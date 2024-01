Melhores antivírus para servidores em 2024: Top 10 avaliados e comparados

Os melhores antivírus para servidores em 2024: Lista dos Top 10

Melhores softwares antivírus para servidores em avaliação

Antes de decidir qual é o melhor, continue lendo nossas análises detalhadas de cada uma das 10 melhores recomendações, para ter uma ideia melhor do que elas oferecem. Dessa forma, você poderá tomar uma decisão bem informada sobre qual é a mais adequada às suas necessidades.

1. TotalAV — Em geral, o melhor antivírus para servidores

O TotalAV é relativamente novo, mas se estabeleceu como um dos melhores antivírus do mercado e, é certamente uma opção fenomenal para proteger servidores. Possui muitos recursos, compatibilidade com vários dispositivos e segurança robusta na rede.

Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza TotalAV US$ 29/ano 1. Proteção em tempo real

2. Bloqueador de anúncios

3. Monitoramento de violação de dados 30 dias 5 Sim Sim

👍 Prós Excelente proteção contra ameaças internas

Excelente proteção contra ameaças internas Suporte ao cliente amigável e acessível

Suporte ao cliente amigável e acessível Diversas ferramentas de otimização de desempenho do servidor 👎 Contras Limitado a 5 dispositivos

O TotalAV se destaca com seu WebShield, que protege sua rede e servidores empresariais contra várias ameaças online, incluindo phishing, ransomware e golpes.

Algumas das características adicionais do TotalAV incluem:

Escaneamento agendado e automático

Bloqueador de cookies

Monitoramento e alerta de violações de dados

Amplia compatibilidade

Proteção local e na nuvem

Em resumo, o TotalAV cobre toda a sua rede com proteção abrangente contra softwares maliciosos e atividades suspeitas. A proteção offline do servidor tornou o TotalAV um dos programas antivírus mais convenientes e eficazes.

💲 Preços

Sua empresa pode se beneficiar do abrangente plano Total Security do TotalAV, que custa apenas US$ 49 no primeiro ano. Além disso, o TotalAV também vem com uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar a solução sem preocupações.

2. Norton Antivírus — Compatível com várias configurações de rede

Em seguida, temos o Norton que é um dos provedores de antivírus mais populares e oferece excelente proteção para servidores. A suíte Norton está disponível para servidores Windows e Linux, permitindo o uso das mesmas ferramentas para gerenciar ambos os sistemas de uma localização centralizada.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Norton Antivirus US$ 9.99/ano 1. Proteção contra ransomware

2. Conexão VPN

3. Monitoramento da Dark Web 7 dias 10 Sim Sim

👍 Prós Atualizador de software integrado para escanear e manter seu sistema atualizado

Atualizador de software integrado para escanear e manter seu sistema atualizado Painel intuitivo e fácil de usar

Painel intuitivo e fácil de usar Forte reputação na prevenção de ataques de ransomware 👎 Contras Processamento pesado em segundo plano, que pode diminuir o sistema

Além de tudo, a proteção de privacidade online da Norton é altamente eficaz para garantir a segurança do servidor. Utiliza uma conexão VPN segura para isolar seu sistema de redes Wi-Fi públicas ou da rede empresarial.

Em síntese, o Norton monitora continuamente a dark web em tempo real para alertar seus usuários em caso de roubo de identidade ou possibilidade de vazamento de informações do seu servidor de arquivos para Windows ou Linux. No geral, o Norton é uma excelente escolha para empresas de todos os tamanhos.

💲 Preços

A tarifa inicial do Norton parte de US$ 9.99/ano. Portanto, este é um dos preços mais baixos do mercado, com recursos de segurança suficientes para a maioria das pessoas.

