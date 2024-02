Os melhores antivírus para empresas de 2024 para segurança de Endpoints

Melhores antivírus para empresas: Classificação dos 10 melhores

Entendemos que encontrar a melhor solução antivírus para o seu negócio pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando o mercado está cheio de concorrentes excelentes, todos querendo ser o número um. Para ajudar, escolhemos o melhor do grupo e você pode ver nossos 10 melhores antivírus para empresas abaixo: TotalAV – Em suma, o melhor antivírus para empresas, graças às suas excelentes pontuações de segurança revisadas de forma independente e aos recursos abrangentes do SafeScan. Nord Threat Protection – Uma ferramenta antivírus confiável para empresas. Ademais, inclui a melhor VPN do mercado e fortes recursos de bloqueio de anúncios e rastreadores. Norton Antivirus – Software antivírus empresarial popular que usa aprendizado de máquina de IA. Dessa forma, detecta e protege você contra malware, vírus e ransomware. Surfshark Antivirus – Um antivírus totalmente novo que apresenta o Icogni, que entra em contato com corretores de dados e remove suas informações pessoais de seus sistemas. TrendMicro – Ferramenta econômica que cobre até 10 dispositivos com uma assinatura. Além disso, inclui o excelente recurso de segurança de pagamento PayGuard. ESET – Um dos melhores antivírus para empresas remotas graças às suas ferramentas anti-roubo, incluindo monitoramento de webcam e rastreamento preciso de localização. Avast – Antivírus útil que oferece uma linha telefônica comercial dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dessa forma, você tem suporte para quaisquer problemas de segurança. Intego – A melhor ferramenta antivírus para empresas que usam Mac OS. Além disso, conta com fantástica otimização de dispositivos e recursos avançados de firewall. Avira – Aplicativo intuitivo que inclui VPN útil, gerenciador de senhas e excelente armazenamento de quarentena para arquivos suspeitos. Panda Dome – Uma boa ferramenta que inclui muitos recursos fortes para uso comercial, como, por exemplo, proteção USB e Data Shield.

Por que preciso dos melhores antivírus para o meu negócio?

A importância de um bom software antivírus empresarial não pode ser negligenciada, pois ele irá salvá-lo de vazamento de informações entre endpoint e não só, vírus prejudiciais e muito mais no futuro.

Sendo assim, confira abaixo alguns dos principais motivos pelos quais você deve incorporar uma solução de antivírus em suas práticas comerciais diárias.

Manter dados privados seguros

Você pode relaxar mais sabendo que os dados confidenciais da sua empresa estão mais protegidos contra violações graças aos melhores softwares antivírus.

Isso porque os vírus são frequentemente a causa de violações de dados e o seu computador pode ser infetado por um software malicioso, que pode então ser usado para roubar informações vitais sobre a sua empresa.

As violações de dados podem ser interrompidas pela maioria dos melhores antivírus para empresas, pois um programa deste tipo protegerá sua empresa contra vazamentos de dados relacionados a malware.

Evite vírus novos e antigos

O software antivírus ajuda a proteger sua empresa contra vírus recentes e históricos. Embora existam muitos tipos diferentes de soluções de software antivírus, a maioria delas usa bancos de dados de assinaturas.

Esses bancos de dados são atualizados à medida que novos vírus são descobertos com a adição de suas assinaturas, que representam o rastro digital de cada vírus específico. Portanto, contanto que você mantenha seu programa antivírus atualizado, ele oferecerá proteção contra vírus novos e antigos.

Fique protegido automaticamente

Muitos proprietários de empresas não têm o tempo ou o conhecimento necessário para se protegerem manualmente contra ameaças cibernéticas. A segurança automática fornecida pelos melhores softwares antivírus é outro motivo pelo qual as empresas precisam deles.

No entanto, um software antivírus fornece segurança automática e executa verificação de arquivos e programas em tempo real. O programa antivírus irá até mesmo verificar um arquivo ou aplicativo quando você o abrir, garantindo que ele seja seguro e adequado para uso.

Evite phishing

Os golpes de phishing têm atormentado as empresas há anos, mas ainda são incrivelmente difíceis de prevenir sem as ferramentas certas. Basta que alguém esteja ocupado trabalhando e com a guarda baixa e depois clique em um link.

Aliás, isso é tudo que o phishing exige. Dessa maneira, ele pode levar você a uma página de login ou solicitar algumas informações confidenciais e, se parecer uma fonte confiável, as pessoas tendem a fornecer dados preciosos. Mas, felizmente, o uso dos melhores antivírus pode evitar tudo isso, na relação das pessoas com as empresas.

Os antivírus verificam seu computador, smartphone e caixa de entrada em busca de sinais de malware. Ademais, muitas soluções antivírus também incluem um firewall para impedir que você visite sites de phishing ou baixe acidentalmente malware contido em um link de e-mail.

Proteger-se contra Ransomwares

O ransomware é um dos tipos mais astutos de malware contemporâneo, pois é muito difícil de detectar e quase impossível de remover. Ele bloqueia totalmente o PC ou congela o acesso aos arquivos do disco rígido.

A formatação completa do disco é frequentemente a única opção; é claro que isso resulta na perda permanente de todos os dados do disco. Não deve ser surpresa que os proprietários de empresas prefiram pagar grandes resgates aos golpistas em troca de uma pequena chance de recuperar seus dados perdidos.

Felizmente, ter uma solução antivírus de ponta pode evitar que você perca seus arquivos ou perca dinheiro para golpistas, neutralizando a ameaça desde o início.

Antivírus empresarial vs Antivírus pessoal: Existe uma diferença?

Com muita frequência, as pessoas presumem que o software antivírus é basicamente comparável em todos os aspetos, mas esse não é o caso. Quando é preciso defender as empresas com eficácia, necessita escolher os melhores antivírus.

