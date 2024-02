Análise do Aplicativo espião Haqerra: Funcionalidades e preço

O que é Haqerra?

Todos os aplicativos de monitoramento móvel, às vezes chamados de aplicativos espiões ou aplicativos trapaceiros, compartilham um objetivo comum: fornecer informações às quais você não teria acesso de outra forma.

Haqerra é um app espião versátil que permite rastrear as atividades em um dispositivo de destino. Como referimos, há vários motivos pelos quais você pode querer usar um aplicativo espião e, seja o que for que você esteja procurando, a Haqerra tem como objetivo fornecer as ferramentas de que você precisa.

O aplicativo possui uma ampla gama de recursos ou funcionalidades, incluindo monitoramento de chamadas, rastreamento de mensagens de texto, rastreamento de localização GPS e monitoramento de mídia social. Iremos nos aprofundar nesses recursos posteriormente nesta análise do aplicativo espião Haqerra.

Tal como acontece com todas as nossas análises, nosso objetivo é fornecer o máximo de informações possível. Porém, como às vezes acontece, não encontramos tanto quanto gostaríamos. Mas vamos encarar isso. Esta é uma análise de um app espião, então, compreensivelmente, as pessoas podem ter relutância em admitir que o usaram, e as avaliações de usuários não abundam.

Dito isto, temos algumas outras análises de aplicativos espiões, se você quiser comparar algumas das mais estabelecidas. Um aplicativo espião que podemos recomendar é o mSpy, pois ele obtém pontuações altas repetidamente em várias categorias.

Como funciona o Aplicativo Espião Haqerra?

Geralmente, você precisa de acesso físico para instalar spyware no dispositivo móvel de uma pessoa.

No entanto, usar engenharia social ou táticas de phishing para manipular alguém para instalar spyware é possível e é um método frequentemente empregado pelos hackers.

Para ter certeza de que você está escolhendo a ferramenta certa para o trabalho certo, é essencial entender o que é spyware e como funciona. Portanto, nesta seção, abordamos o básico do que você precisa saber.

Haqerra, como a maioria dos aplicativos espiões, instala software discretamente no dispositivo alvo no que parecem ser downloads ou sites normais. Uma vez instalado, ele funciona em modo furtivo, para que o proprietário do dispositivo não saiba que ele está lá.

O aplicativo coleta dados como localizações GPS, atividades em mídias sociais, histórico do navegador e arquivos de áudio e vídeo. Em seguida, ele envia os dados coletados para sua conta online, que você pode acessar através de qualquer navegador.

Certamente, isso permite monitorar remotamente as atividades no dispositivo alvo sem levantar suspeitas.

Aplicativos espiões precisam de acesso administrativo à rede

O acesso administrativo (ou privilégios administrativos) oferece controle substancial sobre uma rede ou sistema, como instalação de software, acesso a informações e exclusão de dados.

Para fazer o que faz, um aplicativo espião precisa de acesso administrativo ao dispositivo alvo:

Acesse as funções do dispositivo: O acesso administrativo à rede permite que o aplicativo espião contorne as medidas de segurança de um dispositivo e acesse outros aplicativos para coletar dados.

Acesse as funções do dispositivo: O acesso administrativo à rede permite que o aplicativo espião contorne as medidas de segurança de um dispositivo e acesse outros aplicativos para coletar dados. Transmitir dados: Com acesso à rede, o aplicativo pode transmitir os dados coletados para um servidor externo sem alertar o proprietário do dispositivo.

Transmitir dados: Com acesso à rede, o aplicativo pode transmitir os dados coletados para um servidor externo sem alertar o proprietário do dispositivo. Operar em modo furtivo: o acesso administrativo ajuda o app espião a operar sob o radar. Assim, permite-lhe ocultar a sua presença e mascarar as suas atividades de qualquer antivírus ou software de segurança.

As implicações éticas e legais do spyware – Haqerra é legítimo?

Embora existam alguns motivos legítimos para a instalação de spyware, isso levanta questões legais e éticas, pois muitas vezes é instalado sem o conhecimento do usuário. Os aplicativos espiões podem violar a privacidade das pessoas e podem ser usados com intenções maliciosas, como demonstraram vários casos importantes.