3. Nord Threat Protection — Gestão proativa de segurança online

O Nord Threat Protection é difícil de ser superado quando se trata de garantir a segurança online de seus servidores Linux ou Windows. O Nord verifica todas as informações, incluindo todos os arquivos e sites, antes de executá-los, carregá-los, visualizá-los ou baixá-los em seu sistema.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Nord Threat Protection US$ 80.73/2 anos 1. Proteção contra malware

2. Bloqueador de rastreador

3. Cortador de URL Não tem 6 Sim Sim

👍 Prós Funciona suavemente em qualquer dispositivo

Funciona suavemente em qualquer dispositivo Impede o rastreamento de atividades

Impede o rastreamento de atividades Excelente combinação de velocidade e desempenho online 👎 Contras Sem gerenciamento integrado de roteador

Isso é perfeito para servidores menores ou servidores privados em jogos de vídeo que não são suportados, como o World of Warcraft. Portanto, com o NordVPN, a atividade do seu servidor, assim como todos os usuários conectados a ele, será completamente anônima.

Além de tudo, o Nord Threat Protection oferece excelente proteção em tempo real e capacidades de escaneamento. Com a quantidade de atividade que ocorre em um servidor, é crucial estar protegido em tempo real para que usuários mal-intencionados não consigam extrair dados dele.

No entanto, problemas são praticamente inevitáveis a longo prazo, é aí que entram os scanners da Nord. O antivírus possui escaneamentos segmentados extremamente poderosos, que permitem escanear apenas uma parte do servidor para economizar tempo, eliminando todas as ameaças presentes nele.

Após ativar o bloqueador de anúncios integrado, você não precisará mais ver anúncios intrusivos ao visitar sites. Se seu servidor permanece online a maior parte do tempo – como muitos sistemas de servidores modernos – o NordVPN e o Nord Threat Protection são ferramentas eficazes para fortalecer sua segurança online.

💲 Preços

O NordVPN ou o Nord Threat Protection vem com um pacote acessível. O pacote padrão ou de nível de entrada custará apenas US$ 80.73 pelos primeiros dois anos, o que equivale a apenas US$ 2.99/mês.

O NordVPN é sempre seguro para experimentar, pois eles oferecem uma garantia de reembolso de 30 dias.

4. Surfshark Antivírus — Soluções VPN sólidas e proteção contra malware

O Surfshark garante a segurança do seu servidor, enfatizando a proteção de dados online e escaneamento proativo de vírus. Além disso, o Antivírus Surfshark para servidores também inclui o SurfsharkVPN líder do setor, que mantém sua identidade confidencial e protegida online.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Surfshark Antivirus US$ 47.88/ano 1. Ocultação de IP

2. Segurança do navegador

3. Disponibilidade de VPN 30 dias Ilimitado Sim Sim

👍 Prós Monitoramento contínuo em tempo real

Monitoramento contínuo em tempo real Vem com o Surfshark VPN

Vem com o Surfshark VPN Muito leve em seu sistema 👎 Contras Falta de recursos avançados

Aliás, ele vem com uma VPN para garantir o anonimato do seu servidor, o que pode ser incrivelmente importante dependendo do que sua empresa lida. Além do mais, ele bloqueará anúncios para não atrapalhar sua tela e tornará sua experiência de navegação muito mais suave.

Como resultado, o sistema de prevenção de malware proprietário do Surfshark escaneia automaticamente cada arquivo desconhecido recebido para proteger seu sistema contra ameaças novas ou de dia zero. Além disso, o software antivírus para servidor monitora continuamente muitos sites de listagem online, inclusive da dark web, para alertá-lo se ocorrer um vazamento de dados.

Definitivamente, vazamentos de dados podem ser desastrosos para as empresas, muitas vezes custando milhares, se não centenas de milhares de dólares. Isso é especialmente verdadeiro se suas credenciais de administrador aparecerem na dark web. Felizmente, o Surfshark Antivírus informará imediatamente se isso ocorrer, economizando tempo valioso para salvar suas credenciais.

💲 Preços

A precificação do Surfshark é muito amigável ao orçamento, pois você não precisará usar uma VPN separada. Portanto, se você deseja avaliar de perto o desempenho da plataforma antes de se comprometer, pode começar com o pacote mensal por US$ 12.95/mês.

