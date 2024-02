Spynger aplicativo espião em Análise em 2024: o app oferece um bom monitoramento de dispositivos móveis?

Análise do aplicativo espião Spynger – O que é o Spynger e como ele funciona?

Spynger é o que se chama de aplicativo de traição, desenvolvido especialmente para ajudar você a monitorar secretamente seu parceira ou sua parceira, e descobrir se eles lhe estão traindo ou escondendo alguma outra coisa de você.



Do mesmo modo, você pode manter um registro de chamadas ou, ainda, dar um passo além, e literalmente ouvir as conversas sem ser identificado, para descobrir do que se tratam.

Adicionalmente, qualquer atividade suspeita é facilmente gravada, para que, caso seja necessário, você tenha como confrontar seu parceira com provas concretas em mãos.

Todas essas gravações, com insights em tempo real, são exibidos em um painel abrangente e fácil de visualizar e compreender.

O Spynger é legalizado?

Há pouca informação disponível sobre como o Spynger foi desenvolvido e que companhia está por trás do app.

Não há avaliações de usuários sobre o Spynger em plataformas confiáveis, a exemplo de TrustPilot e G2, o que dificulta julgar a satisfação dos usuários em nossa análise do aplicativo espião Spynger.

Disto isto, há que se considerar que a maioria das pessoas não vão querer sair por aí contando que usam um aplicativo espião. Portanto, a falta de avaliações possivelmente indica que a maioria dos usuários do Spynger ficaram satisfeitos com os resultados fornecidos pelo app. É o que se chama de Viés de Sobrevivência – as pessoas estão usando o aplicativo com sucesso e não veem necessidade de deixar uma avaliação sobre o produto.

O Spynger, por sua vez, afirma que oferece criptografia de ponta a ponta, para assegurar que os dados monitorados não sejam disponibilizados para ninguém além de você e de seu parceiro ou parceira.

Contudo, é importante ressaltar que o Spynger não precisa ter acesso root ao dispositivo e aos aplicativos de seu parceiro, para poder monitorar as atividades e localização dele.

Considere, entretanto, que espionar qualquer pessoa, mesmo seu parceiro ou sua parceira, geralmente não é eticamente correto. Isso se deve ao fato de que violações de privacidade podem resultar em consequências legais. Caso você seja pego, essa atitude pode causar danos irreversíveis ao seu relacionamento, mesmo que seu companheiro ou companheira seja inocente.

Por conta disso, é melhor monitorar as atividades de outras pessoas apenas se elas derem permissão (a menos que sejam de menor idade e estejam a seu cargo), para assegurar que você não esteja ultrapassando nenhum limite.

Análise do aplicativo espião Spynger – Principais recursos do Spynger

O Spynger afirma que oferece uma série de recursos cruciais para pegar uma traição no flagra. Tínhamos, portanto, de ver se tudo isso funciona mesmo! A seguir você confere nossa honesta avaliação sobre os principais recursos oferecidos pelo app.

Modo Stealth

Não há nada pior do que ser pego no flagra ao espionar seu parceiro ou sua parceria, sem que haja uma sólida razão para isso.

Nesse sentido, ao testar o app, o recurso mais interessante que encontramos foi exatamente o Modo Stealth, que permite que o aplicativo rode em segundo plano. Em outras palavras, é impossível de ser detectado. Desse modo, você pode acessar e monitorar as atividades do companheiro sem que ele suspeite de nada.

Além disso, você pode se conectar remotamente a um dispositivo iOS, sem desbloquear nenhuma função ou fazer nenhuma modificação não autorizada como jailbreaking, simplesmente usando o backup do iCloud do seu parceiro.

Rastreamento e alertas sobre a localização

Você pode utilizar o Spynger para receber insights sobre a localização de seu parceiro em tempo real. Essa informação é disponibilizada de forma clara e objetiva no painel de controle do Spynger, com locais, datas e horários registrados com precisão.

