares maliciosos.

Além disso, o antivírus verificará todos os arquivos e dispositivos à medida que você os baixa e, se detectar código malicioso, impedirá que seu dispositivo Android interaja com os arquivos infetados.

Ele impede automaticamente que seu telefone Android acesse arquivos infetados.

Essa abordagem proativa garante que softwares maliciosos não tenham chance de infetar seu dispositivo e sejam imediatamente removidos do celular antes que possa causar qualquer dano.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 29 para o primeiro ano no plano anual Proteção contra ameaças em tempo real Segurança na Internet Bloqueio de anúncios Prevenção de rastreador Seguro VP Gerenciador de navegador Cofre de senha N / D 30 dias

Além da proteção antivírus em tempo real, o TotalAV oferece excelente segurança na Internet. Você pode usá-lo para gerenciar seu histórico de navegação e preferências de cookies, evitar tentativas de rastreamento e até mesmo ocultar seu IP e localização física com uma rede privada virtual (VPN) poderosa e segura.

O TotalAV também protege você contra tentativas de phishing, golpes por e-mail e sites obscuros, tornando praticamente impossível para hackers e outros cibercriminosos obterem seus dados pessoais ou credenciais de login.

💲 Preços

O plano Antivirus Pro do TotalAV é uma opção acessível para uma família pequena, custando apenas US$ 29 no primeiro ano. Ele inclui recursos como proteção em tempo real e alerta de arquivos raros e pode ser usado em até 3 dispositivos.

O plano Antivirus + Internet Security do TotalAV oferece mais opções, incluindo VPN. Apesar do custo de renovação mais elevado, vale totalmente a pena o investimento. Além disso, oferecem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, permitindo que você experimente o serviço sem riscos.



👍 Prós Abordagem proativa para detecção e remoção de ameaças

Aplicativo antivírus Android simples e fácil de usar Segurança avançada na Internet que bloqueia anúncios e impede rastreamento

Segurança avançada na Internet que bloqueia anúncios e impede rastreamento VPN segura para navegação segura e anônima na Internet 👎 Contras Sem teste gratuito

2. Nord Threat Protection – Solução antivírus poderosa com uma versão lite que é bem útil

A Nord tem um serviço VPN popular que dispensa apresentações. No entanto, isso não é tudo sobre a Nord. O Nord Threat Protection é igualmente um dos melhores antivírus que pode instalar e usar para proteger seu celular, e outros dispositivos Android, de ameaças online e ameaças locais.

É basicamente uma versão melhorada do NordVPN normal, carregada com recursos de segurança que impossibilitam o ataque de malware, spyware ou vírus ao seu sistema. Ele identifica possíveis ameaças digitais e as bloqueia antes que possam causar algum dano real ao seu dispositivo.

O antimalware da Nord mantém seu Android seguro 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Essa ferramenta anti malware funciona quase exatamente como um software antivírus, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo em segundo plano e verificando cada novo arquivo baixado em busca de vírus ou algo semelhante que possa expor seu dispositivo a hackers.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro US$ 4,19/mês Versão Lite bem útil Excelentes taxas de detecção de malware Verificação durante o download Não Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Além disso, o antivírus Nord bloqueia anúncios intrusivos e também protege você contra visitas acidentais a sites obscuros. Afinal, ambos podem ser fonte de ataques digitais.

Uma coisa que você deve ter em mente é que o Nord Threat Protection vem em duas versões – a regular e a versão “Lite”.

A versão regular protege seu dispositivo mesmo quando ele não está conectado à VPN e funciona em uma variedade muito maior de dispositivos, como Android, Linux, Windows e macOS, e em vários navegadores, como Chrome, Edge e Firefox.

Por outro lado, a versão “Lite” só entra em ação quando o seu dispositivo está conectado à VPN. ALém disso, é compatível apenas com Windows e macOS.

💲 Preços

Se você está procurando ainda mais opções de segurança, vale a pena considerar o plano completo da Nord. Ele inclui tudo, desde o plano Standard, bem como um scanner de violação de dados, gerenciador de senhas multiplataforma e cerca de 1 TB de armazenamento em nuvem. A melhor parte é que você não estará sujeito a um aumento de preço nas renovações.



👍 Prós Compatível com vários sistemas operacionais e navegadores

Excelente proteção contra malware e antivírus Oferece um bloqueador de anúncios integrado

Oferece um bloqueador de anúncios integrado Excelente suporte ao cliente

Excelente suporte ao cliente Uma das velocidades VPN mais altas entre seus pares

Uma das velocidades VPN mais altas entre seus pares Oferece uma versão Lite bem útil que funciona sem VPN 👎 Contras A interface pode ser limitada em certos dispositivos

3. Norton Mobile Security – Antivírus popular para Android com segurança avançada de rede Wi-Fi

O Norton Mobile Security é um aplicativo de segurança cibernética dedicado para dispositivos móveis que protege seu dispositivo móvel contra ameaças cibernéticas, aplicativos maliciosos e ataques à rede Wi-Fi.