É crucial compreender a diferença entre softwares para consumidores comuns e soluções empresariais se você quiser manter sua organização segura. Isso porque os melhores aplicativos de segurança de consumidor e os melhores pacotes antivírus corporativos estão em mundos diferentes.

Para começar, uma ferramenta básica para o consumidor é um aplicativo independente baixado em um dispositivo, então você simplesmente o deixa rodar em segundo plano, realizando algumas verificações básicas e potencialmente avisando ou removendo quaisquer arquivos suspeitos – é basicamente isso.

No entanto, a situação é totalmente diferente para soluções de antivírus para negócios. A maioria deles usa algum tipo de sistema centralizado para implantação e gerenciamento. Sendo assim, permite que seu departamento de TI instale o software em todos os dispositivos da sua empresa e possa gerenciar quaisquer ameaças ou atualizações remotamente.

Em suma, os melhores antivírus para empresa verão os PCs, laptops e telefones usados ​​pela sua empresa como Endpoints de uma rede maior. Dessa forma, o software defenderá toda a rede, independentemente de quais dispositivos estejam conectados.

Revisão e Análise dos Melhores Antivírus para Empresas

Agora é hora de explorar nossas escolhas das melhores soluções antivírus corporativas, começando com nossa escolha geral, o TotalAV.

Aqui exploraremos os recursos de segurança oferecidos, o custo do software, bem como os recursos de destaque, entre outros fatores, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Alternativamente, você pode pular as análises aprofundadas para ver nossa comparação direta dos melhores antivírus para empresas do mercado. Dessa forma, você pode facilmente comparar preços, compatibilidade e muito mais.

1. TotalAV – No geral, a melhor solução antivírus para empresas

O TotalAV é um pacote abrangente de software antivírus com uma enorme variedade de recursos destinados a proteger o seu negócio. Ele oferece defesa em tempo real contra malware, vírus, spyware, ransomware e outras ameaças.

Além disso, ele verifica os dados transmitidos de e para o seu computador, as pastas que você abre e os procedimentos que o seu computador executa para fornecer esse nível de segurança. Ademais, ele ainda executa verificações automaticamente em segundo plano, para que você não precise fazê-las manualmente.

Outro componente essencial dos antivírus é a verificação de malware, e o Smart Scan do TotalAV é um pouco mais sofisticado do que as verificações padrão que a maioria dos programas antivírus executa.

Portanto, o TotalAV examina áreas importantes, além de procurar malware, para ver se há algum problema potencial de desempenho no seu computador.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 100% $49/ano ($4,08/mês) 6 Windows, Mac, Android e iOS 1. WebShield 2. VPN 3. Verificação Inteligente 30 dias

Também existem alguns recursos úteis para aplicativos móveis. Por exemplo, os usuários do Android têm a opção de proteger os aplicativos com senha, limitando o acesso às suas informações mais privadas. Também gostamos muito da inclusão de uma excelente VPN, que muitos dos principais provedores incluem.

Só para exemplificar, ele revela quais aplicativos receberam permissão para serem iniciados automaticamente durante a inicialização, permitindo determinar quais podem ser desativados para acelerar o tempo de inicialização. Mas esses recursos são específicos para aplicativos de desktop para Windows e Mac OS.

Ademais, a solução VPN integrada do TotalAV é incrivelmente fácil de usar e depende dos protocolos VPN: OpenVPN e IKEv2. Com ele, você ganha um kill switch, que basicamente protege sua navegação caso sua conexão falhe. Além disso, garante acesso a servidores em 39 países, principalmente na Europa.

No geral, é um dos melhores antivírus para empresas que buscam proteger seus dados e informações confidenciais nomeadamente no endpoint. A inclusão de uma VPN e de um gerenciador de senhas significa que o TotalAV é um balcão único para todas as questões de segurança cibernética, colocando seu negócio em boas mãos.

💲 Preços

Devemos mencionar que o Total AV oferece um excelente plano gratuito mas, não o recomendamos para uso empresarial. Todavia, se você está procurando a melhor solução antivírus para Android, não deixe de conferir.

Em vez disso, você deve optar por um dos planos premium. Cada um oferece os mesmos recursos básicos, mas se você quiser a VPN incluída e o bloqueador de anúncios do Password Vault, recomendamos o pacote Total Security.





👍 Prós Inclui uma VPN fantástica com todos os planos pagos.

Inclui uma VPN fantástica com todos os planos pagos. Pontuações muito boas em análises de segurança independentes.

Pontuações muito boas em análises de segurança independentes. Altamente fácil de usar, podendo ser usado por iniciantes com facilidade.

Altamente fácil de usar, podendo ser usado por iniciantes com facilidade. Oferece um ótimo plano gratuito para pequenas empresas ou empreendedores. 👎 Contras Cobre – apenas – até 6 dispositivos, por isso, pode ser bastante caro para empresas maiores

2. Nord Threat Protection – Inclui a melhor VPN do mercado atualmente

A VPN da Nord é sem dúvida uma das melhores VPNs do mercado, em parte graças à sua criptografia selada e à abordagem prática com foco em segurança. Entretanto, a introdução de novas medidas para mantê-lo seguro online é uma adição bem-vinda a um serviço que já é excelente.

Com o Nord Threat Protection, você obtém acesso a excelentes recursos antivírus e de bloqueio de anúncios, e esse par potente coopera para protegê-lo contra malware, anúncios, rastreadores e golpes de phishing por meio de sua proteção contra ameaças, rastreadores e bloqueadores de anúncios.

Você também obtém acesso à proteção em tempo real, que oferece monitoramento contínuo dos arquivos baixados e resposta imediata a atividades suspeitas.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro Não testado de forma independente $ 62,28/ano ($ 5,19/mês) 5 Windows, Mac, Android e iOS 1. Bloqueador de anúncios 2. Verificador de violação de dados 3. VPN 30 dias

No entanto, a falta de um firewall independente pode ser uma fonte de desânimo para alguns, pois pode forçá-los a confiar em um antivírus separado ou em uma solução de firewall distinta.

