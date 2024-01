Melhores Detectores de Spyware | 10 Ferramentas Para Detectar e Remover Spyware do Seu Dispositivo

Os Melhores Detectores de Spyware em 2024: Resposta Rápida O TotalAV destacou-se como a principal ferramenta de detecção e remoção de spyware para PC e celular em 2024, graças a recursos como excelente proteção contra malware, interface fácil de usar, alerta de arquivos raros e garantia de reembolso de 30 dias. Veja como ele se compara aos outros na indústria: TotalAV – Em geral, o Melhor Software de Detecção e Remoção de Spyware. Teste com uma garantia de reembolso de 30 dias. Norton – Um dos Principais Detectores de Spyware com a mais longa garantia de reembolso de 60 dias. Experimente com um teste gratuito de 7 dias e uma garantia de reembolso de 60 dias. Nord Threat Protection – Um Antivírus Popular com uma série de recursos exclusivos. Teste agora com uma garantia de reembolso de 30 dias. Surfshark – Software de Antivírus de Qualidade e Detector de Aplicativos Espiões sem aumentos na renovação. Oferece uma garantia de reembolso de 30 dias. Avast – O Melhor Detector de Aplicativos Espiões Gratuito. Experimente com um plano gratuito ou uma garantia de reembolso de 30 dias para planos pagos. Trendmicro – Um Software de Espionagem para Celular Gratuito para Todos os Dispositivos em Sua Rede Doméstica. Experimente agora com um plano gratuito. Avira – Um Software Gratuito e Leve para Verificar Spyware. Possui um plano gratuito + uma garantia de reembolso de 60 dias em planos pagos. Intego – Popular Detector de Spyware com Soluções Especializadas para Windows e Mac. Teste com uma avaliação gratuita de 30 dias e uma garantia de reembolso de 30 dias. McAfee – O Melhor Detector de Spyware para Assistência de Especialistas Internos. Experimente agora com um teste gratuito de 30 dias e uma garantia de reembolso de 30 dias. Kaspersky – O Melhor Detector de Infecção por Spyware para Pequenas, Médias e Grandes Empresas. Experimente sem riscos agora com uma garantia de reembolso de 30 dias.

As Melhores Ferramentas para Remover Aplicativos Espiões em 2024: Avaliações Detalhadas

Aqui, mergulhamos profundamente nos detalhes de nossas principais escolhas para os melhores detectores de spyware, juntamente com seus principais recursos, pontos positivos e negativos. Pronto?

1. TotalAV — Em Geral, um dos Melhores Detectores de Spyware

O TotalAV ostenta uma sólida combinação de recursos diversos e protocolos de segurança para uma proteção abrangente contra todas as ameaças online e offline, incluindo spyware e cavalos de Troia ocultos. Não é surpresa que ele tenha conseguido reunir uma base de usuários de mais de 30 milhões.

A proteção em tempo real do TotalAV Pro, alimentada pela sua intuitiva ferramenta de detecção e remoção de spyware, detectará e removerá qualquer spyware que possa ter se infiltrado em seu dispositivo, seja por meio de um site malicioso ou de um download corrompido. Seu sistema será constantemente examinado em busca de infecções por spyware para evitar golpes fatais posteriormente.

Apesar de ser intuitivo, o TotalAV oferece amplo controle sobre uma verificação. Por exemplo, com seu recurso de Alerta de Arquivo Raro, sempre que um arquivo incomum for encontrado durante uma verificação, como um lançador de site de phishing ou spyware criptografado, você será notificado e solicitado a autorizar uma análise mais aprofundada desses arquivos incomuns.

Esse passo adicional para segurança se junta à verificação avançada na nuvem do TotalAV para garantir que você tenha proteção completa contra ataques. Além disso, há o WebShield do TotalAV, que protegerá sua atividade na internet por completo — bloqueará qualquer site prejudicial ou link malicioso antes que possam espionar/coletar dados sensíveis em seu dispositivo.

Além de ser uma solução antivírus altamente premiada em 2023 — vencedora do Top Product, VB100, Deceptor Fighter e 3* Malware Protection, o TotalAV também inclui um dos melhores serviços de VPN, tornando-o nossa principal escolha para proteção contra spyware, ransomware, vírus ou qualquer intruso de terceiros.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $29/Ano Windows, Mac, iOS e Android 6 dispositivos — Plano Total Security Não 30 dias

👍 Prós Excelente proteção em tempo real

Excelente proteção em tempo real Leve em recursos do sistema

Leve em recursos do sistema Aplicativo de desktop fácil de usar

Aplicativo de desktop fácil de usar Funciona simultaneamente em seis dispositivos

Funciona simultaneamente em seis dispositivos Vem com VPN de largura de banda ilimitada

Vem com VPN de largura de banda ilimitada Excelente serviço ao cliente 👎 Contras Não possui um plano gratuito

Não possui um plano gratuito Extensões de navegador podem ser complexas

💲 Preços

O pacote Antivirus Pro do TotalAV, por apenas $29/ano (renova por $119/ano após o primeiro ano) para 3 dispositivos, é uma das melhores ofertas custo-benefício em toda a indústria.