Muito funcional, o App Advisor do Norton ajuda a proteger seu dispositivo contra malware, vírus, ransomware e vazamentos de privacidade. Além disso, atua verificando aplicativos em busca de códigos maliciosos e bloqueando o acesso deles aos seus dados pessoais se detectar algo suspeito.

O recurso de segurança Wi-Fi alerta você sempre que você se conecta a uma rede Wi-Fi não segura ou se a rede à qual você está conectado no momento se tornar alvo de um ataque cibernético.

Isso ajuda a proteger suas informações pessoais e financeiras, dando-lhe tempo suficiente para reagir e se desconectar de uma rede Wi-Fi específica antes que hackers coloquem as mãos em seus dados.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 29,99 para o primeiro ano do plano anual App Advisor Segurança de rede Wi-Fi Navegação segura Segurança SMS Detecção de rede suspeita Boletim mensal de dispositivos N / D 60 dias

Se você optar pelo Norton, também desfrutará de uma segurança rígida na Internet. Isso porque o aplicativo monitorará proactivamente os sites que você visita, os aplicativos que você usa, os links em que você clica nas plataformas de mídia social e todos os e-mails recebidos para garantir que você seja notificado assim que detectar algo potencialmente prejudicial ou perigoso.

A melhor parte do Norton Mobile Security é o fato de você receber um relatório mensal detalhado sobre a saúde do seu dispositivo. Cada relatório apresenta uma análise detalhada de redes Wi-Fi, sites, aplicativos e arquivos verificados e destaca as vulnerabilidades do dispositivo para que você possa corrigir as falhas de segurança e aumentar a segurança do seu dispositivo móvel.

💲 Preços

O plano Antivirus Plus do Norton oferece uma ampla gama de recursos por um preço razoável, começando em US$ 19,99 no primeiro ano, com um custo de renovação de US$ 59,99 por ano. Inclui gerenciador de senhas, proteção contra vírus e 2 GB de backup na nuvem do PC, entre outros recursos.

Com os planos premium do Norton, você pode proteger até 5 dispositivos e obter acesso a recursos adicionais, como controle dos pais, VPN, monitoramento da dark web e SafeCam. Entre essas opções, o plano Select + LifeLock é particularmente recomendado e custa US$ 99,99 no primeiro ano ou US$ 9,99 no primeiro mês.

Além disso, o Norton oferece uma avaliação de 7 dias e uma garantia de devolução do dinheiro em 60 dias, permitindo que você teste o serviço e receba um reembolso total caso não fique satisfeito.



👍 Prós Bloqueador proativo de malware

Segurança avançada de rede Wi-Fi Proteção antiphishing

Proteção antiphishing Segurança de SMS que filtra automaticamente spam e mensagens de texto contendo links potencialmente perigosos

Segurança de SMS que filtra automaticamente spam e mensagens de texto contendo links potencialmente perigosos Consultor de privacidade e boletins mensais 👎 Contras Sem teste gratuito

4. Surfshark Antivirus — Antivírus leve e acessível com bloqueador de anúncios integrado

O Surfshark Antivirus oferece proteção avançada contra malware para o seu dispositivo Android, detectando e removendo vírus, malware, ransomware e outras ameaças cibernéticas.

Apesar de oferecer excelente segurança, o aplicativo antivírus do Surfshark é fácil de usar e leve, por isso, não deixará seu celular Android lento. Ele funcionará perfeitamente em segundo plano para protegê-lo contra ameaças em tempo real. Ademais, você também pode usá-lo para agendar verificações inteligentes quando não estiver usando ativamente o telefone.

O maior benefício do Surfshark Antivírus é o fato de ele possuir segurança web integrada. Essa funcionalidade bloqueia anúncios irritantes, evita tentativas de rastreamento e phishing e garante que você não seja vítima de golpes online ou por e-mail.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 3,48/mês no primeiro ano Proteção contra ameaças no mesmo dia Agendamento de verificação inteligente Bloqueador de anúncios e rastreamento integrado VPN poderosa N / D 30 dias

O antivírus também oculta seu IP e localização física, evitando que anunciantes, terceiros não autorizados e até mesmo seu provedor de serviços de Internet (ISP) monitorem sua atividade online.

