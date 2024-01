Melhores Antivírus Leves para Computadores Lentos: baixa utilização de RAM e CPU

👀 Por que procurar um antivírus leve?

Algumas pessoas têm a sorte de ter dispositivos de última geração, que podem executar quantos aplicativos forem necessários, sem se preocupar com a quantidade de RAM ou carga de CPU que estão usando. Mas, muitas pessoas não têm essa possibilidade. Esta ideia é chamada de exclusão digital, definida como “a distribuição desigual das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na sociedade”.

A memória de acesso aleatório (RAM) é como o espaço de trabalho de um dispositivo. Quanto mais espaço você tiver, mais aplicativos poderá executar simultaneamente sem sofrer com a lentidão do computador. É por isso que alguns dispositivos apresentam lentidão quando o software antivírus consome muita RAM. A boa notícia é que a indústria global de computação em nuvem está conquistando o mundo, permitindo que os servidores lidem com a memória e o processamento de um computador. Poderemos ver soluções antivírus capazes de processar análises usando a RAM da nuvem em vez da do seu dispositivo.

No entanto, mesmo sem recursos baseados em nuvem, algumas das plataformas que testamos provaram que os melhores antivírus leves podem ser suficientes para pessoas que desejam apenas um antivírus que funcione bem, com baixo uso de RAM e CPU, sem comprometer o desempenho do computador.

Os 6 melhores antivírus leves

Aqui estão os resultados de nossa pesquisa e testes dos melhores antivírus leves. Observe que usamos um sistema rodando em um Intel Core i5 com DDR3 16 GB de RAM no Windows, que atende aos padrões mínimos de dispositivos para estudantes. ESET NOD32 – A melhor solução antivírus leve Panda Security – Excelente proteção mais barata Trend Micro – Antivírus leve e barato Surfshark – Protege um número ilimitado de dispositivos TotalAV – O melhor antivírus para proteção contra ameaças em tempo real Kaspersky – Melhor escolha para pagamentos e transações de criptomoedas

1. ESET NOD32: Um dos melhores antivírus leves

O ESET NOD32 se destacou durante nossos testes como sendo um dos melhores e mais leves antivírus, com o menor uso de memória – 110 MB – durante uma verificação completa de vírus do sistema. Embora o seu uso inativo seja semelhante ao do Panda Security, ele ainda usa 40 MB a menos durante a verificação. Assim, este fator torna o NOD32 um ótimo exemplo de antivírus leve, livre de recursos que deixam os computadores lentos.

Preço inicial (anualmente) Uso de RAM (inativo) Uso de RAM (verificações) US$ 39,33 50 MB 110 MB

Antes de instalá-lo, ficamos surpresos ao saber que o NOD32 é compatível com uma versão atualizada do Windows 7 SP. Além disso, a plataforma precisa apenas de, pelo menos, 0,3 GB de RAM, de acordo com os requisitos do sistema. Isso, no entanto, diminuiu quando verificamos o uso de memória durante períodos de inatividade ou de verificações.

Está curioso para saber como o NOD32 consegue consumir apenas 110 MB? Na verdade isso se deve ao uso de seus recursos de verificação, baseados em nuvem. Conforme mencionado anteriormente, isso ajuda as soluções de software antivírus a proteger o seu dispositivo sem causar lentidão no sistema.

A desvantagem, no entanto, da computação em nuvem é que, se você não tiver uma conexão ativa com a Internet, serão necessários mais recursos locais.

✔️ Recursos adicionais

Além disso, aqueles que procuram recursos freemium vão gostar de saber que – embora integrado ao NOD32 – o ESET SysInspector pode ser usado como uma ferramenta de diagnóstico independente e gratuita. É capaz de verificar se há os seguintes problemas no seu dispositivo:

Existência de malware

Existência de malware Processos e serviços desnecessários atualmente ativos

Processos e serviços desnecessários atualmente ativos

Arquivos estranhos ou não verificados Software instalado com possíveis problemas

Arquivos estranhos ou não verificados

Hardware incompatível Drivers de dispositivos antigos ou que não funcionam corretamente

Software instalado com possíveis problemas

Um sistema operacional sem as atualizações mais recentes Registros danificados

Hardware incompatível

O NOD32 também vem com os recursos essenciais de uma solução antivírus, incluindo, assim, proteção contra ransomware, antispyware, verificação de software e relatórios de segurança. Isso significa que o NOD32 pertence às principais soluções antivírus móveis.

