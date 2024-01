Melhores Antivírus para Windows 10 e 11 | Top 10 Ferramentas Gratuitas e Pagas

Os Melhores Antivírus para Windows 10 e 11 em 2024: Resposta Rápida

Em nossos testes, descobrimos que o TotalAV é o melhor antivírus disponível na internet para o Windows 10 e 11, graças a recursos como proteção em tempo real, otimização do sistema, excelente compatibilidade, facilidade de uso e uma garantia de reembolso de 30 dias. Compare-o com esses outros principais antivírus:

Os 10 Melhores Antivírus para Windows 10 e 11: Revisados

Aqui, mergulhamos nos detalhes dos melhores antivírus para Windows 10 e 11. Dessa forma, incluímos discussões detalhadas sobre suas melhores características, preços, prós e contras para lhe dar uma melhor ideia do que essas ferramentas podem fazer por você. Preparado?

1. TotalAV — O melhor antivírus geral para o Windows 10 e 11, com proteção em tempo real

O TotalAV é um antivírus para Windows premiado, com mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo. Por isso uma solução digna de ocupar a primeira posição em nossa lista dos melhores. Seus relatórios de detecção de vírus de alta precisão e interface intuitiva fazem dele o pacote perfeito para todo usuário do Windows.

Além disso, uma das melhores características do TotalAV é sua verificação e proteção em tempo real, que bloqueia e remove vírus e malware assim que são detectados, seja em um novo arquivo em seu sistema ou em um site que você abriu.

A ação rápida do TotalAV garante que o vírus não tenha tempo de danificar qualquer parte do seu sistema ou roubar dados. Você pode optar por colocar o vírus em quarentena ou destruí-lo imediatamente.

Melhor proteção em tempo real na indústria

A Proteção em Tempo Real do TotalAV é respaldada por um intuitivo Escudo Web que protege seu dispositivo de sites, e-mails e anúncios suspeitos instantaneamente.

Veja como funciona: sempre que você clicar em um site suspeito, o TotalAV emitirá um aviso e perguntará se você ainda deseja continuar. Mesmo que você decida prosseguir, ele fará o melhor para evitar que vírus e malware entrem em seu sistema.

Além de tudo isso, você também tem outras três opções de verificação: Verificação Inteligente, Verificação Completa e Verificação Personalizada.

Dependendo de quanto tempo você tem, você pode optar por uma Verificação Inteligente para verificar rapidamente esconderijos comuns de vírus, como novos downloads ou e-mails, ou uma verificação completa para procurar vírus que possam ter passado pelas duas primeiras verificações. Se você desconfia de alguma pasta, use a Verificação Personalizada para obter os resultados mais rápidos.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$29/ano Windows, Mac, iOS e Android 6 dispositivos — Plano Total Security Não 30 dias

👍 Prós Atendimento ao cliente 24/7

Atendimento ao cliente 24/7 Leve em recursos do sistema

Leve em recursos do sistema Garantia de reembolso de 30 dias

Garantia de reembolso de 30 dias Proteção excecional contra malware e ransomware

Proteção excecional contra malware e ransomware Vem com um gerenciador de privacidade para controlar cookies

Vem com um gerenciador de privacidade para controlar cookies Útil ferramenta de rastreamento de sites em tempo real 👎 Contras Sem backup na nuvem para PC

Sem backup na nuvem para PC Não inclui controle parental

💲 Preços

O plano Antivírus Pro do TotalAV, por apenas US$29 no primeiro ano, é um pacote com preço razoável que oferece recursos suficientes para uma família pequena. Ele cobrirá 3 dispositivos e inclui proteção em tempo real e ‘Alerta de Arquivo Raro’.

No entanto, se você também deseja uma VPN e mais recursos de segurança, escolha o plano Antivírus + Internet Security.

Embora os custos de renovação sejam altos, o TotalAV tem muito a oferecer, liderou nossa pesquisa por uma série de motivos. Além disso, há uma garantia de reembolso de 30 dias em vigor. Experimente sem riscos hoje.

2. Norton — Antivírus de qualidade com a maior garantia de reembolso em 60 Dias

O Norton é um antivírus poderoso com uma tradição na taxa mais alta de detecção de ameaças e solução oportuna em dispositivos Windows.

Assim como a maioria das outras soluções antivírus confiáveis, ele oferece uma variedade de verificações, incluindo Verificação Rápida, Verificação Inteligente, Verificação Completa e Verificação Personalizada. Além disso, o que o diferencia das outras ferramentas é o recurso especial ‘Norton Insights’ que marca arquivos suspeitos para verificações personalizadas.

Esse recurso economizará muito tempo. Em vez de escanear todo o sistema sem rumo, você poderá simplesmente executar verificações personalizadas nas partes mais suspeitas do seu dispositivo.

Para manter seus documentos importantes seguros contra malware, o Norton oferece armazenamento seguro na nuvem. Embora o limite de armazenamento dependa do seu plano, é bastante generoso e fácil de acessar, independentemente do dispositivo em que você estiver.

