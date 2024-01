Melhores antivírus para Mac em 2024: Os 10 principais do mercado analisados e comparados

Os melhores antivírus para Mac em 2024: lista dos 10 principais

Com tantas opções de antivírus disponíveis – gratuitas e pagas – pode ser difícil selecionar a melhor ferramenta para o seu Mac. É importante ressaltar que muitos aplicativos de segurança são projetados para Windows e posteriormente adaptados para atender às necessidades do macOS, o que significa que podem não funcionar tão bem quanto o esperado. Como a segurança cibernética não deve ser uma questão de tentativa e erro. Por isso, aqui estão os 10 melhores antivírus para Mac em 2024, que prometem oferecer maior proteção contra as ameaças online. TotalAV – Melhor antivírus para Mac no geral Nord Threat Protection – Melhor antivírus para usuários de Mac com foco em VPN Norton Antivirus Plus – O melhor antivírus para usuários de Mac que procuram 100% de proteção contra vírus Surfshark Antivirus – Melhor antivírus leve para Mac com VPN ilimitada Trend Micro – Melhor antivírus básico para Mac a um preço acessível ESET Smart Security Premium – Melhor antivírus para Mac para famílias grandes Avast – Melhor antivírus para vários dispositivos Mac e uso frequente de Wi-Fi público Intego – Melhor antivírus para manutenção e backup de dispositivos Mac Avira – Melhor antivírus para ambientes Apple com mais de 20 dispositivos Panda Dome – Melhor antivírus para usuários de Mac que desejam proteger dispositivos ilimitados

As 10 principais ferramentas antivírus para Mac em 2024

Agora, vamos de fato dar uma olhada mais de perto em cada uma dessas opções de antivírus para Mac, com base em nossas análises e testes.

1. TotalAV – No geral, o melhor antivírus para Mac em 2024

O TotalAV, sediado no Reino Unido, oferece três produtos: Antivirus Pro, Internet Security e Total Security. Todas essas ferramentas são compatíveis com Mac. Nossos testes descobriram que o plano Total Security está entre as melhores ferramentas de segurança que você pode escolher para seus dispositivos Apple.

O TotalAV protege seu dispositivo Apple em vários níveis. Por exemplo, ele encontra e elimina vírus, trojans e malware por meio de verificação em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O software também realiza varredura na nuvem para proteção contra ameaças desconhecidas. Além disso, o TotalAV também possui VPN e limpador de navegador.

A empresa também oferece uma VPN, o que demonstra que a segurança online é fundamental. Isso garante uma navegação segura, protegendo sua privacidade online.

O TotalAV possui um gerenciador de navegador e limpador integrado para otimizar a sua experiência de navegação no macOS.

Outro recurso impressionante habilitado pelo TotalAV é a proteção contra aplicativos ou PUAs potencialmente indesejados. O software monitora todos os programas instalados no seu PC Apple e sinaliza os indesejados (mesmo que não sejam explicitamente perigosos) para que você possa adotar as medidas necessárias para removê-los.

Por fim, além de proteger o seu Mac, você pode estender a licença do TotalAV para iPhones e iPads. Uma licença cobre de 3 a 6 dispositivos. Alguns dos recursos importantes que encontramos em nossos testes do TotalAV incluem seu excelente gerenciador de senhas (completo e com geração segura de senhas), um limpador de disco e uma ferramenta de bloqueio de anúncios.



👍 Prós Excelente compatibilidade entre plataformas

Excelente compatibilidade entre plataformas Verificações agendadas e proteção em tempo real

Verificações agendadas e proteção em tempo real Proteção contra golpes de phishing 👎 Contras Preços promocionais não aplicáveis a clientes antigos

💲 Preços

O preço do TotalAV para Mac começa em US$ 29 no primeiro ano de inscrição, e será renovado automaticamente por US$ 119/ano a partir do segundo ano. Este é o plano Pro básico. Comparativamente, você pode mudar para o plano Internet Security por US$ 39 no primeiro ano ou Total Security por US$ 49 no primeiro ano.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 29 para o primeiro ano – Aplicativo antivírus gratuito para Mac – Acesso a conteúdo com restrição geográfica em 35 países – Cofre de senhas TotalAV para Chrome e Firefox 30 dias 6 dispositivos para o plano Total Security

2. Nord Threat Protection – Melhor antivírus para usuários de Mac com foco em VPN

Em segundo lugar, a Nord, empresa de segurança cibernética mais conhecida por sua ferramenta VPN, também oferece um dos melhores antivírus para Mac. O NordVPN Threat Protection, por exemplo, evita que ameaças online infetem seus sistemas Mac. O software também fornece proteção de arquivos e detecção de vulnerabilidades.