É ilegal instalar spyware no dispositivo de alguém com 18 anos ou mais sem o seu consentimento. Portanto, se o fizer, você corre o risco de sofrer severas penalidades legais e financeiras.

Defendemos o uso do Haqerra de forma responsável e dentro das leis e regulamentos da sua jurisdição. Recomendamos que você use este aplicativo somente com a permissão da pessoa que deseja monitorar.

Como espionar telefones usando Haqerra

Existem alguns fatores a serem considerados ao escolher um aplicativo espião, como o sistema operacional que ele suporta. Você também precisará considerar para que deseja usá-lo, pois isso o ajudará a restringir suas opções e escolher os recursos necessários.

Como outros aplicativos espiões, o primeiro passo para instalar o software é escolher e adquirir sua assinatura. Em seguida, você receberá um e-mail contendo o link para download e instruções.

Logo após, para instalar o Haqerra, você precisará de acesso ao celular de destino e o processo para o instalar, depende do sistema operacional.

Como Instalar o aplicativo espião num celular Android:

Nas configurações do dispositivo de destino, habilite a instalação de fontes desconhecidas.

Baixe o aplicativo Haqerra no site oficial.

Siga as instruções fornecidas para instalar o app espião.

Depois de inserir o código de ativação, você pode configurar os recursos de monitoramento no painel de configurações.

Como Instalar o aplicativo espião num celular iOS:

Faça o jailbreak do dispositivo de destino se ele não estiver desbloqueado.

No dispositivo de destino, faça login na sua conta Haqerra e baixe o aplicativo.

Siga as instruções fornecidas para instalar o aplicativo.

Depois de inserir o código de ativação, você pode configurar os recursos de monitoramento no painel de configurações.

O jailbreak de um dispositivo iOS pode anular sua garantia e ter implicações legais. Desse modo, sempre verifique a legalidade do jailbreak em sua jurisdição antes de prosseguir.

Para iOS, você também pode instalar remotamente o Haqerra se tiver as credenciais do iCloud da pessoa e ela não tiver ativado a autenticação de dois fatores (2FA). Se, no entanto, o 2FA estiver ativado e o backup do iCloud não estiver ativado, você precisará acessar fisicamente o dispositivo.

Depois de executar o software, o código fará o resto – você terá acesso a todos os dados necessários.

Recursos e funcionalidades do Aplicativo Espião Haqerra, em análise

Haqerra possui recursos mais que suficientes para monitorar as atividades de um dispositivo alvo e proporcionar tranquilidade. Uma captura de tela dos principais recursos de monitoramento do Haqerra, que incluem mídias sociais, chamadas e contatos, localização GPS e histórico do navegador.

Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas funcionalidades e como elas podem ajudá-lo.

Monitoramento de chamadas

O app de espionagem Haqerra permite monitorar todas as chamadas recebidas e efetuadas no dispositivo alvo. Com ele, você pode acessar registros de chamadas, incluindo detalhes de contato, duração da chamada e carimbos de data/hora.

Monitoramento de mídias sociais

No mundo digital de hoje, vivemos grande parte das nossas vidas online e as redes sociais são uma grande parte disso. Com o app espião, Haqerra, você pode monitorar algumas das plataformas de mídia social mais populares, como Facebook, Snapchat e Instagram. Além disso, você pode ver mensagens, postagens, comentários, fotos e vídeos.

Monitoramento de mensagens de texto

Com o Haqerra, você pode monitorar mensagens de texto e conversas no dispositivo de destino. Assim, você pode ler o conteúdo, ver anexos e até rastrear mensagens excluídas. É um recurso útil se você é um empregador que deseja evitar riscos internos.

Monitoramento do histórico do navegador

Como o Haqerra pode monitorar o histórico do navegador do dispositivo alvo, você pode ver quais sites foram visitados e quando e quanto tempo foi gasto em cada um. Certamente, é um ótimo recurso se você é um pai preocupado com o tipo de conteúdo que seus filhos estão acessando.