Esta função monitora todas as suas atividades online, incluindo correspondência por e-mail, navegação na web e uso de aplicativos. Caso algo suspeito seja sinalizado pelo sistema, você será notificado instantaneamente.

Para maior segurança, o Nord apresenta um bloqueador confiável de anúncios e rastreadores, que pode impedir que pop-ups irritantes afetem suas atividades online. Você pode até mesmo colocar na lista branca ou negra certos sites com os quais tiver problemas, então o Nord contará o número de anúncios suspeitos para você destacar seu valor.

No geral, apesar de não ser realmente uma solução antivírus independente, o Nord Threat Protection funciona em conjunto com o resto do ecossistema Nord. Quando combinado com o melhor gerenciador de senhas para empresas, uma VPN líder de mercado – a NordVPN – e outras ferramentas úteis, você pode ter certeza de que sua segurança online estará garantida.

💲 Preços

O Nord oferece alguns planos diferentes com alguns recursos extras nas ofertas mais premium. Por exemplo, você pode obter acesso a 1 TB de armazenamento e um scanner de violação de dados no pacote Completo – enquanto o Padrão oferece menos armazenamento e nenhum scanner.

Você também tem a opção de pagar mensalmente, anualmente ou assinar um plano massivo de 2 anos, o que economizará algum dinheiro a longo prazo. Se você ainda não tiver certeza, recomendamos a leitura de nossa análise completa da NordVPN, onde analisamos detalhadamente tudo o que é oferecido, incluindo os recursos e planos de VPN e antimalware.

👍 Prós Excelente para bloquear anúncios pop-up e desativar rastreadores.

Excelente para bloquear anúncios pop-up e desativar rastreadores. Planos de baixo custo, incluindo um excelente pacote de 2 anos.

Planos de baixo custo, incluindo um excelente pacote de 2 anos. Permite que você coloque sites perigosos na lista branca ou negra com facilidade.

Permite que você coloque sites perigosos na lista branca ou negra com facilidade. Combina bem com o resto da rede Nord, incluindo VPN, Password Manager e File Locker. 👎 Contras Não possui Firewall próprio, mas pode ser emparelhado com o do seu sistema atual.

3. Norton Antivirus – Antivírus popular que usa IA para detectar malware

Norton é um dos maiores e melhores nomes do mercado de antivírus pessoais e para empresas e, há muitos anos, ajuda as pessoas a se manterem seguras online. Ademais, como sua proteção é baseada em aprendizado de máquina, oferece algumas das melhores taxas de detecção disponíveis, o que o torna a melhor opção para proprietários de empresas.

Conforme mencionado acima, o Norton depende do uso de aprendizado de máquina de IA para ajudar a detectar e prevenir vírus, malware ou trojans. Isso fez com que o provedor apresentasse alguns dos resultados de detecção mais impressionantes que você encontrará, mas é muito mais do que isso.

Dessa forma, ele é perfeito para empresas que desejam reduzir o risco de paralisação. Só para exemplificar, o Norton Safe Web será executado em segundo plano e analisará todos os sites que você acessar em busca de malware ou outras ameaças online.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 100% $ 49,99/ano ($ 4,16/mês) 5 Windows, Mac, Android e iOS 1. Aprendizado de máquina com IA 2. Firewall inteligente 3. SafeCam 60 dias

Depois de algum tempo, o software dará classificações de segurança aos sites com base no que for encontrado, para que você possa ficar de olho no que é seguro.

Ao contrário do Nord Threat Protection, o Norton possui seu próprio Smart Firewall, o qual monitorará seu tráfego da web para impedir que aplicativos e usuários indesejados acessem seus dispositivos ou informações.

Ele pode até detectar possíveis tentativas de cryptojacking. Além disso, ele usa seu Sistema de Prevenção de Intrusões para procurar possíveis vazamentos de dados. Dessa forma, se um vazamento for encontrado, o tráfego de rede será interrompido para evitar danos adicionais.

Outro recurso que gostamos muito é o SafeCam, que ajuda a evitar que sua webcam seja hackeada, onde alguém poderia assistir suas atividades. Isso pode ser especialmente útil para empresas remotas que dependem de sua equipe para participar de reuniões virtuais e trabalhar em laptops com webcams.

💲 Preços

O Norton é conhecido por ter vários planos para todos os usos, mas ao contrário de muitos outros, oferece um plano dedicado para pequenas empresas, que pode cobrir até 20 dispositivos com uma assinatura. Além disso, oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Claro, se sua empresa tiver muito mais funcionários, pode ficar muito caro, mas pela cobertura oferecida, ainda tem uma boa relação custo x benefício.



👍 Prós Oferece algumas das melhores taxas de detecção graças ao aprendizado de máquina com base em IA.

Oferece algumas das melhores taxas de detecção graças ao aprendizado de máquina com base em IA. Inclui recursos de bônus úteis, como SafeCam e bloqueios de controle parental (que também podem ser usados ​​por empresas).

Inclui recursos de bônus úteis, como SafeCam e bloqueios de controle parental (que também podem ser usados ​​por empresas). Pode vir com um excelente gerenciador de senhas e VPN.

Pode vir com um excelente gerenciador de senhas e VPN. Inclui um firewall dedicado e seguro. 👎 Contras A interface está bastante desatualizada e pode ser difícil de navegar.

4. Surfshark Antivirus – Uma ótima solução antivírus com Icogni integrado

O antivírus Surfshark pode não ter tantos recursos quanto outros melhores antivírus para empresas, como um firewall, por exemplo. Todavia, destaca-se porque oferece segurança abrangente em forma de uma excelente VPN, um mecanismo de busca seguro e monitoramento de violação de dados.

