Melhores aplicativos de controle dos Pais para Android em 2023

Melhores Aplicativos de Controle dos Pais para Android

Com base em fatores como facilidade de uso, preço acessível, funcionalidade do Android e reputação geral, classificamos cada um dos melhores apps de controle parental para Android. E incluímos um breve resumo do motivo pelo qual estes softwares tenham entrado na nossa lista:

Revisão completa das melhores apps de controlo parental para Android

Ora, chegou o momento de ficar a conhecer, com maior profundidade, quais poderão ser os melhores aplicativos de controle dos pais para Android. Com isso em mente, estas foram as apps Android de maior destaque, sendo que a maioria permite que tenha enorme facilidade em descarregar e começar a usá-la hoje:

1. uMobix – Melhor Aplicativo de Controle dos Pais para Android do momento

De facto, uMobix é de longe um dos melhores aplicativos de controle parental do mercado. Esta combina uma variedade de recursos de ponta, como acesso remoto ao microfone de um dispositivo, com preços acessíveis, principalmente para os dispositivos Android. Para começar, oferece uma excelente função de keylogging, que funciona em navegadores padrão e, incomumente, até mesmo em modos de navegação anónima.

Já em termos de comodidade, existe um painel simples de usar, que permitirá o acesso imediato a determinadas funcionalidades importantes. Ao mesmo tempo, apresenta algumas informações essenciais sobre a atividade de chamadas e SMS. Somado a tudo isto, também está disponível uma visão geral útil dos hábitos de navegabilidade, incluindo os sites e frases de pesquisa mais populares que foram usados.

Além disso, poderá verificar o nome de quem ligou, número de telefone, hora e data da chamada e duração. Ademais das informações do histórico de chamadas do telefone de destino, incluindo chamadas perdidas, excluídas e recebidas. Em suma, terá um total controlo sob esse mesmo dispositivo, mesmo que os dados sejam apagados.

Preços das inscrições

Preço Mensal UA$ 49,99 por mês Anual US$ 11,66 por mês Dispositivos Controlados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão grátis Demo Garantia 14 dias para dinheiro de volta

uMobix vale a pena como app de controlo?

Embora o uMobix não possua recursos como monitorização de localização no iOS, este, é um dos melhores aplicativos de controlo dos pais para Android. Isto porque o kit de ferramentas oferecido dá aos pais total tranquilidade acerca do que os filhos estão a conversar, bem como o conteúdo que consomem e a sua localização.

Em termos de custo, o uMobix está no mesmo nível da maioria das outras apps de controle parental para Android desta lista. Os preços são mais baratos para aqueles que se registarem com subscrições mais longas. Também existe uma política de reembolso de 14 dias, para aqueles que não estão satisfeitos com o desempenho da app.



👍 Prós

Forte relação entre recursos e preço, o que significa uma boa relação custo-benefício.

Forte relação entre recursos e preço, o que significa uma boa relação custo-benefício. Excelente app de rastreamento para utilizadores do sistema Android.

Excelente app de rastreamento para utilizadores do sistema Android. Recursos remotos úteis, como desativar chamadas e mensagens de texto.

Recursos remotos úteis, como desativar chamadas e mensagens de texto. Um dos melhores keyloggers que existem, pois também rastreia as pesquisas em modo anónimo. 👎 Contras

Ausência de uma solução iOS,

2. Cocospy – Melhor app de controle parental para Android sem root

Com recursos de ponta e um plano anual económico, o Cocospy é um conhecido aplicativo de Controle dos pais, nomeadamente para Android, que oferece tudo que precisa para ficar mais tranquilo. Poderá finalmente controlar o que se passa nos sites de redes sociais, incluindo Facebook e espionagem de WhatsApp, e também Tinder, permitindo proteger os seus filhos online das diferentes ameaças e tentações.

