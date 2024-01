Melhores antivírus grátis e pagos de 2024 revisados: lista dos 10 Melhores

Os melhores antivírus grátis e pagos em 2024: Top 10

Com dezenas de soluções de melhores antivírus grátis e pagos no mercado, é difícil analisar e comparar todas elas. A fim de que você economize seu tempo valioso, testamos melhores antivírus gratuitos e pagos. Desse modo, nossa pesquisa concluiu que o TotalAV é o antivírus número 1, graças à sua excelente proteção contra ameaças em tempo real, bloqueador de anúncios integrado e excelente desempenho, mas aqui está um resumo: TotalAV — O melhor antivírus em geral. Nord Threat Protection – Nord Threat Protection – Melhor antivírus para proteção online. Norton Antivirus — Norton Antivirus — Antivírus poderoso com controles parentais avançados. Avast – Melhor antivírus gratuito com escudo contra ransomware integrado. ESET Smart Security – Melhor antivírus para segurança doméstica de vários dispositivos. Surfshark Antivirus – Antivírus leve e fácil de usar com bloqueio de anúncios integrado. TrendMicro — Antivírus acessível com proteção integrada para pagamentos online. Intego — Melhor proteção antivírus para macOS. Avira — Antivírus com um ótimo plano gratuito. Panda Dome – Melhor antivírus para iniciantes que procuram um pacote de TI doméstico.

Revisão dos 10 Melhores Antivírus Grátis e Pagos

Decerto, existem várias variáveis que você precisa considerar ao escolher um antivírus, como funcionalidade, compatibilidade de dispositivos e confiabilidade. Portanto, leia nossa análise detalhada dos 10 principais antivírus grátis e pagos para 2024, abaixo. Assim, você entenderá exatamente o que os diferentes provedores oferecem, para que você possa escolher o antivírus melhor para você.

1. TotalAV — O melhor antivírus em geral

O TotalAV é nossa principal escolha dentre os melhores antivírus grátis e pagos. Pois, o software oferece uma das soluções de segurança cibernética mais poderosas do mercado, além de o antivírus da empresa ser premiado como a melhor ferramenta de remoção de spyware e ainda fornecer proteção em tempo real contra malware, vírus e outras formas de ameaças cibernéticas.

Em outras palavras, o antivírus verifica todos os downloads, arquivos e executáveis antes que seu dispositivo os acesse. Portanto, isso evita que software malicioso infete seu PC, telefone ou laptop, mantendo você 100% protegido.

Certamente, o TotalAV também pode verificar todos os arquivos existentes no seu dispositivo para eliminar quaisquer programas que o estejam prejudicando ou fornecendo acesso às suas informações a terceiros não autorizados. Assim, você pode executar verificações completas ou parciais e até mesmo agendar verificações inteligentes regulares.

Além do poderoso antivírus, o TotalAV oferece ferramentas de ajuste do sistema que podem limpar arquivos indesejados do seu dispositivo. Ou seja, você pode localizar e excluir arquivos duplicados e desinstalar aplicativos não utilizados.

O que é melhor, o TotalAV funciona como uma VPN (rede privada virtual), permitindo alterar seu endereço IP e conectar-se a um dos 35 locais ao redor do mundo. Dessa forma, você pode acessar conteúdo com restrição geográfica e assistir seus filmes e programas de TV favoritos, mesmo que eles normalmente não estão disponíveis em sua região.

👍Prós Ferramentas de ajuste do sistema

Ferramentas de ajuste do sistema Proteção contra ameaças em tempo real

Proteção contra ameaças em tempo real Compatível com a maioria dos dispositivos – Windows, macOS, Android, iOS 👎 Contras Extensão do navegador disponível apenas para Google Chrome

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 9,95/mês para o primeiro ano (plano anual) 1. Proteção contra ameaças em tempo real 2. Verificações inteligentes 3. WebShield N/A 30 dias

2. Nord Threat Protection – Melhor antivírus para proteção online

Apesar do nome da empresa (NordVPN), esta solução de segurança cibernética oferece muito mais do que uma VPN. Pois, é uma ferramenta antimalware eficaz que garante uma experiência de navegação segura. Assim, o software tem duas variantes, Threat Protection e Threat Protection Lite.

Este antivírus era anteriormente chamado de Nord CyberSec e, recentemente, a empresa o atualizou para uma ferramenta completa de prevenção de malware. Assim, o aplicativo verifica os arquivos baixados e bloqueia qualquer vírus ou malware antes que ele possa afetar seu dispositivo.