Outro motivo para escolher o Surfshark é o monitoramento proativo da dark web. O antivírus irá notificá-lo instantaneamente se detectar que alguma de suas contas, senhas ou detalhes de pagamento aparecem em uma violação de dados.

Dessa forma, você pode reagir a tempo antes que os cibercriminosos se aproveitem de seus dados ou bloqueiem seu acesso às suas contas.

💲 Preços

O plano de 24 + 2 meses grátis do Surfshark oferece um valor excelente por apenas US$ 2,05 por mês. Ele fornece recursos de segurança robustos e uma VPN a um preço altamente acessível, e não há aumento de preço após a renovação.

Uma das melhores coisas do Surfshark é que ele inclui todos os seus recursos premium em todos os planos. Diante disso, você não precisa pagar mais para acessá-los.

Além disso, oferecem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, o que significa que você pode experimentar o serviço sem nenhum risco e obter reembolso total caso não fique satisfeito com ele.



👍 Prós Antivírus acessível, mas poderoso

Leve, consome muito pouca energia da bateria Verifica arquivos e aplicativos à medida que você os baixa, evitando que softwares mal-intencionados interajam com seu dispositivo

Verifica arquivos e aplicativos à medida que você os baixa, evitando que softwares mal-intencionados interajam com seu dispositivo Bloqueia anúncios irritantes e tentativas de rastreamento

Bloqueia anúncios irritantes e tentativas de rastreamento Oculta seu IP e localização física 👎 Contras Verificações completas deixarão seu dispositivo lento, então você terá que executá-las quando não estiver usando seu telefone ativamente

5. TrendMicro — Ótimo antivírus para Android com proteção contra golpes online

O TrendMicro Mobile Security oferece proteção avançada para o seu telefone Android e ajuda a melhorar o desempenho do seu dispositivo com um conjunto de recursos de otimização.

Ele protege você contra e-mails de phishing e sites fraudulentos, permitindo que você navegue na web sem medo de clicar acidentalmente em um link obscuro.

O TrendMicro conta com uma Smart Protection Network proprietária, que detecta e remove todas as ameaças cibernéticas antes que elas cheguem ao seu dispositivo. Em outras palavras, você será notificado se um arquivo ou aplicativo contiver código malicioso ou perigoso, para que você possa evitá-lo.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 29,99 em um plano anual Proteção contra ameaças em tempo real Prevenção de fraudes de phishing de e-mail Bloqueio de sites suspeitos Ferramentas de ajuste do sistema Controle dos pais Gerenciador de senhas Teste gratuito de 7 dias 30 dias

Se você optar pelo plano Segurança Máxima, também terá acesso a um gerenciador de senhas, ferramentas de controle parental, proteção contra roubo de identidade e uma variedade de recursos que podem ajudar a ajustar seu sistema e melhorar o desempenho do seu telefone.

A melhor parte do TrendMicro é que você pode baixá-lo gratuitamente e testá-lo por uma semana inteira. A avaliação gratuita de 7 dias lhe dará uma boa ideia da confiabilidade e dos recursos de segurança do Trend Micro, para que você veja em primeira mão se é o software antivírus certo para o seu telefone Android.

💲 Preços

TrendMicro oferece um plano gratuito generoso que pode executar verificações, detectar malware e muito mais. Mas se quiser acessar a VPN integrada, o protetor de rede e outros recursos avançados, você precisará se inscrever em um plano pago.

Você pode optar por pagar anualmente ou mensalmente, com a assinatura de longo prazo custando apenas US$ 2,49/mês cobrada anualmente. Ambos os planos são cobertos por uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.



👍 Prós Aplicativo antivírus Android limpo e fácil de usar

Proteção contra ameaças em tempo real que impede que aplicativos e arquivos infectados cheguem ao seu dispositivo Proteção antiphishing

Proteção antiphishing Controle dos pais para manter seus filhos seguros online

Controle dos pais para manter seus filhos seguros online Teste gratuito completo 👎 Contras A funcionalidade de controle dos pais precisa de alguma atenção

6. ESET Smart Security – Antivírus Android robusto com excelente detecção de malware

O antivírus ESET para Android oferece uma série de recursos promissores que o tornam uma opção atraente para usuários de smartphones. Por exemplo, os recursos antirroubo e bloqueio de aplicativos são uma adição bem-vinda a algumas excelentes configurações de proteção contra malware e vírus.

O recurso de bloqueio de aplicativo é ótimo para quando você está viajando e deseja uma camada extra de segurança protegendo seu dispositivo, e achamos que é simples de usar e um bônus útil. As configurações anti-roubo também são ótimas e funcionam de forma semelhante ao ‘Find my Phone’ que muitos dispositivos Android possuem.