💲 Preços

O preço do NOD32 é o terceiro mais alto da nossa lista e, como é um serviço antivírus independente da ESET, você só terá acesso a outros recursos adicionais optando por planos de proteção com preços mais elevados.

Com o NOD32, você pode adicionar mais dispositivos, no valor de US$ 5 anuais por dispositivo. Isso significa que os custos podem ser mais altos para uma família. O plano Premium permite acessar um gerenciador de senhas e proteção residencial inteligente. Com o Ultimate, você pode obter VPN ilimitada e verificações na dark web para qualquer informação pessoal vazada.

O melhor de tudo é que você pode experimentar todos os produtos ESET com a versão gratuita de 30 dias.

2. Panda Security: Excelente proteção mais barata

O Panda Security é o único fornecedor da nossa lista que oferece software antivírus gratuitamente. Sim, você leu certo. No entanto, grátis não significa que tenha poucos recursos premium.

Preço inicial (anualmente) Uso de RAM (inativo) Uso de RAM (verificações) Grátis 50 MB 150 MB

Embora o NOD32 se destaque por seu baixo uso de memória, o Panda Security é o melhor, entre os melhores antivírus leves, em verificações da dark web, um recurso freemium. Além disso, há o serviço VPN gratuito de 150 MB diários.

Essas ferramentas gratuitas – incluindo verificações de armazenamento interno e externo – estão incluídas no software antivírus básico para Windows. No entanto, o antivírus e as ferramentas gratuitas ainda não estão disponíveis para dispositivos Mac. Isso, junto com a ausência de opções de pagamento online, anti-ransomware e proteção Wi-Fi no plano gratuito, pode fazer você considerar os planos pagos.

Lembra do Windows XP? O Panda Security é a ferramenta certa se você ainda o usa por algum motivo. Além de ser compatível com XP, ele ainda funciona no Windows Vista e no Windows 2000 Professional SP4.

Esses sistemas desatualizados podem conter inúmeras vulnerabilidades não corrigidas, o que os torna o sonho de qualquer hacker. Para maior tranquilidade e segurança online, considere atualizar pelo menos para o Windows 10, que é muito mais seguro e equipado com recursos de segurança modernos.

Há, também, uma versão Android deste antivírus gratuito, com auditorias de privacidade, otimização da duração da bateria e rastreamento de localização.

Por fim, vários complementos também estão disponíveis, semelhantes ao que Kaspersky e ESET oferecem, tais como: gerenciador de senhas, VPN e serviço de controle parental.

💲 Preços

Geralmente, os preços do Panda Security são mais baratos. Por exemplo, com apenas US$ 26,24, você pode fazer compras online mais seguras e com proteção Wi-Fi. O controle parental é um recurso adicional do plano Avançado.

Se quiser aproveitar todos os add-ons, no entanto, opte pelo plano Premium, que inclui gerenciador de atualizações e suporte premium 24 horas por dia, 7 dias por semana.

3. Trend Micro: antivírus leve mais barato

De entre os melhores antivírus leves, o Trend Micro é o melhor antivírus para o seu orçamento. O preço anual inicial de US$ 19,95 é relativamente inferior aos US$ 31,19 do Avast, por exemplo, e aos US$ 60 do Nord.

Preço inicial (anualmente) Uso de RAM (inativo) Uso de RAM (verificações) US$ 19,95 112 MB 348 MB

Embora o Trend Micro tenha o maior uso de RAM inativo, isso não é um problema se você tiver pelo menos 8 GB de RAM. Provamos isso testando o antivírus em um laptop. Ele consumiu apenas 112 MB em segundo plano e 348–360 MB ao executar verificações de vírus. Ainda poderíamos editar vídeos e transmitir filmes sem deixar o computador lento.

Além disso, também é interessante que este software exige apenas um mínimo de 2 GB de RAM, Windows 7 SP1 e um processador de 1 GHz. Isso significa que os usuários com máquinas mais antigas ou dispositivos econômicos podem usar a proteção antivírus do Trend Micro sem sacrificar o desempenho ou o fluxo de operações. Além disso, o TrendMicro também é compatível com Windows 11.