Como é possível ver acima, o mapa permite que você saiba exatamente onde seu parceiro está, em cada horário.

Adicionalmente, com a tecnologia geofencing, você pode dar um passo além e receber alertas quando seu cônjuge ultrapassa determinados limites geográficos (determinados por você).

Monitore as interações nas redes sociais

Os usuários de internet passam uma média de 15 minutos por dia em sites de redes sociais. Do mesmo modo, isso se aplica ao seu parceiro. Logo, pode ser bem útil saber com quem ele interage regularmente.

Nesse sentido, o Spynger permite que você monitore todas as interações do seu cônjuge nas plataformas de redes sociais. Você não apenas pode ler suas conversas em seus chats, mas também visualizar qualquer arquivo multimídia compartilhado ou salvo, a exemplo de fotos, vídeos, mensagens de voz, documentos ou links.

Do WhatsApp ao Snapchat ou ao Tinder, você pode pode selecionar a rede social que deseja monitorar a partir das categorias disponibilizadas no dashboard do Spynger. Dessa forma, tem a possibilidade de visualizar e registrar todas as interações de seu parceiro.

Captura remota de tela

Entretanto, todos os seus esforços de espionagem podem ser em vão se você não conseguir assegurar evidências concretas para confrontar seu parceiro. Com isso em mente, testamos a função de captura remota de tela oferecida pelo Spynger. Acreditamos que se trata de um recurso realmente valioso para que você possa manter um registro de todas as atividades que você pode não aprovar).

Com essa útil funcionalidade, você pode capturar tudo o que acontece na tela do seu parceiro, de conversas suspeitas a conteúdos inapropriados. Assim, você pode estar sempre um passo à frente do companheiro que é infiel.

Acesso a conteúdo apagado

Se seu esposo ou esposa está realmente escondendo alguma coisa, apenas o registro de ligações e mensagens não vai lhe dar uma idea real do que está acontecendo. Você precisa, acima de tudo, ter acesso ao que, aparentemente, não existe mais. Isso inclui não apenas conteúdos apagados, mas até o que seu parceiro digitou e, por fim, decidiu não enviar.

Durante nosso teste, o Spynger nos deu acesso a tudo o que eventualmente foi digitado no telefone monitorado. De mensagens apagadas e rascunhos salvos a mensagens que seu parceiro decidiu não enviar após já ter digitado.

Prós e Contras do aplicativo espião Spynger em análise

Durante nossa profunda análise e revisão do aplicativo espião Spynger, descobrimos todos os seus pontos fortes e pontos fracos. Em seguida, apresentamos uma análise do que encontramos.

👍 Prós Insights ao vivo disponibilizados por meio de gravador de tela oculto

Insights ao vivo disponibilizados por meio de gravador de tela oculto Modo stealth impede que o app seja detectado

Modo stealth impede que o app seja detectado Permite captura de tela remotamente

Permite captura de tela remotamente Suporte multiplataforma

Suporte multiplataforma Política de devolução em 14 dias 👎 Contras Monitoramento ininterrupto consome mais rápido a bateria do seu celular

Monitoramento ininterrupto consome mais rápido a bateria do seu celular Não há reviews de usuários em sites confiáveis como TrustPilot e G2

Não há reviews de usuários em sites confiáveis como TrustPilot e G2 Sem versão gratuita para testes

Sem versão gratuita para testes Nenhuma versão demo disponibilizada

Considerando a falta de avaliações confiáveis de usuários e, também, de períodos de teste gratuitos, recomendamos que você opte por mSpy, que lidera nosso ranking de melhores aplicativos espião para telefones em 2024. Esse dispositivo se destaca por seu preciso rastreamento de localização em tempo real, gravador de voz ambiente, camera remota e acesso a todo o histórico de navegação do seu parceiro, bem como aos arquivos multimídia que foram armazenados ou compartilhados por ele.