Além disso, o software funciona como um bloqueador de anúncios para que você desfrute de uma navegação segura e não invasiva. Pois, ele bloqueia rastreadores que possam estar tentando coletar seus dados pessoais e também pop-ups de anúncios, evitando que os usuários acessem sites potencialmente perigosos.

Este antivírus está na lista dos 10 principais melhores antivírus grátis e pagos não apenas por seus recursos de segurança, mas também pelas análises que oferece.

Toda semana, ele reúne um relatório detalhado de todos os anúncios bloqueados, rastreadores, sites maliciosos e arquivos infetados encontrados nos últimos 7 dias, para que você possa estar mais vigilante no futuro.

Ademais, outro recurso exclusivo é a forma como evita downloads suspeitos e, ao contrário de outras ferramentas antivírus, ele não bloqueia o download completamente, em vez disso, ele realiza uma verificação inicial e os arquivos que podem ou não ser maliciosos são carregados na nuvem para uma análise mais detalhada.

👍Prós Proteção web fácil com um clique

Proteção web fácil com um clique Vários navegadores suportados

Vários navegadores suportados Bloqueador de anúncios integrado 👎 Contras Não é muito útil quando está offline

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro US$ 4,99/mês para o plano Completo (compromisso de 2 anos) 1. VPN de alta velocidade 2. Gerenciador de senhas 3. Criptografia de dados privados N/A 30 dias

3. Norton Antivirus — Antivírus poderoso com controles parentais avançados

Norton é outro veterano do setor de segurança cibernética, com mais de 30 anos de experiência na proteção de dispositivos em milhões de residências em todo o mundo e por isso entra em nossa lista de melhores antivírus grátis e pagos.

O Norton Antivirus é alimentado por inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. Desse modo, seu algoritmo monitora e verifica constantemente ameaças online para garantir que seus dispositivos estejam protegidos contra vírus, malware e outras ameaças cibernéticas existentes e emergentes.

Além do antivírus, o Norton oferece um Smart Firewall, que monitora todo o tráfego da sua rede e bloqueia qualquer atividade suspeita de terceiros. Dessa maneira, seus dados são mantidos seguros e protegidos contra ataques cibernéticos e tentativas de rastreamento.

Com os pacotes de assinatura Deluxe e Premium, você também terá acesso ao controle dos pais. Ou seja, você poderá ficar de olho na atividade online de seus filhos e garantir que eles permaneçam seguros e protegidos na Internet.

Ademais, o Norton também oferece monitoramento da dark web em tempo real, verificando cada canto da Internet em busca de suas credenciais de login e informações pessoais. Assim, você será notificado imediatamente caso seus dados foram violados, dando-lhe a oportunidade de reagir a tempo antes que os cibercriminosos abusem de suas informações.

👍Prós Monitoramento da dark web em tempo real

Monitoramento da dark web em tempo real Norton Smart Firewall para proteger seu PC e laptop

Norton Smart Firewall para proteger seu PC e laptop Controles parentais avançados para garantir que seu filho esteja seguro online 👎 Contras O Norton Mobile Security tem um custo extra, cerca de US$ 15/mês

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 14,99 para o primeiro ano (plano anual) 1. Proteção contra spyware, antivírus, ransomware e malware 2. Firewall para laptops PC e Mac 3. Controles parentais 7 dias 60 dias (plano anual)

4. Avast – Melhor antivírus gratuito com escudo contra ransomware integrado

O Avast é o melhor software antivírus gratuito do mercado, oferecendo todos os recursos padrão de segurança cibernética a todos os usuários de forma totalmente gratuita, incluindo proteção contra vírus, malware, ransomware e outras formas de ameaças cibernéticas.

O Avast conta com algoritmos avançados alimentados por IA para detectar e impedir que programas maliciosos infetem seu dispositivo em tempo real. Assim, com o plano gratuito, você também terá acesso ao Wi-Fi Inspector do Avast, que detecta pontos fracos na sua conexão Wi-Fi, tanto em casa quanto em redes públicas. Dessa forma, se alguém estiver “roubando” seu Wi-Fi, tentando invadir sua rede ou intercetando seus dados, o Avast garantirá que você esteja totalmente protegido.