Depois, você pode pagar US$ 53.28 por 26 meses de assinatura, o que equivale a apenas US$ 2.05/mês.

5. Avast Antivirus Pro — Software de segurança leve para servidores

O Avast é conhecido por seu software antivírus gratuito, rico em recursos e competente para usuários individuais. Porém, a empresa levou isso para o próximo nível com o Avast Pro. Em outras palavras, sua solução de software antivírus para servidores, que oferece todas as ferramentas necessárias de segurança de ponto de extremidade para a proteção online e offline do seu servidor.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Avast Antivirus Pro US$ 39.99/ano 1. Verificação de segurança de Wi-Fi

2. Proteção contra espionagem de webcam

3. Segurança contra ransomware 30 dias 10 Sim Sim

👍 Prós Escaneamento contínuo de ameaças Wi-Fi

Escaneamento contínuo de ameaças Wi-Fi Otimizador de desempenho do sistema

Otimizador de desempenho do sistema Comunidade ativa de usuários Avast 👎 Contras Desempenho lento em vários testes de benchmark

Proteção contra espionagem por webcam para todos os seus dispositivos

Instalação em um clique para todos os dispositivos conectados

Segurança forte contra ransomware

Detecção e alerta de sites de spam de comércio eletrônico

Proteção SandBox para executar aplicativos potencialmente ameaçadores em isolamento

Além de tudo, o Avast também possui um navegador seguro opcional para proteger suas atividades online contra ameaças externas ou softwares maliciosos. No geral, o aplicativo antivírus Avast oferece recursos sólidos sem sobrecarregar seu sistema Windows ou Linux.

💲 Preços

Em suma, você pode adquirir o Avast Premium Security por $ 39.99 USD no seu primeiro ano, o que representa um desconto de 49% sobre o preço de renovação anual. Contudo, se você deseja recursos adicionais como o Avast AntiTrack ou o SecureLine VPN, pode optar pelo Avast Ultimate, que protege até 10 dispositivos.

6. Trend Micro — Implementação em data centers e na nuvem

A Trend Micro é uma das soluções de software antivírus para servidores mais extensas que funcionam perfeitamente para usuários individuais e pequenas empresas.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Trend Micro US$ 19.95/ano 1. Estrutura de nuvem híbrida

2. Proteção de rede

3. Detecção Estendida 30 dias 10 Sim Sim

👍 Prós Implantação personalizada, incluindo nuvem e local

Implantação personalizada, incluindo nuvem e local Funciona em todos os dispositivos de ponto de extremidade

Funciona em todos os dispositivos de ponto de extremidade Detecção e resposta automática a ameaças 👎 Contras A edição do servidor é cara

A seguir, algumas das características que definem a Trend Micro são:

Migração para a nuvem

Aplicações baseadas em nuvem

Cyber Risk Index, uma ferramenta de avaliação para sua preparação de cibersegurança

Por fim, se você deseja levar a cibersegurança e a segurança de servidor hospedado da sua pequena ou média empresa para o próximo nível, pode confiar com segurança na Trend Micro.

💲 Preços

Como resultado, a Trend Micro oferecerá preços personalizados com base nas necessidades do seu negócio se você desejar apenas a edição para servidores. Alternativamente, você pode assinar o pacote básico para dispositivos individuais por US$ 19.95/ano.

