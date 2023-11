Ameaças de spyware em acessos seguros em dispositivos Android – Guia completo

O que significam acessos seguros no Android?

Acessos seguros em um Android significam simplesmente um conjunto de certificados digitais de segurança, pré-instalados no dispositivo durante seu processo de fabricação. Pode incluir certificados de aplicativos de terceiros ou serviços confiáveis.

Esses certificados digitais também são chamados de certificados de identidade ou certificados de chave pública. Seu trabalho é validar a identidade de todas as entidades digitais, como aplicativos móveis, contas de e-mail, sites, etc.

Um certificado sempre virá com a chave pública de qualquer entidade que ele validar e será emitido por uma autoridade confiável chamada Autoridade de Certificação (CA). O papel da CA é verificar se a chave pública pertence à entidade apropriada que representa.

Um usuário Android pode localizar facilmente esses certificados navegando até o menu “Segurança e Localização”.

Esses certificados também podem ser encontrados em vários dispositivos Android na seção “Criptografia e credenciais” e são de duas categorias: certificados de sistema e de usuário. Os certificados do sistema são pré-instalados no Android por fabricantes e empresas.

O objetivo deles é promover a confiança em um grande número de entidades vitais da Internet desde o início. Por outro lado, os certificados do usuário Android são instalados pelo usuário, e podem ser necessários para acessar determinados sites e aplicativos ou para conectar-se a redes seguras.

Como funcionam os acessos seguros no Android?

O mecanismo dos acessos seguros ​​é técnico. Ele cria uma infraestrutura de confiança por meio de um sistema denominado Infraestrutura de Chave Pública (PKI).

Este sistema PKI é principalmente um conjunto de políticas, funções e processos para criar, gerenciar, distribuir, usar, armazenar e revogar certificados digitais. Depois que seu dispositivo Android se conecta a um serviço ou rede segura, ele inicia um procedimento chamado handshake SSL/TL .

Aqui está um exemplo:

Seu Android envia uma mensagem “Olá” ao servidor, indicando sua intenção de iniciar uma conversa segura.

O servidor responde seu “olá”, seguido de seu certificado digital, contendo a chave pública do servidor.

Seu Android, agindo como um detetive, se conecta à Autoridade de Certificação (CA) vital a partir de sua lista de acessos seguros ​​para autenticar o certificado.

Depois que a CA valida o certificado como genuíno, seu Android desenvolve uma chave de sessão que é criptografada usando a chave pública do servidor. Depois, a chave é enviada de volta.

Com a chave privada do servidor, ele descriptografa a chave da sessão e inicia uma conexão segura em execução.

Dessa forma, toda a comunicação entre o Android e o servidor fica segura e criptografada. Como tal, evita que bisbilhoteiros captem e compreendam as informações que estão sendo transmitidas.

Em conclusão, os acessos seguros ​​do Android são vitais para proteger a comunicação nesta era digital. Eles garantem que as entidades com as quais o usuário do Android interage sejam genuínas e não imitadoras.

Portanto, sempre que você experimentar conexões digitais seguras, saiba que os acessos seguros ​​funcionaram vigorosamente nos bastidores.

Ameaças de spyware em acessos seguros: a ameaça silenciosa rondando seu dispositivo Android

Acessos seguros são celebrados como heróis no universo Android. No entanto, ainda existem várias ameaças para explorar esses super-heróis. É aqui que o spyware entra em cena.

Como o nome indica, spyware é um tipo de software desenvolvido para se infiltrar silenciosamente e desenvolver atividades maliciosas, sem desencadear suspeitas ou alarmes.

Ele concede ao engenheiro permissão não autorizada para entrar no dispositivo Android, permitindo-lhe monitorar secretamente as atividades realizadas no dispositivo. Dessa forma, eles podem roubar dados confidenciais e até mesmo assumir o controle de diversos aspetos do dispositivo.

Surpreendentemente, este software pode ser disfarçado graças aos seus atributos insidiosos. Infiltra-se nos acessos seguros ​​do Android e mascara a sua identidade original. Como tal, o Android deteta-o como uma entidade legítima e confiável.