Para mais dispositivos e uma segurança na internet ainda melhor, recomendamos o pacote Total Security do TotalAV, que é seu pacote Antivirus + Internet Security e inclui uma VPN também. Desfrute de tudo o que o TotalAV tem a oferecer sem riscos, com uma garantia de reembolso de 30 dias. Se não gostar, receba um reembolso completo.

2. Norton — Um dos Principais Detectores de Spyware Com a Mais Longa Garantia de Reembolso de 60 Dias

O Norton comanda uma base de usuários de mais de 50 milhões, e por boas razões. Não apenas oferece a mais longa garantia de reembolso na indústria, mas também é um dos poucos detectores de spyware que vem com um firewall que monitora o tráfego de rede recebido e enviado do seu dispositivo.

O Smart Firewall do Norton garante que seu dispositivo e todos os dados pessoais e arquivos nele permaneçam longe do alcance de qualquer usuário mal-intencionado tentando instalar spyware nele.

Assim como a McAfee, o Norton também possui agentes internos que assumem a liderança e detectam e removem qualquer spyware do seu dispositivo que você não conseguiu lidar por conta própria.

Com o Norton, você estará seguro contra qualquer link malicioso enquanto navega na internet. O Norton se certifica disso destacando todos os links arriscados em seus feeds do Facebook e Twitter, e até mesmo em e-mails baseados na web.

Outro recurso que vale a pena mencionar é a avaliação de vulnerabilidades do Norton. A inteligência artificial inteligente do Norton entra em ação aqui para descartar qualquer possibilidade de um ataque potencial ao seu dispositivo, reparando problemas que poderiam ter sido portas de entrada para spyware, como uma senha fraca, aplicativos maliciosos ou violações de segurança em seu software do sistema.

Além disso, você não precisa fazer backup manualmente de seus arquivos — o Norton o fará automaticamente, proporcionando uma preocupação a menos para você.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $19,99/Ano Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos — Plano Deluxe Teste grátis de 7 dias 60 Dias

👍 Prós Excelente proteção em tempo real contra malware

Excelente proteção em tempo real contra malware Proteção eficaz do firewall

Proteção eficaz do firewall Vem com um gerenciador de senhas

Vem com um gerenciador de senhas Inclui uma VPN confiável

Inclui uma VPN confiável Aplicativo móvel fácil de usar

Aplicativo móvel fácil de usar Atualizações regulares de software 👎 Contras Consome muitos recursos do sistema

Consome muitos recursos do sistema Caro para alguns usuários

💲 Preços

Por apenas $19,99 no primeiro ano (renova por $59,99), o plano Antivirus Plus da Norton é um dos serviços de remoção de aplicativos espiões com preço mais acessível.

Embora o plano Antivirus Plus cubra apenas um dispositivo, os planos de ponta da Norton podem proteger até 5 dispositivos e também incluem recursos premium, como Monitoramento da Dark Web e Controle Parental. O melhor negócio premium é o plano Select + LifeLock da Norton, que começa em $99,99 no primeiro ano ou $9,99 no primeiro mês.

Se um teste gratuito de 7 dias não foi suficiente, a Norton impressiona a todos com uma garantia de reembolso de 60 dias. Experimente hoje e veja se é para você. Se não for, receba um reembolso total.

3. Nord Threat Protection — Um Antivírus Popular Com Uma Série de Recursos Únicos

A NordVPN é uma das plataformas de VPN mais populares do mundo, com mais de 5.000 servidores em mais de 60 países. Considere o Nord Threat Protection como um membro da mesma empresa, mais ainda um recurso adicional da NordVPN.

Não é uma solução antivírus em si, mas é bastante semelhante a uma. Por exemplo, o propósito principal do Nord Threat Protection é funcionar como detector, remover e protegê-lo contra vírus, malware e spyware para manter os hackers afastados, além de funcionar como o software antivírus. Nesse sentido, é um dos melhores detectores que pode usar para remover spyware e outras ameaças, de seu dispositivo.

A melhor parte sobre o Nord Threat Protection é que ele vem em duas versões — a padrão e uma versão “Lite”. A versão Lite funciona quando a VPN está ativada e é compatível apenas com Windows e macOS.

A versão regular, por outro lado, é muito mais versátil. Ela protege seu dispositivo contra ameaças digitais 24/7, mesmo quando não está conectada à VPN, e é compatível com Android, Windows, macOS, Linux e navegadores como Chrome, Firefox e Edge.

Além de proteger seu dispositivo contra vírus e malware, ele também afasta anúncios intrusivos. Afinal, esses anúncios não apenas interrompem sua experiência de navegação, mas também podem esconder links potencialmente prejudiciais que poderiam expor seu dispositivo a ataques graves.

Além disso, ativar o recurso de Nord Threat Protection é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é iniciar o aplicativo e clicar no ícone de escudo no lado esquerdo da tela. Em seguida, pressione o botão de alternância e aceite a mensagem de confirmação para ativar o recurso.