7. Intego — Recursos avançados de quarentena para servidores Mac

A Intego é uma solução antivírus especializada para sistemas Mac, embora agora também ofereça suporte a servidores Windows. Portanto, a Intego oferece uma gama completa de recursos antivírus padrão, incluindo proteção em tempo real, escaneamento de vírus para todos os tipos de arquivos e desempenho extremamente leve no Mac.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Intego US$ 29.99/ano 1. Proteção 24/7

2. Segurança nas compras online

3. Proteção avançada contra ameaças 30 dias 5 Sim Sim

👍 Prós Firewall integrado para sistemas Mac

Firewall integrado para sistemas Mac Escaneamento e monitoramento contínuos em segundo plano

Escaneamento e monitoramento contínuos em segundo plano Muitas otimizações específicas para Mac 👎 Contras VPN requer pagamento adicional

Intego Content Barrier para restrições parentais e de acesso a conteúdo

Intego Washing Machine para limpar e otimizar seu sistema

Intego VirusBarrier X9 para segurança de servidor dedicada

Intego NetBarrier X9 para segurança extensa de rede e nuvem

Sendo assim, se você tem um servidor ou sistema de rede dominado por Mac, considere a Intego como uma das soluções de antivírus para servidores mais confiáveis.

💲 Preços

Os pacotes individuais da Intego estão disponíveis para um, 3 e 5 PCs, variando de US$ 29.99/ano a US$ 79.99/ano. Porém, você também pode entrar em contato com a equipe de vendas da Intego para obter preços personalizados do Intego VirusBarrier X9 específico para servidores.

8. Avira — O antivírus gratuito mais confiável para servidores

Atualmente, o Avira é considerado há muito tempo por indivíduos e empresas conscientes do orçamento como uma das soluções antivírus gratuitas mais completas disponíveis. Portanto, como uma solução antivírus para servidores Windows ou Linux, o Avira não vai dececionar.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Avira US$ 26.99/ano 1. Bloqueador de Adware

2. Leve

3. Antiphishing 30 dias 5 Sim Sim

👍 Prós Escaneamento leve do sistema

Escaneamento leve do sistema Muitos recursos premium com o pacote básico

Muitos recursos premium com o pacote básico Várias ferramentas de segurança na web, incluindo para comércio eletrônico e bancos 👎 Contras Pode falhar contra ransomware avançado

Automação de rotinas e tarefas

Ferramentas de otimização do sistema

Detecção de vírus em tempo real por meio de escaneamento contínuo

Anti-phishing que bloqueia com sucesso mais de 8 milhões de tentativas de phishing a cada mês

Processo de reparo de arquivos em tempo real em caso de criptografia indesejada por ransomware

No geral, o Avast Antivirus Pro é um excelente software antivírus para servidores se você deseja proteger toda a sua rede sem gastar muito.

💲 Preços

Da versão gratuita, você pode atualizar para o Avira Antivirus Pro. Com US$ 29.99/ano, tem um preço mais baixo do que muitas das principais alternativas. Além disso, você também pode optar pelo Avira Prime para uma solução de segurança mais abrangente para seus servidores de negócios.

9. McAfee — Soluções de segurança completa para pontos de extremidade de servidores

McAfee, uma das soluções antivírus mais respeitáveis que você pode usar para proteger seu servidor de negócios ou de rede. Em primeiro lugar, a McAfee enfatiza fornecer proteção de privacidade excepcionalmente alta para que você possa manter sua identidade oculta, quando estiver online.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza McAfee US$ 29.99/ano 1. Limpeza de dados pessoais

2. Destruidor de arquivos

3. Congelamento de segurança 30 dias Ilimitado Sim Sim

👍 Prós Conectividade ilimitada de dispositivos

Conectividade ilimitada de dispositivos Suporte ao cliente rápido

Suporte ao cliente rápido Triturador de documentos e arquivos 👎 Contras Recursos adicionais são caros

Seu servidor e dispositivos conectados receberão um alerta de segurança em tempo real se tentarem visitar algum site de phishing ou golpe. Na verdade, a SE Labs, com sede no Reino Unido – uma empresa independente de avaliação de segurança de sistema – deu à McAfee sua classificação de segurança mais alta.

A McAfee também oferece uma solução antivírus abrangente apenas para servidores conhecida como McAfee Server Security Suite Advanced, que funciona perfeitamente com Amazon Web Services, Microsoft Azure e VMware.