No entanto, a parte inteligente dos recursos antifurto aqui é a capacidade de limpar seu telefone, bloqueá-lo e monitorar quem tenta acessá-lo através da camera após várias tentativas incorretas de senha.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro Oferece um plano gratuito de US$ 8,60/ano para Premium Proteção antivírus gratuita Verificação de rede Wi-Fi Bloqueio de links maliciosos e sites Arquivos e imagens protegidos por senha Rastreamento de localização de telefone Plano grátis para sempre 30 dias

Diversos recursos interessantes

Outros recursos úteis incluem excelentes taxas de detecção de malware e vírus, configurações de proteção de pagamento para transações online, verificação em tempo real e um filtro de chamadas, que pode identificar quaisquer chamadas de spam e bloqueá-las adequadamente.

Mas o recurso mais útil de todos não é realmente um recurso – é mais um bom negócio com boa relação custo-benefício. Apesar de ser basicamente gratuito (com alguns recursos extras no plano pago), a ESET permitirá que você cubra todos os seus dispositivos Android com uma só assinatura, incluindo tablets, smart TVs e quaisquer outros dispositivos que você possa ter.

Se você está se perguntando sobre possíveis quedas, terá que procurar muito para encontrá-las. Descobrimos que ele contém menos recursos do que as principais ferramentas, como o TotalAV, e não é tão fácil de usar quanto o Nord Threat Protection.

No geral, esta é uma oferta forte de um dos fornecedores menos conhecidos do setor e faz um ótimo trabalho em manter seu dispositivo seguro, mesmo que tenha um custo um pouco mais alto do que algumas outras soluções antivírus desta lista.

💲 Preços

Como mencionamos acima, existe uma versão gratuita e poderosa do ESET que você pode usar sem pagar um centavo e oferece verificação em tempo real, relatórios de segurança e muito mais.

Para recursos extras, como filtragem de chamadas e medidas antiphishing, você precisará atualizar para um plano pago, que é um pouco mais caro do que a maioria, mas compensa isso permitindo que você cubra todos os seus dispositivos Android com uma assinatura.



👍 Prós Ótimos recursos anti-roubo para caso seu dispositivo seja roubado

O bloqueio de aplicativos é um recurso útil para garantir a privacidade Altas taxas de detecção de malware e vírus

Altas taxas de detecção de malware e vírus Cubra todos os seus dispositivos Android com uma assinatura

Cubra todos os seus dispositivos Android com uma assinatura Grande oferta de valor geral 👎 Contras Não é tão fácil de usar quanto outros aplicativos da Nord e Surfshark

Não é tão fácil de usar quanto outros aplicativos da Nord e Surfshark Menos recursos e mais caro que o TotalAV

O Avast é o melhor antivírus gratuito para Android do mercado, ele alcançou esta reputação com 4,7/5 estrelas no Google Play e mais de 100 milhões de downloads.

Você pode usar o Avast para agendar verificações regulares do seu dispositivo e remover quaisquer ameaças existentes, bem como um escudo em tempo real contra malware, vírus e outros aplicativos prejudiciais.

Além disso, o Avast verificará proativamente tudo o que você baixar no seu dispositivo móvel e notificará você imediatamente se detectar aplicativos infectados por spyware ou adware.

O antivírus também verificará a segurança das redes Wi-Fi antes de você se conectar a elas, garantindo que sua conexão com a Internet seja 100% segura. Ele também bloqueará links suspeitos e sites infetados, adicionando uma camada extra de segurança contra golpes online e outras ameaças.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro Plano grátis A partir de US$ 12/ano para o plano pago Proteção antivírus gratuita Verificação de rede Wi-Fi Bloqueio de links maliciosos e sites Arquivos e imagens protegidos por senha Rastreamento de localização de telefone Plano grátis para sempre 30 dias

A melhor parte do Avast é que ele permite proteger seus arquivos, fotos e vídeos usando um código PIN, um bloqueio de padrão ou uma impressão digital. Isso garante que, mesmo que terceiros não autorizados tenham acesso aos seus dados, eles não conseguirão acessar os arquivos e imagens.

Uma coisa que vale a pena notar é que a versão gratuita do antivírus móvel Avast contém anúncios. Embora possam ser irritantes, a proteção que você recebe em troca vale a pena.

Todavia, se você atualizar para um plano pago, removerá todos os anúncios e terá acesso a uma VPN poderosa e segura que permitirá contornar a censura online e navegar na Internet com total segurança e anonimato.

💲 Preços

O Avast oferece um aplicativo gratuito generoso que os usuários do Android podem baixar e começar a se proteger imediatamente – tudo sem custar nenhum dinheiro.