Assim, a maioria das ferramentas de monitorização necessárias para espiar alguém está incluída no Cocospy. Esse aplicativo pode rastrear um dispositivo Android sem a necessidade de root, para obter essa funcionalidade completa. Além disso, o utilizador não será informado de que esta app foi descarregada, pois não mostra um sinal da sua presença. Portanto, não irá desacelerar ou superaquecer o dispositivo.

Principais recursos da app Cocospy

Esta app de última geração também apresenta um excelente rastreador de localização em tempo real. Realçamos que esta oferece alta precisão e um carimbo de data/ hora para que possa perceber onde o utilizador estava em um local específico, tornando o Google Maps bastante simples de usar.

Para completar, também poderá acompanhar qualquer atividade nas redes sociais usadas, em qualquer uma das principais plataformas, usando a ferramenta especializada de monitorização de rede social. Essa função faz capturas de ecrã periodicamente. Alternativamente, poderá simplesmente verificar o excelente recurso de keylogging, para ver o que está a ser escrito em mensagens, atualizações de estatuto ou barras de pesquisa dentro de outras apps.

Finalmente, também poderá monitorizar os arquivos armazenados e partilhados, para garantir que o seu filho não esteja a consumir ou receber conteúdo impróprio. Na verdade, com o Cocospy poderá inspecionar quaisquer arquivos mantidos no dispositivo, navegando nestes remotamente, a partir do seu próprio dispositivo.

Tudo isso e o facto de não ser necessário fazer root ou jailbreak fazem com que, atualmente, Cocospy seja um dos melhores aplicativos de controle dos pais para Android do mercado. E uma solução sólida de controle parental para iOS também.

Preços da app de controlo parental

Neste momento, poderá escolher entre 3 subscrições do Cocospy. Cada uma vem com uma política de reembolso de 14 dias:



Preço Mensal US$ 49,99/mês Anual US$ 12,49/mês Dispositivos Controlados Telemóveis e tablets Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão grátis Demo Garantia Política de reembolso de 14 dias

👍 Prós

Preços acessíveis.

Preços acessíveis. Não requer jailbreak/rooting.

Não requer jailbreak/rooting. Excelentes ferramentas de monitorização na rede social.

Excelentes ferramentas de monitorização na rede social. Permite acesso remoto à câmera e ao microfone. 👎 Contras

Apenas um dispositivo monitorizado com o plano premium.

3. Spyic.Pro – Outro do bons Aplicativos de Controle dos Pais para Android económico, pensada para famílias

Saiba que a Spyic é uma app de controle parental bem conhecida e confiável. Oferece uma variedade de planos para atender todas as demandas, sejam elas para uso familiar ou comercial. Um dos principais pontos que contribuem para a sua popularidade é o facto de que, assim como acontece com o Cocospy, a sua instalação e configuração não requerem um dispositivo com root ou desbloqueado.

Logo, o que recebe é um design fácil de usar, juntamente com vários recursos fundamentais úteis. Entre esses, a capacidade de ler registos de chat ao vivo, de mensagens de texto padrão e de monitorar o movimento em redes sociais como Facebook, Messenger e WhatsApp.



Preço Mensal A partir de US$ 39,99/mês Anual A partir de US$ 8,33/mês Dispositivos Controlados 1-25 Compatibilidade Android, iOS Versão grátis Demo Garantia Política de reembolso de 60 dias

Spyic tem um poderoso recurso de localização

Além disso, com esta app você poderá designar áreas seguras em um mapa. Se seus entes queridos saírem das áreas, você receberá uma notificação no seu telefone móvel. Ora, a precisão exata em tempo real desse recurso torna o Spyic um dos melhores aplicativos de controle dos Pais para Android, de geofencing, disponíveis no momento, para rastreamento de localização.

Ao considerar tudo isto, a cobertura do dispositivo é sem dúvida o seu recurso mais vendido. Ele permite que seja personalizado para uso doméstico ou corporativo, com uma ampla variedade de planos adequados para todos. Além de que a precisão do Spyic está entre suas vantagens mais evidentes.