A McAfee oferece excelente qualidade e confiabilidade com seu sistema antivírus de servidor e tem como objetivo proteger sua empresa de todas as ameaças conhecidas e até mesmo mais recentes.

💲 Preços

Por fim, uma das melhores coisas sobre a McAfee é a personalização que ela oferece. Ou seja, dependendo das necessidades do seu servidor, você pode escolher convenientemente seus recursos e optar pela opção com melhor relação custo-benefício.

Além do que, a equipe de vendas também pode providenciar preços personalizados se você preferir a opção apenas para servidores.

10. Kaspersky — Proteção de servidores com assistência na nuvem

A Kaspersky oferece uma das soluções de proteção contra ameaças mais completas para seu servidor de rede por meio de detecção proativa baseada em escaneamento contínuo em segundo plano. Além disso, a Kaspersky também neutraliza as ameaças imediatamente após a detecção.





Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza Kaspersky US$ 430/ano 1. Proteção contra malware

2. Proteção de criptografia

3. Detecção de acesso não autorizado 30 dias 15 Sim Sim

👍 Prós Escaneamento contínuo para buscar e isolar novas ameaças

Escaneamento contínuo para buscar e isolar novas ameaças Escolha quantos dispositivos deseja licenciar

Escolha quantos dispositivos deseja licenciar Segurança forte da rede Wi-Fi 👎 Contras Requer uma configuração de sistema elevada para funcionar suavemente

Além das soluções regulares para vários dispositivos, a Kaspersky também fornece um antivírus dedicado para servidores Windows que suporta implantação em grande escala. Dessa forma, o Kaspersky Security for Windows Server oferece proteção de servidor com assistência na nuvem para evitar a perda de dados.

No geral, a Kaspersky oferece algumas das soluções antivírus mais abrangentes para servidores, e você pode implantá-las em um ambiente privado, hospedado ou na nuvem.

💲 Preços

O pacote básico da Kaspersky custará US$ 39.99 pelo primeiro ano, podendo ser usado em um PC. Contudo, você também pode comprar a segurança de endpoint baseada em nuvem para seu servidor Windows por US$ 430.00, cobrindo até 10 desktops ou servidores de arquivos e até 20 dispositivos móveis.

Top 10 dos Melhores antivírus para servidores, comparados

Agora, vamos ver a tabela de comparação lado a lado dos melhores antivírus para servidores:



Software Plano mais barato Melhores características Teste grátis Máximo de dispositivos suportados Atualizações automáticas Auto-limpeza TotalAV US$ 29/ano 1. Proteção em tempo real

2. Bloqueador de anúncios

3. Monitoramento de violação de dados 30 dias 5 Sim Sim Norton Antivirus US$ 9.99/ano 1. Proteção contra ransomware

2. Conexão VPN

3. Monitoramento da Dark Web 7 dias 10 Sim Sim Avast Antivirus Pro US$ 39.99/ano 1. Verificação de segurança de Wi-Fi

2. Proteção contra espionagem de webcam

3. Segurança contra ransomware 30 dias 10 Sim Sim Nord Threat Protection US$ 80.73/2 anos 1. Proteção contra malware

2. Bloqueador de rastreador

3. Cortador de URL Não tem 6 Sim Sim Surfshark Antivirus US$ 47.88/ano 1. Ocultação de IP

2. Segurança do navegador

3. Disponibilidade de VPN 30 dias Ilimitado Sim Sim Trend Micro US$ 19.95/ano 1. Estrutura de nuvem híbrida

2. Proteção de rede

3. Detecção Estendida 30 dias 10 Sim Sim Intego US$ 29.99/ano 1. Proteção 24/7

2. Segurança nas compras online

3. Proteção avançada contra ameaças 30 dias 5 Sim Sim Avira US$ 26.99/ano 1. Bloqueador de Adware

2. Leve

3. Antiphishing 30 dias 5 Sim Sim McAfee US$ 29.99/ano 1. Limpeza de dados pessoais

2. Destruidor de arquivos

3. Congelamento de segurança 30 dias Ilimitado Sim Sim Kaspersky US$ 430/ano 1. Proteção contra malware

2. Proteção de criptografia

3. Detecção de acesso não autorizado 30 dias 15 Sim Sim

Os servidores precisam de um antivírus?