No entanto, se você quiser fazer um upgrade, pode optar pelo pacote Premium, o qual oferece cobertura em até 10 dispositivos e inclui VPN e gerenciador de senhas.



👍 Prós Poderosa solução antivírus gratuita para Android

Excelente avaliação do usuário Proteção contra ameaças em tempo real

Proteção contra ameaças em tempo real Verificação de rede Wi-Fi

Verificação de rede Wi-Fi A capacidade de proteger com senha todos os arquivos, fotos e vídeos

A capacidade de proteger com senha todos os arquivos, fotos e vídeos Uma VPN poderosa disponível no plano pago 👎 Contras A versão gratuita do aplicativo possui anúncios um tanto invasivos

8. Malwarebytes – Antivírus Android rico em recursos com bloqueio de aplicativo

O Malwarebytes é um antivírus Android fácil de usar que costuma obter as melhores notas nas taxas de detecção de malware e vírus. Mas, além disso, ele oferece algumas peculiaridades, incluindo alguns recursos extras úteis, como Browser Guard ou Exploit Protection.

Ambos os recursos acrescentam um pouco mais a uma solução antivírus já de primeira linha, com o Browser Guard, em particular, sendo muito útil. Ele funciona como um complemento para navegadores populares como Chrome e Firefox, protegendo você contra qualquer malware em potencial, rastreadores de terceiros e muito mais.

Da mesma forma, Exploit Protection é outro recurso exclusivo do Malwarebytes que mantém você protegido contra diversos ataques de ransomware e exploit. É mais adaptado para uso comercial, mas se você tiver um dispositivo Android para trabalho, será igualmente útil.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro Plano gratuito A partir de US$ 3,33/mês para o plano pago Browser Guard VPN Exploit Protection Garantia de devolução do dinheiro em 60 dias Navegador seguro Plano grátis para sempre 30 dias

Juntamente com esses recursos bônus, você obtém a programação usual de verificações regulares, proteção em tempo real e proteção de sites maliciosos, que sinaliza sites que o Malwarebytes considera inseguros. Para combater esse risco, eles também oferecem um navegador seguro integrado, ótimo para fazer pagamentos online com medidas de segurança adicionais.

Em nossos testes, descobrimos que o navegador seguro é um recurso útil para os indivíduos mais preocupados com a segurança, mas talvez não seja uma necessidade completa para as pessoas comuns. Também é muito fácil de usar e a interface é adequada tanto para iniciantes quanto para usuários mais avançados.

Além disso, como algumas das principais soluções antivírus para Android, você pode se beneficiar de uma VPN integrada para uma navegação on-line mais segura, e está um pouco acima da maioria das VPNs integradas. Por exemplo, você obtém cerca de 450 servidores em mais de 30 países, o que é generoso para uma VPN complementar.

No entanto, uma área em que ficamos querendo mais é a falta de um firewall.

A maioria de nossas principais opções apresenta um firewall, pois adiciona aquela camada extra de segurança que realmente diferencia o que há de melhor do resto. Por causa disso, não podemos colocar o Malwarebytes em uma posição superior neste momento, apesar de ser uma ótima escolha para a maioria.

💲 Preços

Como muitas das principais ferramentas desta lista, o Malwarebytes oferece um plano gratuito para usuários do Android. Infelizmente, ele não oferece proteção em tempo real e, em vez disso, funciona contra ameaças que já estão no seu dispositivo. Então, sugerimos atualizar para um plano pago, que atualmente começa em apenas US$ 3,33/mês para cobertura em até três dispositivos – o que torna esse valor impressionantemente baixo.

👍 Prós Excelentes taxas de detecção de malware e vírus

Muito fácil de usar, ótima opção para iniciantes Planos pagos acessíveis, bem como nível gratuito

Planos pagos acessíveis, bem como nível gratuito Recurso útil do Browser Guard para bloquear rastreadores e malware 👎 Contras Sem firewall

Sem firewall Não há proteção em tempo real para pessoas no plano gratuito

9. Avira – Ótimo antivírus gratuito para Android com rastreador e localizador de telefone

Avira é um renomado desenvolvedor de software antivírus que oferece antivírus gratuito para telefones Android. A versão gratuita do aplicativo antivírus protege você contra vírus, malware e todas as outras ameaças cibernéticas conhecidas e protege sua identidade e privacidade.