Além disso, o Nord verifica automaticamente cada URL que você visita e bloqueia o acesso a sites maliciosos. Ele impõe várias outras medidas de segurança online, como bloqueio de rastreadores da web, bloqueadores de anúncios e prevenção de phishing, que tornam a navegação na web muito mais segura.

Você pode, até, filtrar o tráfego através dos próprios servidores DNS do Nord para remover qualquer conteúdo prejudicial, antes que ele chegue ao seu dispositivo Apple.

Na verdade, os recursos de verificação da web do Nord Threat Protection estão entre os mais fortes que vimos em nossos testes. Além da segurança online, o Nord monitora arquivos locais em busca de vírus ou malware. Isso impede que você clique em arquivos com extensões falsas ou duplas.



👍 Prós Funciona sem uma conexão VPN ativa

Funciona sem uma conexão VPN ativa Protege até 6 dispositivos em todos os planos

Protege até 6 dispositivos em todos os planos Gerenciamento e sincronização de senhas 👎 Contras Plano mensal caro

💲 Preços

O NordVPN Threat Protection custa US$ 4,79/mês quando você compra um plano de dois anos. Você também pode comprar um plano básico por US$ 3,79, mas que inclui apenas VPN. Embora seja um antivírus poderoso para Mac, o Nord pode ficar mais caro quando você compra, por exemplo, um plano de um ano (US$ 5,49/mês em diante) ou mensal (US$ 13,99 em diante).



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 4.79 por mês – 1 TB de armazenamento em nuvem criptografado – Compartilhamento seguro de arquivos por meio de links criptografados – Servidores VPN em 59 países 30 dias 6 dispositivos para todos os planos

3. Norton Antivirus Plus – Melhor antivírus para usuários de Mac que procuram 100% de proteção contra vírus

Fundado em 1990, o Norton está entre os softwares antivírus mais conhecidos para proprietários de Mac. De facto, já ganhou vários prêmios, incluindo o prêmio de Melhor Proteção 2022 da AV-TEST e o reconhecimento de Melhor Marca de Segurança do Consumidor da PC Mag. O Norton Antivírus Plus é sua oferta básica e mais acessível.

O Norton é um software antivírus que protege você contra vírus, malwares, ransomware e hackers. Ao contrário de vários outros antivírus para Mac, ele não inclui VPN. No entanto, para mantê-lo seguro online, o Norton Antivirus Plus inclui um serviço de firewall para Mac, a fim de bloquear o tráfego não autorizado.

A empresa possui grande confiança em suas capacidades de proteção contra vírus e oferece 100% de garantia. Se o seu Mac estiver infectado por malware, por exemplo, e os especialistas do Norton não conseguirem removê-lo, você receberá um reembolso total.

Além disso, o backup em nuvem para PC do Norton permite armazenar com segurança arquivos importantes longe de seu dispositivo, como medida preventiva contra perda de dados.



👍 Prós Grande proteção contra vírus e malwares

Grande proteção contra vírus e malwares Gerenciador de senhas integrado

Gerenciador de senhas integrado Proteção contra ataques de phishing 👎 Contras Apenas 3 dispositivos protegidos

💲 Preços

O preço do Norton Antivirus Plus começa em US$ 19,99/ano, por exemplo, mas você pode conseguir um preço com desconto durante as vendas sazonais. Além disso, a empresa também oferece preços localizados (por exemplo, INR 799 ou aproximadamente US$ 11 na Índia) para tornar o aplicativo acessível para usuários em todo o mundo.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 19,99/ano – 2 GB de backup gratuito na nuvem – Firewall dedicado para Mac – Proteção contra ameaças em tempo real 7 dias 3 dispositivos suportados no plano Antivirus Plus

4. Surfshark Antivirus — Excelente software antivírus com VPN para Mac

O Surfshark é uma ferramenta antivírus relativamente nova e que também oferece um dos melhores serviços VPN que existem. É uma das poucas empresas que oferecem uma boa proteção VPN e antivírus a um preço acessível.