Com a solução antivírus, também há uma variedade de opções de verificação disponíveis, incluindo verificações rápidas, completas, agendadas e de arrastar e soltar itens. Isso permite às empresas a tranquilidade de saber que todos os arquivos compartilhados na rede estão seguros e livres de malware ou vírus.

Também há proteção em tempo real acessível no Windows e macOS, enquanto antes isso só estava disponível no Android – então é bom ver o Surfshark ampliando sua cobertura com esse recurso.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 100% US$ 41,88/ano (US$ 3,49/mês) 5 Windows, Mac, Android e iOS 1. Incógnito 2. Alerta Surfshark 3. VPN 30 dias

Como o Surfshark é relativamente novo no mercado de antivírus, não seria uma surpresa ver mais recursos, como um firewall, introduzidos em um futuro próximo. De volta ao presente, o que o Surfshark oferece é uma excelente VPN.

Isso está incluído no pacote One, juntamente com um mecanismo de pesquisa integrado que pode manter seus dados privados protegidos, garantindo que nenhum de seus dados seja coletado. Também ficamos muito satisfeitos em ver a introdução do Surfshark Alert, ou o que outros provedores chamam de Monitor de Violação de Dados.

Eles podem ser especialmente úteis para empresas, e o Surfshark irá verificar a web para ver se ocorreu uma violação de dados. Inclusive, você pode até personalizar a frequência com que deseja receber esses relatórios, seja sempre que ocorrer uma violação de dados ou apenas quando suas contas tiverem sido afetadas.

Talvez o recurso de maior destaque aqui seja o Incogni, um recurso exclusivo do Surfshark. Isso porque se trata de uma ferramenta inteligente que funciona entrando em contato com corretores de dados que armazenam informações sobre você ou sua empresa, como e-mails e números de telefone, e solicitando que elas sejam excluídas de seus bancos de dados.

💲 Preços

Assim como o Nord Threat Protection, o Surfshark oferece a opção de assinar um plano de 2 anos e economizar algum dinheiro no processo, portanto, pode ser uma boa jogada se você estiver procurando alguma estabilidade com sua segurança cibernética.

Todos os planos incluem a excelente VPN do Surfshark, mas você terá que optar pelo One ou pelo One+ se quiser maior armazenamento, alertas de violação de dados em tempo real e monitoramento de webcam. Se não tiver certeza, leia nossa análise completa do Surfshark para obter uma visão aprofundada de tudo o que é oferecido.





👍 Prós Oferece o serviço Incogni para remoção de dados pessoais de data brokers.

Oferece o serviço Incogni para remoção de dados pessoais de data brokers. Uma das interfaces de usuário mais agradáveis, fácil de usar para iniciantes.

Uma das interfaces de usuário mais agradáveis, fácil de usar para iniciantes. Dá acesso a uma das melhores VPNs do mercado.

Apresenta um mecanismo de pesquisa privado para que nenhum dos seus dados seja rastreado. 👎 Contras Nenhum firewall está incluído.

Nenhum firewall está incluído. As verificações podem demorar muito mais do que com outros provedores.

5. Trend Micro – Antivírus econômico para empresas

O Trend Micro é um antivírus popular que oferece uma variedade de aplicativos anti malware para vários sistemas operacionais. Ademais, dois de seus produtos oferecem suporte ao Chrome OS, um recurso bastante incomum para softwares antivírus.

Infelizmente, a VPN oferecida está incluída apenas no nível de assinatura mais alto, mas você terá acesso a alguma proteção útil contra ransomware e monitoramento da dark web. Ademais, junto destes recursos, você também terá algumas ofertas exclusivas e interessantes, como o Pay Guard.

Isso cria um ambiente online seguro para sua empresa fazer transações. Além disso, ao contrário de muitos outros provedores que usam seus próprios navegadores, o Trend Micro usa seu navegador padrão, mas ativa as configurações mais seguras.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 97% $ 59,95/ano ($ 4,99/mês) 10 Windows, Mac, Android e iOS 1. Pay Guard 2. Filtro de Spam 3. Detector de Ransomware 30 dias

Outros recursos empresariais que valem a pena mencionar incluem o Filtro de Spam, mas atualmente este só funciona para empresas que usam o Outlook. Estranhamente, ele está desativado por padrão, mas, uma vez ativado, fornece uma camada extra de segurança e pode ajudar a evitar golpes de phishing.

Todavia, o filtro é conhecido por, às vezes, transferir incorretamente um e-mail válido para a pasta de spam, portanto, adicione contatos confiáveis. Além de tudo isso, você obtém verificações rápidas de malware que podem ser configuradas para serem executadas diariamente, semanalmente ou em um dia específico de sua escolha.

As verificações em si estão entre as mais rápidas, para que você possa descobrir se há algum problema na sua rede e lidar com ele de acordo. Ademais, o Trend Micro oferece excelentes recursos contra ransomware que podem remover rapidamente qualquer arquivo que contenha software suspeito.

Para as empresas, ter acesso a bons recursos para enfrentar ransomwares é essencial, pois negócios são, frequentemente, mais visados ​​do que pessoas físicas neste tipo de ataque.

💲 Preços

O Trend Micro não oferece planos personalizados para negócios. Em vez disso, para cobertura de vários dispositivos, você terá que optar pelo pacote de segurança Premium, que cobre até 10 dispositivos, seja Windows, Chromebook ou iOS.

Com este plano, você obtém VPN, gerenciador de senhas e recursos como Pay Guard incluídos, tornando-o uma escolha inteligente para qualquer proprietário de empresa. Além disso, você pode até testá-lo gratuitamente por 30 dias para garantir que é a ferramenta certa para as necessidades da sua empresa.



👍 Prós Oferece um teste gratuito de 30 dias em todos os planos.