A cereja do bolo é o fato de que o mSpy tem mais de uma década de experiência na indústria de espionagem, com milhões de usuários globalmente.



Preço do aplicativo espião Spynger em 2024: é mais caro do que seus concorrentes?

Os planos de assinatura do Spynger oferecem três opções flexíveis, permitindo, desse modo, que você escolha a duração que melhor atende às suas necessidades.

Em resumo, você pode optar por assinaturas mensais, trimestrais ou anuais – com valor mensal mais baixo se você escolher um dos dois últimos planos. Portanto, recomendamos a assinatura anual, enquanto esse plano oferece o melhor custo-benefício.

O Spynger também oferece preços com desconto no primeiro ano de assinatura.

Além disso, você tem direito a devolução dentro de 14 dias, caso não fique satisfeito com a qualidade do produto ou se o aplicativo não disponibilizar nenhum dos benefícios anunciados. Nesses casos, você deve entrar em contato com o time do aplicativo pelo e-mail [email protected], para cancelar a assinatura – desde que esteja no intervalo de tempo determinado.

Análise do aplicativo espião Spynger: comparação com outros apps espiões

Atualmente, o que não falta são apps de espionagem. Então, como o Spynger se diferencia dessas alternativas? Segue um resumo das principais funções e recursos oferecidos pelos melhores apps de espionagem para telefones, a fim de ajudá-lo a tomar uma decisão bem fundamentada.



App Maior diferencial Preço Teste grátis? Funções que se destacam Spynger Monitorar parceiro ou parceira. US$ 10,83/mês Não Stealth Mode.

Não permite bloquear funções ou fazer modificações não autorizadas.

Dashboard intuitivo. mSpy Controle parental US$ 11,66/mês Não.

Demo disponível. Gravação de voz ambiente.

Comandos remotos.

Bloqueio de website. EyeZy Preço US$ 9,99/mês Não.

Demo disponível. Captura toda a atividade na tela.

Monitoramento de redes sociais.

Bloqueador de conexão. uMobix Monitoramento Android US$ 11,66/mês Não.

Demo disponível. Keylogger.

Alertas referentes a apps de namoro.

Controle de atividades no Reddit. Cocospy Facilidade de uso US$ 9,99/mês Demo +1 dia de teste por US$ 1 Espionagem de ligação.

Monitoramento de localização em tempo real.

Suporte para vários dispositivos.

Além disso, o Spynger não conta com muitos recursos exclusivos. Entretanto, apesar de ser um bom app espião, não oferece o melhor preço.

Considerando a pequena base de usuários e a falta de avaliações reais sobre Spynger online, recomendados que você invista em uma alternativa mais confiável, como o mSpy.

No entanto, se você ainda estiver indeciso, pode experimentar a demo do mSpy, que está disponível online em no website do aplicativo.



Alternativas ao app espião Spynger: Há algo melhor?

Continuando com nossa análise do aplicativo espião Spynger, não faltam opções de apps espiões, gratuitos ou pagos. O que pode ser difícil, na verdade, é escolher o melhor aplicativo para cada cenário ou situação.

Não recomendamos aplicativos gratuitos por conta do conteúdo sensível que esses apps acessam. Aplicativos gratuitos não priorizam a segurança, o que pode acabar fazendo com que dados referentes ao seu parceiro ou parceiro acabem caindo nas mãos de pessoas erradas.

Também é preciso considerar a possibilidade de que esses apps gratuitos podem até vender para terceiros o conteúdo pessoal a que tiveram acesso. Por isso, é melhor se prevenir e optar por um app pago.

Nosso time no TechReport reuniu uma ampla gama de avaliações sobre apps espiões e selecionou os melhores apps espiões disponíveis no mercado. Em vez de você mesmo testar cada app individualmente, você pode se decidir rapidamente com base nesses guias detalhados.

Por que você pode confiar na avaliação do TechReport sobre o Spynger?