Se estiver usando no celular, você encontrará a mesma opção na guia “Configurações”. Com o Nord Threat Protection, leva apenas alguns segundos para proteger seu dispositivo com uma camada adicional de segurança.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $4,19/Mês Windows, Mac, Android, iOS 6 Dispositivos Não 30 Dias

👍 Prós Sem redução de largura de banda

Sem redução de largura de banda Permite conexões de LAN remotas para jogos online sem interrupções

Permite conexões de LAN remotas para jogos online sem interrupções Um Kill Switch eficaz

Um Kill Switch eficaz Torna a experiência de navegação online livre de ameaças

Torna a experiência de navegação online livre de ameaças Vem com um bloqueador de anúncios incorporado

Vem com um bloqueador de anúncios incorporado Suporte ao cliente 24/7 👎 Contras Alguns servidores são lentos

Alguns servidores são lentos Pode ser caro para alguns

💲 Preços

Se você deseja obter o máximo pelo seu dinheiro, o plano de 2 anos da Nord é uma ótima escolha. Entre os planos disponíveis, o plano Standard oferece um bom custo-benefício, a partir de $4,19 por mês. Ele inclui uma VPN de alta qualidade, proteção contra malware e um bloqueador de anúncios.

Para ter acesso a ainda mais recursos de segurança, faça um upgrade para o plano Complete da Nord, que oferece recursos adicionais como um scanner de violações de dados, gerenciador de senhas multiplataforma e aproximadamente 1 TB de armazenamento em nuvem.

Além disso, o plano não tem aumentos de preço durante as renovações.

4. Surfshark — Software Antivírus de Qualidade e Detector de Spyware

O Surfshark apostou em sua acessibilidade, interface fácil de usar e uma combinação de recursos avançados, numa que é um dos melhores detectores para remoção de spyware, além de uma das melhores VPNs para uso atual, para se tornar uma das empresas de cibersegurança mais rápidas a atingir 1 milhão de clientes pagantes — em apenas 30 meses.

Além de ser uma das melhores ferramentas mais leves, para remover spyware — o Surfshark funciona 24/7 em segundo plano sem consumir sua CPU ou RAM, ou desacelerar seu dispositivo —, o Surfshark garantiu o primeiro lugar em nossa pesquisa no que diz respeito à versatilidade de verificação.

Oferece três tipos de verificações:

Manual – Iniciada por sua ordem e perfeita para uso quando você observa atividades suspeitas, como um rápido consumo de bateria em seu dispositivo.

– Iniciada por sua ordem e perfeita para uso quando você observa atividades suspeitas, como um rápido consumo de bateria em seu dispositivo. Verificações em Tempo Real – Verificações automatizadas iniciadas pelo Surfshark AI para interromper ataques imediatamente.

– Verificações automatizadas iniciadas pelo Surfshark AI para interromper ataques imediatamente. Verificações Agendadas – Verificações programadas para serem executadas em um horário pré-determinado para manutenção de rotina, principalmente quando o sistema está ocioso para que você não seja incomodado.

O fato de o Surfshark não ter um firewall tão competente quanto o da Norton pode ser um inconveniente para alguns de vocês. Mas não custa olhar além disso devido à forma como o Surfshark compensa isso por meio do sistema Surfshark Cloud Protect.

Semelhante ao recurso de Alerta de Arquivo Raro da TotalAV, o sistema Cloud Protect do Surfshark analisa qualquer arquivo desconhecido em seu dispositivo para evitar ataques de dia zero. Isso garantirá que nenhum spyware possa explorar vulnerabilidades desconhecidas do seu dispositivo antes que o Surfshark encontre uma solução para elas.

Para mais informações, leia nossa análise detalhada do Surfshark.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $3,48/Mês — Plano de 2 anos Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos Verificação Gratuita 30 Dias

👍 Prós Vem com proteção em tempo real

Vem com proteção em tempo real Recurso VPN de alta qualidade

Recurso VPN de alta qualidade Navegador privado integrado

Navegador privado integrado Suporte ao cliente 24/7

Suporte ao cliente 24/7 Oferece o recurso CleanWeb 👎 Contras Verificação de ID não disponível em todos os países

Verificação de ID não disponível em todos os países Verificações completas lentas

💲 Preços

Por apenas $3,48 por mês, o plano de 2 anos + 2 meses grátis do Surfshark é uma verdadeira pechincha. Também é um dos poucos planos por aí que não incluem um aumento na renovação.

Com uma garantia de reembolso de 30 dias para evitar que você perca dinheiro se o serviço não atender às suas necessidades, experimente o Surfshark sem riscos hoje.

5. Avast — Um dos Melhores Detectores de Spyware Gratuito

O Avast AntiVirus é o melhor software gratuito de detecção e remoção de spyware atualmente disponível no mercado.

Há praticamente nenhuma solução antivírus que ofereça:

Verificações completas do dispositivo com a capacidade de isolar possíveis spywares e vírus

Quatro escudos diferentes (Escudos de Arquivo, Comportamento, Web e Correio), cada um cuidando de uma área diferente do seu dispositivo para notificá-lo de qualquer coisa suspeita

Em nossa pesquisa, gostamos das Smart Scans do Avast para limpezas rápidas e das Verificações Completes mais detalhadas para a detecção e remoção em todo o dispositivo de spywares e malwares ativos, ameaças de navegador, patches de segurança ausentes em aplicativos, entre outros. Apesar de serem serviços gratuitos, o desempenho foi equivalente a alguns dos melhores da indústria.