Rastreamento de localização

O app espião Haqeurra oferece rastreamento de localização GPS, que permite rastrear a localização do dispositivo alvo em tempo real – de fato uma funcionalidade essencial se você é um pai que deseja garantir a segurança de seus filhos.

Registrador de teclas

A funcionalidade de keylogger remoto do Haqerra registra todas as teclas digitadas no dispositivo de destino. Sem dúvida, você pode usá-lo para rastrear informações confidenciais, como senhas, nomes de usuário e detalhes de login bancário.

Gravador de navegador

O gravador de tela do Haqerra tira capturas de tela do dispositivo de destino dentro do prazo que você definiu. Isso permite que você veja atividades nas redes sociais, bem como imagens ocultas, sites visitados e arquivos pessoais.

Compatibilidade de dispositivos

Segundo nossa análise, você pode instalar o Aplicativo espião Haqerra em dispositivos Android e iOS. Para iOS, é compatível com iOS 7–13+ sem jailbreak do dispositivo. Para dispositivos Android, é compatível com Android 4 ou superior.

Uma desvantagem, entretanto, é que você precisará fazer root no dispositivo alvo para monitorar Facebook, Skype, Viber, WhatsApp, redes Wi-Fi e Gmail.

Análise de preço do aplicativo espião Haqerra: É caro?

Além dos recursos do Haqerra, você deve considerar seu orçamento, já que o preço dos aplicativos espiões pode variar de alguns dólares a algumas centenas de dólares. Haqerra oferece três planos de assinatura – mensal, trimestral e anual – permitindo que você escolha aquele que melhor atende às suas necessidades.

Os três planos de preços para assinaturas Haqerra: mensal, trimestral e anual

O plano mensal é a melhor opção se você deseja monitorar alguém por pouco tempo. Para uma solução de médio prazo, o plano trimestral é mais econômico.

Mas, o plano anual, é de longe o mais econômico e mais adequado, se você deseja monitorar alguém por um longo período.

Assim, em comparação com outros aplicativos espiões, o preço do Haqerra fica em algum ponto intermediário – não é o mais barato nem o mais caro.

Análise do aplicativo espião Haqerra: É difícil de cancelar?

Você não pode experimentar o Haqerra antes de se comprometer com um plano de preços, pois ele não oferece um teste gratuito. No entanto, poucos aplicativos espiões o fazem, então isso não é realmente um problema. Alegadamente, é uma escolha feita para garantir a sustentabilidade do produto e manter a qualidade.

Achamos que o Haqerra se beneficiaria em oferecer uma demonstração, como fazem outros aplicativos espiões. É uma excelente forma de ganhar a confiança do usuário, pois ele tem uma ideia melhor do que está ganhando com seu dinheiro.

Haqerra tem uma política de reembolso de 14 dias, mas esteja ciente de que você não pode usar isso como forma de testar o software, pois Haqerra não emite reembolsos por motivos pessoais, como mudar de ideia ou comprar o aplicativo por engano.

Vale a pena ler atentamente a política de reembolso, pois ela inclui diversas restrições e exclusões.

Prós e contras do Aplicativo Espião Haqerra, em análise

Decerto, existem alguns fatores a serem considerados ao escolher um aplicativo espião, como o sistema operacional que ele suporta. Você também precisará considerar para que deseja usá-lo, já que isso o ajudará a restringir suas opções e escolher os recursos necessários.

Aqui está uma rápida visão geral dos prós e contras do aplicativo de espionagem, Haqerra:

👍 PRÓS: Compatível com Android e iOS

Compatível com Android e iOS Keylogger confiável

Keylogger confiável Interface fácil de usar

Interface fácil de usar Instalação simples 👎 CONTRAS: Sem teste gratuito ou demonstração

Sem teste gratuito ou demonstração A instalação requer acesso físico ao dispositivo de destino

A instalação requer acesso físico ao dispositivo de destino Acesso a um número limitado de plataformas de mídia social

Acesso a um número limitado de plataformas de mídia social Alguns tipos de dispositivos ou sistemas operacionais podem não suportar determinados

Haqerra vs Outros Aplicativos Espiões

A fim de ajudá-lo encontrar o melhor aplicativo espião para suas necessidades, comparamos o Haqerra com alguns dos melhores disponíveis.