O software antivírus mais acessível do Surfshark oferece uma série de recursos de segurança. É fácil de instalar e configurar, com um único aplicativo para todas as funcionalidades, incluindo mascaramento de endereço IP, detecção de malware e alertas de segurança.

Com um banco de dados de antivírus, VPN e inteligência contra ameaças, o Surfshark pode ser uma boa opção.

A proteção de webcam é um recurso exclusivo oferecido pelo Surfshark – os usuários de Mac serão notificados imediatamente se alguém tentar acessar sua webcam remotamente.

A empresa também inclui o serviço Surfshark Cloud Protect em seu plano de antivírus. Este é, essencialmente, um banco de dados de inteligência contra ameaças, que verifica novos vírus que podem aparecer todos os dias. Considerando tudo isso, o Surfshark oferece uma ótima opção entre os melhores antivírus para Mac.



👍 Prós Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os planos

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os planos Sem registro das atividades online

Sem registro das atividades online Verificações programadas e em tempo real 👎 Contras Nenhum firewall incluído

💲 Preços

O preço começa em US$ 2,30/mês, o que é bastante acessível para um antivírus de ponta para Mac. Você também pode atualizar para o plano Surfshark One, que inclui VPN, pesquisa anônima, alerta de violação de dados pessoais e muito mais, além de um ótimo antivírus.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 2,30/mês – Proteção e prevenção contra phishing – Aplicativo leve para otimizar o desempenho do sistema – Segurança de dados pessoais 30 dias 5 dispositivos suportados + instalações VPN ilimitadas

5. Trend Micro – Melhor antivírus básico para Mac a um preço acessível

O Trend Micro é mundialmente conhecido por suas ferramentas de segurança voltadas para o consumidor e de nível empresarial. A empresa japonesa oferece software antivírus dedicado para usuários de Mac, diferente de suas ofertas para Windows e multiplataforma.

Trend Micro Basic Antivirus para Mac é um produto básico para proteger dispositivos Apple. Oferece prevenção contra ransomware, bloqueadores de spam e transações seguras – cobrindo apenas um dispositivo Mac por licença.

Além disso, os usuários de Mac também podem escolher o Trend Micro Maximum Security, que cobre 5 dispositivos. O plano tem um conjunto de recursos muito mais amplo, incluindo controle parental, privacidade nas redes sociais e um gerenciador de senhas.

O Maximum Security da Trend Micro monitora, repara e otimiza automaticamente seus sistemas para melhor desempenho.

Por fim, você pode proteger seus iPhones e iPads com Trend Micro Maximum Security. Nossos testes descobriram que ambos os planos de antivírus para Mac usam Inteligência Artificial (IA) para aprender e se adaptar a novas ameaças.



👍 Prós Evita roubo de dados financeiros

Evita roubo de dados financeiros Sinaliza e-mails de phishing e sites fraudulentos

Sinaliza e-mails de phishing e sites fraudulentos Bloqueia o uso não autorizado de webcams e microfones 👎 Contras Não possui VPN ou firewall

💲 Preços

O Trend Micro oferece dois tipos de antivírus para dispositivos Mac – Básico, por US$ 29,95/ano para 1 dispositivo e o Segurança Máxima por US$ 49,97/ano, para 5 dispositivos. O plano mais barato é suficiente se o antivírus for tudo o que você procura. Opte pelo plano premium se você faz transações online regularmente em seu dispositivo Apple.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 29,95/ano – Aprendizado avançado de IA para bloquear ameaças – Trend Micro Pay Guard para proteger transações – Prevenção de golpes por e-mail 30 dias 5 dispositivos suportados

6. ESET Smart Security Premium – Melhor antivírus para Mac com multiplataforma para famílias grandes

A empresa de software eslovaca ESET oferece ferramentas poderosas de segurança cibernética para uso pessoal, ambientes domésticos e empresas de todos os tamanhos. O ESET Smart Security é a solução premium de segurança, que inclui um antivírus para Mac.

Usando o ESET, você pode, por exemplo executar verificações automatizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, na área de trabalho do macOS. Isso oferece proteção em várias camadas, incluindo vírus, trojans, spyware e outros tipos de ataques maliciosos. Além disso, você pode executar verificações rápidas que funcionam em segundo plano, sem interromper a sua navegação ou sessões de jogos.