Na verdade, essa ferramenta é extremamente confiável, porque segue tudo com muita precisão. Isso inclui localização do telefone/ telemóvel alvo, SMS e chat ao vivo nas redes sociais. Outro benefício do Spyic é a rapidez com que os dados do telefone alvo são sincronizados, com a sua conta Spyic, tendo as informações necessárias disponíveis no dispositivo em poucos minutos.

Preços desta app de excelência

Ao contrário da maioria, com o Spyic poderá selecionar entre uma variedade de planos. Depende, principalmente, de quantos dispositivos quer rastrear – incluindo subs familiares e empresariais. A última das quais permite que as pessoas cubram 25 dispositivos por US$ 83,33/mês. Tudo isto com uma generosa política de reembolso de 60 dias para novos registos.



👍 Prós

Grande variedade de planos, que permitem cobrir vários dispositivos.

Grande variedade de planos, que permitem cobrir vários dispositivos. Não é necessário fazer root ou jailbreak.

Não é necessário fazer root ou jailbreak. Garantia generosa de devolução do dinheiro em 60 dias.

Garantia generosa de devolução do dinheiro em 60 dias. Capacidades precisas de uma área geográfica determinada. 👎 Contras

Carece de recursos avançados, como acesso remoto.

4. TheOneSpy – Uma das mais Poderosos Aplicativos de Controle dos Pais com recursos de ponta

Sem dúvida que TheOneSpy é um excelente aplicativo de controle dos pais para utilizadores de Android, pois não requer nenhum root. Isto ao contrário da versão iOS, que requer um dispositivo desbloqueado para funcionar. Ora, fazer root ou desbloquear um dispositivo traz vários riscos, então é revigorante ver que o Android não tem esses requisitos.

Logo, com a ajuda do software, poderá controlar remotamente a câmera do dispositivo alvo e tirar fotos e vídeos discretamente. E obter informações ao vivo sobre o ambiente ao seu redor. Além disso, poderá fazer o mesmo com o microfone do utilizador alvo, para capturar o ruído de fundo.

Melhor ainda, os recursos avançados do TheOneSpy são, em grande parte, o motivo pelo qual esta app de controlo parental e familiar é conhecida. Além de que se destaca por estar entre as apps de controlo de cônjuges mais avançadas! Até porque permite gravar chamadas telefónicas feitas de e para o dispositivo de destino, entre outros elementos.



Preço Mensal A partir de US$ 25/mês Anual A partir de US$ 6,25/mês Dispositivos Controlados 1 Compatibilidade Android, iOS Versão grátis Demo Garantia Política de reembolso de 14 dias

Por que está entre aos melhores aplicativos de controle de pais, para Android?

De realçar que TheOneSpy também monitoriza todas as conversas e comunicações que o indivíduo alvo mantém em várias redes sociais, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. Esta difere de muitos outras app de controle parental, porque grava até mesmo chamadas VoIP realizadas nesses sites.

Isso torna-a facilmente uma das melhores apps espiões do Facebook no momento e também funciona bem com as empresas controladoras por Instagram e WhatsApp. Além disso, pode até descobrir o padrão ou a senha do telefone de alguém, porque o TheOneSpy é um dos poucos com app tipo espiões que pode rastrear isso. Há também um excelente rastreador de localização que oferece precisão exata e permite que configure uma zona segura dedicada para seu filho ou filhos. Caso eles se desviem dessas áreas, receberá um alerta no seu dispositivo que mostrará exatamente onde estão.

Resumindo, o TheOneSpy possui todos os recursos que esperaria encontrar num dos melhores aplicativos de controle de pais, para Android, e possui alguns recursos de destaque, como gravação de chamadas VoIP e acesso remoto. Além de ser super fácil de navegar, com todas as principais métricas acessíveis no seu ecrã inicial.