O Avast também oferece uma Verificação de Tempo de Inicialização especial para remover aplicativos espiões persistentes que não desaparecem com a limpeza regular. Como o nome sugere, a Verificação de Tempo de Inicialização será executada antes que seu sistema seja inicializado, não dando espaço para o spyware se esconder.

Embora não seja tão intuitivo quanto o TotalAV ou o McAfee, a inteligência artificial e os protocolos de segurança dinâmicos do Avast fazem um bom trabalho em desenvolver imunidade em seu dispositivo contra novos spywares e vírus automaticamente, garantindo proteção contra qualquer ataque futuro potencial.

Confiado por mais de 400 milhões de usuários em todo o mundo, você pode proteger todos os tipos de dispositivos com o Avast, seja Android, Windows, iOS ou Mac.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $0 Windows, Mac, Android, iOS 10 Dispositivos — Plano Premium Security Plano Grátis — Avast One Essential 30 dias

👍 Prós Oferece um plano completamente gratuito

Oferece um plano completamente gratuito Vem com um navegador web rápido

Vem com um navegador web rápido Carregado com recursos úteis

Carregado com recursos úteis Pode realizar verificações rápidas em segundo plano

Pode realizar verificações rápidas em segundo plano Interface fácil de usar

Interface fácil de usar Excelente recurso de gerenciamento de senhas 👎 Contras A instalação pode ser lenta

A instalação pode ser lenta As assinaturas são caras

💲 Preços

O pacote Avast One Essential é totalmente gratuito. Sem pagar nada, você pode desfrutar de recursos de alta qualidade, como um firewall avançado, monitoramento de atividades suspeitas e bloqueio de ransomware/malware.

Se você está procurando o pacote mais rico em recursos, obtenha o pacote Avast One. Por apenas $4,19 por mês no primeiro ano (cobrado anualmente), você terá recursos como proteção de dados, uma VPN com acesso a 55 locais, limpeza de dispositivos, atualizações automáticas de drivers e cobertura para 5 dispositivos.

Aproveite o Avast One sem riscos, com uma garantia de reembolso de 30 dias. Não gostou? Receba um reembolso total.

6. TrendMicro — Um Software Gratuito de Detecção de Spyware para Celular Para Todos os Dispositivos em Sua Rede Doméstica

A TrendMicro oferece seu serviço de detecção e remoção de spyware sob um serviço gratuito chamado HouseCall. O HouseCall é uma das soluções antivírus mais fáceis de operar. Uma interface simples significa que tudo o que você precisa fazer é executar o software e clicar em Iniciar Verificação.

Gostamos da liberdade que a TrendMicro oferece aos seus usuários. Sob a opção de Verificação Personalizada, você pode optar por verificar apenas pastas e arquivos específicos que considera suspeitos ou as áreas comumente vulneráveis, como emails suspeitos, anexos e novos downloads. Dessa forma, você não gastará tempo desnecessário realizando verificações completas.

Agora, falando sobre o recurso estrela da TrendMicro que a torna altamente eficaz na detecção de quase todos os tipos de spyware — a Smart Protection Network.

Semelhante à Kaspersky Security Network, a HouseCall Smart Protection Network extrai e armazena automaticamente dados de spyware e informações sobre outros tipos de ameaças de seus usuários ao redor do mundo em um banco de dados.

Este banco de dados se torna então a fonte através da qual a TrendMicro primeiro reconhece e depois elimina qualquer ameaça à segurança que esteja se desenvolvendo em seu sistema.

Infelizmente, o HouseCall não possui monitoramento em tempo real ou verificação de malware/spyware. Ainda assim, consideramos ser uma solução abrangente e robusta de detectores de spyware, especialmente para famílias.

Isso porque o HouseCall estende sua proteção para a rede doméstica do usuário — um dos canais de transmissão de spyware mais comuns — para minimizar qualquer violação de segurança e vazamento de dados em todos os dispositivos conectados à rede doméstica.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $0 Windows, Mac, Android e iOS Ilimitado Plano grátis Não

👍 Prós Aplicativo de desktop fácil de usar

Aplicativo de desktop fácil de usar Oferece um plano totalmente gratuito

Oferece um plano totalmente gratuito Verificações rápidas de malware

Verificações rápidas de malware Detecção eficaz no nível de URL

Detecção eficaz no nível de URL Alta taxa de detecção de phishing 👎 Contras Suporte ao cliente lento

Suporte ao cliente lento Sem firewall

💲 Preços

O plano gratuito do TrendMicro/HouseCall é mais do que suficiente para um usuário médio que deseja cobertura apenas para dispositivos Windows. Até mesmo os planos pagos são bastante acessíveis — o melhor negócio é o plano Antivirus+ Security por $19,95 no primeiro ano. Este plano pago em particular cobre apenas dispositivos Windows.