Com o recurso de backup na nuvem, você pode ter a certeza de que seus dados confidenciais permanecerão intactos, mesmo se houver uma infiltração de vírus.

Além disso, uma das ofertas mais impressionantes do Norton é o ‘Dark Web Alerts’ (Alertas da Dark Web). Digamos que um vírus se infiltrou em seu sistema, e o Norton o removeu a tempo, como você descobre se algum de seus dados foi comprometido?

O recurso de monitoramento da dark web o notificará se algum de seus dados pessoais (credenciais bancárias, e-mails, logins de contas sociais, etc.) vazou na dark web, para que você possa tomar medidas oportunas para recuperá-los.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$19,99/ano Windows, Mac, iOS e Android 5 dispositivos — Deluxe Plan 7 dias de teste grátis 60 dias

👍 Prós Excelente controle parental

Excelente controle parental Possui uma VPN segura e rápida

Possui uma VPN segura e rápida Vem com proteção em tempo real contra malware

Vem com proteção em tempo real contra malware Oferece a Promessa de Proteção de 100% contra Vírus

Oferece a Promessa de Proteção de 100% contra Vírus O gerenciador de senhas possui recursos como reconhecimento facial 👎 Contras Escaneamento inicial lento

Escaneamento inicial lento Sobrecarrega os recursos do sistema

💲 Preços

O Norton começa por apenas US$19,99 no primeiro ano (renova a US$59,99/ano). Este é o plano Antivirus Plus, que inclui um gerenciador de senhas, promessa de proteção contra vírus, backup na nuvem para PC de 2GB e muito mais.

Com os planos premium, você pode cobrir até 5 dispositivos e desbloquear recursos de controle parental, uma VPN e recursos como monitoramento da dark web e ‘SafeCam’. Recomendamos o plano Select + LifeLock, que custa US$99,99 no primeiro ano ou US$9,99 no primeiro mês.

Com um teste de 7 dias e uma garantia de reembolso de 60 dias, você pode verificar se o Norton é adequado para você e obter um reembolso total se não gostar.

3. Nord Threat Protection — A melhor combinação de antivírus e VPN sem aumentos na renovação

Você sabia que o NordVPN não é apenas altamente respeitado por seu serviço de VPN, mas também por suas capacidades antivírus?

Não é possível obter o recurso de Proteção contra Ameaças da Nord sem também utilizar seu serviço de VPN. No entanto, com Nord Threat Protection, a combinação de sua VPN e Antivírus, pode proteger efetivamente seu dispositivo Windows 10 e 11 contra uma variedade de ameaças digitais, incluindo as mais avançadas.

As características de segurança do Nord permitem que você navegue na internet com confiança. Além disso, sua VPN permite que você altere sua localização virtual para melhorar o ping e acessar melhores ofertas online. O recurso de Proteção contra Ameaças do Nord bloqueará o acesso a sites maliciosos, mas se você optar por visitá-los de qualquer maneira, o Adblock integrado proporcionará uma experiência suave e sem anúncios.

Além de seus outros recursos de segurança, o Nord também oferece um redutor de URL para proteger seu dispositivo contra rastreamento. Este recurso encurta URLs para remover quaisquer parâmetros de rastreamento que contenham informações sobre os sites que você visita.

Em suma, à medida que você passa mais tempo online, deixa para trás mais pegadas digitais que podem ser usadas por empresas de rastreamento e hackers para localizá-lo. No entanto, o redutor de URL da Nord pode prevenir isso.

Além disso, inclui um bloqueador de rastreadores, projetado para evitar que terceiros rastreiem suas atividades online e coletem dados sobre seu dispositivo e hábitos de navegação.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$4,19/Mês Windows, Mac, Android, iOS 6 Dispositivos Não 30 dias

👍 Prós Excelente proteção contra malware e antivírus

Excelente proteção contra malware e antivírus Vem com um bloqueador de anúncios integrado

Vem com um bloqueador de anúncios integrado Excelente suporte ao cliente

Excelente suporte ao cliente Funciona com Windows 10 e 11, macOS, Linux, Chrome, Firefox e Edge

Funciona com Windows 10 e 11, macOS, Linux, Chrome, Firefox e Edge Escaneia arquivos suspeitos durante o download

Escaneia arquivos suspeitos durante o download Conhecido por excelente velocidade e desempenho 👎 Contras Pode ser caro para alguns

💲 Preços

Se você procura a melhor relação custo-benefício, o plano de 2 anos do Nord é uma ótima opção. Entre os planos disponíveis, o plano Standard oferece especialmente bom valor, começando por apenas US$4,19 por mês. Ele inclui um serviço VPN de alta qualidade, proteção contra malware e um bloqueador de anúncios.

Para ainda mais recursos de segurança, considere a atualização para o plano Complete do Nord. Além dos recursos do plano Standard, ele também oferece um scanner de violações de dados, um gerenciador de senhas multiplataforma e cerca de 1 TB de armazenamento na nuvem. A melhor parte é que não há aumentos nos preços de renovação.