Preços desta app de controlo de cônjuge e parental

Existem 2 planos principais para os utilizadores do TheOneSpy escolherem: ambos os quais podem ser pagos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.



👍 Prós

Configuração super simples em dispositivos Android

Configuração super simples em dispositivos Android Planos fáceis de usar e com preços acessíveis

Planos fáceis de usar e com preços acessíveis Excelentes recursos de monitorização de rede social

Excelentes recursos de monitorização de rede social Garantia de devolução do dinheiro em 14 dias para todos os planos 👎 Contras

Nenhum recurso de filtragem da web incluído

5. ClevGuard – Melhor opção com boa relação custo-benefício para recursos avançados

Desde logo, a principal oferta do ClevGuard – KidsGuard Pro – é de uma app de controle parental rico em recursos, que permite aos pais monitorarem remotamente o uso do smartphone dos seus filhos. Assim, os pais podem verificar o histórico de chamadas e mensagens de texto dos seus filhos, acompanhar a atividade das apps de rede social e saberem do seu paradeiro usando KidsGuard Pro.

Além disso, este aplicativo tem opções de filtragem de sites, delimitação geográfica e banimento de certas apps, o que dá aos pais maior controle sobre o comportamento online dos seus filhos. Opera em modo furtivo, para que o utilizador do dispositivo alvo não saiba que esta programa está a ser executado em segundo plano.



Preço Mensal A partir de US$ 39,99/mês Anual A partir de US$ 9,16/mês Dispositivos Controlados 1 Compatibilidade Android ilimitado, demonstração de iOS Versão grátis Demo Garantia Política de reembolso de 14 dias

Como esta app poderá ser útil para ter total controlo?

De facto, todos os elementos já avançados tornam esta ferramenta eficaz para monitorizar o uso de apps, bem como os históricos de chamadas e a localização exata dos seus filhos, sem invadir a sua privacidade. Dito isto, terá assim uma visão geral completa do paradeiro do seu filho, incluindo os locais atuais e os últimos conhecidos. Além de poder definir alertas da área geográfica para evitar a necessidade de o seguir constantemente.

Portanto, com as novas ferramentas de controlo remoto do KidsGuard Pro, poderá realizar instantaneamente uma variedade de tarefas em modo furtivo, no dispositivo de destino. Gravação de chamadas, visualização da câmera no dispositivo de destino e captura de ecrã do dispositivo são os três recursos sofisticados que oferece aqui e que faz com que esteja entre as apps de controle parental para Android que mais se destacaram nos nossos testes e comparações!

Finalmente, também poderá monitorizar novas fotos e vídeos feitos no dispositivo, além de navegar pelos anteriores na seção de arquivos de mídia. Tudo isso pode ser feito no painel principal. Não menos importante, poderá acompanhar as contas de rede social do seu filho, como o Facebook, que está repleto de conteúdo explícito e bullying.



👍 Prós

Estrutura de plano simples com preços acessíveis para opções anuais.

Estrutura de plano simples com preços acessíveis para opções anuais. Um conjunto abrangente de recursos como acesso remoto e visualização da galeria.

Um conjunto abrangente de recursos como acesso remoto e visualização da galeria. Opera em modo obscuro, para que o utilizador alvo não saiba.

Opera em modo obscuro, para que o utilizador alvo não saiba. Interface simples com tudo acessível, a partir do painel intuitivo. 👎 Contras

Esta app não oferece suporte a muitos dispositivos mobile mais antigos.

6. Norton Family – Solução económica que permite adicionar 15 utilizadores a 1 conta

Com praticamente todos os recursos que os pais poderiam solicitar, de um dos principais aplicativos de controle parental para Android, incluindo geofencing recentemente adicionado, os pontos fortes e os recursos do Norton Family são ótimos para dispositivos Android (e Windows), tornando-a a melhor escolha para famílias com vários filhos!AAAA

Por exemplo, nos dispositivos móveis, obterá rastreamento de localização, agendamento de horário, filtragem de sites e recursos de monitorização deste serviço. Sendo que os limites de tempo do Norton só se aplicam às suas apps para Windows e Android.