Oferece um teste gratuito de 30 dias em todos os planos. Recurso útil Pay Gaurd que ajusta seu navegador para as configurações mais seguras ao fazer pagamentos.

Existe uma versão gratuita disponível. 👎 Contras Nenhum firewall está incluído em nenhum plano.

Nenhum firewall está incluído em nenhum plano. Pode ficar muito caro se você tiver uma empresa com mais de 10 funcionários.

6. ESET – A melhor escolha de antivírus para empresas com força de trabalho remota

O ESET tem a reputação de ser um dos melhores e mais seguros antivírus, disponíveis para empresas e particulares, com muitos usuários valorizando a seleção abrangente de recursos de segurança de alto nível do software.

Isso inclui ferramentas antifurto para dispositivos roubados, bom desempenho em testes de laboratório de terceiros e um aplicativo fantástico para Android. A ferramenta antifurto do ESET é uma adição bem-vinda a uma linha já forte e rica em recursos.

Se você perder seu smartphone, o rastreamento de localização permite marcá-lo como perdido na interface web antirroubo do ESET. Dessa forma, assim que seu dispositivo se conectar à Internet, esse recurso útil começará a monitorá-lo automaticamente e a mostrar sua localização em um mapa usando as redes Wi-Fi próximas.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 99,8% $ 270,80/ano ($ 22,56/mês) 5 Windows, Mac, Android e Linux 1. Anti-roubo 2. Monitoramento de webcam 3. Conta fantasma 30 dias

monitorar a webcam do seu laptop, caso ele seja roubado, para poder ver fisicamente onde ele está ou quem o levou. Esses recursos parecem funcionar melhor no Android, e é por isso que classificamos o ESET como uma das principais soluções antivírus para usuários Android . Você pode até, caso ele seja roubado, para poder ver fisicamente onde ele está ou quem o levou.

Para empresas que dependem de trabalhadores remotos, isso pode ser especialmente útil para evitar que informações comerciais pessoais sejam vazadas ou roubadas. Além disso, há também um recurso inteligente chamado Phantom Account.

Isso cria um perfil em branco sem senha, portanto, se o seu laptop for roubado, os ladrões encontrarão uma conta em branco, sem acesso a quaisquer arquivos ou dados pessoais. Além disso, também adoramos que o ESET tenha planos específicos para negócios que podem cobrir de 5 a 100 dispositivos.

Isso tende a ser muito mais econômico do que comprar várias licenças e distribuí-las em sua empresa. Por fim, você obterá a linha usual de recursos destinados a melhorar a segurança, incluindo verificações de malware, proteção contra ransomware e medidas bancárias reforçadas, semelhantes ao Pay Guard do Trend Micro.

No entanto, ao contrário do Pay Guard, você será automaticamente redirecionado para um navegador seguro sempre que precisar inserir os detalhes do cartão para segurança extra.

💲 Preços

O ESET tem uma vasta gama de planos que podem ser usados ​​tanto para uso comercial quanto individual, mas ter uma solução empresarial personalizada é uma grande vitória e pode te ajudar a economizar um bom dinheiro. Os planos disponíveis estão listados abaixo:

Protect Entry – US$ 211/ano para 5 dispositivos – Inclui gerenciamento de segurança, proteção de endpoint, bem como segurança de servidor de arquivos.

– US$ 211/ano para 5 dispositivos – Inclui gerenciamento de segurança, proteção de endpoint, bem como segurança de servidor de arquivos. Protect Advanced – US$ 220/ano para 5 dispositivos – Oferece tudo, desde Protect Entry, além de criptografia completa de disco e sandbox na nuvem.

– US$ 220/ano para 5 dispositivos – Oferece tudo, desde Protect Entry, além de criptografia completa de disco e sandbox na nuvem. Protect Complete – $ 270,80/ano para 5 dispositivos – Possui todos os recursos do Protect Advanced e segurança de e-mail e proteção de aplicativos em nuvem.

– $ 270,80/ano para 5 dispositivos – Possui todos os recursos do Protect Advanced e segurança de e-mail e proteção de aplicativos em nuvem. Protect Elite — Entre em contato com vendas (mínimo de 26 usuários) — Inclui tudo, de todos os planos, bem como autenticação, detecção e resposta multifatorial.

👍 Prós Oferece planos personalizados para empresas com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Oferece planos personalizados para empresas com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Excelentes recursos contra roubo de dispositivos, como localização e monitoramento de webcam.

Excelentes recursos contra roubo de dispositivos, como localização e monitoramento de webcam. Inclui um scanner de segurança de rede doméstica, ideal para trabalhadores remotos. 👎 Contras Nenhum aplicativo para iOS, pode ser um obstáculo para empresas que usam apenas dispositivos Apple.

Nenhum aplicativo para iOS, pode ser um obstáculo para empresas que usam apenas dispositivos Apple. O software pode ser difícil de entender e navegar, não sendo ideal para iniciantes.

7. Avast – Antivírus útil com excelente suporte ao cliente

O Avast é, sem dúvidas, uma das marcas mais conhecidas em todo o setor de antivírus, e sua excelente segurança contra ameaças da Internet é o que o torna tão atraente.

Este que é um dos melhores antivírus para empresas, além de verificar seus dispositivos, ele também verifica sua rede online e os endpoint, protege sua webcam e interrompe downloads e ações não autorizadas – e ainda oferece um serviço de VPN para navegação segura.