4. Surfshark — Programa de antivírus leve e líder com proteção contra roubo de identidade

O Surfshark é uma opção sólida, especialmente ao procurar um pacote combinado com proteção VPN. Com proteção em tempo real e um dos melhores serviços VPN, seu dispositivo estará protegido mesmo contra as ameaças digitais mais avançadas.

Uma das características mais reconhecidas do Surfshark é a Verificação Personalizada altamente flexível que permite selecionar uma pasta inteira de uma vez ou arrastar manualmente arquivos suspeitos individualmente para estreitar o radar de busca e neutralizar ameaças mais rapidamente.

Além disso, você também tem a Verificação Rápida básica e a Verificação Completa, como em qualquer outra solução antivírus. Procure seletivamente nas áreas mais vulneráveis, como e-mails suspeitos e novos downloads, ou faça uma verificação completa em todo o sistema — a escolha é sua.

Durante nossos testes, constatamos que as verificações demoram um pouco mais para serem concluídas. Por exemplo, a Verificação Completa leva cerca de 25 a 30 minutos, mas, do lado positivo, ela consegue identificar as ameaças. Portanto, mesmo que você precise dedicar um pouco mais de tempo à verificação, a segurança do seu dispositivo permanece inalterada o tempo todo.

E tem mais: o Surfshark pode escanear até 5 dispositivos ao mesmo tempo. Seja Windows 10 e 11, Android ou iOS, a compatibilidade do antivírus com vários dispositivos e o serviço de verificação simultânea do Surfshark o tornam uma ferramenta perfeita para famílias grandes e um dos melhores softwares antivírus no Reino Unido.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$2,05/Mês — Plano de 2 anos Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos Verificação grátis 30 Dias

👍 Prós Excelentes funções de VPN

Excelentes funções de VPN Oferece proteção em tempo real

Oferece proteção em tempo real Leve em recursos do sistema

Leve em recursos do sistema Alertas de exposição de dados privados

Alertas de exposição de dados privados Atividade na internet é mantida anônima

Atividade na internet é mantida anônima Conexões de vários saltos estão disponíveis 👎 Contras Atendimento ao cliente lento

Atendimento ao cliente lento Verificação de identidade não está disponível em todos os países

💲 Preços

Por apenas US$2,05 por mês, o plano de 24 + 2 meses grátis do Surfshark é uma pechincha. Obter os recursos de segurança mais robustos e uma VPN por esse preço é um verdadeiro negócio — e, além disso, não há aumentos nos preços de renovação.

A melhor parte é que o Surfshark não reserva seus recursos premium para um plano caro — todos os planos incluem tudo o que o provedor tem a oferecer.

Adquira o Surfshark hoje e experimente por um período completo de 30 dias sem se preocupar em perder dinheiro. Se você não gostar, obtenha um reembolso total.

5. Avast — O Melhor Antivírus Gratuito para Windows 10 e 11

O Avast é um dos maiores nomes na indústria de antivírus e se destaca com seu plano gratuito generoso e recursos ricos.

Enquanto outros antivírus oferecem apenas verificações rápidas, verificações completas e verificações personalizadas, o Avast vai além com algumas ferramentas extras:

Verificação Alvo — Verifica apenas um arquivo específico que parece suspeito

— Verifica apenas um arquivo específico que parece suspeito Verificação no Tempo de Inicialização — Procura por malware que é ativado apenas durante a inicialização do sistema

— Procura por malware que é ativado apenas durante a inicialização do sistema Inspetor de Rede — Escaneia sua rede e provedor de rede em busca de ameaças

Com verificações tão detalhadas, com este antivírus, não há como o malware se infiltrar em seu sistema Windows 10 e 11 sem ser detectado.

Além das verificações, o recurso mais destacado do Avast é seu poderoso firewall — disponível tanto para usuários gratuitos quanto pagos — que permite bloquear conexões para aplicativos específicos que você considera suspeitos.

Os usuários pagos têm acesso a recursos ainda mais avançados, como identificação de portas abertas e ataques de ARP spoofing, permitindo que ocultem seus dados confidenciais de outras redes.

Além disso, o Avast é um campeão na proteção contra ransomware. Embora este recurso esteja disponível apenas em seus planos premium, uma vez ativado o ‘Ransomware Shield’, ele não permitirá que nenhum aplicativo não autorizado acesse seus dados sensíveis.

Por fim, o Avast fornecerá atualizações de segurança detalhadas a cada 30 dias para tranquilizar sua mente e também escaneará dispositivos externos, como CDs, DVDs e USBs.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta R$0 Windows, Mac, iOS e Android 10 dispositivos — Plano Premium Security Teste grátis 30 dias

👍 Prós Suporte ao cliente 24/7

Suporte ao cliente 24/7 Fácil de instalar e usar

Fácil de instalar e usar Possui um bloqueador de anúncios integrado

Possui um bloqueador de anúncios integrado Oferece um plano totalmente gratuito

Oferece um plano totalmente gratuito Numerosos recursos de segurança adicionais

Numerosos recursos de segurança adicionais Um software popular com milhões de avaliações positivas 👎 Contras Verificação lenta no tempo de inicialização

Verificação lenta no tempo de inicialização Proteção completa para o Windows cara

💲 Preços

Como um serviço gratuito, o Avast One Essential se vende sozinho. Apesar de ser gratuito, ele vem com uma variedade de recursos, incluindo um firewall avançado, alertas de vazamento de dados, proteção contra ransomware e muito mais.