Dito isto, os filtros online são extremamente eficazes; mesmo no iOS, visto que monitoriza o Hulu e o YouTube e sinaliza qualquer elemento explícito. Também evita que crianças naveguem involuntariamente (ou propositalmente) em sites inadequados. Além disso, as crianças podem solicitar acesso a sites restritos, o que é uma boa inclusão.



Preço Mensal A partir de US$ 49,99/mês Anual A partir de US$ 49,99/mês Dispositivos Controlados 1 Compatibilidade Windows ilimitado, Mac, Android, iOS Versão grátis Avaliação gratuita de 30 dias Garantia Política de reembolso de 30 dias

O que de especial oferece esta App de Controlo Parental de excelência?

Além de tudo isso, o Norton Family também oferece suporte à limitação do tempo que pretende dar a esse ecrã e do uso de apps, bloqueando sites questionáveis, verificando a localização ao vivo do seu filho. Portanto, receberá alertas quando este entra ou sai de casa, da escola ou de qualquer outro local importante que definiu previamente.

Alguns recursos também possuem grande profundidade. Por exemplo, muitos aplicativos de controle dos pais para Android fornecem uma lista dos vídeos que seu filho vê, mas na maioria das vezes receberá apenas um título. O Norton Family fornece uma pequena imagem do vídeo e a explicação, simplificando a determinação se há algum problema.

Ainda, no Painel Familiar, poderá personalizar as configurações e receber relatórios sobre as atividades do seu filho. A interface do utilizador é simples, com atividades divididas em seis categorias (Web, Horário, Apps móveis, Localização, Pesquisa e Vídeos), cada uma das quais possui um ícone “Configurações”, onde pode personalizar o seu funcionamento. E ainda por cima, o Norton Family permite adicionar 15 perfis infantis a uma única conta, tudo por um baixo valor anual, o que é perfeito para esta geração sempre conectada.

Preços das subscrições

De facto, por norma, as apps de controle dos pais têm uma ampla variedade de modelos de preços, mas o plano do Norton Family é simples. Com uma subscrição do Norton Family, poderá filtrar sites, definir limites de tempo e rastrear a sua localização por apenas US$ 49,99 anuais.

É importante notar que você também pode obter o Norton Family gratuitamente com uma assinatura do Norton 360 – uma das melhores soluções antivírus do mercado. Além disso, poderá testar o software gratuitamente por 30 dias, antes de adquirir uma assinatura anual.



👍 Prós

Excelente painel da web para acompanhar todos os dados.

Excelente painel da web para acompanhar todos os dados. Plano anual económico.

Plano anual económico. Pode monitorizar até 15 crianças ao mesmo tempo.

Pode monitorizar até 15 crianças ao mesmo tempo. Fácil de configurar e navegar. 👎 Contras

O desempenho pode ser um pouco limitado às vezes.

7. Qustodio – Um dos Aplicativos de Controle dos Pais mais barato do mercado

Tal como foi avaliado, quase todas as funções que um pai preocupado pode precisar estão disponíveis no Qustodio, incluindo bloqueio robusto de apps, filtragem de conteúdo online e um registo de atividades detalhado. O seu painel online e as apps mobile são usadas para todas as configurações e monitorização, permitindo estabelecer regras e verificar a atividade do seu filho, a partir de qualquer local ou dispositivo.

Além de ser uma opção sólida para controle parental Android, Qustodio é um desafiante e incrivelmente forte no campo de aplicativos de Controle dos Pais para Android, quando se trata de cobertura total da plataforma. Pois suporta uma variedade de sistemas operacionais, incluindo Android, iOS, Windows, macOS, tablets Kindle Fire. e, mais recentemente, o Chrome OS.