O Avira faz a monitorização constante de seus endereços de e-mail e contas e notifica você caso eles tenham sido comprometidos em uma violação de dados. Dessa forma, você pode atualizar suas credenciais de login e evitar que criminosos cibernéticos abusem de suas informações.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro Plano gratuito disponível Planos pagos a partir de US$ 30,99/ano Limpador de arquivos antivírus gratuito Monitoramento de e-mail e conta VPN rápido localizador e rastreador de telefone Consultor de privacidade Applock Plano gratuito para um dispositivo Android Política de reembolso de 60 dias

Com um plano gratuito, você também tem acesso a uma VPN rápida e segura, embora limitada a apenas 100 Mb de transferência de dados diariamente.

Outros recursos úteis do antivírus gratuito do Avira incluem um bloqueio de aplicativo, que permite proteger seus arquivos e aplicativos com um código PIN, um consultor de privacidade e um localizador de telefone que ajuda a localizar e recuperar um dispositivo perdido ou roubado.

Se você atualizar para um plano pago, também desfrutará de proteção em tempo real para webcam e microfone, bem como proteção online contra golpes, tentativas de phishing e sites maliciosos.

💲 Preços

Como a maioria dos principais aplicativos antivírus para Android, o Avira permite baixar e instalar uma versão totalmente gratuita, dando acesso a recursos básicos de verificação.

Para segurança extra, sugerimos optar pelos planos Security Pro ou Prime Mobile, pois ambos adicionam recursos extras como VPN ou Web Protection Pro.



👍 Prós Software antivírus gratuito para Android

Proteção contra ameaças em tempo real Endereço de e-mail e monitoramento de conta

Endereço de e-mail e monitoramento de conta Notificações em tempo real para violações de dados

Notificações em tempo real para violações de dados VPN rápida, até 100 Mb de transferência de dados diariamente em um plano gratuito 👎 Contras Proteção da Web disponível apenas com um plano pago

10. Panda Dome – Antivírus para iniciantes para Android

Panda Dome é uma solução antivírus confiável para usuários do Android, isso porque oferece uma variedade razoável de recursos junto com uma interface altamente amigável. Além disso, você ainda obtém alguns recursos antifurto úteis para manter seu dispositivo protegido contra ameaças externas.

Logo de cara, o Panda Dome é um pacote atraente que torna incrivelmente fácil até mesmo para os usuários menos experientes em tecnologia começar a trabalhar. Isso porque sua interface de usuário brilhante e colorida dá ao usuário um prazer de usar, e todos os recursos principais são agradáveis ​​e fáceis de encontrar.

Em suma, gostamos muito da VPN incluída, do gerenciador de senhas e das ferramentas básicas de verificação – todos recursos essenciais para qualquer bom aplicativo antivírus.

Além disso, descobrimos que o scanner de malware é muito bom e foi capaz de identificar quaisquer arquivos suspeitos com os quais o configuramos, com soluços ocasionais ao longo do caminho.

Além do antivírus, você também obtém controles parentais básicos

Você também obtém alguns controles parentais básicos para ajudar a manter seus filhos seguros online, um recurso que acolhemos de braços abertos em qualquer ferramenta antivírus.

Os recursos limitados, mas úteis incluídos são rastreamento de localização e áreas seguras, bem como um recurso de navegador seguro para evitar qualquer conteúdo adulto.





Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro Um plano gratuito está disponível Preços a partir de US$23,99 Proteção USB Ferramentas Anti-Roubo Gerenciador de Atualização Controles Parentais Gerenciador de Senhas VPN Não Política de reembolso de 30 dias

Bem, este antivírus não está no mesmo padrão do TotalAV ou Norton, mas entrega um conjunto decente de recursos que o tornam uma boa solução para alguns. Adicione algumas configurações de filtragem de chamadas e bloqueio de aplicativos e isso parece ser uma boa opção para muitos.

No entanto, ele não possui os mesmos recursos avançados das principais ferramentas desta lista, o que, quando você vê o preço abaixo, torna difícil recomendá-lo em detrimento de outras opções mais estabelecidas.

Mas se você está procurando uma solução antivírus simples para Android que seja agradável aos olhos e inclua alguns recursos poderosos, então esta pode ser uma boa opção para você.

💲 Preços

O Panda Dome oferece um plano gratuito decente no Android para que as pessoas se familiarizem com o serviço antes de se inscreverem em um plano pago. Você obtém verificações básicas e alguns outros recursos, mas sugerimos que você opte por uma opção paga.

Com os planos pagos, você pode optar pelo plano de um ou dois anos, sendo que este último oferece a melhor relação custo-benefício. Todos os planos vêm com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.