Não seria errado dizer que o Avast One Essential é uma concorrência forte para alguns dos serviços premium disponíveis, especialmente no que diz respeito à cobertura para um único dispositivo.

O Avast também oferece uma VPN, que você obterá com um de seus planos premium. No geral, gostamos mais do plano Premium Security. Custa apenas US$3,33 por mês e cobre 10 dispositivos — perfeito para toda a sua família.

Com uma garantia de reembolso de 30 dias, você pode experimentar o Avast Premium Security sem qualquer risco de perder dinheiro. Se você não gostar, obtenha um reembolso total. Sem complicações.

6. TrendMicro — Um antivírus gratuito para detecção de malware em todos os dispositivos na sua rede doméstica

O TrendMicro oferece um serviço gratuito de antivírus chamado HouseCall. Se há alguma ferramenta que pode proteger seu sistema contra vírus e malware sem danificar seus arquivos no processo, é a TrendMicro.

Seu recurso marcante, ‘Folder Shield’, permite que você selecione arquivos importantes, pastas e imagens que você deseja preservar, não importa o quê. Uma vez que o escudo está ativado, nenhum programa não autorizado pode fazer alterações nos seus arquivos protegidos selecionados.

O escudo também se estende a arquivos no seu Google Drive, Dropbox e USB — e você pode adicionar quantos arquivos importantes desejar. Dessa forma, mesmo que ocorra um ataque de vírus, seus arquivos serão seguramente isolados até que o TrendMicro encontre uma maneira de remover o vírus, o que significa que você não perderá nenhum arquivo no processo.

Uma das adições empolgantes à lista de recursos do TrendMicro é a ‘Proteção no Mundo Real’. Enquanto os antivírus tradicionais reconhecem uma ameaça apenas depois que ela entra no seu dispositivo, o TrendMicro reconhecerá e bloqueará a ameaça em sua origem.

Você sabia que um vírus, mesmo depois de removido de um dispositivo, ainda pode prejudicar temporariamente seu desempenho e danificar alguns ativos? Por isso, a Proteção no Mundo Real, removendo uma ameaça em sua origem, economiza muito tempo, problemas e angústia emocional.

A única desvantagem de usar o TrendMicro é que ela não oferece verificações simultâneas. No entanto, ela compensa isso com verificações mais rápidas em comparação com a média do setor.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta R$0 Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado Plano grátis Não

👍 Prós Oferece um plano básico gratuito

Oferece um plano básico gratuito Detecção eficiente a nível de URL

Detecção eficiente a nível de URL Operações e banco de dados baseados em nuvem

Operações e banco de dados baseados em nuvem Pode ser executado em um número ilimitado de dispositivos

Pode ser executado em um número ilimitado de dispositivos Extensão de navegador multifuncional 👎 Contras Às vezes sobrecarrega o sistema

Às vezes sobrecarrega o sistema Apenas algumas opções de licenciamento

💲 Preços

O HouseCall é um produto totalmente gratuito do TrendMicro e oferece muitos recursos para um serviço gratuito. Embora cubra apenas um único dispositivo Windows ou Mac, você poderá desfrutar de recursos como relatórios de ameaças e opções de verificação personalizada.

Se você também deseja aprendizado avançado de IA e proteção contra scams na internet e por e-mail, inscreva-se no plano Windows mais acessível do TrendMicro — o plano Antivirus+ Security, por apenas US$19,95 no primeiro ano.

Para cobertura de até 5 dispositivos, obtenha o plano Maximum Security ou o plano Premium Security.

Coloque o TrendMicro à prova sem riscos com um teste gratuito de 30 dias. Sem risco. Sem complicações.

7. Intego — antivírus popular com soluções especializadas para Windows e Mac

Embora o Intego seja reconhecido como um dos melhores antivírus para Mac, seu serviço de segurança para Windows também é bastante elogiável.

Uma de nossas características favoritas do Intego é que ela automaticamente isola arquivos suspeitos e envia uma notificação sobre eles.

Como uma das melhores ferramentas de remoção de spyware, o Intego oferece uma seção separada de Quarentena, onde você obterá todos os detalhes sobre o arquivo (nome e localização) e o nome da ameaça. A partir daí, você pode optar por excluir o arquivo em quarentena ou restaurá-lo caso seja um falso positivo.

Isso impede que o arquivo suspeito infete outros arquivos importantes com o mesmo vírus até que o problema seja resolvido. Caso seja um falso positivo, você pode excluir o arquivo das verificações futuras para economizar tempo.

O recurso ‘Prevention Engine’ da Intego utiliza tecnologia de análise de comportamento para detectar e prevenir ataques de dia zero a partir de ameaças desconhecidas que são extremamente difíceis de capturar em verificações padrão.