Além disso, no plano premium, você obtém uma VPN integrada que mascara o seu endereço IP e permite largura de banda ilimitada.

O gerenciador de senhas do ESET permite armazenar e sincronizar as suas credenciais de login entre dispositivos, incluindo produtos Apple. Por fim, outro recurso útil é o controle parental, que permite aos usuários de Mac impor restrições de rede e gerenciar todos os dispositivos da casa a partir de um único aplicativo.



👍 Prós Protege mídias removíveis, como unidades USB

Protege mídias removíveis, como unidades USB Aplicativo leve que ocupa pouco espaço

Aplicativo leve que ocupa pouco espaço Anti-phishing e segurança de e-mail 👎 Contras Nenhum aplicativo dedicado para iOS

💲 Preços

O ESET Smart Security custa US$ 69,99/ano para 3 dispositivos. Lembre-se de que, além de antivírus para Mac, ele oferece recursos poderosos para PCs com Windows, como criptografia de nível militar de arquivos e pastas e remoção de metadados de imagens.

Você pode se beneficiar de um desconto de 15% se assinar um compromisso de dois anos. Se um membro da família que usa Windows aderir ao plano, o recurso VPN ilimitado é um bônus adicional.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 59,99/dispositivo/ano – Firewall pessoal no macOS – Gerenciador de senhas integrado – Gerenciamento de segurança residencial 30 dias Até 10 dispositivos, que custa US$ 104,99/ano

7. Avast – Melhor antivírus para vários dispositivos Mac e uso frequente de Wi-Fi público

Mais conhecido por seu antivírus gratuito para Mac, o Avast também oferece proteção contra ameaças à segurança. Você pode usá-lo para evitar fraudes por e-mail, prevenir vulnerabilidades de Wi-Fi e ficar atento ao visitar sites potencialmente maliciosos.

O Avast para Mac verifica vírus, spyware e outras ameaças em tempo real. É importante ressaltar que esse recurso está disponível em aplicativos gratuitos e pagos. Nossos testes descobriram que planos pagos, como o Premium Security do Avast, adicionam várias formas de proteção para vários tipos de atividades no seu Mac.

O Avast possui uma infinidade de recursos, ou escudos, prontos para detectar comportamentos suspeitos.

Por exemplo, o escudo da web entra em ação quando você clica em um link suspeito. O escudo de e-mail bloqueia anexos maliciosos de entrada ou saída, e o escudo de ransomware protege dados confidenciais armazenados em seu computador.

O antivírus inclui fortes recursos de segurança de rede que podem detectar pontos fracos em seu Wi-Fi doméstico ou em uma rede pública. Se alguém tentar invadir a sua conexão de rede, o Avast alerta você imediatamente.



👍 Prós Banco de dados em nuvem contra novas ameaças

Banco de dados em nuvem contra novas ameaças Alertas de sites falsos

Alertas de sites falsos Transações online mais seguras 👎 Contras Sem VPN ou escudos avançados, a menos que você compre o Avast Ultimate

💲 Preços

Nesse sentido, você pode adquirir o Avast Premium Security por US$ 39,99/ano, que cobre 1 dispositivo Mac. Por US$ 10 extras, você pode proteger até 10 dispositivos.. Por fim, o Avast Ultimate começa em US$ 69,99/ano.



Preço inicial Pontos positivos Dispositivos por licença US$ 39,99/ano – Alertas de e-mail suspeitos – Verificação de sites em tempo real – Proteção contra ransomware 10 dispositivos suportados por US$ 49,99/ano

8. Intego – Melhor antivírus para manutenção e backup de dispositivos Mac

A Intego está entre as poucas empresas de segurança especializadas em antivírus para Mac, embora também tenha algumas ofertas para Windows. A linha de produtos do Intego para macOS é abrangente, com ferramentas para segurança de Internet, VPN, segurança de firewall, controle parental e backup.

Para nossos testes, exploramos a nova oferta Mac Total Protection da Intego, que é uma solução completa de antivírus e segurança cibernética. Ele verifica se há malware no seu Mac PC e remove arquivos indesejados que podem estar ocupando espaço de armazenamento no seu dispositivo Apple.

O Intego verifica todos os dispositivos externos que você conecta ao seu computador e seu recurso NetBarrier monitora a rede ativa em busca de acesso não autorizado.