O Trend Micro pode ser econômico nos preços, mas é generoso em ofertas. Até mesmo o plano básico oferece detecção de spyware, antivírus e proteção de alto nível para pagamentos e e-mails. Tem, ainda, a vantagem do aprendizado avançado de IA.

Por fim, isso permite que o software se adapte e combata rapidamente novas ameaças online, uma solução mágica para qualquer solução antivírus do mercado.

💲 Preços

O plano básico do Trend Micro é um dos mais baratos do mercado. No entanto, em nossa análise, achamos que teria sido muito melhor se pudéssemos adicionar dispositivos ao plano Antivírus+Segurança.

A atualização para o Internet Security oferece acesso a mais dois dispositivos, controle parental, privacidade nas redes sociais e otimização do sistema.

Infelizmente, você só terá acesso ao Trend Micro em dispositivos móveis assinando o plano Segurança Máxima, que possui, além disso, gerenciamento de senhas.

Por fim, o plano Premium Security Suite vem com uma oferta premium: até US$ 1 milhão em seguro contra fraude de identidade e é neste plano que você também usará o serviço VPN do Trend Micro.

4. Surfshark: Protege um número ilimitado de dispositivos

Surfshark é a segunda solução mais cara da nossa lista dos melhores antivírus leves e aquela com maior uso de RAM durante a verificação. Ele entrou em nossa lista devido, entre outros, ao baixo uso de memória durante a execução em segundo plano. Além disso, até mesmo seu plano básico permite proteger um número ilimitado de dispositivos.

Desde que sejam compatíveis, você pode acessar o serviço VPN e as funções de pesquisa anônima em qualquer dispositivo que desejar.

Preço inicial (anualmente) Uso de RAM (inativo) Uso de RAM (verificações) US$ 49,08 60-80 MB 430 MB

Não há requisito mínimo de armazenamento de RAM no site do Surfshark, o que pode ser confuso. Ainda assim, ficamos surpresos com o uso médio de memória inativa de 70 MB, que é relativamente próximo do NOD32.

No entanto, seu uso de RAM durante verificação é próximo ao da Avira e do Avast, consumindo quase 0,5 GB. Embora um dispositivo com 8 GB possa suportar isso, uma memória menor certamente encontrará algum tipo de lentidão com a verificação do Surfshark.

Como esta plataforma é principalmente um provedor de serviços VPN, seu plano básico não inclui recursos como, por exemplo, antivírus e antispyware. Assim, ele só possui recursos de bloqueio de pop-ups de anúncios e cookies com a VPN.

Um de seus recursos de destaque como solução antivírus é bloquear todo o acesso à webcam de seus dispositivos, a menos que você permita.

Além disso, o Surfshark permite que você agende as suas verificações e defina exclusões para arquivos e pastas que você não deseja que sejam verificados, evitando alarmes falsos na detecção do antivírus.

💲 Preços

Surfshark Starter tem tem o plano básico, com preço de US$ 47,88 por ano. Você só pode acessar os recursos antimalware e spyware com o Surfshark One e Surfshark One+.

Atualizar para o Surfshark One fornece alertas e relatórios. O único recurso adicional que você obtém com o Surfshark One+ é a capacidade de remover seus dados de sites de empresas e ferramentas de busca.

5. TotalAV: O melhor antivírus para proteção contra ameaças em tempo real

O TotalAV geralmente é a melhor solução antivírus para proteger seus dispositivos em tempo real. No entanto, não é o mais leve entre os melhores antivírus leves e, por isso, ocupa um dos últimos lugar desta lista.

Embora esteja no topo dos melhores antivírus, ele pode proteger sistemas operacionais a partir do Windows 7 SP1 e superior, exigindo apenas 2 GB de RAM.

Preço inicial (anualmente) Uso de RAM (inativo) Uso de RAM (verificações) US$ 119,40 80 MB 250 MB

Geralmente, ferramentas de última geração consomem mais memória, mas, em nossas análises, o TotalAV consome apenas 70 MB de RAM quando executado em segundo plano. Além disso, você pode liberar um pouco de sua RAM com a capacidade da ferramenta de localizar e excluir arquivos duplicados, aplicativos não utilizados e arquivos temporários inúteis.