Dessa forma, mesmo se a segurança do seu sistema for comprometida por uma ameaça que ainda não foi descoberta, o Intego pode pelo menos evitá-la ou isolá-la até que uma solução seja encontrada.

Assim como a TrendMicro, o Intego também tem durações de verificação longas, que podem durar até 3 horas ou mais. Mas não há como negar que é uma solução antivírus abrangente para quem procura uma ferramenta acessível, confiável e fácil de usar, especialmente para dispositivos macOS.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$19.99/Ano Windows, Mac 5 Dispositivos 30 dias de teste grátis 30 Dias

👍 Prós Excelente proteção em tempo real

Excelente proteção em tempo real A melhor solução para usuários do ecossistema Apple

A melhor solução para usuários do ecossistema Apple Vem com um firewall integrado

Vem com um firewall integrado VPN baseada na Private Internet Access

VPN baseada na Private Internet Access Controles parentais avançados 👎 Contras A VPN deve ser adquirida separadamente

A VPN deve ser adquirida separadamente Pode ser cara para alguns usuários

💲 Preços

Como o Intego tem duas soluções completamente diferentes para seus usuários de Windows e Mac, os preços também são diferentes.

O plano mais acessível para um usuário de Mac é o plano Mac Internet Security X9, custando apenas US$19,99/ano. No entanto, se você também deseja controles parentais e melhor desempenho do sistema, atualize seu plano para o Mac Premium Bundle.

Curiosamente, o Intego não estende seus serviços para vários dispositivos Mac em um único plano. Dito isso, os usuários do Windows podem cobrir até 5 dispositivos simultaneamente se escolherem o plano Family ou Extended, a US$39,99/ano e US$79,98/ano, respectivamente.

Você pode experimentar o Intego sem riscos, graças à sua combinação de teste gratuito de 30 dias + garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Não gostou? Peça um reembolso total.

8. Avira — Um Antivírus Gratuito para Windows 10 e 11 com um Limpador Especial para Spyware e Malware

O Avira tem mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo que elogiam sua interface simples, recursos de segurança poderosos e, mais importante, sua versão gratuita generosa.

Enquanto a maioria dos antivírus protege apenas o sistema contra sites potencialmente perigosos, o Avira vai além e também verifica seus emails.

Graças a esse recurso, se você receber um email malicioso ou mesmo se um amigo enviar acidentalmente um email infectado por vírus, você será notificado e protegido antes que qualquer dano possa ocorrer.

Além das verificações rápidas, completas e personalizadas básicas, o Avira oferece um recurso exclusivo chamado ‘Gerenciamento de Verificações’.

Aqui, você pode verificar o registro de todas as suas verificações anteriores e identificar as fontes comuns de ataques ou as áreas mais vulneráveis do seu sistema.

Além de tudo isso, o Avira se mostrou consistentemente como um dos melhores antivírus para combater ransomware — um software perigoso que sequestra seus dados confidenciais e exige resgate para liberá-los.

Com o Avira atualizando constantemente seu banco de dados de vírus e scanners intuitivos, qualquer ransomware em seu sistema será detectado e isolado antes mesmo de poder dar seu primeiro passo.

Embora cada plano do Avira venha com proteção de firewall, infelizmente, não é uma camada extra de segurança. Tudo o que faz é simplesmente permitir que você gerencie o firewall do Windows.

Mesmo assim, esse recurso é bastante útil, considerando que a interface do Avira é muito mais simples do que a guia de segurança do Windows. Você pode facilmente ativar/desativar ou alterar as configurações do firewall sem ter que passar por várias etapas e guias.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$0 Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos Plano e teste grátis 60 dias

👍 Prós Fácil de instalar

Fácil de instalar Várias verificações personalizáveis

Várias verificações personalizáveis Menos carga nos recursos do sistema

Menos carga nos recursos do sistema Baseado em tecnologia de nuvem

Baseado em tecnologia de nuvem Capacidade de colocar em lista negra unidades USB específicas 👎 Contras Menos disparidade entre planos gratuitos e pagos

Menos disparidade entre planos gratuitos e pagos Sem proteção web no plano gratuito

💲 Preços

Sem gastar um centavo, você terá uma VPN de 500MB/mês e um ‘Update Scanner’, graças ao plano gratuito do antivírus Avira.

Para mais recursos, como alertas em tempo real de violações de dados e limpeza e atualizações automáticas, faça upgrade para o Avira Antivirus Pro. Isso custará apenas US$26,99 no primeiro ano (renova a US$44,99/ano).

Você pode experimentar o Avira por 60 dias completos sem correr riscos financeiros, e se não gostar, devolva e obtenha um reembolso total.

9. McAfee — Antivírus para Windows com Assistência de Especialistas Internos

O McAfee é uma das soluções antivírus mais experientes disponíveis atualmente. Com mais de 30 anos de experiência, o McAfee foi projetado para proteger seu dispositivo contra ransomware, vírus, crypto-jacking e outras ameaças digitais comuns.

Sua poderosa funcionalidade de firewall oferecerá controle total sobre seus dispositivos — incluindo o bloqueio de sites ou endereços IP que parecem suspeitos para você.