Às vezes, usuários regulares de sistemas de computadores ou gestores de empresas podem se perguntar se seus servidores precisam de um antivírus dedicado. Embora seja possível dispensar um, isso não é aconselhável.

Atualmente, a maioria dos sistemas de servidores modernos vem equipada com algum tipo de segurança, mas essas defesas embutidas não são infalíveis. Em outras palavras, hackers podem e exploram servidores sem proteção antivírus.

Contudo, na maioria dos casos, os servidores comprometidos não possuem as últimas atualizações de segurança, o que os deixa vulneráveis a ataques. Por exemplo, um bom programa antivírus pode ajudar a corrigir qualquer brecha de segurança em seu sistema e proteger seus dados contra comprometimentos.

Então, é sempre melhor prevenir do que remediar, por isso recomendamos a instalação de um programa antivírus em seu servidor. Logo, aqui estão algumas razões convincentes para fortalecer a segurança de sua rede com um bom software antivírus para servidor.

As violações de segurança são caras

Sobretudo, qualquer violação de segurança em seu sistema pode ser cara em termos de dinheiro e tempo. Eventualmente, você pode ter que pagar por danos, e terá que gastar tempo e recursos corrigindo o problema. Por vezes, pode haver casos em que o dano ou a perda de dados são irreversíveis. Além disso, a perda de dados confidenciais do cliente pode causar problemas legais.

Prevenção de perda de dados

Uma violação também pode resultar na perda de dados críticos para os negócios. Nesse sentido, a gama de dados impactados pode incluir dados do cliente, informações financeiras, leads de marketing e propriedade intelectual. E, no caso de um servidor, todos os nós conectados também podem perder seus dados, que podem não ser recuperáveis.

Proteção contra ransomware

Acima de tudo, ransomware é um tipo de malware que pode criptografar seus dados e exigir um resgate pela chave de descriptografia. Portanto, o ransomware torna quase impossível acessar seus dados valiosos. Porém, a maioria dos programas antivírus modernos inclui prevenção contra ransomware, que geralmente é muito mais robusta do que as ferramentas de segurança integradas do servidor.

Otimização do desempenho do sistema

A princípio, programas antivírus também podem ajudar a otimizar o desempenho do seu sistema. Isso ocorre porque eles podem remover malware e outros programas indesejados que podem desacelerar o sistema. Ou seja, um sistema lento continuará a desperdiçar recursos organizacionais, incluindo horas, largura de banda, eletricidade e poder de processamento.

Exposição de nós conectados

Em primeiro lugar, como os servidores estão geralmente conectados a vários nós ou clientes, uma violação de segurança em seu servidor também pode expor esses sistemas. Assim, muitos sistemas antivírus vêm com a função de “Sandbox” que detecta e isola uma ameaça de segurança antes que ela se espalhe para outros sistemas.

No geral, um antivírus especializado para seu servidor proporcionará uma proteção melhor do que um programa de propósito geral ou mecanismos de segurança integrados. Além disso, como os servidores geralmente são mais caros do que computadores comuns, o investimento valerá a pena a longo prazo.

Como configurar um antivírus para servidor

Em seguida, uma rápida visão geral de como você pode configurar o TotalAV, nossa escolha principal, para proteger seu servidor empresarial.

Passo 1 — Baixe o TotalAV

Antes de tudo, acesse o site do TotalAV para baixar o arquivo de instalação e autorize-o (permita que faça alterações em seu sistema) para instalação.

Passo 2 — Conclua o processo de instalação

Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação.

Passo 3 — Inicie sua primeira verificação

Por último, clique em ‘Iniciar Verificação’ assim que a instalação for concluída.