Se decidir atualizar para um dos planos pagos, você poderá desfrutar de diversos recursos de segurança adicionais. Ou seja, isso inclui um escudo de webcam, um triturador de dados e um firewall avançado.

Ademais, o Avast também garantirá que todos os seus aplicativos sejam atualizados para a versão mais recente para minimizar a vulnerabilidade dos aplicativos, além de ajudá-lo a executar aplicativos suspeitos com segurança em seu ambiente Sandbox proprietário, para que você possa detectar códigos maliciosos antes que eles tenham a chance de infetar seu dispositivo.​

👍Prós Firewall avançado

Firewall avançado Proteção antivírus gratuita

Proteção antivírus gratuita Escudo de ransomware integrado 👎 Contras Não oferece VPN

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de $ 31,19/ano (plano anual) 1. Proteção contra malware e vírus em tempo real 2. Escudo Ransomware 3. Verificação de Wi-Fi Plano grátis para sempre 30 dias

5. ESET Smart Security – Melhor antivírus para segurança doméstica de vários dispositivos

ESET Smart Security é um software antivírus completo e uma solução de segurança para seus dispositivos domésticos. Inclui um gerenciador de senhas, criptografia de arquivos confidenciais e recursos de detecção de ameaças e, portanto, entra em nossa lista de melhores antivírus grátis e pagos.

O recurso mais atraente da ESET é a proteção em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, para sites e e-mails. Dessa forma, o software realiza varreduras continuamente em segundo plano para manter seu dispositivo seguro.

A solução usa algoritmos de aprendizado de máquina para ameaças de dia zero, ou seja, malware que não foi detectado antes. Além disso, ele inicia a verificação de vírus antes mesmo de o computador inicializar, graças a “Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)”.

O ESET Smart Security também traz recursos igualmente poderosos para navegadores. Por exemplo, quando você faz transações, ele muda para um modo de navegador seguro e criptografa todas as comunicações entre o teclado e o navegador.

Decerto, você também pode usar esta solução antivírus para tornar as experiências digitais mais seguras para sua família. O modo parental da ESET permite bloquear conteúdo indesejado da Internet. O software garante segurança para sua rede Wi-FI doméstica, monitorando quem está conectado a ela e testando vulnerabilidades em dispositivos inteligentes.

👍Prós Proteção contra ameaças online e offline

Proteção contra ameaças online e offline Otimização do desempenho do sistema

Otimização do desempenho do sistema Vários dispositivos protegidos em um plano 👎 Contras Não é compatível com sistemas anteriores ao Windows 10 e macOS 11

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro US$ 42,85 por 1 dispositivo por 1 ano (o custo por dispositivo diminui à medida que você adiciona mais dispositivos e um compromisso mais longo) 1. Solução completa para dispositivos domésticos 2. ESET LiveGuard para detecção de ameaças desconhecidas 3. Criptografia de mídia removível 30 dias 1 mês

7. TrendMicro — Antivírus acessível com proteção integrada para pagamentos on-line

O TrendMicro é uma solução de software antivírus acessível que permite proteger até cinco dispositivos diferentes com uma única assinatura.

Assim, como é o caso da maioria das soluções de software antivírus líderes, a TrendMicro também conta com o poder da IA e do aprendizado de máquina para fornecer proteção excelente contra ameaças cibernéticas modernas, incluindo vírus, malware, keyloggers e até ransomware.

Além disso, o TrendMicro irá protegê-lo contra fraudes na Internet, bloqueando sites suspeitos, avisando sobre arquivos desconhecidos e notificando-o sobre endereços de e-mail que são considerados fraudes.

Com o Micro Pay Guards, você desfrutará de uma experiência de compra online segura. Pois o software impedirá que terceiros não autorizados obtenham acesso às suas informações de pagamento ou detalhes do cartão de crédito.

Decerto, os planos de assinatura mais bem pagos incluem mais alguns recursos incrivelmente úteis, como controle dos pais e privacidade nas redes sociais, para garantir que seus filhos estejam 100% seguros e protegidos online.

Ademais, outra característica acerca do TrendMicro que vale a pena mencionar é a verificação online do software. Permite verificar se o seu e-mail foi comprometido, se você foi vítima de um golpe online e se o seu computador está infetado. Esta é uma ótima maneira de testar os recursos do TrendMicro sem precisar baixar o software ou se comprometer com uma assinatura mensal ou anual.