Preço Mensal A partir de US$ 54,95/mês Anual A partir de US$ 54,95/mês Dispositivos Controlados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão grátis Avaliação gratuita de 30 dias Garantia Política de reembolso de 14 dias

Como bónus, o Qustodio também possui um botão de SOS raro para Android — depois de ativado, este pode ser acedido por um botão SOS, na parte inferior da app. Para acioná-lo, o seu filho deve pressionar o botão SOS e um botão circular SOS no ecrã seguinte. Tal alertará todos os contactos confiáveis que adicionou à app, juntamente com a localização atual da criança, sobre uma emergência. Poderá enviar essa mensagem por e-mail e texto.

Preços do Qustodio

Com algumas exceções significativas para os utilizadores de iOS, Qustodio também está entre as soluções com mais recursos. Dito isso, pode ser um pouco caro dependendo de quantos dispositivos precisará de proteger, mas o plano premium básico de 5 dispositivos, por US$ 54,95, por ano está no mesmo nível da maioria dos concorrentes.



👍 Prós

Painel fácil de usar.

Painel fácil de usar. Excelentes recursos de gestão de tempo.

Excelentes recursos de gestão de tempo. Disponível na maioria das plataformas, incluindo Chrome OS, Windows, iOS e Android.

Disponível na maioria das plataformas, incluindo Chrome OS, Windows, iOS e Android. Amplo conjunto de recursos nesses dispositivos.

Amplo conjunto de recursos nesses dispositivos. Recursos úteis de Modo de SOS e Monitorização de Chamadas. 👎 Contras

Muito caro quando comparado a outros nesta lista.

8. Famisafe – Solução acessível para rastreamento de localização e filtragem online

Ora, usando o software FamiSafe, os pais podem finalmente ficar de olho nas ações dos filhos sem violarem a privacidade deles. Por ser simples de instalar, não há necessidade de usar backdoors para monitorizar um dispositivo. No entanto, falta em diversas áreas. Por exemplo, não oferece rastreamento de chamadas e mensagens de texto, mas destaca-se pela compatibilidade, tanto para telemóvel, quanto para desktop, podendo ainda limitar o tempo que seus filhos podem usar seus gadgets.

Saiba que os limites podem ser impostos diariamente, semanalmente ou mensalmente. Através de gráficos visuais, perceberá quais apps o seu filho mais usa e o tempo total gasto neles. Além disso, também pode impedir que o seu filho aceda a sites específicos e receber notificações se isso acontecer. Ainda, poderá excluir categorias inteiras de sites, incluindo conteúdo adulto, jogos de azar, compras e uso de drogas.

Alguns sites podem até escapar da categorização de app, porque nem sempre é preciso, mas pode bloqueá-los em sentido particular. Conseguirá ainda monotorizar qualquer pesquisa secreta anónima que seu filho fizer. No app FamiSafe também pode ver as localizações anteriores do seu filho. Este mantém registos dos seus movimentos, que pode visualizar a qualquer momento. Toda essa atividade fica armazenada por 3 meses, para que possa ter uma boa visão geral de tudo que está a acontecer.

Preços do FamiSafe

Preço Mensal A partir de US$ 9,99/mês Anual A partir de US$ 4,99/mês Dispositivos Controlados 1 Compatibilidade Windows, Android e iOS ilimitados Versão grátis Avaliação gratuita de 3 dias Garantia Política de reembolso de 7 dias

👍 Prós

Avaliação gratuita disponível para todas as plataformas, bem como garantia de devolução.

Avaliação gratuita disponível para todas as plataformas, bem como garantia de devolução. Planos com preços razoáveis para monitorizar de 5 a 10 dispositivos.

Planos com preços razoáveis para monitorizar de 5 a 10 dispositivos. Interface simples, ideal para utilizadores iniciantes. 👎 Contras

Não regista chamadas e mensagens.

