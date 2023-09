Aplicativo de espionagem para o Tinder em 2023: Top 5 revisados e comparados

Os 5 Melhores Aplicativos de Espionagem para o Tinder Existem muitos aplicativos que afirmam ser capazes de ajudá-lo a espionar o Tinder, bem como outros sites de namoro. No entanto, pode ser um desafio compreender as características e capacidades reais destes vários serviços. Dada a sensibilidade da situação, é crucial fazer a escolha certa na primeira vez. Para evitar que você tenha que comparar uma infinidade de ferramentas espiãs do Tinder ou correr o risco de tomar a decisão errada, criamos uma lista dos melhores aplicativos espiões do Tinder disponíveis, classificados de acordo com seus recursos, capacidades e valor pelo dinheiro: mSpy – Melhor aplicativo de espionagem para o Tinder em 2023 Eyezy – Melhor para gravação de tela em tempo real e rastreamento de localização por GPS uMobix – Melhor aplicativo de espionagem para o Tinder para ler mensagens excluídas Cocospy – Permite ler mensagens do Tinder e visualizar arquivos de mídia trocados Spyera – Aplicativo de espionagem para o Tinder com recursos de rastreamento

Para ajudá-lo a encontrar o Aplicativo de espionagem para o Tinder que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento, analisamos cada um dos 5 aplicativos de topo do mercado com mais detalhes abaixo, incluindo seus principais recursos, preços, e prós e contras, entre outras coisas. Vamos então analisar cada app espião em detalhe.

O mSpy é o melhor, entre os melhores aplicativos de espionagem para o Tinder, para controle dos pais. Se você está preocupado com quem seus filhos estão conversando no Tinder, você pode usar o mSpy para ver com quem eles combinam e revisar todas as suas conversas no aplicativo.

Isso ajuda a garantir que eles estejam conversando com segurança e permite que você veja se eles estão envolvidos em conversas inadequadas ou enviando/recebendo fotos ou vídeos ilícitos.

Se quiser impedir completamente que seu filho use o Tinder ou outros aplicativos de namoro, você pode usar o recurso de bloqueio de aplicativos do mSpy. Basta selecionar quais aplicativos você deseja bloquear no painel de controle do mSpy e eles não poderão os acessar.

Isso é muito mais eficaz do que excluir o aplicativo do telefone, pois eles não conseguirão acessar o Tinder, não importa quantas vezes o reinstalem. Outra coisa a lembrar é que as conversas geralmente saem do Tinder quando duas pessoas se dão bem.

Mesmo que seu filho e a pessoa com quem ele deu match movam a conversa para WhatsApp, Viber, Instagram ou qualquer outra plataforma popular de mensagens instantâneas, o mSpy concederá a você acesso ao histórico completo do bate-papo.

Em outras palavras, seu filho não poderá ocultar nenhuma conversa ou se envolver em comportamentos inadequados ou potencialmente perigosos, desde que você fique de olho nele com o mSpy.

O mSpy é compatível com todos os dispositivos Android com Android 4+ e todos os dispositivos iOS com jailbreak. Isso o torna um dos melhores aplicativos espiões para Android e um dos principais aplicativos espiões para iPhone .

👍 Prós

Capacidade de ver partidas e histórico completo de bate-papo no Tinder

Capacidade de ver partidas e histórico completo de bate-papo no Tinder Monitoramento de mensagens em todas as plataformas populares de mensagens instantâneas

Monitoramento de mensagens em todas as plataformas populares de mensagens instantâneas Rastreamento de localização GPS em tempo real e histórico de localização

Rastreamento de localização GPS em tempo real e histórico de localização Oferece recursos de bloqueio de aplicativos

Oferece recursos de bloqueio de aplicativos Controle remoto completo do dispositivo através de um Painel de Controle 👎 Contras

Plano mensal caro

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$ 48,99/mês US$ 11,66/mês 1 Android, iOS, tablets Demonstração Política de reembolso de 10 dias

Eyezy: Melhor aplicativo de espionagem para gravação de tela em tempo real e rastreamento de localização por GPS

O EyeZy é outro dos melhores aplicativos de espionagem para o Tinder permitindo que você acesse todas as conversas que seu filho tem no telefone, veja seu histórico de navegação e veja todas as fotos, vídeos e arquivos em seu dispositivo.

Embora não seja uma app de espionagem dedicada do Tinder, o EyeZy permite que você veja com quem seu filho está conversando no aplicativo de namoro e sobre o que ele está falando.