👍Prós Preço acessível

Preço acessível Um dos melhores aplicativos de controle parental

Um dos melhores aplicativos de controle parental Notifica você sobre possíveis fraudes on-line e por e-mail 👎 Contras A segurança móvel está disponível apenas no plano mais caro

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 19,99 para o primeiro ano (plano anual) 1. Proteção contra ameaças em tempo real 2. Escudo Ransomware 3. Controle dos pais 30 dias 1 mês

8. Intego – Melhor antivírus para macOS

Intego é um software antivírus projetado especificamente para computadores Mac e laptops. Se você deseja proteger seu dispositivo Apple, um software antivírus como o Intego é obrigatório.

Decerto, o Intego passou em vários testes independentes com eficiência e a empresa afirma proteger e exterminar 100% dos malwares específicos do Mac. Além da proteção contra ameaças em tempo real, o Intego oferece um firewall poderoso para proteger sua rede e protegê-lo contra tentativas de phishing e outros tipos de golpes online.

Com o Mac Premium Bundle X9, você também poderá restringir o acesso a conteúdo online impróprio, monitorar a atividade online de seus filhos e restringir seu tempo na Internet.

Ademais, os recursos adicionais que o Intego oferece com o plano de preços de nível mais alto incluem otimização de desempenho do sistema, remoção de arquivos duplicados (e desnecessários) e organização de arquivos. Assim, o Intego entra em nossa lista de melhores antivírus grátis e pagos.

👍Prós Painel intuitivo e fácil de usar

Painel intuitivo e fácil de usar Software antivírus desenvolvido para macOS

Software antivírus desenvolvido para macOS Controle dos pais e agendamento de horário na Internet 👎 Contras Sem teste gratuito

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro A partir de US$ 39,99/ano (1 Mac) 1. Proteção em tempo real 2. Verificação automática 3. Controle dos pais N/A 30 dias

9. Avira — Antivírus com um ótimo plano grátis

Avira é outra empresa de segurança cibernética que entra em nossa lista de melhores antivírus gratuitos e pagos. Pois, o software oferece uma solução antivírus gratuita aos seus usuários e com esta versão, você obtém proteção padrão contra ameaças em tempo real e poderá executar manualmente verificações completas. Além disso, você também pode configurar opções de proteção e atualizar os outros aplicativos que estiver usando para as versões mais recentes.

Além do plano gratuito, a Avira oferece dois planos de assinatura pagos (Avira Internet Security e Avira Prime). Dessa forma, o primeiro permite limpar os cookies do navegador para melhorar sua privacidade, otimizar o desempenho do seu sistema e evitar que hackers e criminosos cibernéticos acessem sua rede.

Se você atualizar para o pacote de segurança completo Avira Prime, também poderá aproveitar extensões de navegador para Chrome e Firefox para bloquear anúncios irritantes. Portanto, poderá evitar tentativas de phishing, bloquear rastreadores ocultos e proteger-se de sites prejudiciais.

Por fim, outras funcionalidades úteis que você obtém com o Avira Prime incluem uma rede privada virtual (VPN), um gerenciador de senhas e um limpador de arquivos.

👍Prós Extensões de navegador

Extensões de navegador Antivírus gratuito para PC e Mac

Antivírus gratuito para PC e Mac Opções de proteção personalizáveis 👎 Contras A versão paga não tem muitos recursos

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro – Plano gratuito disponível – Planos pagos começam em $ 21,95 1. Proteção contra ameaças em tempo real 2. Atualizador de software 3. Alertas de violação de segurança Plano grátis 60 dias

10. Panda Dome – Melhor antivírus para iniciantes que procuram um pacote de TI doméstico

Certamente, Panda Dome é um antivírus popular para usuários domésticos e familiares. Pois, além do plano premium, oferece um produto antivírus gratuito compatível com Windows e Android. O Panda Dome Free Antivirus oferece proteção básica, verificação de malware para USBs e um sistema de recuperação de PC.

Sem dúvidas, o Panda Dome Premium é muito mais do que um antivírus. Pois, é uma ferramenta de segurança de dispositivos multiplataforma que protege todos os seus PCs, telefones celulares e tablets contra possíveis vulnerabilidades.

Um recurso exclusivo oferecido pela ferramenta é o gerenciador de atualizações integrado. Assim, ele pode detectar aplicativos de terceiros em fim de vida útil (EOL) que podem representar um risco à segurança. Em seguida, ele aplica automaticamente as atualizações relevantes, bem como os patches do sistema operacional publicados pela Microsoft.