👍 Prós Interface atraente e altamente amigável, ideal para iniciantes

Bloqueio de aplicativos útil e recursos antirroubo para proteção contra ameaças externas Planos de baixo custo para Android

Planos de baixo custo para Android Excelentes taxas de detecção de malware 👎 Contras Recursos menos avançados do que outras opções desta lista

Comparação dos Melhores Antivirus para Android

Software antivírus Preços Características principais Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro Total AV A partir de US$ 29 para o primeiro ano no plano anual Proteção contra ameaças em tempo real Segurança na Internet Bloqueio de anúncios Prevenção de rastreamento Seguro VPN Gerenciador de navegador Cofre de senha N / D 30 dias Nord Threat Protection US$ 4,19/mês Versão Lite bem útil Excelentes taxas de detecção de malware Verificação durante o download Ótima VPN incluída Não 30 dias Norton Antivírus Plus A partir de US$ 29,99 para o primeiro ano do plano anual App Advisor Segurança de rede Wi-Fi Navegação segura Segurança SMS Detecção de rede suspeita Boletim mensal de dispositivos N / D 60 dias Surfshark A partir de US$ 3,48/mês no primeiro ano Proteção contra ameaças no mesmo dia Agendamento de verificação inteligente Bloqueador de anúncios e rastreamento integrado VPN poderosa N / D 30 dias (7 no celular) TrendMicro A partir de US$ 29,99 em um plano anual Proteção contra ameaças em tempo real Prevenção de fraudes de phishing de e-mail Bloqueio de sites suspeitos Ferramentas de ajuste do sistema Controle dos pais Gerenciador de senhas Avaliação gratuita de 7 dias 30 dias Eset Smart Security Oferece um plano gratuito US$8,60/ano para Premium Proteção antivírus gratuita Verificação de rede Wi-Fi Bloqueio de links maliciosos e sites Arquivos e imagens protegidos por senha Rastreamento de localização de telefone Plano Gratuito para Sempre 30 dias Avast Plano grátis A partir de US$ 12/ano para o plano pago Proteção antivírus gratuita Verificação de rede Wi-Fi Bloqueio de links maliciosos e sites Arquivos e imagens protegidos por senha Rastreamento de localização de telefone Plano grátis para sempre 30 dias Malwarebytes Plano gratuito A partir de US$ 3,33/mês para o plano pago Browser Guard VPN Exploit Protection Garantia de devolução do dinheiro em 60 dias Navegador seguro Plano grátis para sempre 60 dias Avira Plano gratuito disponível Planos pagos a partir de US$30,99/ano Limpador de arquivos antivírus gratuito, monitoramento de e-mail e conta, localizador rápido de telefone VPN e rastreador, consultor de privacidade, AppLock Plano gratuito para um dispositivo Android Política de reembolso de 60 dias Panda Dome Plano gratuito está disponível Os planos pagos começam em US$ 23,99 Proteção USB Ferramentas Anti-Roubo Gerenciador de Atualização Controles Parentais Gerenciador de Senhas VPN Não Política de reembolso de 30 dias

Preciso de um Antivirus para Android em 2024?

As ameaças cibernéticas estão em constante evolução e os hackers estão rapidamente criando novas maneiras de infetar seu dispositivo ou roubar suas informações pessoais. A proteção integrada do Android raramente é forte o suficiente para combater as ameaças emergentes.

Existem centenas de tipos diferentes de software malicioso, muitos dos quais são extremamente perigosos. Aplicativos espiões para Android e keyloggers podem dar aos hackers acesso às suas contas e informações de cartão de crédito. Ademais, um ransomware pode ser usado para extorquir você para que pague dinheiro aos hackers para recuperar o acesso aos seus dados, e um malware pode bagunçar todo o seu sistema e fazer com que você perca dados críticos e dados armazenados no seu dispositivo Android.

Se você deseja proteger seu dispositivo, ficar seguro na Internet e garantir que terceiros não autorizados não acessem suas informações pessoais e financeiras, um antivírus é essencial.

Aqui estão os motivos mais comuns pelos quais você precisa absolutamente de um dos Melhores Antivirus para Android em 2024:

Proteger seu dispositivo contra aplicativos maliciosos

Em suma, os melhores antivírus para Android são mais do que um simples limpador de vírus. Todos os aplicativos antivírus que recomendamos neste guia protegem você de forma proativa contra todos os tipos de ameaças cibernéticas. Afinal, é crucial tomar essa ação preventiva e verificar aplicativos e downloads antes que eles tenham a chance de interagir com seu dispositivo e causar estragos.

Isso porque, sempre que usa a Internet em seu dispositivo Android, você corre o risco de sofrer um ataque cibernético, seja ao receber um arquivo por e-mail, ou ao se conectar a uma rede Wi-Fi pública, por exemplo.

Por isso, a única maneira de garantir sua segurança na internet é com um antivírus forte para Android.