O firewall robusto do McAfee é ainda mais fortalecido por seu recurso ‘Net Guard’, que permite que você verifique os dispositivos que tentaram se conectar ao seu.

Se alguém suspeito — um estranho ou conhecido — tentar invadir seu dispositivo, o McAfee o notificará imediatamente para que você possa tomar as medidas necessárias.

A segurança do dispositivo e a proteção de dados pessoais são de alta qualidade com o McAfee. Com uma VPN, um gerenciador de senhas e um triturador de arquivos, ela garantirá que nenhum vírus ou malware possa vazar seus dados pessoais.

Busque uma Pontuação de Proteção o mais próxima possível de 1.000

Além disso, você também recebe uma ‘Pontuação de Proteção’ em tempo real do seu dispositivo com base nas ferramentas de segurança que você utiliza. Essa pontuação representa o quão seguro (ou vulnerável) você está, ajudando-o a reforçar a segurança enquanto há tempo.

As funções do McAfee não se limitam apenas à proteção contra ameaças. Ela também ajuda a manter seu dispositivo em ótimo estado com seu recurso ‘QuickClean’.

Ademais, limpe pastas de lixo, arquivos temporários e cookies para economizar espaço valioso no disco rígido e aumentar a velocidade do seu sistema.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$19,99/Ano Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado — Plano Family Premium Teste grátis de 30 dias 30 dias

👍 Prós Oferece um teste gratuito de 30 dias

Oferece um teste gratuito de 30 dias Verificações agendadas personalizáveis

Verificações agendadas personalizáveis Software avaliado como fácil de usar e amigável

Software avaliado como fácil de usar e amigável Não sobrecarrega os recursos do sistema

Não sobrecarrega os recursos do sistema Oferece armazenamento criptografado e um gerenciador de senhas

Oferece armazenamento criptografado e um gerenciador de senhas Um dos melhores softwares antivírus para Android

Um dos melhores softwares antivírus para Android Vem com controle parental — Safe Family 👎 Contras Recurso de impulso de aplicativo ineficaz

Recurso de impulso de aplicativo ineficaz Não recomendado para iOS

💲 Preços

Por apenas US$19,99 no primeiro ano (renova a US$64,99/ano), o plano McAfee Antivirus Plus oferece cobertura para até 10 dispositivos — uma pechincha, não é mesmo?

Se você deseja recursos de segurança premium, como monitoramento de identidade e ‘Security Freeze’ — sem mencionar a cobertura para dispositivos ilimitados também — atualize seu plano para o Premium. Custa apenas US$44,99 no primeiro ano.

Além disso, o McAfee oferece tanto um teste gratuito de 30 dias quanto uma garantia de reembolso pelo mesmo número de dias. Experimente sem riscos e cancele se não gostar, sem perder nenhum dinheiro.

10. Kaspersky — A melhor proteção contra ameaças online e remoção de vírus para pequenas, médias e grandes empresas

O antivírus Kaspersky conta com uma base de usuários de mais de 400 milhões de pessoas, graças às suas opções de verificação rápida e design leve.

Juntamente com as opções básicas de verificação — rápida, completa e personalizada, o Kaspersky também oferece:

Verificações de unidades removíveis para dispositivos externos como USBs e discos rígidos

Verificações de vulnerabilidade para detectar qual parte do seu dispositivo está mais vulnerável em um determinado momento

Verificações em segundo plano para investigar a memória do sistema, setores de inicialização do disco e objetos de inicialização

Infelizmente, as verificações em segundo plano fazem parte da verificação de vulnerabilidade e não podem ser iniciadas independentemente. No entanto, como a verificação de vulnerabilidade investiga apenas áreas vulneráveis, você não terá que esperar muito para que a verificação em segundo plano seja iniciada.

Uma de nossas características favoritas do Kaspersky é o ‘Disco de Resgate’, que ajuda a restaurar sistemas que não conseguem iniciar devido a malware. Portanto, se você tiver uma reunião importante ou uma tarefa para realizar, o Kaspersky impedirá que o malware o atrase.

Testes e proteção adicional

Vale ressaltar que os testes recentes do Kaspersky no outono de 2023 por grandes laboratórios de teste como AV-Test e AV-Comparatives mostraram que ele é 100% eficiente na captura e remediação de malware de dia zero e malware generalizado, sem falsos negativos.

Portanto, é evidente que nenhum malware pode escapar das redes de segurança e sabotar seu dispositivo. Além disso, como não relata falsos positivos, você não terá que perder tempo investigando arquivos inofensivos.

Para uma proteção adicional, o Kaspersky também fornece um firewall bidirecional com detecção de solicitações de rede tanto de entrada quanto de saída, para que não haja vulnerabilidades deixadas para hackers invadirem.



Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta US$16,99/Ano Windows, Mac, iOS e Android 20 Dispositivos — Plano Premium Não 30 dias

👍 Prós Possui teclado virtual

Possui teclado virtual Mais acessível do que outros

Mais acessível do que outros Relatórios detalhados de verificação de spyware

Relatórios detalhados de verificação de spyware Vem com proteção para webcam

Vem com proteção para webcam Excelente recurso de detecção de exploits

Excelente recurso de detecção de exploits Atualizações regulares de banco de dados e software 👎 Contras Sem controles parentais

Sem controles parentais A política de privacidade não é clara

💲 Preços

Por apenas US$16,99 no primeiro ano (renova a US$56,99/ano), o plano Kaspersky Standard é uma das soluções antivírus mais acessíveis para fornecer proteção para vários dispositivos — três, neste caso.

No entanto, você pode cobrir 20 dispositivos com o plano Premium do Kaspersky. O que é ainda mais impressionante é que custará apenas US$42,99 no primeiro ano (US$19,99 para 3 dispositivos), e os custos de renovação não são excessivamente altos.

Além disso, ele também vem com recursos adicionais, como um verificador de vazamento de dados, suporte remoto de TI 24/7 e uma verificação especializada de saúde do PC.

Graças à garantia de reembolso de 30 dias, você pode descobrir se o Kaspersky atende às suas necessidades sem perder um centavo.

Os Melhores Antivírus para Windows 10 e 11 Comparados

Se você está com pouco tempo, aqui está uma visão resumida de todas as principais diferenças entre os melhores antivírus para o Windows 10 e 11, na forma de uma tabela concisa e fácil de ler:



Antivírus para Windows Valor Inicial Compatibilidades Máx de dispositivos suportados Teste/Plano Grátis Garantia do seu dinheiro de volta TotalAV US$29/Ano Windows, Mac, iOS e Android 6 Dispositivos Não 30 dias Norton US$19,99/Ano Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos — Plano Deluxe 7 dias de teste grátis 60 dias Nord Threat Protection US$4,19/Mês Windows, Mac, Android, iOS 6 Dispositivos Não 30 dias Surfshark US$2,05/Mês — Plano de 2 anos Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos Verificação grátis 30 dias Avast US$0 Windows, Mac, Android, iOS 10 Dispositivos — Plano Premium Security Plano grátis — Avast One Essential 30 dias TrendMicro US$0 Windows, Mac, Android, and iOS Ilimitado Plano grátis Não Intego US$19,99/Ano Mac, Windows 5 Dispositivos 30 dias de teste grátis 30 dias Avira US$0 Windows, Mac, Android, iOS 5 Dispositivos Plano e teste grátis 60 dias McAfee US$19,99/Anos Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado — Plano Family Premium 30 dias de teste grátis 30 dias Kaspersky US$16,99/Ano Windows, Mac, Android, iOS 20 Dispositivos — Plano Premium Não 30 dias

Por que você precisa de um antivírus para Windows em 2024

Ataques de vírus não são brincadeira. Aqui estão quatro razões pelas quais você precisa de um antivírus e como isso beneficiará seu dispositivo:

Melhor Desempenho do PC Windows 10 e 11

Se o seu PC estiver sob ataque de vírus, isso será evidente em seu desempenho. Por isso seu dispositivo ficará drasticamente mais lento a ponto de a tela congelar frequentemente.

Crashes do sistema se tornarão um problema diário, e muitos arquivos serão excluídos ou danificados acidentalmente. Assim, sem um antivírus, seu dispositivo ficará em ruínas após um ataque de vírus.

Proteção de Dados Pessoais

Vírus não danificam apenas seu dispositivo. Seu objetivo maior é roubar suas informações pessoais, como nome, detalhes de contato, IDs governamentais, detalhes bancários, etc.

Dessa forma, muitas vezes, eles invadem seu e-mail ou outras contas de mídia social e assumem completo controle sobre elas para conduzir seus negócios ilegais.

Uma vez que ganham acesso ao seu dispositivo, há pouco que você pode fazer para reverter os danos. Portanto, é melhor prevenir do que remediar e instalar um antivírus imediatamente.

Proteção contra Spyware

Nossos PCs têm acesso à parte mais confidencial de nossas vidas. Seja o histórico de pesquisa pessoal, um documento de trabalho confidencial que não pode ser comprometido, ou seus registros financeiros, esses são detalhes que você não quer que ninguém veja, especialmente hackers.

Mas sem um antivírus, um terceiro malicioso não levará muito tempo para instalar spyware em seu dispositivo e registrar tudo o que você faz. Tudo o que você digita ou vê na tela imediatamente será enviado a eles, deixando você sem privacidade.

Transmissão Mínima de Vírus

Mesmo que você não esteja preocupado com seu próprio dispositivo, certamente não quer ser conhecido como a pessoa que é responsável por transmitir vírus para outros dispositivos.

Seja por meio de seus e-mails ou dispositivos USB compartilhados, se você não quiser assumir a responsabilidade de danificar os dispositivos de seus amigos, familiares ou colegas de trabalho, obtenha um antivírus o mais rápido possível.

Antivírus gratuitos VS antivírus pagos

Serviços como TotalAV, Avira e Avast oferecem soluções de antivírus totalmente gratuitas. Você obtém todos os recursos básicos, como verificações de vírus em tempo real e proteção contra vários tipos de ameaças à segurança, como ransomware, malware, spyware, etc.