Além disso, você também pode usar o Panda Dome para verificar seus dados na Internet se estiver preocupado com a exposição de suas informações privadas. Pois, os recursos Dark Web Scanner e Dark Web Monitoring da solução irão alertá-lo automaticamente se sua conta de e-mail ou senha aparecerem online.

Decerto, outra coisa única sobre a empresa são suas opções de suporte abrangentes. Portanto, todos os planos premium incluem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano a um técnico que o ajudará com todos os seus problemas de TI domésticos.

👍Prós Antivírus gratuito

Antivírus gratuito Complementos como Panda CleanUp

Complementos como Panda CleanUp Excelente suporte ao cliente 👎 Contras Limite de VPN de 150 MB/dia para usuários não premium

Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro US$ 42,85 por 1 dispositivo por 1 ano 1. Gerenciador de atualizações de aplicativos e sistemas operacionais 2. VPN integrada 3. Auditor de privacidade gratuito para Android 30 dias 1 mês

Os melhores antivírus grátis e pagos comparados

Decerto, aqui estão os destaques dos 10 melhores antivírus gratuitos e pagos em 2024:

Antivírus Preço Principais características Teste grátis Garantia de devolução de dinheiro TotalAV A partir de US$ 9,95/mês para o primeiro ano (plano anual) 1. Proteção contra ameaças em tempo real 2. Verificações inteligentes 3. WebShield N/A 30 dias Nord Threat Protection US$ 4,99/mês para o plano Completo (compromisso de 2 anos) 1. VPN de alta velocidade 2. Gerenciador de senhas 3. Criptografia de dados privados N/A 30 dias Norton Antivírus A partir de US$ 14,99 para o primeiro ano (plano anual) 1. Proteção contra spyware, antivírus, ransomware e malware 2. Firewall para laptops PC e Mac 3. Controles parentais 7 dias 60 dias (plano anual) Avast A partir de $ 31,19/ano (plano anual) 1. Proteção contra malware e vírus em tempo real 2. Escudo Ransomware 3. Verificação de Wi-Fi Plano grátis para sempre 30 dias Surfshark A partir de US$ 3,48/mês (plano anual) 1. Proteção contra ameaças em tempo real 2. Proteção na nuvem 3. Bloqueador de anúncios integrado N/A 30 dias TrendMicro A partir de US$ 19,99 para o primeiro ano (plano anual) 1. Proteção contra ameaças em tempo real 2. Escudo Ransomware 3. Controle dos pais 30 dias 1 mês Intego A partir de US$ 39,99/ano (1 Mac) 1. Proteção em tempo real 2. Verificação automática 3. Controle dos pais N/A 30 dias Avira Planos pagos começam em US$ 21,95 1. Proteção contra ameaças em tempo real 2. Atualizador de software 3. Alertas de violação de segurança Plano grátis 60 dias Panda Dome US$ 42,85 por 1 dispositivo por 1 ano 1. Gerenciador de atualizações de aplicativos e sistemas operacionais 2. VPN integrada 3. Auditor de privacidade gratuito para Android 30 dias 1 mês

Por que você precisa dos melhores antivírus grátis e pagos em 2024

Decerto, nos dias de hoje, navegar na web ou baixar qualquer coisa sem antivírus e bloqueador de anúncios pode ser um pesadelo. Pois, se o seu dispositivo não estiver protegido, assim que você abrir qualquer página da web, você será bombardeado por meia dúzia de anúncios e, considerando que golpes on-line, malware e vírus estão em alta, você deve ter muito cuidado com o que você clica.

Assim, um antivírus oferece a tranquilidade necessária e garante uma experiência online segura e sem anúncios. Portanto, aqui estão as principais vantagens de ter obter os melhores antivírus gratuitos e pagos em 2024:

Sem dúvida, os vírus e outros maliciosos costumam se disfarçar de aplicativos legítimos. Depois de baixar um vírus, ele pode causar estragos no sistema do seu dispositivo. Ou seja, sua máquina pode começar a apresentar erros, ficar lento e até mesmo parar de funcionar. Além disso, alguns vírus apenas registram as teclas digitadas e as enviam pela Internet sem percepção humana.