O que considerar ao escolher os melhores antivírus para servidores

Em primeiro lugar, considerando os riscos, é necessário ter cuidado ao escolher o melhor antivírus para o seu negócio. Ou seja, a decisão errada pode custar dinheiro e colocar em risco a segurança dos dados de seus clientes.

Em conclusão, listamos abaixo alguns dos fatores mais críticos que você deve considerar ao escolher o melhor antivírus para servidor.

Gama completa de proteção contra ameaças

Primeiramente, seu servidor pode ter que lidar com diferentes tipos de malware, incluindo vírus, ransomware e spyware. Portanto, para estar seguro, escolha um antivírus que possa proteger contra todas as ameaças.

Logo, o melhor antivírus para servidor também terá um firewall robusto para proteger seu sistema contra ataques externos.

Facilidade de gerenciamento

Definitivamente, nem todos os antivírus para servidores são fáceis de gerenciar. Ou seja, alguns são bastante técnicos, e você pode precisar da ajuda de um especialista para configurá-los e mantê-los em funcionamento. Em outras palavras, o melhor antivírus para servidor deve ser fácil de instalar e configurar.

Idealmente, também deve ter uma interface amigável que facilite o monitoramento do sistema e a realização de alterações quando necessário.

Desempenho

Antes de mais nada, o antivírus do seu servidor não deve desacelerar o sistema. Acima de tudo, deve ter um impacto mínimo no desempenho, oferecendo ao mesmo tempo proteção abrangente. Dessa forma, o melhor antivírus para servidor deve equilibrar segurança e desempenho.

Além disso, certifique-se de que seu sistema existente possa executar o antivírus e todos os recursos suavemente. Caso contrário, você pode ter que pagar por atualizações caras na configuração do sistema.

Frequência de atualização

Antecipadamente, o melhor provedor de antivírus para servidor deve sempre fornecer recursos de segurança e correções atualizadas para lidar com as últimas ameaças à segurança. Assim, deve ter um mecanismo de atualização robusto que possa baixar e instalar rapidamente novas definições à medida que ficam disponíveis.

Sobretudo, novas ameaças online estão surgindo diariamente, então atualizações automáticas e frequentes do sistema são essenciais para manter seu servidor seguro.

Suporte de implementação

Em primeiro lugar, você deve ser capaz de obter ajuda especializada quando precisar, seja configurando o sistema pela primeira vez ou lidando com um problema inesperado. Portanto, o melhor fornecedor de antivírus para servidor oferecerá suporte abrangente e contínuo, incluindo instalação, configuração e solução de problemas.

Custo-benefício

A princípio, o melhor antivírus para servidor deve oferecer excelente custo-benefício. Ou seja, deve ter todos os recursos necessários para manter seu servidor seguro sem quebrar sua conta. Claro, o preço não é o único fator que você deve considerar, mas é um dos principais, especialmente se você estiver com orçamento limitado e quiser um retorno sólido do investimento empresarial.

Em conclusão, uma avaliação cuidadosa desses fatores ajudará você a encontrar o melhor aplicativo antivírus para seu servidor.

Conclusão: Quais os melhores antivírus para servidores em 2024?

Assim como qualquer outro sistema de computação regular, seu servidor também é vulnerável a malware e outras ameaças online. Portanto, o melhor antivírus para servidor protege seu sistema e as redes conectadas contra ameaças emergentes de segurança.

Em conclusão, pesquisamos extensivamente e testamos vários softwares antivírus para servidor disponíveis em 2024. A lista a seguir resume nossas descobertas:

Por fim, o TotalAV lidera nossa lista como o melhor antivírus para proteção de servidor em 2024. De facto, oferece excelente proteção contra malware e possui uma ampla gama de recursos para manter seu servidor e rede seguros. Além de tudo, o TotalAV é fácil de usar, gerenciar e configurar, sendo uma escolha ideal para empresas de todos os tamanhos.