Há também a adição bem-vinda de um firewall integrado, algo que gostaríamos que todas as soluções antivírus desta lista incluíssem. Além disso, ele ainda permite que você mesmo bloqueie o acesso à Internet para aplicativos específicos. No entanto, os recursos aprimorados de segurança de rede estão disponíveis apenas para clientes pagantes.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 99,5% $ 187/ano ($ 15,58/mês) 1 — Ilimitado Windows, Mac, Android e iOS 1. Firewall 2. Inspetor de WiFi 3. Sandbox 30 dias

Os usuários gratuitos recebem até 5 GB por semana com a VPN, o que é bastante generoso, mas é ilimitado para consumidores pagantes e, além disso, também estamos muito satisfeitos em ver uma série de planos e recursos específicos para negócios. Por exemplo, há uma linha de suporte comercial 24 horas por dia, 7 dias por semana, que oferece atendimento ao cliente de mais alta prioridade.

Isso é essencial para qualquer negócio e, além de tudo isso, há um recurso bônus muito bacana chamado The Sandbox, que permite testar novos programas, software ou arquivos em uma área separada do seu PC. É claro que o Avast se orgulha de muito, mas fica ainda melhor.

Para completar as ofertas relacionadas aos negócios, você encontrará um inspetor de WiFi que verifica todas as redes às quais você se conecta, um Destruidor de Dados que exclui todos os arquivos confidenciais que cobrem dados financeiros ou de clientes e uma Rede de Phishing que protege sua empresa de um host de sites de phishing novos ou antigos.

💲 Preços

Há uma variedade de planos diferentes para empresas de todos os tamanhos, começando com o Plano para Pequenos Escritórios, que cobre 10 dispositivos e oferece recursos mais que suficientes para mantê-lo seguro. Você pode até acessar uma infinidade de planos personalizados para negócios, que permitem selecionar o número exato de usuários necessários.

De modo geral, é um investimento que vale a pena, pois pode alertá-lo sobre quaisquer ataques de falsificação de ARP e ocultar informações confidenciais. Além disso, você ainda recebe o bônus de boas-vindas com uma excelente VPN para trabalhar junto com seu firewall, que está disponível no Avast One Bundle.



👍 Prós Apresenta desempenho excepcionalmente bom em testes de laboratório independentes, para que você saiba que é seguro.

Apresenta desempenho excepcionalmente bom em testes de laboratório independentes, para que você saiba que é seguro. Oferece excelente suporte ao cliente para usuários em qualquer um dos planos de negócios.

Oferece excelente suporte ao cliente para usuários em qualquer um dos planos de negócios. Recurso Sandbox útil para testar arquivos, software e muito mais em busca de malware ou vírus. 👎 Contras Os planos de negócios podem ficar muito caros para equipes grandes.

8. Intego – O melhor antivírus para empresas com MacOS

O antivírus Intego é a solução que os usuários de Mac desejam, uma vez que a maioria das soluções geralmente funciona melhor no Windows.

Ele oferece excelente proteção em tempo real que pode detectar até mesmo as ameaças online mais recentes, bem como uma configuração de otimização de desempenho para garantir que seu dispositivo funcione da melhor maneira possível.

No entanto, apesar de ter sido feito pensando nos usuários de Mac, ele possui um aplicativo poderoso para Windows, mas há menos recursos disponíveis. Então, se você está procurando o melhor antivírus para Mac, você está no lugar certo.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 100% $ 62,99/ano ($ 5,24/mês) 1-5 Windows e Mac 1. NetBarrier 2. Ferramenta de limpeza 3. Quarentena 30 dias

Existem alguns recursos bastante interessantes em oferta, incluindo o NetBarrier, que é um firewall avançado que pode detectar se você está conectado ao seu trabalho, casa ou WiFi público e alterar suas configurações de segurança de acordo.

Há também um recurso de limpeza do sistema apropriadamente chamado Washing Machine, que permite otimizar seu dispositivo excluindo cache ou arquivos inúteis com o clique de alguns botões, liberando importante espaço de memória. Isso pode ser útil para empresas que podem estar sobrecarregadas com arquivos duplicados no sistema.

Infelizmente, todos os recursos acima estão disponíveis apenas na versão Mac do Intego, mas isso não é o fim do mundo, pois você ainda terá acesso ao firewall e à proteção em tempo real do aplicativo do Windows.

Mas como é um software muito mais recente, em um futuro não tão distante, esperamos ver alguns desses recursos premium sendo transferidos para os clientes Windows também.

Portanto, se você procura uma das principais soluções antivírus para Windows, o Intego pode não ser o ideal ainda, mas incluímos muitas das principais opções de melhores antivírus para empresas do mercado em nossa lista.

💲 Preços

A política de preços é um pouco estranha com o Intego, pois ele só permite cobrir Mac 1, 3 ou 5 com qualquer uma das assinaturas. Desse modo, se você é tem uma grande empresa que roda com vários Macs, ficará muito caro. Mas você também pode tentar entrar em contato com o suporte do Intego para solicitar um orçamento.

Nós gostamos que você pode selecionar um plano anual ou de dois anos, com isso, economizará um bom dinheiro no longo prazo. Além disso, eles oferecem um teste gratuito de 7 dias para todos os planos, para que você possa testar o serviço antes de se comprometer.



👍 Prós Uma solução antivírus rica em recursos para usuários de Mac, que muitas vezes são esquecidos.

Uma solução antivírus rica em recursos para usuários de Mac, que muitas vezes são esquecidos. Incrivelmente fácil de usar, ideal para usuários iniciantes de antivírus.

Incrivelmente fácil de usar, ideal para usuários iniciantes de antivírus. Fortes taxas de detecção de vírus com base em análises independentes confiáveis. 👎 Contras Os planos não são ideais para grandes empresas e podem ficar muito caros.

Os planos não são ideais para grandes empresas e podem ficar muito caros. Sem aplicativos móveis, nem mesmo para iOS.

9. Avira – Ótima solução completa com VPN e gerenciador de senhas

O Avira é outra das ferramentas mais conhecidas. Famoso por fazer o básico direito, como garantir excelente segurança, o que fica evidente em amplas análises independentes, e oferecer excelentes recursos como Quarentena, que armazena arquivos infetados em um local seguro para você.