Dessa forma, ele contorna as medidas de segurança padrão e estabelece uma base dentro do dispositivo. Para entender melhor as principais ameaças de spyware em acessos seguros, confira a seção a seguir:

Capacidades do Spyware

Roubar informações pessoais confidenciais.



O spyware pode capturar teclas digitadas, fazer capturas de tela, gravar conversas e rastrear o histórico de navegação. Ele pode abrir caminho até suas senhas, pins de bloqueio, dígitos de cartão de crédito e outras informações confidenciais. Como resultado, isso leva ao roubo de identidade e perdas financeiras.

Indivíduos que usam Android para trabalho provavelmente sofrerão ataques de spyware. Ele pode roubar informações confidenciais da empresa, resultando em problemas comerciais significativos.



O spyware vem em diferentes tipos. Alguns tipos podem manipular as configurações de um dispositivo Android, enfraquecendo seu desempenho, descarregando a bateria rapidamente e consumindo a assinatura de dados do dispositivo.



Depois que o spyware se infiltra em um dispositivo Android, ele pode se tornar um ponto de acesso para outros aplicativos maliciosos. Isto leva a uma maior manipulação da segurança do dispositivo.



Apesar destas ameaças ocultas, existem soluções eficazes para controlar a sua taxa de crescimento em todo o Android. Uma das principais soluções é manter-se informado e ao mesmo tempo tomar medidas proativas. Enquanto isso, outras soluções para reduzir o risco de spyware no seu Android estão na seção a seguir.

Protegendo seu Android contra ataques danosos de spyware

A disseminação de spywares ameaçadores preocupa a segurança e a privacidade digital dos usuários do Android. No entanto, à medida que as ameaças crescem, as soluções crescem paralelamente. Com medidas proativas eficazes apoiadas por um conhecimento profundo das ameaças, é possível diminuir as chances de ser vítima de ataques maliciosos.

Aqui estão algumas etapas para fortalecer seu dispositivo móvel contra spywares:

Mantenha-se atualizado: Tecnicamente, novas atualizações vêm com patches de segurança que podem combater diversas novas ameaças. Sempre atualize seus aplicativos e dispositivos regularmente para as versões mais recentes.

Tecnicamente, novas atualizações vêm com patches de segurança que podem combater diversas novas ameaças. Sempre atualize seus aplicativos e dispositivos regularmente para as versões mais recentes. Baixe apenas de plataformas confiáveis: Existem várias plataformas para usuários do Android obterem aplicativos premium gratuitamente. Esta é uma das fontes que o spyware usa para entrar no seu dispositivo. Portanto, baixe apenas de plataformas confiáveis ​​como Google Play Store. Ele vem com infraestruturas de segurança rigorosas para proteção máxima.

Existem várias plataformas para usuários do Android obterem aplicativos premium gratuitamente. Esta é uma das fontes que o spyware usa para entrar no seu dispositivo. Portanto, baixe apenas de plataformas confiáveis ​​como Google Play Store. Ele vem com infraestruturas de segurança rigorosas para proteção máxima. Fique atento aos links: não importa o quão real ou atraente uma oferta possa ser, não clique nos links que não conhece. Quer seja um link anexado a um e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer mensagem de mídia social, tenha cuidado com todos os links desconhecidos.

não importa o quão real ou atraente uma oferta possa ser, não clique nos links que não conhece. Quer seja um link anexado a um e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer mensagem de mídia social, tenha cuidado com todos os links desconhecidos. Use uma combinação de senha difícil de adivinhar: Ao proteger seu dispositivo, use senhas fortes e exclusivas. Você pode selecionar uma combinação de números, alfabetos e caracteres especiais. No entanto, certifique-se de lembrar facilmente sua combinação para evitar ser bloqueado. Além da segurança do dispositivo, ative verificações biométricas, se disponíveis, para obter uma camada extra de proteção.