Melhores Aplicativos de Controle dos Pais para Android, comparadas

Abaixo está uma análise comparativa das apps listadas acima, onde poderá comparar os seus preços, quantos dispositivos rastreiam e muito mais, tudo numa tabela simples de visualizar, como a seguinte:



Apps de controle parental mobile Mensal Quantidade de Dispositivos Compatibiliade Versão grátis Garantia uMobix US$ 49,99 1 Android, iOS, tablets Demo 14 dias Cocospy US$ 39,99 1 Android, iOS, tablets Demo 60 dias Spyic US$ 39,99 1-25 Android, iOS Demo 60 dias TheOneSpy US$ 25 Sem limites Android, iOS Demo 14 dias ClevGuard US$ 39,99 1 Windows, Mac, Android, iOS Demo 14 dias Norton Family US$ 49,99 15 Windows, Mac, Android, iOS 30 dias grátis 14 dias Qustodio US$ 54,95 1 Windows, Mac, Android, iOS 30 dias grátis 14 dias FamiSafe US$ 9,99 1 Windows, Mac, Android, iOS 30 dias grátis 14 dias

Como escolher o Melhor Aplicativo de Controle dos Pais para Android

Tal como explicado neste guia, um aplicativo de controle dos pais para Android, ou outro sistema operativo, terá um conjunto semelhante de recursos. Contudo, aspetos como preço, recursos exclusivos e compatibilidade de dispositivos são completamente diferentes. Abaixo, detalhamos alguns dos principais fatores que deve observar ao decidir, antes de avaliar as apps de controle parental para Android para si:

Preço: é importante saber quanto custa o serviço e quantas crianças/aparelhos estão cobertos pelo plano de preços. Alguns softwares permitem monitorizar apenas um dispositivo, enquanto outros podem cobrir vários, somente numa subscrição.

é importante saber quanto custa o serviço e quantas crianças/aparelhos estão cobertos pelo plano de preços. Alguns softwares permitem monitorizar apenas um dispositivo, enquanto outros podem cobrir vários, somente numa subscrição. Compatibilidade: é provável que queira instalar a app de controlo em todos os dispositivos do seu filho. Por isso é muito importante que essa app de controle parental tenha suporte para todas as plataformas populares.

é provável que queira instalar a app de controlo em todos os dispositivos do seu filho. Por isso é muito importante que essa app de controle parental tenha suporte para todas as plataformas populares. Recursos disponíveis: a maioria das aplicações de controle possui recursos semelhantes, mas alguns têm ofertas exclusivas. Por exemplo, modo de pânico, que envia um alerta para uma série de dispositivos confiáveis ou acesso remoto à camera e ao microfone dos dispositivos de destino, quando e onde quiser.

a maioria das aplicações de controle possui recursos semelhantes, mas alguns têm ofertas exclusivas. Por exemplo, modo de pânico, que envia um alerta para uma série de dispositivos confiáveis ou acesso remoto à camera e ao microfone dos dispositivos de destino, quando e onde quiser. Facilidade de usar: no geral, desejará que a configuração e o uso da app sejam o mais fáceis possível, especialmente se não estiver atualizado com a tecnologia mais moderna. Logo, uma interface limpa e agradável é essencial.

Aplicativos de Controle dos Pais para Android grátis são as ideais?

Por mais tentador que possa parecer, recomendamos que evite estes aplicativos de controle dos Pais, grátis, principalmente porque não oferecem o mesmo nível de cobertura que uma opção paga. Por exemplo, até pode rastrear a localização de um dispositivo, mas não será capaz de monitorizar chamadas, mensagens de texto, redes sociais ou usar quaisquer recursos premium que possa encontrar em dispositivos como o uMobix, como zonas geográficas e filtros importantes.

Recomendamos optar por um serviço premium que ofereça uma avaliação gratuita ou garantia de devolução do dinheiro. Estas são a melhor maneira de manter os seus filhos seguros online e, caso se registe num plano anual, estes podem custar apenas US$ 4,99/mês.