Embora o preço também seja bastante alto, em comparação com os outros antivírus da nossa lista, o plano inicial já permite adicionar até três dispositivos – incluindo iOS e Android – todos os quais podem receber recursos de eliminação de malware em tempo real.

Em suma, também testamos seus recursos de bloqueio de anúncios e antiphishing clicando em sites aleatórios em pesquisas aleatórias do Google. O TotalAV nem sequer nos permitiu abrir páginas potencialmente maliciosas. Enquanto isso, sites comumente repletos de anúncios exibiam menos anúncios, ou nenhum.

💲 Preços

Sendo um produto de alta qualidade, o TotalAV é uma das soluções antivírus mais caras, ao lado dos US$ 263,40/ano da Avira, por exemplo.

O plano Antivirus Pro inclui tudo que você precisa de uma solução antivírus. No entanto, se você precisar de uma VPN, opte pelo plano Internet Security, que custa US$ 145 anuais. Você pode adicionar até seis dispositivos e usar o plano Total Password com Total Security, que custa US$ 179 anuais.

6. Kaspersky: Melhor escolha para pagamentos e transações de criptomoedas

Por fim, o Kaspersky é reconhecido como um dos melhores antivírus para Windows e Mac. Como seu site afirma ter um requisito mínimo de sistema de 2 GB de RAM, ficamos surpresos com o baixo uso de memória durante a execução de verificações, o que faz com que ele encaixe em nossa lista dos melhores antivírus leves.

Preço inicial (anualmente) Uso de RAM (inativo) Uso de RAM (verificações) US$ 25,99 110 MB 157 MB

Durante os testes, gostamos do fato que, com nossa permissão, o Kaspersky pudesse excluir logs de eventos do sistema excessivos e desnecessários, logs de atualização, cookies, itens da lixeira e arquivos temporários, por exemplo, todos os quais comprometem o desempenho de um dispositivo.

O Kaspersky também é uma das principais opções de antivírus para jogos de PC. Isso se deve à função ‘Não Perturbe’ da ferramenta, que é ativada automaticamente quando você inicia seus jogos. Você também pode ativar esta função para filmes e trabalho.

✔️ Recursos adicionais

Além disso, o Kaspersky é uma ótima opção para proteger pagamentos online e transações de criptomoedas. Isso é possível com os seguintes recursos:

Crypto Scam Shield, que monitora transações duvidosas para proteger seus Bitcoins.

Crypto Scam Shield, que monitora transações duvidosas para proteger seus Bitcoins. Carteira de Proteção de Identidade, que armazena e protege documentos e credenciais confidenciais, mantendo-os fora do alcance de hackers.

Carteira de Proteção de Identidade, que armazena e protege documentos e credenciais confidenciais, mantendo-os fora do alcance de hackers.

Detector de vazamento de dados, que o Kaspersky vasculha na deep web para ver se suas informações vazaram em algum lugar online. Anti-Stalkerware, que protege você contra spyware oculto, detectando-o e alertando-o imediatamente.

Detector de vazamento de dados, que o Kaspersky vasculha na deep web para ver se suas informações vazaram em algum lugar online.

Secret Vault, um local de armazenamento ilegível em seu disco rígido, que mantém sua senha segura. Anti-Cryptojacking, que é usado para proteger seus ativos digitais de mineradores que tentam acesso ilegal.

Anti-Stalkerware, que protege você contra spyware oculto, detectando-o e alertando-o imediatamente.

Para ajudá-lo ainda mais, o Kaspersky envia notícias sobre fraudes criptos recentes, como malware e phishing. Isso é o que chamamos de segurança de pagamento sem comprometer a RAM.

💲 Preços

Para apenas um dispositivo, o Kaspersky é o segundo antivírus pago mais barato desta lista. Você tem a opção de usar em somente um aparelho, o que pode ser mais barato.

Se precisar de uma VPN, no entanto, você pode adquiri-la como um complemento do Standard, por US$ 29,99. No entanto, se você tiver de 2 a 5 dispositivos e ainda precisar de uma VPN, é melhor optar pelo plano Plus, que possui mais dispositivos permitidos.