Existem também outros tipos de vírus, que funcionam silenciosamente em segundo plano e registram cada pressionamento de tecla, fornecendo informações privadas confidenciais (por exemplo, senhas de login) aos criminosos cibernéticos. Portanto, se você deseja proteger os dados armazenados em seu dispositivo e garantir que terceiros não possam acessar suas informações privadas, uma solução antivírus é essencial.

Os melhores antivírus grátis e pagos protegem suas informações de golpistas e hackers

Hoje em dia, os golpes por e-mail eles são inteligentes e cheios de nuances. Pois, os cibercriminosos muitas vezes se apresentam como instituições legítimas, como bancos, e pedem que você “atualize os detalhes da sua conta” e altere as suas credenciais de login.

Os links nesses e-mails maliciosos contêm keyloggers, portanto, se você digitar seu nome de usuário e senha, estará concedendo acesso às suas contas aos cibercriminosos.

Outro motivo para ter cuidado extra ao abrir e-mails e ter os melhores antivírus grátis e pagos é o fato de que indivíduos mal-intencionados podem colocar as mãos nas informações do seu cartão de crédito se você fizer compras online.

Embora a maioria das lojas online sejam protegidas pelos padrões SSL mais recentes, elas não são impenetráveis. Portanto, se você não quer correr o risco de um hacker roubar todo o dinheiro da sua conta bancária, é uma boa ideia optar por um antivírus que ofereça proteção para pagamentos online.

Bloqueio de anúncios irritantes e tentativas de rastreamento

Atualmente, todo mundo está tentando vender algo para você em todos os cantos da internet. Portanto, se não quiser ser sobrecarregado por pop-ups e anúncios irritantes, você precisa de um bloqueador de anúncios poderoso. Decerto, a maioria das soluções de antivírus oferece uma extensão de navegador que bloqueia esses anúncios.

Além disso, soluções antivírus poderosas como TotalAV, e Norton também impedem que anunciantes, sites e hackers rastreiem sua atividade online, para que você possa navegar livremente na web.

Limpando seu dispositivo e aumentando o desempenho

Inegavelmente, além de permitir que você execute uma verificação completa de vírus, todo antivírus decente também permitirá detectar e remover arquivos duplicados e aplicativos indesejados. Ou seja, alguns deles também oferecem controle avançado de aplicativos, o que pode evitar que determinados aplicativos sobrecarreguem sua CPU ou RAM. Como resultado, você experimentará um desempenho mais rápido e suave e terá mais espaço no disco rígido para arquivos e aplicativos que realmente está usando.

Aproveitando o controle dos pais

Decerto, outra característica crucial do melhor antivírus é o controle dos pais. Decerto, isso lhe dá controle total sobre quais sites seu filho pode acessar e com qual conteúdo ele pode interagir online. Pois, a Internet tem muitos sites prejudiciais e maliciosos aos seus dispositivos, por isso deixar crianças menores com acesso não supervisionado à rede mundial de computadores nunca é uma boa ideia.

Portanto, os melhores antivírus gratuitos e pagos podem ser a solução para que eles não possam acessar sites com conteúdo impróprio, perturbador ou potencialmente perigoso e fornece informações valiosas sobre seus hábitos online.

Antivírus grátis versus Antivírus pago

Inegavelmente, existem algumas soluções antivírus gratuitas excelentes no mercado, como as duas que abordamos neste artigo (Avast e Avira). Dito isso, é importante entender que, embora você possa obter excelente proteção antivírus com um plano gratuito, estaria perdendo recursos de segurança avançados cruciais, ou seja, o firewall.

Em outras palavras, embora uma solução antivírus gratuita proteja você contra programas maliciosos que você possa baixar, ela ainda deixará sua rede vulnerável e não protegerá você contra fraudes por e-mail e outras ameaças online.

Portanto, nossa resposta à pergunta “os antivírus grátis são suficientes?” seria um firme não. Certamente, planos gratuitos e avaliações gratuitas são ótimas maneiras de testar na prática uma solução específica de antivírus, mas se você quiser ficar 100% seguro e protegido, vale a pena atualizar para um plano pago.

Fatores a serem considerados ao escolher os melhores antivírus grátis e pagos

Embora todas as melhores soluções de antivírus ofereçam proteção excelente contra malware, vírus, ransomware e outras ameaças cibernéticas, existem alguns recursos avançados que podem diferir entre dois fornecedores de antivírus.