Da mesma forma, além da prevenção contra invasões, o Intego também bloqueia tentativas de exfiltração de dados. Ao assinar o pacote Premium, você obtém vários recursos de valor agregado, como seu próprio backup pessoal, VPN integrada para privacidade e ContentBarrier para bloquear conteúdo impróprio.



👍 Prós Especialmente projetado para dispositivos Mac

Especialmente projetado para dispositivos Mac Inclui um utilitário de limpeza de dispositivo

Inclui um utilitário de limpeza de dispositivo Não há necessidade de gastar em backup extra 👎 Contras Negociação de valor médio

Negociação de valor médio Mais pesado para instalação (1,5 GB)

💲 Preços

O Intego custa US$ 39,99/ano para o plano básico, Mac Internet Security X9. O Mac Premium Bundle X9 custa US$ 69,99/ano, e o Mac Premium Bundle + VPN custa US$ 89,99. Esses preços são para um dispositivo simples. Adicionar dispositivos custa US$ 15-20 a mais.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 39,99/ano – Limpeza de arquivos – Firewall integrado – Backups clones inicializáveis 14 dias 5 dispositivos suportados por US$ 69,99/ano em diante

9. Avira – Melhor antivírus para ambientes Apple com mais de 20 dispositivos

Avira, mais conhecido por seu antivírus gratuito para Mac e Windows, também oferece um poderoso software de segurança pago chamado Avira Prime. Este é um pacote completo que protege até 25 dispositivos, com VPN e gerenciador de senhas integrados.

O antivírus gratuito para Mac protege você contra ransomware, spyware, adware e outros tipos de ameaças. Ele é baseado em tecnologia nativa do Mac, o que significa que o Avira está otimizado para rodar em seu PC Apple. Também inclui uma VPN gratuita (500 MB/mês).

O Avira Prime é uma ferramenta mais abrangente que inclui antivírus e também proteções de navegação seguras.

Similarmente, você obtém VPN ilimitada com o pacote Prime e um prático cleaner para o computador, a fim de eliminar rapidamente arquivos indesejados e melhorar o desempenho do Mac.



👍 Prós Poderoso antivírus gratuito para Mac

Poderoso antivírus gratuito para Mac VPN ilimitada

VPN ilimitada Limpeza de cookies para Mac 👎 Contras O Avira Prime provavelmente deixará seu computador lento, especialmente se for mais antigo

💲 Preços

O Avira Prime custa US$ 36,99/ano, se você optar por proteger 5 dispositivos. Uma licença para 25 dispositivos custará entre US$ 120 e US$ 150, dependendo de promoções ou descontos em andamento.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 36,99 – Criptografia de atividades na web – Ferramenta segura de comparação de preços – Proteção contra malware para criptomoedas 30 dias 25 dispositivos suportados com uma licença mais cara

10. Panda Dome – Melhor antivírus para usuários de Mac que desejam proteger dispositivos ilimitados

O Panda Dome oferece duas opções de antivírus para Mac – Essential, que inclui antivírus e navegação segura, e Premium, que adiciona VPN premium e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O Panda Dome verifica constantemente o seu Mac em busca de malwares e os sinaliza em tempo real. Ele colocará os arquivos infectados em quarentena e você poderá restaurá-los mais tarde, se necessário.

Também garante uma navegação segura, bloqueando o acesso a sites fraudulentos e infectados por malware. Ele detecta automaticamente se um site está fazendo uma tentativa de phishing para que você evite visitar essas páginas potencialmente prejudiciais.

Por fim, a VPN premium incluída no Panda Dome suporta largura de banda ilimitada em até 5 dispositivos. Possui mais de 1.000 servidores distribuídos em mais de 60 países, e você pode escolher qual deles usar para ocultar o seu endereço IP.



👍 Prós Antivírus leve para Mac

Antivírus leve para Mac Interface simples e fácil de usar

Interface simples e fácil de usar Criptografia de nível militar com VPN 👎 Contras VPN ilimitada para apenas 1 cliente por domicílio

💲 Preços

O Panda Dome Essential custa US$ 35,99/ano, enquanto o Premium custa, por exemplo, US$ 100,49/ano. Este preço é para apenas um dispositivo e aumentará um pouco quando você adicionar mais dispositivos durante a finalização da compra. Em nossos testes, descobrimos que o Panda Dome Premium para dispositivos ilimitados custa US$ 239,24/ano.



Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença US$ 35,99/ano – Fácil de usar – Milhares de servidores em mais de 60 países – Licença de dispositivo ilimitada 30 dias Dispositivos ilimitados com uma licença mais cara

Os melhores antivírus para Mac: comparação rápida

Nossos testes revelaram que, no geral, o TotalAV é o melhor antivírus para Mac em 2024, devido ao seu conjunto abrangente de recursos, cobertura para vários dispositivos e preço acessível. No entanto, o melhor antivírus dependerá de sua necessidade e caso de uso exclusivo. Nesse sentido, qui está uma comparação rápida:

Tabela de comparação

Software Preço inicial Pontos positivos Teste grátis Dispositivos por licença TotalAV US$ 29 no primeiro ano – Aplicativo antivírus gratuito para Mac – Acesso a conteúdo com restrição geográfica em 35 países – Cofre de senhas TotalAV para Chrome e Firefox 30 Dias 6 dispositivos para o plano Total Security Nord Threat Protection US$ 4,79 por mês – 1 TB de armazenamento – Compartilhamento por meio de links criptografados – Servidores VPN em 59 países 30 Dias 6 dispositivos Norton Antivirus Plus US$ 19,99 por ano – 2 GB de backup gratuito – Firewall dedicado 7 Dias 3 dispositivos Surfshark Antivirus US$ 2,30 por mês – Proteção e prevenção contra phishing – Aplicativo leve 30 Dias 5 dispositivos suportados + instalações VPN ilimitadas Trend Micro US$ 29,95 por ano – Aprendizado avançado de IA p – Trend Micro Pay Guard para proteger transações – Prevenção de golpes por e-mail 30 Dias 5 dispositivos ESET Smart Security US$ 59,99/dispositivo/ano – Firewall pessoal no macOS – Gerenciador de senhas 30 Dias Até 10 dispositivos, o que custa US$ 104,99/ano Avast US$ 39,99 por ano – Alertas de e-mail suspeitos – Verificação de sites em tempo real 60 Dias 10 dispositivos suportados por US$ 49,99/ano Intego US$ 39.99 por ano – Ferramenta para limpeza de arquivos – Firewall integrado 14 Dias 5 dispositivos suportados por US$ 69,99/ano em diante Avira US$ 36,99 – Criptografia de atividades na web – Proteção contra malware para criptomoedas 30 Dias 25 dispositivos suportados Panda Dome US$ 35,99 por ano – Fácil de usar – Servidores em mais de 60 países 30 Dias Dispositivos ilimitados

Preciso de um antivírus para Mac em 2024

Ao contrário do que os usuários Apple acreditam, os Macs podem contrair e contraem vírus. Embora os PCs sejam mais suscetíveis a malwares, isso não significa que você pode não precisa tomar cuidado ao usar um dispositivo Mac.

Passamos grande parte de nossas vidas online e, mesmo que você seja extremamente cuidadoso, não há garantia de que seu computador esteja protegido contra ameaças online. Na verdade, basta visitar o site errado para que o seu computador seja infetado. Então, por que você precisa de um antivírus para Mac?

Os crimes cibernéticos estão aumentando

Os crimes cibernéticos têm aumentado constantemente ao longo dos anos e espera-se que aumentem ainda mais no futuro. Nesse sentido, à medida que as nossas vidas se movem cada vez mais online, passamos a correr maiores riscos de ataques maliciosos através da Internet.

Hoje em dia, para ser infectado, basta de fato clicar ou baixar o arquivo errado para que todos os seus dispositivos e métodos de pagamento fiquem expostos.

Macs não são mais imunes a vírus

Durante muito tempo, os Macs foram considerados imunes a vírus, devido ao seu sistema operacional baseado em Unix. No entanto, atualmente este não é mais o caso, pois houve vários ataques de malwares direcionados especificamente a Macs nos últimos anos.

Em suma, quanto mais pessoas compram Macs, mais lucrativo se tornava criar malware para macOS.

Mesmo se você tomar cuidado, você ainda pode ser infectado

Mesmo que você tome bastante cuidado com os sites que visita e com os arquivos que baixa, ainda é possível ser infectado por um vírus. Isso ocorre, por exemplo, porque os vírus podem se espalhar por meio de anexos de e-mail e downloads de sites confiáveis que foram comprometidos.