Outros recursos excelentes incluem um firewall, já que o Avira não vem pré-carregado com o seu próprio. Em vez disso, você pode gerenciar o firewall do Windows por meio de sua interface simples e intuitiva. Infelizmente os usuários de Mac ficam desamparados aqui.

Além disso, outro recurso básico, mas fundamental, é a proteção em tempo real, que pode executar uma variedade de verificações para detectar qualquer malware.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 99,1% $ 249,99/ano ($ 20,83/mês) 25 Windows, Mac, Android e iOS 1. Quarentena 2. Atualização automática 3. Destruição de arquivos 30 dias

Voltando à função Quarentena, pois este é um recurso importante oferecido, ela funciona reconhecendo um arquivo suspeito, criptografando-o e enviando-o para a ‘quarentena ‘. Isso evita que o arquivo infetado se espalhe ou cause qualquer dano ao seu computador. Depois disso, basta localizar a pasta e excluí-la manualmente.

O Avira também pode atualizar automaticamente qualquer um dos seus aplicativos, o que é essencial para usuários corporativos empresariais, pois novas atualizações trazem patches de segurança e evitam que softwares antigos sejam comprometidos. Todavia, deve-se observar que isso não está disponível no plano gratuito.

No entanto, o plano grátis oferece uma VPN gratuita decente, embora tenha um limite de 500 MB/mês. Para dados ilimitados, você pode atualizar para um plano pago e obter proteção adicional. Há também um gerenciador de senhas totalmente gratuito – perfeito para manter credenciais comerciais e informações financeiras importantes seguras.

💲 Preços

Como vimos acima, o Avira tem um dos melhores planos gratuitos disponíveis, que inclui uma VPN limitada, um excelente gerenciador de senhas e alguns recursos antivírus básicos, como detecção de malware. Entretanto, não é realmente adequado para uso comercial.

Em vez disso, você pode optar por um dos melhores planos para empresas do antivírus Avira, que pode cobrir 5 ou 25 dispositivos com uma assinatura. Você pode pagar mensalmente, anualmente ou, para economizar mais, optar pelo plano de dois anos. Vale salientar que todos os planos vêm com uma garantia de devolução do dinheiro de 60 dias para sua maior tranquilidade.





👍 Prós Inclui uma excelente VPN e gerenciador de senhas, útil para consumidores empresariais.

Inclui uma excelente VPN e gerenciador de senhas, útil para consumidores empresariais. Planos úteis específicos para negócios que podem economizar muito dinheiro.

Planos úteis específicos para negócios que podem economizar muito dinheiro. Pontuações altas em análises de segurança independentes. 👎 Contras Nenhuma configuração de firewall para usuários de Mac.

10. Panda Dome – Inclui excelentes recursos de proteção USB

O Panda Dome pode muito bem levar o prêmio das melhores soluções antivírus esteticamente mais agradável do mercado, para empresas e particulares, embora isso não lhe dê nenhum prêmio de segurança. Dito isto, ele ainda possui alguns recursos excelentes.

Por exemplo, você obterá um útil gerenciador de senhas nos planos premium, bem como proteção USB e escudo de dados. Portanto, além da agradável experiência de interface do usuário oferecida, há algumas credenciais de segurança sérias em exibição.

Notavelmente, o Panda Dome oferece forte proteção em tempo real que executa verificações regulares e remove automaticamente arquivos suspeitos.

Também gostamos muito da introdução da proteção USB, algo que você não vê em todos os outros provedores de antivírus, mas para usuários corporativos, é sem dúvida uma ferramenta vital.

Tabela Resumo

Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro 99,5% Entre em contato com vendas Ilimitado Windows, Mac, Android e iOS 1. Proteção USB 2. Proteção de dados 3. Antirroubo 30 dias

Em um ambiente empresarial, os pendrives são comumente transferidos pelo escritório para reuniões e apresentações, dessa forma, podem representar uma séria ameaça se infectados. Mas o Panda Dome verificará automaticamente o pendrive para garantir que nenhum malware, vírus ou trojan se espalhe pela sua rede.

Em suma, ele tem uma boa resposta para quaisquer possíveis problemas de ransomware que uma empresa possa enfrentar com a introdução do recurso Data Shield. Portanto, este recurso funciona criando uma barreira contra malware e ransomware e, depois de selecionar uma pasta ou programa, bloqueia todo o acesso não autorizado.

Portanto, se você for atingido por um ransomware, basta mover os arquivos para outro computador. Por fim, como um pequeno bônus, está a solução anti-roubo, que conta com monitoramento remoto. Depois de ativado pelo sistema, se um dispositivo desaparecer, você poderá acompanhar cada movimento dele no painel do Panda Dome.

Infelizmente, ao contrário do ESET, que se conecta a redes WiFi próximas ao seu dispositivo roubado, ele precisa estar online, além disso, você também não pode monitorar a webcam.

💲 Preços

A política de preços do Panda Dome pode ser um pouco confuso, já que seus principais planos de negócios são fornecidos pela controladora WatchGuard, que oferece planos que podem cobrir até 100 usuários.

Infelizmente, não há preços listados no site. Todavia, você pode experimentar todos os planos premium por 30 dias e depois falar com o departamento de vendas sobre um plano personalizado.



👍 Prós Todos os planos incluem uma VPN útil.

Todos os planos incluem uma VPN útil. Uma das soluções antivírus visualmente mais agradáveis.

Uma das soluções antivírus visualmente mais agradáveis. Oferece um teste gratuito de 30 dias para clientes empresariais por meio da controladora WatchGuard. 👎 Contras Falta de transparência sobre os preços dos planos de negócios.

Falta de transparência sobre os preços dos planos de negócios. Pode ficar muito caro se você tiver vários funcionários.