Além disso, nem todas as soluções antivírus são compatíveis com todos os dispositivos e todas oferecem planos de preços diferentes, o que pode influenciar sua decisão. Portanto, ao escolher a melhor solução antivírus para o seu dispositivo, você deve considerar os seguintes fatores:

Feedback do usuário

Proteção de identidade

Confiabilidade e funcionalidade

O valor pelo dinheiro oferecido

O impacto no desempenho do seu dispositivo

Compatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas operacionais

Dependendo da finalidade do antivírus, você pode valorizar alguns recursos mais do que outros.

Por exemplo, se você deseja proteger vários dispositivos e ter controle sobre o que seus filhos estão fazendo online, o ideal é escolher um antivírus que permita proteger vários PCs, laptops e dispositivos móveis com uma única assinatura, ao mesmo tempo que oferece controle parental. características.

Como instalar e usar as melhores ferramentas de antivírus

Quer se trate de gratuitos ou pagos, a maioria das soluções antivírus são intuitivas, fáceis de usar e não requerem nenhuma configuração complexa para começar a proteger o seu dispositivo.

Assim, usaremos o TotalAV como exemplo para mostrar como é fácil começar a usar a melhor solução de antivírus do mercado, para que você possa começar a proteger todos os seus dispositivos contra ameaças cibernéticas hoje mesmo.

Passo 1 — Obtenha o TotalAV Antivirus Pro

Primeiramente, acesse o site oficial do TotalAV e, no menu suspenso Produto, selecione Antivirus Pro.

Logo após, clique em “Proteja seu PC agora” e escolha um dos três planos de preços que melhor se adequam a você.

Passo 2 — Conclua sua compra

Em segundo lugar e, depois de selecionar o plano de preços, clique no botão “Comprar agora” para prosseguir para a finalização da compra.

Decerto, se você se inscrever no TotalAV hoje, receberá um recurso gratuito de ajuste de PC e duas licenças adicionais gratuitas. Dessa forma, você poderá instalar o TotalAV em mais dois dispositivos com uma única assinatura.

Antes de concluir sua compra, marque a caixa (conforme mostrado na imagem acima) para concordar com os Termos de Serviço do TotalAV e aceitar um desconto de 70% na assinatura anual.

Passo 3 — Baixe e instale o TotalAV

Em terceiro lugar, baixe o aplicativo antivírus TotalAV, clique duas vezes no arquivo de instalação e siga as instruções simples na tela para concluir a instalação.

Assim, você não precisará se preocupar com nenhuma configuração complexa e sempre pode definir as configurações do aplicativo antivírus depois de instalado.

Passo 4 — Execute sua primeira verificação de vírus

Abra o aplicativo antivírus TotalAV e clique em “Ativar proteção” para ativar a proteção em tempo real para o seu sistema.

Se você está preocupado com a possibilidade de seu dispositivo já estar infectado, você pode optar por executar uma verificação inteligente ou até mesmo uma verificação completa de vírus, selecionando o logotipo do escudo no menu lateral.

O TotalAV detectará, colocará em quarentena e removerá quaisquer aplicativos maliciosos e prejudiciais do seu dispositivo e o manterá protegido contra vírus, malware, ransomware e outras formas de ameaças cibernéticas enquanto estiver em execução no seu dispositivo.

Conclusão – Melhores antivírus grátis e pagos em 2024

Sem dúvida, você navegar na web e baixar arquivos, filmes, programas de TV e videogames sem antivírus é apenas procurar problemas. Portanto, se você deseja proteção de última geração contra vírus, malware e ransomware e uma experiência de navegação online segura e sem anúncios, aqui está um rápido lembrete dos 10 melhores antivírus gratuitos e pagos: TotalAV oferece o melhor pacote antivírus.

Além da excelente proteção em tempo real que impede que seu dispositivo interaja com arquivos maliciosos antes que eles possam causar qualquer dano, o TotalAV oferece proteção on-line fenomenal por meio de seu WebShield, ferramentas úteis de ajuste do sistema e a poderosa VPN que oculta seu IP e dados físicos e localização e permite que você acesse conteúdo on-line com restrição geográfica.

Por fim, aproveite a garantia de reembolso de 30 dias do TotalAV para testá-lo sem riscos e ver em primeira mão por que ele é nossa escolha número 1 para o melhor antivírus em 2024.

Perguntas frequentes sobre os melhores antivírus grátis e pagos