Existem muitas ameaças online

Existem vários tipos diferentes de malwares, incluindo:

Vírus

Trojans

Worms

Spyware

Adware

Cada tipo de malware tem uma finalidade diferente e pode certamente causar diferentes tipos de danos ao seu computador. Nesse sentido, o mais comum agora é o “ransomware”, que pode travar o seu computador e exigir pagamento pela liberação.

Em suma, embora o software antivírus proteja contra vírus, ele também protege contra várias outras ameaças, como spyware, ataques de phishing e sites maliciosos.

Proteja os seus filhos

Se você tem filhos pequenos que usam o seu computador, por exemplo, é importante ter um programa antivírus instalado. A maioria dos provedores de antivírus em nossa lista oferece controles parentais que permitem bloquear determinados sites e monitorar a atividade online dos seus filhos.

Antivírus gratuitos para Mac vs. antivírus pagos

Primeiramente, grátis nem sempre é melhor, mas soluções gratuitas podem ser uma ótima maneira de testar o software antes de optar por um plano pago. Aqui estão nossas opções sobre os melhores antivírus gratuitos para Mac:

Avast

Nossa melhor escolha de antivírus gratuito para Mac é o Avast Free Mac Security, que oferece, por exemplo, excelente proteção contra malwares e vários recursos extras. Para ilustrar, ele não é tão leve em termos de recursos do sistema como alguns concorrentes, mas ainda é razoavelmente eficiente. A interface é atrativa e fácil de usar, sendo uma boa opção para usuários menos experientes.

Avira

O Avira Free Antivirus para Mac é nossa segunda melhor escolha.

Possui boa proteção contra malwares, embora não tão boa quanto a do Avast, e uma boa seleção de recursos extras. No entanto, o uso de recursos do sistema é superior à média e a interface não é tão atrativa quanto gostaríamos.

Intego

Por fim, o Intego Mac Internet Security X9 é nossa terceira melhor escolha. Possui excelente proteção contra malwares e uma boa seleção de recursos. Também é bastante eficiente em termos de recursos do sistema, o que o torna uma boa escolha para usuários com Macs mais antigos.

Embora esses sejam alguns bons antivírus gratuitos disponíveis, eles não oferecem o mesmo nível de proteção que um programa pago. Além disso, os antivírus gratuitos geralmente carecem de alguns dos recursos extras que podem ser encontrados nas opções pagas, como proteção por firewall e controle parental.

Se você está procurando a melhor proteção possível para o seu Mac, recomendamos, portanto, investir em um programa antivírus pago como TotalAV ou Nord Threat Protection.

Como começar a usar o melhor antivírus para Mac em 2024

Instalar e configurar uma ferramenta antivírus em um Mac é simples. Vamos usar o TotalAV como exemplo:

Etapa #1: Baixe e instale o TotalAV



Baixe e instale o TotalAV Etapa #2: Clique em ‘Continuar’ para instalar



Clique em ‘Continuar’ para instalar Etapa #3: Por fim, digite a sua senha para concluir a instalação



E é isso – o antivírus se atualiza automaticamente, por isso você não precisa fazer mais nada.

Qual é o melhor antivírus para Mac em 2024?

Os computadores Apple podem custar centenas ou até milhares de dólares. O M2 MacBook Air, por exemplo, custava US$ 1.099 no lançamento e o M2 MacBook Pro está disponível por mais de US$ 2.000. Portanto, é importante ter certeza de que estes dispositivos estão devidamente protegidos contra as ameaças online e de problemas de desempenho.

Mesmo que você confie plenamente nos recursos de segurança integrados da Apple, você também precisa ter um programa antivírus confiável instalado.

O TotalAV é nossa principal escolha porque oferece excelente proteção contra todos os tipos de malwares, possui uma interface atrativa e não deixa seu Mac lento. É, além disso, um dos programas antivírus mais acessíveis da nossa lista, a partir de US$ 29/ano.

Além disso, ele protege você contra ransomware, ataques de phishing e outras ameaças online de forma consistente, para que você possa ficar tranquilo sempre que estiver online.

Graças ao aplicativo gratuito, é fácil começar a usar o TotalAV antes de finalmente decidir qual é o melhor antivírus para comprar para o seu Mac.

Perguntas frequentes sobre os melhores antivírus para Mac