O aplicativo também permite gravar a tela deles, para que você possa ver exatamente o que eles estão digitando e quais perfis do Tinder eles gostam em tempo real. Dito isto, todo o poder do EyeZy vem de outros recursos complementares, como o Plans Breaker.

Com esse recurso, você pode acessar o calendário, notas e eventos para ver quando eles planejam encontrar alguém que conheceram no Tinder. Se seu filho adicionar um lembrete ou nota, você poderá vê-lo e evitar que ele se encontre com alguém que você desaprova.

Além disso, EyeZy possui poderosos recursos de rastreamento de localização, permitindo que você veja o histórico completo de localização e use localizações GPS para rastrear seus movimentos.

Dessa forma, seu filho não poderá camuflar um encontro do Tinder sob o pretexto de ir à biblioteca ou à casa de um amigo. Dito isso, a melhor parte do EyeZy é que você pode usar os Alertas Mágicos do aplicativo para configurar filtros para palavras e frases específicas.

Dessa forma, você não terá que monitorar a atividade do telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana – o aplicativo irá notificá-lo sempre que sinalizar as palavras listadas como inadequadas, para que você possa intervir e reagir a tempo.

👍 Prós

Acesso a todos os chats sociais

Acesso a todos os chats sociais Recursos de bloqueio de aplicativos

Recursos de bloqueio de aplicativos Gravação de tela em tempo real

Gravação de tela em tempo real Rastreamento de localização GPS 👎 Contras

Plano mensal caro

Plano mensal caro Não consigo ver o perfil do Tinder

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia $ 10/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ iPhones rodando iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 1 Demonstração 14 dias

uMobix: Melhor aplicativo de espionagem para o Tinder para ler mensagens excluídas

O uMobix é um ótimo aplicativo espião, de entre os melhores aplicativos de espionagem para o Tinder e tem o poder de rastrear todas as atividades dentro do app.

Se você instalar o uMobix no dispositivo de destino, poderá ver o perfil do Tinder, os dados do usuário de todas as suas correspondências (nome, idade, localização) e todas as conversas que estão tendo na plataforma.

Se seu filho souber ou suspeitar que seu telefone está sendo monitorado, ele poderá excluir mensagens depois de lê-las.

Com o uMobix, todas as mensagens enviadas e recebidas são rastreadas, então você ainda poderá revisar todo o registro do bate-papo no seu painel – mesmo que eles excluam as mensagens do telefone.

A melhor parte do uMobix é que o Tinder não é o único aplicativo de namoro que você pode monitorar. Na verdade, o app espião verifica todo o dispositivo e deteta qualquer aplicativo de namoro no telefone do seu filho, como Bumble ou Kik.

Também permite visualizar todos os arquivos de mídia recebidos ou enviados do dispositivo, incluindo GIFs, fotos e vídeos. Você pode até usar o uMobix para bloquear remotamente o acesso a determinados aplicativos, definir o tempo de tela e até mesmo alterar as configurações do telefone no painel do uMobix.

Sempre que você detetar algo impróprio, potencialmente perigoso ou suspeito, você pode usar os recursos de streaming do uMobix para tirar uma foto da camera ou acessar o microfone e a camera do dispositivo para ver e ouvir seu filho em tempo real.

👍 Prós

Capacidade de ver mensagens excluídas

Capacidade de ver mensagens excluídas Informações sobre suas partidas no Tinder (nome, idade, localização)

Informações sobre suas partidas no Tinder (nome, idade, localização) Acesso a todos os arquivos de mídia no dispositivo

Acesso a todos os arquivos de mídia no dispositivo Capacidade de alterar as configurações do telefone remotamente

Capacidade de alterar as configurações do telefone remotamente Oferece bloqueio de aplicativos

Oferece bloqueio de aplicativos Transmissão em tempo real 👎 Contras

Preço alto para monitorar vários dispositivos

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$ 49,99/mês US$ 11,66/mês 1 Android, iOS, tablets Demonstração Política de reembolso de 14 dias

Cocospy: Permite ler mensagens do Tinder e visualizar arquivos de mídia trocados

Embora o Cocospy seja um aplicativo espião de telefone sólido, seus recursos como aplicativo de espionagem para o Tinder são limitados. Você pode usar o Cocospy para ver os IDs de usuário de todas as pessoas com quem seu filho conversa no aplicativo, bem como ler as mensagens, mas isso é tudo o que pode fazer neste tipo de aplicativos de espionagem.