Ao proteger seu dispositivo, use senhas fortes e exclusivas. Você pode selecionar uma combinação de números, alfabetos e caracteres especiais. No entanto, certifique-se de lembrar facilmente sua combinação para evitar ser bloqueado. Além da segurança do dispositivo, ative verificações biométricas, se disponíveis, para obter uma camada extra de proteção. Trabalhe com fornecedores de software de segurança confiáveis: além de proteger e adotar medidas de segurança, considere trabalhar com aplicativos de segurança confiáveis ​​para detetar e erradicar rastros de spywares.

Como o spyware se infiltra em acessos seguros ​​no Android: os caminhos secretos

O spyware tem várias maneiras de se infiltrar no sistema operacional Android, principalmente fingindo estar entre acessos seguros.

Aqui estão as várias rotas que o spyware pode usar para entrar no seu dispositivo Android:

Downloads de aplicativos: ao baixar aplicativos de fontes não seguras, você provavelmente baixará softwares de spyware em seu dispositivo.

ao baixar aplicativos de fontes não seguras, você provavelmente baixará softwares de spyware em seu dispositivo. Ataques de phishing: durante um ataque de phishing, o engenheiro por trás da cena engana um usuário do Android para que ele instale o spyware. Eles podem disfarçar o spyware como um anexo de e-mail ou um aplicativo legítimo.

durante um ataque de phishing, o engenheiro por trás da cena engana um usuário do Android para que ele instale o spyware. Eles podem disfarçar o spyware como um anexo de e-mail ou um aplicativo legítimo. Vulnerabilidades de segurança: alguns spywares podem usar protocolos de segurança deficientes que ocorrem em aplicativos ou sistemas desatualizados para entrar no seu Android.

alguns spywares podem usar protocolos de segurança deficientes que ocorrem em aplicativos ou sistemas desatualizados para entrar no seu Android. Sites maliciosos: navegar em sites suspeitos e inseguros pode levar ao download automático de spyware em seu dispositivo.

Saber disso torna mais fácil ficar longe de spywares e construir uma defesa sólida contra tais ataques.

Desative os acessos seguros ​​no Android para ter mais controle sobre seu telefone

Apesar da importância de ter acessos seguros ​​em seu dispositivo para uma comunicação segura, desativá-lo pode lhe dar mais controle sobre seu Android.

No entanto, desative esse recurso apenas se não precisar dos certificados ou encontrar certificados suspeitos. Além disso, esta ação deve ser executada com cuidado para evitar o bloqueio de serviços ou sites importantes.

Portanto, siga este guia sistemático para desativar os acessos seguros ​​no Android:

Abra “Configurações” no seu dispositivo e navegue até “Segurança e localização”. Este botão pode variar de acordo com a versão do Android e a marca do dispositivo. Vá para “Criptografia e Credenciais” e abra. Novamente, este botão pode variar dependendo da marca do dispositivo e da versão do Android. Em seguida, selecione “Acessos seguros” para encontrar todos os certificados armazenados em seu dispositivo. Escolha uma categoria na guia “Sistema” e “Usuário”. Para certificados pré-instalados, escolha “Sistema”, mas para certificados auto instalados, escolha “Usuário”. Percorra a lista e localize o certificado que deseja desativar. Toque no certificado para obter mais detalhes e selecione a opção “Desativar” para desativar.

Se você suspeitar que vários certificados de segurança são spywares, repita o procedimento, para cada um, para desativá-los e manter seu Android seguro e ter acessos seguros.

No entanto, lembre-se de que algumas implicações estão associadas à desabilitarão inadequada de acessos seguros. Um deles é a autenticação. Você pode ficar sem acesso às principais plataformas baseadas em certificados. Portanto, experimente esta ação com cuidado.

As consequências da desativação de acessos seguros

Desativar os acessos seguros ​​no Android oferece mais poder e controle sobre o dispositivo. No entanto, se não se realizar com critério, pode desencadear algumas consequências potenciais ao longo do tempo.