Se você deseja cobrir dispositivos que não sejam Windows, como Mac, Android e iOS, precisará selecionar o plano Maximum Security ou o plano Premium Security, ambos com preços competitivos. Embora os planos pagos da TrendMicro não ofereçam garantia de reembolso, seu teste gratuito de 30 dias garante que você possa experimentá-lo sem qualquer compromisso financeiro.

7. Avira — Um Software Gratuito e Leve para Verificar Spyware

O Avira, embora não seja tão rico em recursos e abrangente quanto o TotalAV, McAfee ou Norton, ainda se destaca como um dos melhores detectores para remover spyware e outras ameaças. Tem merecido a preferência de muitos, devido à sua instalação fácil com apenas um clique. Com uma das pegadas mais leves no segmento de antivírus, o Avira está no mesmo patamar que o Surfshark no que diz respeito a não sobrecarregar a CPU do seu sistema.

Ele funcionará 24/7 em segundo plano sem interromper suas atividades, fornecendo proteção de 360 graus contra spyware e uma série de outras entidades maliciosas em tempo real. O Avira Browser Safety, um limpador de spyware especialmente projetado, protegerá suas atividades online contra spyware, impedindo que você baixe arquivos corrompidos e potencialmente infectados por spyware.

O que é ainda melhor é que é uma extensão de navegador gratuita e também apresentará alternativas mais seguras que você pode usar caso não consiga baixar algo porque se revelou malicioso. Além de tudo isso, você também desfrutará de um bloqueador de anúncios que o protegerá de clicar acidentalmente em um pop-up de anúncio malicioso.

Existe também uma Avira Protection Cloud que funciona exatamente como a Kaspersky Security Network e a HouseCall Smart Protection Network para imunizar seus dispositivos contra qualquer spyware recém-descoberto.

Com mais de 35 anos de experiência em tecnologia anti-spyware, o Avira é um serviço de detecção e remoção de spyware internacionalmente reconhecido e premiado, tornando seu serviço ainda mais confiável.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $0 Windows, Mac, Android, iOS 5 Dispositivos Plano e teste grátis 60 dias

👍 Prós Oferece um plano completamente gratuito

Oferece um plano completamente gratuito Recursos adicionais em dispositivos móveis

Recursos adicionais em dispositivos móveis Proteção contra malware em tempo real

Proteção contra malware em tempo real Uma pasta de quarentena especial para arquivos infectados

Uma pasta de quarentena especial para arquivos infectados VPN Phantom rápida

VPN Phantom rápida Otimiza o uso da bateria do sistema 👎 Contras Muitos pop-ups de anúncios

Muitos pop-ups de anúncios Proteção web ineficaz no plano gratuito

💲 Preços

Sem gastar um centavo, você pode desfrutar de uma VPN de 500 MB/mês e um Scanner de Atualizações com o plano gratuito da Avira. Para mais recursos, como alertas de violação de dados em tempo real e limpeza e atualizações automáticas, obtenha o Avira Prime. Custa apenas $59.99 no primeiro ano (renova a $99.99/ano).

Experimente o Avira com uma impressionante garantia de reembolso de 60 dias. Sem riscos. Reembolso total.

8. Intego — Detector Popular de Spyware com Soluções Especializadas para Windows e Mac

O Intego, é considerado um dos melhores detectores de ameaças e será adequado para você se deseja proteção completa contra spyware, ransomware, vírus e outras ameaças baseadas na web. Apesar de o Intego fornecer cobertura apenas para um dispositivo Mac (mas até 5 dispositivos Windows, apenas em seu plano premium), ele permite que você escolha entre verificações automatizadas diárias e verificações manuais específicas de localização.

Isso, somado à marcação de pastas confiáveis, permitirá que você verifique vulnerabilidades em seu dispositivo mais rapidamente. Note que a maioria das ferramentas de remoção de spyware, incluindo TrendMicro e Kaspersky, oferecem apenas opções manuais de Verificação Rápida e Verificação Completa.

Para uma ferramenta classificada como número 8, o Intego faz um trabalho impressionante no que diz respeito ao controle concedido ao usuário durante uma verificação. Quando o Intego detecta spyware em seu dispositivo, ele oferece duas opções:

Isolar o spyware em sua localização para evitar disseminação enquanto você verifica outros arquivos, ou

Remover o spyware imediatamente

O painel do Intego também possui um menu de Quarentena, com uma lista de todos os arquivos anteriormente marcados juntamente com detalhes como: data de detecção, nome da ameaça, localização e muito mais.

Como isso ajuda? Se um arquivo for marcado erroneamente, você pode restaurá-lo imediatamente e excluí-lo de verificações futuras.

A parte triste é que o Intego não pode executar verificações em tempo real na atividade web ou em downloads, exclusivamente devido às limitações impostas pela Mac App Store.