Nossa missão no TechReport é oferecer informações e orientações confiáveis sobre o universo da tecnologia, a fim de ajudar você a escolher as melhores ferramentas e plataformas. Nosso objetivo é apresentar uma análise do aplicativo espião Spynger sem preconceitos e vieses, com base nos resultados do rigoroso teste que aplicamos nesse app de traição.

Testamos, similarmente, outros apps espiões, a exemplo de mSpy e EyeZy, o que nos permitiu apontar com precisão os prós e contras do Spynger. Além disso, nós também testamos os produtos para determinar se suas interfaces são user-friendly para usuários de primeira viagem.

De maneira geral, a realização do teste por nossa própria equipe nos permitiu oferecer uma avaliação honesta de suas capacidades.

Análise do aplicativo espião Spynger – Como instalar e usar o Spynger em 2024

O processo de instalação do Spynger é relativamente simples e fácil de acompanhar. Veja como espionar seu parceiro usando o Spynger:

Passo 1 – Acesse o site Spynger e faça seu cadastro

Faça o cadastro de sua conta no site do Spynger. A escolha mais inteligente, é escolher um e-mail ao qual o seu parceiro não tenha acesso.

Passo 2 – Escolha seu plano e faça sua assinatura

Confira os planos de assinatura disponíveis e, em seguida, escolha o que melhor se adapta a você.

Passo 3 – Prepare o dispositivo para monitorar

Em caso de dispositivo Android, você deve acessar o telefone de destino e desabilitar a função Play Protect. Depois que essa função estiver desabilitada, você pode instalar o aplicativo Spynger no dispositivo).

Em caso de dispositivo iOS device, você precisa conseguir as credenciais do iCloud, referentes ao dispositivo que será monitorado. Para tanto, a função “backup no iCloud” deve estar ativa no telefone do seu parceiro. Desse modo, você poderá acessar discretamente os dados do telefone do seu parceiro, sem incorrer em “jailbreaking” (desbloquear funções ou instalar recursos não autorizados).

Passo 4 – Conecte o app instalado ao seu perfil Spynger

Por fim, você precisa concordar com as condições e normas obrigatórias do Spynger. Quando fizer isso, você pode conectar sua conta Spynger ao dispositivo a ser monitorado e começar a controlar todas as atividades do seu parceiro, sem ser pego!

Facilidade de uso

Com um dashboard intuitivo e user-friendly fornecendo insights em tempo real, ficamos impressionados com a facilidade de usar o Spynger. Como estreante, você não terá dificuldade para começar a usar rapidamente o aplicativo.

Nós gostamos, particularmente, do fato de que o abrangente dashboard do aplicativo também exibe os principais contatos e websites do dispositivo monitorado, com detalhes adicionais, para manter você sempre informado sobre as interações do seu parceiro.

Durante nosso teste, descobrimos que o aplicativo opera de forma completamente indetectável no dispositivo monitorado. Dessa forma, você pode usá-lo sem medo de ser pego no flagra!

Você deve assinar o App espião Spynger?

Em síntese, constatamos em nossa análise do aplicativo espião Spynger que ele é um aplicativo espião fácil de usar, destinado, sobretudo, a monitorar secretamente todas as atividades do seu parceiro.

Nesse sentido, o app oferece uma abrangente gama de recursos, que permitem monitorar as mais diversas plataformas usadas por seu parceiro. Contudo, a falta de avaliações feitas por usuários e, do mesmo modo, a ausência de informações sobre a empresa por trás do projeto, sinalizam que você deve ser cauteloso antes de optar por essa solução.

Com todos os fatos revelados para você nesta análise do aplicativo espião Spynger, você pode decidir se o Spynger é realmente a ferramenta de espionagem ideal para você. Se ainda estiver decidido a experimentar o aplicativo, a política de reembolso dentro de 14 dias pode ser a solução, permitindo que você teste o app e veja se ele realmente corresponde às suas expectativas!



Análise do aplicativo espião Spynger: Perguntas frequentes