O que falta é a opção de revisar o perfil do Tinder do seu filho ou ver com quem ele deu match.

O Cocospy compensa isso, permitindo que você veja todos os arquivos de mídia trocados, como fotos e vídeos.

Com o aplicativo espião instalado no dispositivo de destino, você também terá acesso a todos os arquivos do iPhone ou telefone Android do seu filho, para poder ver todas as fotos que eles armazenaram no dispositivo, mesmo antes de compartilhá-las com alguém no Tinder.

Outro recurso útil do Cocospy é a capacidade de definir zonas restritas no mapa.

Se o dispositivo entrar em uma dessas zonas, você será notificado imediatamente, sempre que seu filho sair para um encontro do Tinder em um bairro sombrio ou em uma parte da cidade que ele normalmente não visita.

Isso lhe dá tempo suficiente para reagir e potencialmente aparecer pessoalmente, se você acreditar que seu filho pode estar em perigo ou se desaprovar seus hábitos de namoro no Tinder.

👍 Prós

Fácil de instalar e usar

Fácil de instalar e usar Permite que você veja todos os arquivos de mídia no telefone de destino

Permite que você veja todos os arquivos de mídia no telefone de destino Permite que você configure zonas restritas no mapa 👎 Contras

Não é possível revisar o perfil do Tinder do seu filho ou ver com quem ele combina

Não é possível revisar o perfil do Tinder do seu filho ou ver com quem ele combina Não rastreia nenhum outro aplicativo de namoro

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ Todos os iPhones e iPads conectados ao iCloud 1 Demonstração 14 dias

Spyera: Aplicativo de espionagem para o Tinder com recursos de rastreamento

O Spyera é um dos aplicativos de espionagem para o Tinder mais poderosos que encontramos. Embora a funcionalidade e a confiabilidade adicionais tenham um preço mais alto, o Spyera vale a pena se você quiser ver e controlar tudo o que seu filho faz no Tinder.

Com o app espião, Spyera, você pode ver todas as mensagens, fotos e vídeos do Tinder que eles enviam e recebem, as pessoas com quem eles combinam e até mesmo aqueles que eles deslizaram e curtiram.

Isso ajuda você a agir antes mesmo de seu filho se envolver em qualquer comportamento impróprio no aplicativo ou começar a conversar com alguém que possa estar tentando enganá-lo ou pescá-lo.

O aplicativo espião, Spyera, funciona silenciosamente, em segundo plano, e é completamente indetetável. Seu filho nem saberá que você está monitorando a atividade dele no Tinder.

Além de rastrear o Tinder, o Spyera é um excelente aplicativo espião do WhatsApp e também pode monitorar Snapchat, WeChat, Viber, Skype e muito mais. Além de rastrear mensagens, o Spyera permite gravar chamadas no Facebook, Line, FaceTime, Skype e outras plataformas.

Dessa forma, você poderá ouvir as conversas de seu filho para garantir que ele não esteja discutindo assuntos inadequados com amigos ou estranhos na internet.

O Spyera também permite que você acesse a camera e o microfone do dispositivo para ver e ouvir o que está ao redor do seu filho, para que você saiba com quem ele está, o que está fazendo e o que está falando o tempo todo.

👍 Prós

Permite monitorar todas as atividades do Tinder no dispositivo de destino

Permite monitorar todas as atividades do Tinder no dispositivo de destino Fornece acesso a todos os arquivos multimídia no dispositivo

Fornece acesso a todos os arquivos multimídia no dispositivo Permite a gravação de chamadas ao vivo em todas as plataformas de mensagens populares

Permite a gravação de chamadas ao vivo em todas as plataformas de mensagens populares Permite que você toque no microfone e na camera do dispositivo para ouvir/ver o que está ao redor do seu filho 👎 Contras

Preço muito alto

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia US$ 32/mês em um plano anual para smartphones Todos os sistemas operacionais Android, incluindo v12 Todos os iPhones e iPads desbloqueados executando iOS até 14.X inclusive 3 Sem demonstração 10 dias

Comparação do nosso Top 5 dos Aplicativos de Espionagem para o Tinder

Aqui está uma visão geral detalhada dos melhores aplicativos espiões para o Tinder.

Esta tabela fornece todos os principais detalhes lado a lado dos principais fornecedores de aplicativos de espionagem do Tinder em um formato fácil de ler para que você possa compará-los rapidamente.