App espião Melhor escolha para: Plano mensal Plano anual Teste grátis/Demo Recursos de destaque Haqerra Controle remoto da câmera US$ 41/mês US$ 10/mês Nenhum dos dois Captura automática de captura de tela Gravação de som ambiente mSpy A melhor solução completa de monitoramento móvel US$ 48/mês US$ 11/mês Apenas Demo Gravador de tela remoto Kit familiar para vários dispositivos Intervalo de atualização personalizável EyeZy Criptografia para proteção de dados US$ 39/mês US$ 8/mês Apenas Demo Análise de calendário telefônico Personalize alertas com base, por exemplo, em localização e conteúdo impróprio uMobix Monitorando Android e iOS sem precisar fazer root no dispositivo (mas com funcionalidade limitada) US$ 51/mês US$ 13/mês Demo Cronograma de uso do aplicativo Alertas de troca de cartão SIM Bloqueio de chamadas para usuários selecionados Cocospy Cobrindo vários dispositivos em uma assinatura $ 40/mês US$ 8/mês Demonstração Não é necessário acesso ao root Suporte Tencent QQ Alertas de cerca geográfica​

Avaliações da Haqerra

Infelizmente, não conseguimos encontrar nenhum depoimento de usuário em sites de avaliação confiáveis. Mas isso não quer dizer que as pessoas não o tenham usado. O site da Haqerra explica como espionar telefones, por isso é improvável que as pessoas admitam usá-lo.

Algumas de nossas outras análises de aplicativos espiões, como aquelas destinadas aos pais, fornecerão uma visão mais abrangente da funcionalidade do aplicativo. Assim, considere lê-los se estiver procurando uma solução específica.

Alternativas ao app de espionagem, Haqerra

Como mencionamos, há muitos motivos pelos quais você pode querer usar um aplicativo espião. Embora o Haqerra ofereça um conjunto confiável de recursos, é sempre bom explorar alternativas, especialmente se você tiver um uso específico para o aplicativo em mente.

Para ajudá-lo em sua pesquisa, aqui estão algumas de nossas outras análises de aplicativos espiões. Assim, se algo chamar sua atenção, basta seguir o link para uma análise mais aprofundada de seus recursos:

Porque confiar em nossa análise do aplicativo espião Haqerra

Nossa equipe no TechReport se dedica a fornecer informações autênticas e classificações imparciais com independência editorial.

Pesquisamos exaustivamente sobre o aplicativo para compilar esta análise do aplicativo espião Haqerra, avaliando recursos como funcionalidade e preço. Assim, seguimos a mesma abordagem para todas as nossas outras análises de apps espiões, facilitando a comparação dos diferentes serviços.

Como sempre pretendemos apresentar a você uma visão geral imparcial e abrangente de tudo o que relatamos, sentimos que é nosso dever fornecer-lhe diferentes perspectivas, por isso, quando possível, examinamos minuciosamente as avaliações de outros usuários de sites respeitáveis, como TrustPilot e Reddit.

Análise do aplicativo espião Haqerra: Vale a pena?

Antes de decidir se vale a pena investir em Haqerra, há alguns fatores a serem considerados.

Primeiramente, certifique-se de que ele seja compatível com a versão do Android ou iPhone que você deseja rastrear. Em segundo lugar, pense para que você deseja usá-lo, pois isso o ajudará a restringir suas opções e escolher os recursos necessários. Por último, você deve considerar seu orçamento.

No geral, o Haqerra parece ser um aplicativo espião confiável e eficiente que lhe dará uma boa visão geral da atividade do dispositivo alvo. Pois, é fácil de instalar, compatível com iOS e Android (até certo ponto) e uma opção acessível para pais, parceiros e empregadores.

FAQs: Análise do aplicativo espião Haqerra