No entanto, você não ficará muito sobrecarregado por isso, graças às verificações periódicas do Intego que cobrem áreas suficientes, incluindo canais da web como e-mails e pop-ups, evitando que o spyware cause danos reais ao seu sistema.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $19,99/Ano Windows, Mac 5 Dispositivos Teste de 30 dias grátis 30 dias

👍 Prós Firewall integrado eficaz

Firewall integrado eficaz Controles parentais superiores

Controles parentais superiores Período de teste gratuito de 7 dias

Período de teste gratuito de 7 dias Excelente suporte por chat ao vivo 24/7

Excelente suporte por chat ao vivo 24/7 Verificação em tempo real habilitada 👎 Contras VPN não incluída

VPN não incluída Sem aplicativo móvel

💲 Preços

Todos os planos para Mac da Intego cobrem apenas um dispositivo. A melhor oferta para usuários de Mac é o plano Mac Internet Security X9, com preço de apenas $19,99 por 1 ano. Para controles parentais e desempenho aprimorado do sistema, o Mac Premium Bundle será a melhor escolha.

A boa notícia para usuários do Windows é que a Intego pode cobrir mais de 1 PC (até 5 PCs), em seu plano Extended. O plano básico Personal cobre apenas 1 PC com Windows, e custa $29,99/ano.

Você pode experimentar os serviços da Intego sem arriscar nada, graças ao seu teste gratuito de 30 dias e garantia de reembolso de 30 dias.

9. McAfee — Um dos Melhores Detectores de Spyware Para Assistência de Especialistas Internos

O McAfee é uma escolha perfeita se você procura uma solução fácil para iniciantes que oferece assistência personalizada de especialistas internos. A plataforma antivírus vai além de fornecer guias passo a passo em blogs e atribui um especialista humano que acessa remotamente seu dispositivo e o verifica em busca de spyware, vírus ou outros tipos de rastreadores.

O McAfee mudou a forma como os usuários protegem seus dispositivos por meio de sua própria funcionalidade de Protection Score. Como o nome sugere, o Protection Score é uma classificação para a saúde geral do seu dispositivo — em uma escala de 1 a 1.000.

Espere. Fica ainda melhor. Abaixo do Protection Score, o McAfee lista várias ações que você pode tomar para melhorar a pontuação geral e, portanto, a saúde do seu dispositivo. Por exemplo, se a senha do seu e-mail foi comprometida, alterá-la, aumentando assim sua proteção, aumentará o Protection Score.

Também gostamos de como o McAfee lidera as atualizações importantes de protocolos de segurança. Dessa forma, seu sistema nunca ficará para trás em relação às novas e avançadas ameaças.

Além de proteger dispositivos ilimitados em seu plano premium — algo que nem todas as soluções antivírus fazem, a plataforma também bloqueia pop-ups indesejados para que você não clique acidentalmente em um link de spyware.

Além disso, o impressionante conjunto de recursos do McAfee inclui também um gerenciador de senhas, uma VPN e uma função de controle parental, tornando o McAfee um produto completo para todas as suas necessidades de segurança.



Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $24,99/Ano Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado — Plano Family Premium Teste grátis de 30 dias 30 dias

👍 Prós Fácil de usar e instalar

Fácil de usar e instalar Gerenciador de senhas eficaz

Gerenciador de senhas eficaz Suporte ao cliente de fácil acesso

Suporte ao cliente de fácil acesso Proteção anti-malware de alta qualidade

Proteção anti-malware de alta qualidade VPN incluída em todos os planos 👎 Contras Pode ser lento em computadores Mac

Pode ser lento em computadores Mac Verificação completa lenta no Windows

💲 Preços

O plano Antivirus Plus da McAfee cobre 10 dispositivos por apenas $24,99 no primeiro ano (renova por $64,99/ano). Para obter cobertura ilimitada de dispositivos e mais recursos, como Monitoramento de Identidade e um dos melhores aplicativos de controle parental, escolha um plano Familiar McAfee.

Observe que todos os planos familiares da McAfee são assinaturas de 2 anos, ao contrário de seus planos Individuais, que são para um único ano. Você obterá o melhor custo-benefício com o plano Premium Family a $59,99/ano no primeiro ano. Com um teste gratuito de 30 dias e garantia de reembolso de 30 dias, você pode experimentar o McAfee sem gastar um centavo. Sem complicações. Sem riscos.

10. Kaspersky Antivirus — Um dos Melhores Detectores de Spyware para Pequenas, Médias e Grandes Empresas

O Kaspersky Antivirus provou ser a melhor ferramenta de detecção de spyware para empresas em nossa pesquisa. Se você tem uma pequena empresa (1-50 funcionários), uma empresa de médio porte (51-999 funcionários) ou uma empresa de grande porte (1000+ funcionários), o Kaspersky é a melhor opção para proteger e limpar todos os dispositivos de trabalho de spyware e outras ameaças comuns à segurança.

O Kaspersky também oferece soluções para o usuário/família médio, sendo assim uma solução de segurança abrangente. O destaque do Kaspersky é sua funcionalidade de Proteção de Alta Tecnologia, que se alimenta de um banco de dados — a Kaspersky Security Network — contendo detalhes de todos os ataques anteriores tentados em sistemas sob a proteção do Kaspersky.