No entanto, o plano Premium oferece todos os recursos do Kaspersky, incluindo controle parental e gerenciador de senhas.

Os melhores antivírus leves comparados

Para ajudar em sua busca pelo melhor antivírus leve, reunimos todas as informações importantes em uma tabela única e abrangente. Nesse sentido, essa comparação pode levar você à melhor solução antivírus leve que atende perfeitamente às suas necessidades.



Melhor antivírus leve Preço inicial (anualmente) Uso de RAM (inativo) Uso de RAM (verificações) Melhor para ESET NOD32 US$ 39,99 50 MB 110 MB Uso de RAM Panda Security Grátis 50 MB 150 MB Proteção gratuita TrendMicro US$ 19,95 112 MB 348 MB Opção mais barata Surfshark US$ 49,08 60-80 MB 430 MB Múltiplos dispositivos TotalAV US$ 119,40 80 MB 250 MB Proteção em tempo real Kaspersky US$ 25,99 80 MB 250 MB Jogos e pagamentos online

O que procurar nos melhores antivírus leves

É normal que um computador use até 30% de sua memória, mesmo quando inativo. Surpresa, certo? Então, nesse sentido, o que você deve procurar nos melhores antivírus leves?

Capacidades antimalware, antiransomware e antispyware: primeiramente, esses mecanismos básicos de defesa afastam diversas ameaças digitais, como trojans e worms, mantendo seu computador seguro.

Capacidades antimalware, antiransomware e antispyware: primeiramente, esses mecanismos básicos de defesa afastam diversas ameaças digitais, como trojans e worms, mantendo seu computador seguro. VPNs, gerenciadores de senhas e controle parental: em segundo lugar, o valor agregado dessas ferramentas úteis impulsiona um antivírus que vai de bom a excelente. Eles melhoram sua experiência e segurança online.

VPNs, gerenciadores de senhas e controle parental: em segundo lugar, o valor agregado dessas ferramentas úteis impulsiona um antivírus que vai de bom a excelente. Eles melhoram sua experiência e segurança online.

Proteção contra ameaças online: não confie apenas na segurança dos recursos locais; um antivírus também deve protegê-lo na vasta esfera online. Compatibilidade com versões mais antigas do Windows: No mínimo, uma solução antivírus deve funcionar perfeitamente no Windows 7 SP1. Isso atende a usuários com máquinas mais antigas.

Compatibilidade com versões mais antigas do Windows: No mínimo, uma solução antivírus deve funcionar perfeitamente no Windows 7 SP1. Isso atende a usuários com máquinas mais antigas. Requisitos mínimos de sistema: Por fm, idealmente, um antivírus precisa de apenas 2 GB de RAM ou menos para funcionar com eficiência. Esse recurso é crucial para software leve, garantindo menos lentidão no sistema.

Em suma, tenha isso em mente ao procurar seu antivírus leve e perfeito e lembre-se: o objetivo é uma solução que tenha impacto positivo, sem atrapalhar você.

Qual é o antivírus que consome mais recursos?

Durante nossos testes dos melhores antivírus leves, encontramos alguns que consomem muita memória, mesmo em segundo plano. Dois dos mais notáveis são os seguintes:

👎 Norton : 2 GB em modo inativo; até 4 GB ao executar verificações completas

: 2 GB em modo inativo; até 4 GB ao executar verificações completas 👎 Malwarebytes: 900 MB em modo inativo; até 12 GB ao executar verificações completas

Embora isto possa ser um grande problema para dispositivos com menos memória, o maior consumo significa que tais soluções antivírus podem fazer o seu trabalho de forma eficiente em computadores com especificações de memória RAM mais elevadas.

Os antivírus leves valem a pena?

No final das contas, isso depende das especificações do seu dispositivo. Se você tem memória RAM limitada, a resposta é sim, os melhores antivírus leves valem a pena. Sem prejudicar as suas tarefas diárias no computador, estas soluções também protegem você contra ameaças de identidade e segurança.

É por isso que estas soluções são um investimento importante. Nossos testes completos consideram o ESET NOD32 o melhor antivírus leve em 2024. Assim, fique tranquilo. Você pode ter uma excelente experiência com o ESET NOD32.

Perguntas frequentes