Protegendo sua identidade e informações pessoais

Golpes por e-mail, tentativas de phishing e fraudes online são muito mais comuns do que você imagina.

Se quiser ter certeza de que ninguém poderá acessar suas informações pessoais, detalhes de cartão de crédito ou arquivos confidenciais (ou seja, documentos comerciais), você precisa de um antivírus forte que ofereça proteção na web.

Isto é especialmente importante se você faz compras online em seu dispositivo Android. A última coisa que você deseja é que alguém obtenha as informações do seu cartão de crédito e esvazie sua conta.

Prevenção de fraudes, golpes e tentativas de phishing

Um software antivírus verifica todos os anexos de e-mail, sinaliza todos os endereços de e-mail fraudulentos conhecidos e bloqueia tentativas de phishing. Portanto, juntamente com a proteção antivírus em tempo real, garante que você esteja 100% protegido contra software malicioso e indivíduos obscuros na Internet.

Bloqueio de anúncios e tentativas de rastreamento

As melhores soluções de software antivírus para Android que recomendamos neste guia vêm com bloqueadores de anúncios integrados, dessa forma, garantem uma experiência online ininterrupta.

Mais importante ainda, eles bloqueiam todas as tentativas de rastreamento. Assim sendo, anunciantes, cibercriminosos e outros bisbilhoteiros não podem monitorar sua atividade online ou rastrear sua localização física.

Recuperando dispositivo perdido ou roubado

Se você perder seu dispositivo Android ou ele for roubado, você pode usar um software antivírus com funcionalidade de rastreamento de telefone para recuperá-lo.

Além disso, caso não consiga localizar o aparelho, você pode emitir um comando remoto para limpar todos os dados do dispositivo, dessa forma, evita que terceiros tenham acesso às suas informações privadas, imagens e outros dados confidenciais do seu smartphone.

O que considerar ao escolher um entre os melhores antivírus para Android

Em suma, cada provedor de antivírus recomendado neste guia oferece excelente proteção contra malware, vírus, trojans, spyware e outros tipos de ataques cibernéticos.

Todavia, qual você deve escolher depende muito de quais recursos avançados você precisa e de quanto dinheiro você deseja reservar para o antivírus.

Portanto, antes de tomar a decisão final, você deve considerar os seguintes pontos:

Se o aplicativo antivírus é compatível com o seu dispositivo

Se o aplicativo antivírus é compatível com o seu dispositivo Quais planos de preços diferentes provedores oferecem

Quais planos de preços diferentes provedores oferecem O que os usuários têm a dizer sobre o software

O que os usuários têm a dizer sobre o software O aplicativo deixará seu telefone lento

O aplicativo deixará seu telefone lento O aplicativo oferece recursos de segurança avançados que você precisa

Como instalar um antivírus em Android

Aqui está um guia passo a passo para instalar o TotalAV, que está entre os melhores antivírus para Android, sendo, inclusive, considerado o melhor. Portanto, acompanhe para que você possa proteger seu dispositivo e garantir sua segurança online a partir de hoje.

Passo 1: Crie uma conta

Visite o site oficial de TotalAV.

Selecione a subscrição que melhor se adapta a suas necessidades.

Etapa 2: Baixe o aplicativo

Selecione o aplicativo adequado a seu dispositivo e o baixe.

Abra o executável que baixou e siga as instruções fornecendo as necessárias permissões.

No final, faça login em seu aplicativo, de acordo com as credenciais que criou no Passo 1.

Etapa 3: execute sua primeira verificação

Na página inicial do aplicativo, ative a proteção em tempo real.

Além disso, você também pode executar um Smart Scan imediatamente para garantir que seu dispositivo ainda não esteja infetado por software malicioso.

Isso é tudo: seu dispositivo Android agora está totalmente protegido contra ameaças cibernéticas.

Qual é o melhor software antivírus para Android em 2024?

Se você ainda está em dúvida e não sabe qual fornecedor de software antivírus escolher, aqui está um rápido lembrete de nossas 10 principais soluções antivírus para Android em 2024:

Em suma, nossa escolha número 1 para o melhor antivírus Android é o TotalAV.

Ele oferece proteção contra ameaças em tempo real, verifica proactivamente todos os aplicativos e downloads antes que eles infetem seu dispositivo e fornece excelente proteção online.

Portanto, se você deseja proteger seu dispositivo, bloquear anúncios e rastreadores irritantes, proteger seus dados confidenciais e proteger-se contra golpes online, o TotalAV tem tudo para você. Por fim, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias do TotalAV e teste-o, na prática, sem riscos, durante um mês inteiro.

Perguntas frequentes sobre Melhores Antivírus para Android