Aqui estão algumas coisas que você pode esperar quando você desabilita os acessos seguros ​​de forma inadequada:

Avisos de segurança: O Android pode começar a exibir avisos de segurança em determinados sites, especialmente sites https. Isso acontece quando o navegador tem dificuldade para verificar a autenticidade do site devido à falta do certificado.

O Android pode começar a exibir avisos de segurança em determinados sites, especialmente sites https. Isso acontece quando o navegador tem dificuldade para verificar a autenticidade do site devido à falta do certificado. Possíveis riscos de segurança: desabilitar acidentalmente um certificado legítimo pode expor seu Android a possíveis riscos de segurança. Depois que sua conexão segura for comprometida, o dispositivo ficará vulnerável a diversos ataques.

desabilitar acidentalmente um certificado legítimo pode expor seu Android a possíveis riscos de segurança. Depois que sua conexão segura for comprometida, o dispositivo ficará vulnerável a diversos ataques. Problemas de funcionalidade do aplicativo: os aplicativos que dependem de certificados podem parar de funcionar corretamente quando você desabilita qualquer certificado relacionado. Isso viola conexões seguras e resulta em um erro “O aplicativo não está funcionando corretamente”.

os aplicativos que dependem de certificados podem parar de funcionar corretamente quando você desabilita qualquer certificado relacionado. Isso viola conexões seguras e resulta em um erro “O aplicativo não está funcionando corretamente”. Acesso bloqueado: ao desabilitar um certificado usado para autenticar um serviço ou site específico, você poderá ser bloqueado nesse site ou não conseguir acessar o serviço novamente.

Como a desativação inadequada de um certificado pode interferir no funcionamento do seu dispositivo, é aconselhável ter cuidado ao procurar certificados para desativá-los contra spywares.

Lembre-se de que os acessos seguros ​​são projetados principalmente para fornecer mais proteção nos acessos seguros com seu Android. Portanto, desative-os apenas quando suspeitar de spyware em um certificado específico.

Número recomendado de acessos seguros

O número recomendado acessos seguros ​​no Android pode variar amplamente com base em fatores como a versão do Android, o fabricante do dispositivo e alguns outros certificados que o usuário pode ter instalado ao longo do tempo.

Normalmente, um Android vem com um conjunto pré adicionados de certificados de sistema para estabelecer confiança com uma ampla variedade de entidades online. Isso pode variar de dezenas a milhares de certificados.

Por outro lado, para evitar que haja contaminação por Spyware em acessos seguros, a quantidade dos certificados que o usuário instalar devem ser manter-se no mínimo indispensável, instalando apenas os certificados necessários para serviços de uso frequente e de fontes confiáveis.

Quais certificados de segurança devem ser desativados?

É complicado saber quais acessos seguros ​​específicos você deve desativar. No entanto, aqui está uma diretriz para desabilitar certificados suspeitos com segurança:

Desative certificados de fontes com as quais você não está familiarizado. No entanto, você deve pesquisar para confirmar se é importante e vem de uma fonte legítima ou não.

Os certificados têm um período de validade após o qual deixam de ser confiáveis. Portanto, procure certificados expirados e desative-os.

Se você instalou certificados para um serviço ou aplicativo e não os usa mais, é seguro desativá-los.

Se o seu Android apresenta comportamentos incomuns e você suspeita que algum certificado está infetado de spyware, desativá-lo é uma boa ideia.

Para simplificar a tarefa, você pode instalar um aplicativo antivírus confiável para realizar uma verificação completa da existência de spyware em acessos seguros do Android. Você também pode buscar aconselhamento de profissionais ou fontes online.

Conclusão

Exploramos os vários tipos de spyware, como evitá-los, a importância de acessos seguros ​​e coisas a serem lembradas ao desabilitar qualquer certificado de segurança. Com esse conhecimento, você poderá ter mais controle sobre o seu Android, desfrutando de uma experiência mais segura no aparelho.

Para finalizar, recomendamos que atualize, sempre, seu dispositivo e aplicativos, baixe de fontes confiáveis, evite links que não conhece e trabalhe com aplicativos confiáveis. Com eles, você pode explorar a Internet com segurança e confiança.

Perguntas frequentes