Além disso, esses softwares são leves, fáceis de configurar e compatíveis com vários tipos de dispositivos — no entanto, apesar de todos esses benefícios, as soluções de antivírus pagas sempre terão vantagem sobre as grátis.

Por exemplo, serviços como Norton e McAfee oferecem recursos adicionais como um destruidor de arquivos, proteção de webcam, uma VPN e uma pontuação de proteção para segurança premium.

Ademais, com planos pagos, você obtém várias conexões simultâneas, enquanto os planos gratuitos geralmente cobrem apenas 1-2 dispositivos simultaneamente — e todos vêm com garantias de devolução de dinheiro sólidas e prolongadas, para que você possa experimentá-los sem riscos.

Fatores a Considerar ao Escolher o Melhor Antivírus para o Windows 10 e 11

Você deve ter uma lista de recursos essenciais antes de escolher um antivírus. Aqui está uma lista de quatro coisas que você precisa procurar em todo software antivírus:

Proteção contra Malware

Os hackers estão desenvolvendo novas estratégias de ataque todos os dias. Portanto, você precisa de um antivírus que possa acompanhar a proteção e a imunização no mesmo ritmo.

A detecção e a remediação básicas de vírus não são suficientes. O serviço que você escolher deve proteger seu dispositivo contra todos os tipos de ameaças, incluindo malware, ransomware, spyware e trojans.

Ele também deve cobrir todos os pontos de invasão, como e-mails, pop-ups de anúncios, sites suspeitos e unidades USB. Apenas um escudo de segurança abrangente pode fornecer a proteção que seu dispositivo merece.

Compatibilidade de dispositivos

Mesmo que sua preocupação principal no momento seja proteger seu dispositivo Windows, você precisará de proteção para outros dispositivos, como Androids ou iOS no futuro.

Se você não quiser passar pelo trabalho de encontrar outro serviço que atenda a esses sistemas operacionais, escolha um antivírus com compatibilidade com vários dispositivos.

Por exemplo, o TotalAV, embora seja um excelente antivírus para Windows, também é compatível com Android, Mac e iOS. Portanto, mesmo se o seu dispositivo mudar, seu antivírus pode permanecer o mesmo.

Preços e Planos

A proteção antivírus é necessária, mas não deve pesar no seu bolso. Para tornar a proteção digital acessível, selecionamos softwares com vários planos, que vão desde acessíveis até premium. Não importa quais sejam suas necessidades e limitações, você certamente encontrará um software que se adeque a elas.

Se você ainda não está pronto para investir, ferramentas como TotalAV, Avira e Avast oferecem planos gratuitos, enquanto McAfee e Norton têm testes gratuitos. Dessa forma há muitas opções acessíveis para todos.

Suporte ao Cliente

Configurar sua própria ferramenta antivírus, ativar a proteção em tempo real e realizar verificações podem parecer um pouco técnicos para alguns. É por isso que escolhemos apenas ferramentas com um processo de instalação e configuração amigável para iniciantes.

Além disso, sempre procure ferramentas que ofereçam suporte ao cliente. Seja por e-mail, telefone ou chat ao vivo, você sempre deve ter a equipe ao seu alcance.

Como começar a usar os melhores antivírus para Windows 10 e 11

Instalar uma ferramenta antivírus é muito fácil. Aqui está um exemplo rápido com o TotalAV:

Baixe o TotalAV do seu site oficial

Clique para abrir e toque em “Sim” ou “Permitir” para permitir que faça alterações no sistema

Aguarde a instalação e a atualização serem concluídas – seu PC agora está protegido pelo TotalAV

Para ativar a proteção em tempo real, abra o aplicativo TotalAV

Clique no logotipo do TotalAV na barra lateral esquerda

Na próxima página, clique no botão rotulado “Ativar Proteção”

Em suma, isso é tudo o que você precisava fazer. O TotalAV agora automaticamente escaneará seu dispositivo em busca de vírus e o alertará sempre que detectar uma ameaça.

Conclusão: quais são os melhores antivírus para Windows 10 e 11 em 2024?

Nosso guia abrangente inclui antivírus para o Windows atendendo a todas as necessidades. Seja para alguns dispositivos domésticos ou vários dispositivos profissionais, seja gratuito ou premium, há uma opção em nossa lista que é ideal para você. Por isso, vamos dar uma rápida olhada em todas as ferramentas que discutimos hoje:

Melhor opção:

Não hesitamos em coroar o TotalAV como o melhor software antivírus para o Windows 10 e 11.

Com recursos como otimização do sistema, proteção em tempo real, facilidade de uso, painel intuitivo e mais, o TotalAV é a melhor opção para proteção completa contra sites maliciosos, vírus, spyware, ransomware e outras ameaças ao sistema.

Aproveite tudo o que o TotalAV tem a oferecer com a garantia de reembolso de 30 dias. Se não atender às suas necessidades, obtenha um reembolso total.

FAQs – Melhores Antivírus para Windows