Com toneladas de dados em seu histórico, o Kaspersky é capaz de detectar e avisar sobre links potencialmente maliciosos antecipadamente, codificando as URLs com base nos níveis de ameaça.

Use a funcionalidade de Verificação Rápida do Kaspersky para examinar áreas em seu dispositivo onde o spyware costuma se esconder, e sua opção de Verificação Completa para examinar minuciosamente cada arquivo, pasta e unidade. Se o Kaspersky detectar algum spyware durante a Verificação Rápida, uma verificação completa será automaticamente iniciada.

O Kaspersky se esforça para eliminar vulnerabilidades do dispositivo por meio de seu protocolo de segurança tripla altamente aclamado, que acreditamos ser muito eficaz. Ele inclui:

Uma verificação completa intuitiva do dispositivo para encontrar e corrigir vulnerabilidades

Um escudo para proteger o dispositivo contra novos ataques de spyware, e

Uma ação defensiva para afastar o spyware no caso de ocorrer um ataque

Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta $27,99/Ano Windows, Mac, Android, iOS 20 Dispositivos — Plano Premium Não 30 dias

👍 Prós Suporte ao cliente regular

Suporte ao cliente regular Atualizações de banco de dados e software

Atualizações de banco de dados e software Extensões de navegador de alta qualidade

Extensões de navegador de alta qualidade Leve em recursos do sistema

Leve em recursos do sistema Vem com um gerenciador de senhas

Vem com um gerenciador de senhas Mais acessível 👎 Contras Política de privacidade controversa para a VPN

Política de privacidade controversa para a VPN Recursos limitados no Mac

💲 Preços

O Plano Padrão do Kaspersky, por $27,99 no primeiro ano (renova por $56,99), cobre 3 dispositivos e deve ser perfeito para uma pequena família ou um indivíduo com um ecossistema de 3 dispositivos. Para acesso a uma VPN, suporte remoto de TI 24/7 e proteção de identidade, o plano Premium do Kaspersky, a partir de $33,99 no primeiro ano, será a escolha certa para você.

O que torna o Kaspersky uma alegria para as empresas são seus diferentes níveis de preços para pequenas, médias e grandes empresas, respectivamente. Confira se você é proprietário de uma empresa em busca de soluções de segurança em toda a organização.

Descubra se o Kasperksy resolve seus problemas sem riscos, graças à sua garantia de reembolso de 30 dias.

Tabela de Comparação dos Melhores Detectores de Spyware

Se você está com pouco tempo, esta tabela direta, destacando apenas as principais diferenças entre nossas principais escolhas, embaladas em uma tabela concisa, é para você:



Detectores de Spyware Valor Inicial Compatibilidade Máx de dispositivos suportados Plano/Teste grátis Garantia do seu dinheiro de volta TotalAV $29/Ano Windows, Mac, iOS e Android 6 Dispositivos — Plano Total Security Não 30 dias Norton $19,99/Ano Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos — Plano Deluxe Teste grátis de 7 dias 60 dias Nord Threat Protection $4,19/Mês Windows, Mac, Android, iOS 6 Dispositivos Não 30 dias Surfshark $3,48/Mês — Plano de 2 anos Windows, Mac, iOS e Android 5 Dispositivos Verificação gratuita 30 dias Avast $0 Windows, Mac, Android, iOS 10 Dispositivos — Plano Premium Security Plano grátis — Avast One Essential 30 dias TrendMicro $0 Windows, Mac, Android e iOS Ilimitado Plano grátis Não Avira $0 Windows, Mac, Android, iOS 5 Dispositivos Plano e teste grátis 60 dias Intego $19,99/Ano Mac, Windows 5 Dispositivos Teste grátis de 30 dias 30 dias McAfee $24,99/Ano Windows, Mac, iOS e Android Ilimitado — Plano Family Premium Teste grátis de 30 dias 30 dias Kaspersky $27,99/Ano Windows, Mac, Android, iOS 20 Dispositivos — Plano Premium Não 30 dias

Como Escolhemos os Melhores Detectores de Spyware?

Não conseguimos resistir e revelamos nossos truques secretos para escolher os melhores detectores de spyware. Dê uma olhada:

Opções de Verificação

Uma das primeiras coisas a verificar em qualquer ferramenta de spyware são os tipos de verificações que oferecem. O spyware pode estar escondido em qualquer lugar do seu dispositivo. Assim, uma verificação universal não pode atender às necessidades únicas de cada indivíduo. As ferramentas que escolhemos oferecem diferentes tipos de verificações, como Verificação Rápida para verificar apenas as áreas mais vulneráveis, Verificação Completa para uma verificação longa e minuciosa, e Verificação em Tempo Real para ficar de olho no spyware em movimento.

Compatibilidade de Dispositivos

Para que serve um software de spyware se não puder atender a diversos tipos de dispositivos? Por exemplo, se você tiver um iPhone e um laptop com Windows, não deveria ser necessário obter ferramentas de spyware separadas para cada um. É por isso que as ferramentas que selecionamos cobrem Android, macOS e Windows. A única exceção é o Intego, que oferece um serviço especializado apenas para dispositivos Mac.