Nome do aplicativo espião Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia mSpy $ 11,67/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 1 Demonstração 14 dias EyeZy US$ 9,99/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ iPhones rodando iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 1 Demonstração 14 dias uMobix US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os telefones e tablets Android Todos os iPhones e iPads 1 Demonstração 14 dias Cocospy US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ Todos os iPhones e iPads conectados ao iCloud 1 Demonstração 14 dias Spyera US$ 32/mês em um plano anual para smartphones Todos os sistemas operacionais Android, incluindo v12 Todos os iPhones e iPads desbloqueados executando iOS até 14.X inclusive 3 Sem demonstração 10 dias

Como funcionam os aplicativos de espionagem para o Tinder?

A saber, a maioria dos aplicativos espiões de telefone também funcionam como ferramentas de espionagem para o Tinder e permitem que você leia mensagens, veja com quem seu filho combina e veja todas as fotos e vídeos trocados.

Aplicativo de espionagem para o Tinder estão conectados a servidores online seguros, para que as mensagens e arquivos multimídia sejam carregados automaticamente no servidor à medida que são enviados/recebidos.

Isso permite que você faça login no servidor usando o painel do rastreador do Tinder e veja a atividade completa do seu filho no Tinder.

Como espionar as mensagens do Tinder de alguém sem o telefone de destino

Na maioria dos aplicativos, você terá que instalar manualmente a ferramenta de espionagem para o Tinder no dispositivo alvo. No entanto, existem algumas exceções, como o Cocospy, que não requerem acesso físico ao iPhone para rastreá-lo.

Nesse caso, você acessa a atividade do Tinder do iPhone fazendo login no iCloud sincronizado.

Observe que você só pode fazer isso em iPhones sem autenticação de dois fatores. Se o seu filho adolescente tiver a autenticação de dois fatores ativada, você precisará enviar um código ao iPhone para fazer login no iCloud sincronizado em outro dispositivo.

Mesmo assim, o usuário do ID Apple será notificado sobre o login.

Usar Aplicativos de espionagem para o Tinder é seguro?

Os aplicativos espiões do Tinder geralmente são seguros, mas apenas se você os comprar de fornecedores confiáveis. Existem centenas de aplicativos espiões de telefone e ferramentas espiãs do Tinder por aí. Alguns não cumprem o que prometem, alguns podem vender seus dados e outros são fraudes completas.

Se você quiser evitar comprometer sua segurança, sugerimos fortemente que você opte por uma das ferramentas espiãs do Tinder que analisamos neste guia.

Além disso, certifique-se de ler as avaliações dos usuários de cada aplicativo antes de se comprometer com uma assinatura mensal, pois elas podem revelar informações vitais sobre a legitimidade, confiabilidade e funcionalidade do aplicativo.

Existem aplicativos de espionagem para o Tinder gratuitos?

Se você está procurando uma maneira de espionar o Tinder gratuitamente, temos más notícias. Existem apenas alguns aplicativos de espionagem de telefone, não para o Tinder, que oferecem planos gratuitos, mas eles são muito limitados em termos de recursos aos quais você tem acesso.

Na verdade, esses planos gratuitos funcionam como uma avaliação gratuita, com alguns aplicativos até cobrando automaticamente em seu cartão de crédito após um determinado período.

Se você vir alguém anunciando um aplicativo espião gratuito do Tinder, é provável que ele esteja tentando roubar seu dinheiro ou roubar seus dados.

Se você quiser ficar de olho no que seu filho está fazendo no Tinder, como ele está usando a Internet e para quem está ligando e enviando mensagens de texto, é uma ideia muito melhor pagar de US$ 10 a US$ 15 por mês por um dos bons aplicativos de espionagem, para o Tinder, confiável e comprovado.

Como utilizar os aplicativos de espionagem para o Tinder?

Vamos dar uma olhada em como você pode usar o mSpy, o melhor entre os melhores aplicativos de espionagem para o Tinder em 2023, para começar a monitorar a atividade de seu filho adolescente. Siga as etapas descritas abaixo para começar a monitorar o dispositivo hoje mesmo.

Passo 1 — Obtenha o aplicativo mSpy Phone Spy

Navegue até o site oficial do mSpy e clique no botão “Teste agora” na página inicial do aplicativo.

Passo 2 — Escolha um plano de preços

Selecione o plano de preços que melhor se adapta a você e conclua a compra.

Passo 3 — Baixe o mSpy no dispositivo alvo

Faça login no e-mail que você forneceu durante a finalização da compra. Aqui você encontrará o código de registro, suas credenciais de login e o link de download necessário.