Como configurar uma app de controlo parental num telefone Android?

Na verdade, configurar Aplicativos de Controle dos Pais para Android é muito mais fácil do que imagina, já que a maioria dos fornecedores nesta lista oferecem instalação com um clique. Como exemplo, atente na nossa primeira escolha, o uMobix, e siga as seguintes etapas:

Passo 1 — Registe-se num plano no site da uMobix, conclua a sua compra e receba os seus dados de login por e-mail.

— Registe-se num plano no site da uMobix, conclua a sua compra e receba os seus dados de login por e-mail. Passo 2 — Neste passo, precisará de um link APK para fazer o download da app, caso o seu filho tenha um telefone móvel Android.

— Neste passo, precisará de um link APK para fazer o download da app, caso o seu filho tenha um telefone móvel Android. Etapa 3 — Abra o browser padrão no dispositivo de destino e insira o link do APK, enviado pelo uMobix. No momento em que chegar à página, poderá fazer o download.

— Abra o browser padrão no dispositivo de destino e insira o link do APK, enviado pelo uMobix. No momento em que chegar à página, poderá fazer o download. Passo 4 — Clique no botão “Instalar”, depois de abrir o arquivo após o download.

— Clique no botão “Instalar”, depois de abrir o arquivo após o download. Passo 5 — Poderá agora aceder à app, após a instalação e aceitar os termos e condições para prosseguir.

— Poderá agora aceder à app, após a instalação e aceitar os termos e condições para prosseguir. Etapa 6 — Volte e remova o arquivo que obteve do link do APK, se quiser garantir que seu filho não descubra que instalou a app.

— Volte e remova o arquivo que obteve do link do APK, se quiser garantir que seu filho não descubra que instalou a app. Passo 7 — Em seguida, exclua todo o histórico de navegação do browser. Certifique-se de que as configurações do ecrã inicial do dispositivo de destino também estejam a ser usadas para ocultar essa sua app de controle parental. Para concluir o download, clique em “Concluir instalação”.

— Em seguida, exclua todo o histórico de navegação do browser. Certifique-se de que as configurações do ecrã inicial do dispositivo de destino também estejam a ser usadas para ocultar essa sua app de controle parental. Para concluir o download, clique em “Concluir instalação”. Etapa 8 – Agora poderá começar a monitorizar todas as atividades do dispositivo a partir do seu próprio hub de controlo, quer seja no telefone móvel ou no seu PC.

Por que o Family Link do Google está ausente da lista?

Muitos dos interessados na área dos aplicativos de Controle dos Pais para Android devem estar se questionando por que o Google Family Link não está incluído nesta lista, já que é feito pela gigante da tecnologia. Por exemplo, não terá permissão para expandir o seu grupo familiar controlado. Essencialmente, esta ferramenta grátis não possui os recursos para realmente manter o seu filho seguro; além disso permite que a criança desative as restrições quando completar 13 anos. No geral, não os mantém muito seguros nem bloqueia qualquer rede social negativa.

Portanto, se realmente deseja manter os seus filhos seguros online, recomendamos o uso de uma app de controle parental de ponta, como o uMobix, que inclui recursos de limitação geográfica, configurações de acesso remoto para ouvir conversas e muito mais.

Conclusão | Quais os Melhores Aplicativos de Controle dos Pais para Android?

No geral, se deseja garantir a segurança do seu filho online, o melhor aplicativo de controle dos pais que pode usar para Android é o uMobix, embora outras apps desta lista também sejam confiáveis. Com o uMobix, obtém vários recursos premium, como monitorização de rede social, gestão de chamadas e mensagens de texto e excelente rastreamento de localização – tudo por US$ 11,66/mês. Por um preço razoável, poderá assim finalmente ter o controlo sob os dispositivos do seu filho ou de outros, garantindo maior tranquilidade e segurança.

FAQ: Perguntas Frequentes sobre apps de controle parental para Android