Protocolos de Segurança

Apenas saber que o software removerá spyware do seu dispositivo não é o bastante. Você também deve saber contra o que mais ele pode proteger você, como ele removerá o spyware e como evitará ataques futuros.

Por exemplo, a maioria das ferramentas escolhidas por nós não apenas o protege contra spyware, mas também estende seu escudo contra malware, vírus, trojans, ransomware e muitas outras entidades maliciosas.

Experiência do Usuário

A expertise técnica não é suficiente. O que você precisa verificar é se a ferramenta é fácil de usar e simples de configurar. Você pode não ser um especialista em tecnologia, mas isso não deveria impedi-lo de instalar uma poderosa ferramenta de remoção de spyware. Qualquer ferramenta que você escolher deve vir com uma instalação simples e guiada, além de suporte ao cliente responsivo.

Como Remover Spyware?

Remover os melhores aplicativos keylogger, registros de tela ou aplicativos espiões, em geral, é fácil, especialmente com estes métodos:

1. Utilize uma Ferramenta de Remoção de Spyware

A primeira e mais fácil maneira é usar uma ferramenta de remoção de spyware. Essas ferramentas vêm com scanners embutidos que examinam arquivos, pastas e aplicativos desconhecidos para verificar se estão escondendo spyware. E se conseguirem encontrar algum, será imediatamente destruído, mantendo todos os seus outros arquivos seguros.

2. Remova Manualmente o Spyware

Existem alguns passos adicionais se você preferir o método manual. Para começar, você terá que colocar seu dispositivo no Modo Seguro, para lidar apenas com os arquivos e unidades principais do seu sistema operacional. Em seguida, vá para as Configurações e verifique a lista de aplicativos em busca de qualquer aplicativo desconhecido. Se encontrar um que não se lembra de ter visto antes, exclua-o imediatamente.

Se o aplicativo conseguiu obter permissão de administrador, vá para Configurações > Segurança > Avançado > Administradores de Dispositivos, altere a permissão e, em seguida, exclua o aplicativo.

Como medida de precaução, sempre que receber uma mensagem ou e-mail desconhecido que pareça suspeito, exclua-o imediatamente.

3. Realize um Reset de Fábrica

Se você não estiver satisfeito com nenhum dos dois métodos, um reset de fábrica é sua última opção. Como isso apagará todos os seus dados e deixará o dispositivo de volta ao seu estágio original de “fábrica”, o spyware também será removido. Certifique-se de fazer backup de todos os arquivos importantes antes de realizar um reset de fábrica.

Conclusão: Quais os Melhores Detectores de Spyware de 2024?

Nosso guia inclui as melhores ferramentas de detectores de spyware de todos os tipos, tanto soluções gratuitas quanto pagas para Android, Mac, iOS ou Windows. Acreditamos que isso lhe proporciona muitas opções para escolher os melhores detectores de spyware para suas necessidades. Aqui está um resumo rápido do melhor software de remoção de aplicativos espiões:

TotalAV — Em geral, um dos Melhores Detectores de Spyware. Coloque-o à prova com uma garantia de reembolso de 30 dias. Norton — Um dos Principais Detectores de Spyware com a Maior Garantia de Reembolso de 60 Dias. Veja se é para você com um teste gratuito de 7 dias e uma garantia de reembolso de 60 dias. Nord Threat Protection — Um Antivírus Popular com uma Série de Recursos Únicos. Teste agora com uma garantia de reembolso de 30 dias. Surfshark — Software de Antivírus de Qualidade e Detector de Aplicativos Espiões Sem Aumento na Renovação. Oferece uma garantia de reembolso de 30 dias. Avast — Um dos Melhores Detectores de Spyware Gratuito. Experimente com um plano gratuito ou uma garantia de reembolso de 30 dias para planos pagos. TrendMicro — Um Software Gratuito de Detecção de Espionagem para Celular Para Todos os Dispositivos em Sua Rede Doméstica. Experimente agora com um plano gratuito. Avira — Um Software Gratuito e Leve para Verificar Spyware. Possui um plano gratuito + uma garantia de reembolso de 60 dias nos planos pagos. Intego — Detector de Spyware Popular com Soluções Especializadas para Windows e Mac. Teste com uma avaliação gratuita de 30 dias e uma garantia de reembolso de 30 dias. McAfee — Um dos Melhores Detectores de Spyware Com Assistência de Especialistas Internos. Experimente agora com um teste gratuito de 30 dias e uma garantia de reembolso de 30 dias. Kaspersky — Um dos Melhores Detectores de Spyware para Pequenas, Médias e Grandes Empresas. Experimente sem riscos agora com uma garantia de reembolso de 30 dias.

A competição foi acirrada, mas não há dúvida em nossas mentes de que o TotalAV é a melhor solução para detectar e remover spyware em qualquer dispositivo. Com recursos como proteção em tempo real, uma interface simples, detecção e remoção precisa de spyware e uma VPN, o TotalAV marcou a pontuação máxima em nossa pesquisa.

Experimente o TotalAV sem riscos com uma garantia de reembolso de 30 dias. Se você não gostar, obtenha um reembolso total.