Baixe o aplicativo no dispositivo de destino, siga o guia de instalação simples e forneça ao mSpy todas as permissões necessárias.

Passo 4 — Faça login no seu painel mSpy

Abra seu navegador no dispositivo em que deseja usar o mSpy (por exemplo, seu telefone, laptop ou desktop), visite o site oficial do mSpy e clique em “Login” na barra de navegação. Faça login na conta usando suas credenciais de login.

Passo 5 — Comece a monitorar a atividade do seu filho no Tinder

Depois de fazer login, você terá uma visão geral de todas as atividades recentes no dispositivo. Percorra o menu do lado esquerdo e clique em Tinder para monitorar sua atividade no Tinder.

É legal usar um aplicativo espião sem que a pessoa saiba?

Muitas pessoas não sabem disso, mas é, na verdade, ilegal ler as mensagens e e-mails pessoais de alguém ou ouvir suas mensagens de voz sem consentimento. Se você for pego, poderá ser punido por lei, então há maneiras melhores de fazer isso.

Instalar um aplicativo espião no dispositivo de alguém sem o seu consentimento também é ilegal, a menos que a pessoa tenha menos de 18 anos e você seja seu responsável legal.

Portanto, se você quiser ler mensagem de outro celular, não recomendamos fazê-lo, a menos que você tenha estabelecido algumas regras básicas com a outra pessoa e obtenha consentimento para instalar o aplicativo ou ler suas mensagens pessoais.

Conclusão: Qual é o melhor aplicativo de espionagem para o Tinder?

Nossa pesquisa descobriu que estas são os cinco melhores aplicativos de espionagem para o Tinder em 2023:

mSpy – Melhor aplicativo de espionagem para o Tinder em 2023 Eyezy – Melhor para gravação de tela em tempo real e rastreamento de localização por GPS uMobix – Melhor aplicativo de espionagem para o Tinder para ler mensagens excluídas Cocospy – Permite ler mensagens do Tinder e visualizar arquivos de mídia trocados Spyera – Aplicativo de espionagem para o Tinder com recursos de rastreamento

Destes cinco, o mSpy é a melhor escolha – oferece recursos poderosos a um ótimo preço e é uma excelente forma de ficar de olho na atividade do seu filho no Tinder e evitar que ele se envolva em situações potencialmente perigosas.

Com a garantia de reembolso de 14 dias do mSpy, você pode testá-lo e ver como ele se compara – tudo sem arriscar seu dinheiro!

Perguntas Frequentes sobre os melhores aplicativos de espionagem para o Tinder

Não saia de nosso artigo com dúvidas sobre Aplicativo de Espionagem para o Tinder.

Você pode espionar o Tinder de alguém? Sim, você pode usar aplicativos espiões de telefone para monitorar a atividade de alguém no Tinder. Para fazer isso, você terá que instalar um aplicativo espião como o mSpy no telefone alvo ou usar um aplicativo como o Cocospy para fazer login no iCloud sincronizado com o iPhone alvo. Os aplicativos de espionagem para o Tinder são legais? Na maioria dos países, é legal usar aplicativos espiões do Tinder para rastrear como crianças menores de 18 anos, sob seus cuidados, estão usando a plataforma online e para monitorar o uso de dispositivos digitais de forma mais geral, sem o conhecimento ou permissão deles. Também é aceitável rastrear outros indivíduos quando você tiver o consentimento informado, da pessoa alvo. No entanto, usar esses aplicativos para espionar um indivíduo sem o seu consentimento, é contra a lei em muitos países e, nestes casos, desaconselhamos fortemente o seu uso. Quais os aplicativos de espionagem gratuitos para o Tinder Que seja do nosso conhecimento, não existem apps de espionagem grátis para o Tinder e, se souber de algum, tenha cuidado pois, o mais provável é que acabe facilitando a invasão da privacidade da pessoa a espionar, por parte de terceiros. Não facilite, escolha sempre um dos melhores aplicativos, como um dos referidos em nossa seleção, acima. Na maioria dos países, é legal usar aplicativos espiões do Tinder para rastrear como crianças menores de 18 anos, sob seus cuidados, estão usando a plataforma online e para monitorar o uso de dispositivos digitais de forma mais geral, sem o conhecimento ou permissão deles. Também é aceitável rastrear outros indivíduos quando você tiver o consentimento informado, da pessoa alvo. No entanto, usar esses aplicativos para espionar um indivíduo sem o seu consentimento, é contra a lei em muitos países e, nestes casos, desaconselhamos fortemente o seu uso.