Comparação direta dos Melhores Antivírus para Empresas

Antivírus Últimas taxas de detecção de malware Preço para empresas (por usuário) Usuários por assinatura Compatibilidade Principais recursos de negócios Garantia de devolução de dinheiro Total AV 100% $ 49/ano ($ 4,08/mês) 6 Windows, Mac, Android e iOS 1. WebShield 2. VPN 3. Verificação Inteligente 30 dias Nord Threat Protection Não testado de forma independente $ 62,28/ano ($ 5,19/mês) 5 Windows, Mac, Android e iOS 1. Bloqueador de anúncios 2. Verificador de violação de dados 3. VPN 30 dias Norton Antivirus 100% $ 49,99/ano ($ 4,16/mês) 5 Windows, Mac, Android e iOS 1. Aprendizado de máquina com IA 2. Firewall inteligente 3. SafeCam 60 dias Surfshark Antivirus 100% US$ 41,88/ano (US$ 3,49/mês) 5 Windows, Mac, Android e iOS 1. Incógnito 2. Alerta Surfshark 3. VPN 30 dias TrendMicro 97% $ 59,95/ano ($ 4,99/mês) 10 Windows, Mac, Android e iOS 1. Pay Guard 2. Filtro de Spam 3. Detector de Ransomware 30 dias ESET 99,8% $ 270,80/ano ($ 22,56/mês) 5 Windows, Mac, Android e Linux 1. Anti-roubo 2. Monitoramento de webcam 3. Conta fantasma 30 dias Avast 99,5% US$ 187/ano (5 dispositivos) (US$ 15,58/mês) 1-Ilimitado Windows, Mac, Android e iOS 1. Firewall 2. Inspetor de WiFi 3. Sandbox 30 dias Intego 100% US$ 62,99/ano (5 dispositivos) (US$ 5,24/mês) 1-5 Windows e Mac 1. NetBarrier 2. Ferramenta de limpeza 3. Quarentena 30 dias Avira 99,1% $ 249,99/ano ($ 20,83/mês) 25 Windows, Mac, Android e iOS 1. Quarentena 2. Atualização automática 3. Destruição de arquivos 30 dias Panda Dome 99,5% Entre em contato com vendas Ilimitado Windows, Mac, Android e iOS 1. Proteção USB 2. Proteção de dados 3. Antirroubo 30 dias

Fatores-chave a considerar ao escolher entre os melhores antivírus para empresas

Sabemos que há muitas informações a serem processadas ao decidir em qual solução antivírus confiar para sua empresa. Portanto, para ajudá-lo, listamos alguns dos principais componentes que você deve considerar ao escolher sua ferramenta:

Facilidade de uso

Ter um antivírus fácil de usar é fundamental, principalmente se você tiver uma empresa menor que não possui departamento de TI. Em vez disso, você pode confiar na experiência de sua equipe, sendo que alguns provavelmente serão mais adeptos do software do que outros. Portanto, é crucial que a ferramenta que você usa seja fácil de usar.

Dimensionamento

Um bom antivírus oferece uma variedade de planos personalizados para negócios que oferecem uma ótima relação custo x benefício, mas você precisará considerar suas necessidades futuras. Você pode começar com um plano menor, com menos recursos e usuários, mas à medida que sua empresa cresce, você precisará que ele seja dimensionado com você em termos de usuários e segurança.

Preço

O custo do antivírus é um fator importante, pois alguns podem custar uma fortuna. Nunca recomendamos optar pelo mais barato apenas para economizar alguns dólares, nem sugerimos optar pelo pacote mais caro. Em vez disso, encontre um fornecedor, como qualquer um nesta lista, que ofereça uma boa variedade de recursos por um preço justo.

Recursos

A maioria dos provedores desta lista oferece recursos semelhantes, como verificações em tempo real e detectores de malware. No entanto, alguns têm ofertas exclusivas, como firewalls, scanners de dark web e prevenção contra ransomware. Isso os ajuda a se destacar em um mercado lotado e oferece melhor segurança e proteção.

Segurança

Todas essas ferramentas visam ajudar a melhorar a segurança do seu negócio, e algumas fazem um trabalho melhor do que outras. É por isso que incluímos as pontuações de segurança mais recentes em nossas análises, para que você possa ter uma ideia do nível de proteção.

🤔 Os melhores antivírus gratuitos são suficientes para as empresas?

Em suma, não. É improvável que mesmo os melhores antivírus para empresas gratuitos sejam suficientes para manter uma empresa segura, independentemente do tamanho. Mas podem funcionar bem para uso individual. Com as opções gratuitas, você só poderá utilizá-las em um dispositivo, o que já as exclui para pequenas, médias ou grandes empresas.

Eles também geralmente não possuem recursos importantes, como scanners de dark web, recursos de pagamento seguro e proteção contra ransomware – todos recursos essenciais para que as empresas evitem quaisquer ameaças.

Em vez disso, recomendamos optar por uma solução paga, pois, dessa forma, você pode ter quantos usuários precisar. Além disso, você terá acesso a todos os recursos necessários para manter sua empresa protegida contra vírus, malware e ataques de ransomware.

Conclusão | Qual é o melhor antivírus para uso comercial?

Em suma, os melhores antivírus para empresas manterão sua empresa protegida contra uma série de ameaças online, como malware, vírus, trojans e até ransomwares, os quais podem custar uma fortuna às empresas.

Certamente, todos os excelentes provedores que analisamos nesta lista contêm recursos destinados a combater essas ameaças, como verificação em tempo real, prevenção de phishing e ferramentas para pagamentos online mais seguros.

Portanto, se você está procurando a melhor solução para suas necessidades de negócios, recomendamos experimentar o TotalAV. Isso porque ele é um dos maiores nomes do setor de antivírus, famoso por suas excelentes pontuações de segurança revisadas de forma independente e proteção em tempo real, entre muito mais.

Perguntas frequentes